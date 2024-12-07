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Центр страткоммуникаций при Минкульте возглавил политконсультант Сергей Быков, связанный с Медведчуком

Центр страткомунікацій при Мінкульті очолив політконсультант Сергій Биков, пов’язаний із Медведчуком

Министерство культуры и страткоммуникаций переименовало "Научный центр развития туризма" в "Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности". Исполняющим обязанности директора назначен политический консультант Сергей Быков, который ранее поддерживал экс-нардепа-предателя и кума Путина Виктора Медведчука.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на приказ №884 на сайте МКСК и "Детектор медиа".

Так, приказом №884 от 6 декабря Министерство культуры переименовало "Научный центр развития туризма" в государственное учреждение "Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности".

Исполняющим обязанности директора Центра назначен политический консультант Сергей Быков, который до ноября этого года работал заместителем начальника управления стратегического планирования и коммуникаций и начальником отдела взаимодействия с общественностью и медиа Министерства молодежи и спорта.

"Один из первых шагов - это аудит работы Центра за предыдущий период. Общее направление работы Центра не меняется, оно определено у нас стратегией: мы должны в конце концов сформировать эффективную политику "единого голоса", чтобы всем было понятно, что делает власть, для чего что-то делает власть, чтобы власть была понятна людям, гражданскому обществу, чтобы была открытой - это все основная цель работы Центра. И мы будем продолжать действующие проекты, которые реализует Центр сейчас", - сказал Быков в комментарии "Детектору медиа".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сообщено о подозрении скрывающемуся в Крыму "политологу" Медведчука Лазареву - СБУ. ФОТО

Что известно о Быкове?

Как пишет "Детектор медиа", Сергей Быков - политолог и политический консультант, с 2015 года фигурирует в медиа как руководитель Института публичной политики и консалтинга ИНПОЛИТ, в 2017 году вместе с тогдашней женой Анне Быковой основал ОО с таким же названием.

В сентябре 2022 года сообщил, что больше не сотрудничает с ИНПОЛИТ, сейчас ОО фигурирует в медиа в основном как организатор мероприятий так называемой "ЗеМолодежки" - молодежного движения, создание которого в 2021 году анонсировал Александр Корниенко. В 2020 году, как он отметил в комментарии "Детектору медиа", Быков на волонтерских началах был консультантом по вопросам коммуникаций Офиса Президента. В последнее время Быков работал коммуникационщиком Министерства молодежи и спорта.

Также медиа Texty.org отмечает, что Быков связан с медийщиками, которых подозревают в работе в пользу Медведчука и России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киеву вернули земельный участок на Трухановом острове, где Медведчук построил базу для своих телохранителей

Автор: 

Медведчук Виктор (1789) Министерство культуры и информационной политики (773) политолог (930)


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Топ комментарии
+41
"повʼязаний із Медведчуком", а туди інших і не беруть.
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07.12.2024 00:36
+41
Красота!!!

Люди Януковича, Портнова, Сивковича, Деркача, Медведчука - надійна опора Зеленського.

Це вже перемога Антимайдану чи "Дайтє єму єщьо 100 днєй"?
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07.12.2024 00:44
+37
Нічого дивного. Давно вже зрозуміло, що Партія Регіонів розділилась на 2 основні табори - ОПЗЖ, куди ввійшли радикальні зрадники та Слуг Народу, котру сформували помічники отих радикальних зрадників. А зараз вони де-факто знову об'єднались в одну структуру.
Розуміння цього факту, чітко пояснює всю кадрову (і не тільки) політику Зеленського та його команди. Тому і далі будуть з'являтись на високих посадах ті, кого в нормальній країні люстрували б пожиттєво.
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07.12.2024 00:40
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"повʼязаний із Медведчуком", а туди інших і не беруть.
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07.12.2024 00:36 Ответить
Слава Зеленському!
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07.12.2024 01:18 Ответить
Ти гнида цапська?
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07.12.2024 08:13 Ответить
Лидору.
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07.12.2024 10:32 Ответить
! А коли такі розумні ЛСД ПРОПАГАНДУВАЛИ « 🤢🤡********** ПАЛОЧКІ» ,не думали, що крокують за ЗЕІУДОЮ в паРашу !
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07.12.2024 17:31 Ответить
Це інший патужний рівень - і "герман" і "смєтанін" - два в одном...
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07.12.2024 05:59 Ответить
А чи можуть прийняти на роботу , наприклад, до шпигуна, ворога України, корупціонера-бариги українського патріота, чесну і порядну людину? А він там потрібний такий? Підбирають собі подібних?! А хто призначапє-5та колона в дії...?СБУ, ДБР, ОГПУ, ВР, патріоти де ВИ , війна...!!!
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07.12.2024 09:57 Ответить
Та так,під цього і змінили назву,нема-культури,нема країни,цим і займуться.
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07.12.2024 12:25 Ответить
https://rubryka.com/2019/04/18/kum-putina-zayavyv-pro-pidtrymku-zelenskogo/ Кум Путіна заявив про підтримку Зеленського
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07.12.2024 14:00 Ответить
Нічого дивного. Давно вже зрозуміло, що Партія Регіонів розділилась на 2 основні табори - ОПЗЖ, куди ввійшли радикальні зрадники та Слуг Народу, котру сформували помічники отих радикальних зрадників. А зараз вони де-факто знову об'єднались в одну структуру.
Розуміння цього факту, чітко пояснює всю кадрову (і не тільки) політику Зеленського та його команди. Тому і далі будуть з'являтись на високих посадах ті, кого в нормальній країні люстрували б пожиттєво.
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07.12.2024 00:40 Ответить
Ось хто купив Білгород-Дністровський порт -----------Володимир Прудивус - відомий вінницький кримінальний діяч початку 1990-х років, який неодноразово згадувався в українських ЗМІ як авторитет у злочинному світі. Згодом став підставною особою, через яку російські структури за безцінь скуповували майно. У цій діяльності тісно співпрацював із Віктором Медведчуком і був членом його політичної партії.
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07.12.2024 08:27 Ответить
Банда ЗЕЛЕНСЬКОГО , ще гірше відкритого ворога
! Вони встромляють ніж в спину воїнам , знищюють ПОВНІСТЬЮ здоровий глузд ! Для них Перемога - смерть і викриття їх співпраці з ТЕРРОРИСТАМИ
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07.12.2024 17:36 Ответить
Красота!!!

Люди Януковича, Портнова, Сивковича, Деркача, Медведчука - надійна опора Зеленського.

Це вже перемога Антимайдану чи "Дайтє єму єщьо 100 днєй"?
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07.12.2024 00:44 Ответить
можно тільки уявити кого призначать у мінєд.
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07.12.2024 00:46 Ответить
Дивно.
Але 25% українців казали, що буде саме так ще у 2019 році.
А 73%, як тоді було пофіг так і зараз. Бо кончені дебіли.
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07.12.2024 00:51 Ответить
Мені одна зебілка нещодавно доказувала що це Порошенко здав Крим коли був президентом.
Це діагноз.
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07.12.2024 01:20 Ответить
Тобі в Америці? А чому не в Україні
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07.12.2024 02:02 Ответить
Тому що з 2019 розумів до чого все йде...
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07.12.2024 07:42 Ответить
То ти кончений дебіл. При такому підході вони проголосують за кого попало тільки не за пороха. Ви самі ************ людей. Та більше всього наносите вреда пороху.
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07.12.2024 02:01 Ответить
О, гівно.д виповз, передавай вітаннячко подляку
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07.12.2024 05:16 Ответить
Тебе і твоїх "людей" не відштовхувати треба - а ******* лопатой по ****
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07.12.2024 10:14 Ответить
Чого ж в 1 турі в 2019 не проголосували за когось розумного? Ну крім Петі і Зе ще 30+ кандидатів було!
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07.12.2024 17:19 Ответить
подивіться на кончених дебілів на гілці "Щоб зірвати плани Путіна, треба достатньо зброї Україні та більше санкцій проти РФ"; зокрема на gemixx11 07198661, Second First , Ruslana 5d33ed85, Nik Den(цього, щоправда, адміни знесли...) А от Igor d683df47 - залишать
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07.12.2024 02:20 Ответить

Но-но!
А уявіть собі, що адміни візьмуть і спровадять на цвинтар акаунтів увесь особовий склад "подоляцьких плоскогубців". Що тоді буде?.. Та ми тут від нудьги вимремо або між собою до зубів пересваримось за якусь дурницю.
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07.12.2024 10:32 Ответить
Зелені ригоанали у владі підтягують свою агентуру, ту нема чому дивуватись.
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07.12.2024 00:58 Ответить
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07.12.2024 00:58 Ответить
- Ви розумієте, що це важлива держ. посада?
-Так
- А у вас роспаспорт
- Так
- І брат в ФСБ?
-Так
- І батько голова Єдиної росії рязані?
-Так
- І ще у вас спільний бізнес з Валуєвим?
- Так
-Ви розумієте, що ми не можемо вас взяти?
- Порошенко барига, ненавиджу порохоботів!
- Ось ключі від кабінету.
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07.12.2024 00:59 Ответить
А чего вы ожидали,дебилы,когда голосовали в 2019 году?
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07.12.2024 01:28 Ответить
Вони сподівалися на краще чим було, а вийшло як завжди
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07.12.2024 01:54 Ответить
ну, так, тобі, зебіле, видніше; ти там з середини отари признаєшся...
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07.12.2024 02:21 Ответить
Знову призначили кацапа... Аби не українця...
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07.12.2024 01:32 Ответить
Гібридна війна.
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07.12.2024 01:50 Ответить
Ага, Банкова воює з Україною
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07.12.2024 05:18 Ответить
Баканкова
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07.12.2024 10:16 Ответить
З українцями
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07.12.2024 13:25 Ответить
Якесь дебільне скорочення - страткомітет. Хоча, якщо почнуть зе!команду страчувати, то норм..
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07.12.2024 01:39 Ответить
Та норм.Тільки літер "т" натикали забагато.Перші дві зайві.
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07.12.2024 11:09 Ответить
Міністерство культури та страткомунікацій перейменувало "Науковий центр розвитку туризму" на "Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки".
Таких туристів ніде пускати не будуть.
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07.12.2024 01:51 Ответить
Живемо в замкнутому крузі...*** їх мать... Молода проукраїнська кров відсутня ...призначаються кончені кадри....цим все єдино
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07.12.2024 01:58 Ответить
Сердешний Голлівуд потерпає і загинається без цінних вказівок міністерства культури.
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07.12.2024 02:33 Ответить
Тобі б з розумом подружитись треба
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07.12.2024 05:21 Ответить
Ванья тут водкі нєт. Нахпшєл свинопсіна.
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07.12.2024 05:40 Ответить
ну так...... зявилися очі і вуха Кремля в ще одному міністерстіві... Непогано...непогано...Хто ж те падло що пропихає штірліців ка...апських в Київі????У Портного в руках вся система правосуддя...майже... на кожного суддю чи прокуратооора той куй має який важелі впливу..тобіш компромати...а тому судді є що втрачати...бо судді в прокуратори це вже клани...сімейний бізнес... В майбутноьому і цей медведчуковий братан побудуєсвоєоточення яке буде голосувати по понятіям і вирішуватимуть якесь питання на користь ворогу на шкоду Українському майбутньому... Табачніка,мудилу його ...Шкарлета... в освіту пропхали якись нечисті сили ...Добре що його вже там здихалися...Маємо Татарова, який вже вибудував свою вертикаль з Кіровоградського бомонду...Чи хтось впеанений в тому що той "синок" Янека не організує якийсь путч або не буде знищувати наших патріотів чи розвідників чи політиків, залякувати бізнес і віджимати бізнес???Зникнення бійця РДК, якмй у 2014 році перейшов на сторону України має два варіанта...............
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07.12.2024 05:10 Ответить
Це треба кінчати і по справжньому. Зєлєпідар зовсім з катушок злетів і *****!
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07.12.2024 05:39 Ответить
Турист то палку вруку торбу на спину і до медведчука пішки Всі хто має мав причетність до симоненка вітренко яника ********** позбавить всіх прав відібрать майно і їх ірідні і на розміновування боронами
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07.12.2024 05:53 Ответить
Кожний український Майдан був радикальнішим за попередній. Впевнений що наступний, а все до цього йде! не буде просторікувати під каштанами, а завзято передушить корумповане падло яке краде у війська...
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07.12.2024 05:55 Ответить
...а потім одна половина війська передушить іншу! бо реально воює максимум 10% особового складу. інші відбувають номер
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07.12.2024 10:17 Ответить
В війську будь якої країни в усі часи, як і в суспільстві в цілому, лише 15% пассіонаріїв. Тобто людей які прагнуть перемоги за будь яку ціну. Решта "відбувають номер" і навіть стріляють кудись в сторону аби не "брати гріх на душу". Картина ще тривожніша якщо взяти до уваги дослідження проведені амеиканцями під час Другої Світової. Найліпше (героїчно!) воюють молоді психопати з бідних верств населення не обтяжені розумовими здібностями...
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07.12.2024 17:04 Ответить
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07.12.2024 05:57 Ответить
Ну а хто ще міг очолити? Тільки він. Єдінствєнний і нєпавтарімий для дєрьмака.
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07.12.2024 07:00 Ответить
система
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07.12.2024 07:06 Ответить
Інтеграція в російський федеральний округ?
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07.12.2024 07:20 Ответить
"липецкий фабрикант" - это чьи говносериалы сейчас крутятся на кацапском ТВ?
в 14 году никакая толпа никакого азарова не избирала, ты заблудился, кацап
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07.12.2024 10:19 Ответить
Філіал кремля на Банковій вже навіть не маскується, бо якщо мудрий нарід схавал злиття наших спецоперацій кацапам зеленським з єрмаком у 2020, якщо схавали призначення на ключові посади агентів фсб у 2020, розмінування Чонгару та саботаж нашої оборонки, то призначення медведчуківського політтехнолога на державну посаду це просто дрібнички.
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07.12.2024 07:54 Ответить
Цей биков-антиукраїнський подонок,а зеленим тварям такі і потрібні.О.й..бнутих 73% понавибирали.
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07.12.2024 07:58 Ответить
ФСБе повинна все тримати на контролі, тому і взяли. Звільненого зі служби, через поранення, патріота ж не візьмуть.
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07.12.2024 07:58 Ответить
А хіба в нинішній владі є місце патріотам ,там або колишні риги ,або невігласи,? взяти ОП наглядний приклад жодного .
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07.12.2024 08:10 Ответить
Зєлю геть. Залужний
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07.12.2024 08:14 Ответить
Іван, ти мене розчарував. А як же Бабка на калясці?🤣
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07.12.2024 10:20 Ответить
жюля !!! жюляяя!!! волав зі сцени яценюк і мазав собі лоб зєльонкою . щоб куля в лоб інфекцію не занесла
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07.12.2024 11:06 Ответить
Тобі в Польщі грошей не вистачає? Торгуєш совістю? Можу дати тобі одну. Гривню.
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07.12.2024 12:13 Ответить
Ти ще за бабу Жулю не відсидів своє! Куди тобі Залужний? Принось її ботоксну голову на блюді - тоді поговоримо
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07.12.2024 10:21 Ответить
А кого гнида хоче голосувати? За гада, чи за гадьониша? Чи гнида на вибори не ходить?
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07.12.2024 12:14 Ответить
Чому б ні, вони ж зєрмататароми з одної агентурної сєті.
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07.12.2024 08:37 Ответить


https://navarti.in.ua/10823-anne-bikova-ta-sergiy-bikov-pisali-novu-konstitutsiyu-yuliyi-timoshenko-tilki-politolog-prorosiyskiy-i-shhe-donedavna-podruzhzhya-pidtrimuvalo-medvedchuka.html
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07.12.2024 09:09 Ответить
Це якась лічінка Мураєва на вигляд
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07.12.2024 10:22 Ответить
Буде за розвиток руской культури відповідати.
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07.12.2024 09:16 Ответить
Яка несподіванка! Як жеж патріотичний лідор БоНеВтік? Як при цьому найвеличнішому таке може бути? Знову?! Зробили їх ще раз...
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07.12.2024 09:31 Ответить
країною керують медведчуки портнови!
антимайдан антиукраїна в повній дії!
а тепер скажіть, що зе!гундоса всунули в президенти не для того що б напасти, та знищити україну.
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07.12.2024 09:49 Ответить
Чого ви тут кукарікаєте? Наш потужний Лідор планує об'єднати всіх українців: когось з державним коритом, когось з окопом. Навіть міністерство єдності створив - Мінєд
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07.12.2024 10:17 Ответить
Нічого страшного! Ну помилилася людина. Служив в СС, а потім в КПРС - яка різниця??
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07.12.2024 11:20 Ответить
оце ж плотужна боротьба з метверчуком!
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07.12.2024 11:55 Ответить
Прийшов готовити грунт для тріумфального повернення Медведчука? Так він для України вже Мертвечук...
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07.12.2024 13:19 Ответить
внешне *****. внутри думаю тоже *******
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07.12.2024 14:34 Ответить
Ну так це закономірно.
''Слуги Зеленського народу'' при Кучмі були так би мовити ''піонерами кучмізму''...
Потім при януковичу стали ''комсомольцями'' януковича і медведчука...
Це і є ''успадкування'' влади молодшими ''таваріщамі'' за допомогою ''мудрого'' народу.
''Мудрий'' народ у нас полюбив злодіїв, бандитів, аферистів і агентів *****.
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07.12.2024 15:16 Ответить
Смарагдові зусилля Майдану звели нанівець та протягують ригів.
" По делам их узнаете, кто они"
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07.12.2024 15:41 Ответить
FOOLS 73% досі вважають бзелю найкращим вибором ?
Їх товкаєш писками в зелене гіменце , а вони такі- ви ще більше відвертаєте людей від Пороха, ображаєте нас.
От же скот...скотина, а не люди
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07.12.2024 16:44 Ответить
Зелений виродок вже майже досяг стадії, коли народ України його ненавидить сильніше ніж кацапів з пуйлом. Я вважаю, це успіх.
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07.12.2024 17:28 Ответить
Вы до сих пор не поняли что у нас у власти молодежка регианалов? Глава администрации президента при Януковиче - Левочкин куча своих людей поза водил на ключевые должности через шлюхамию, вот видео от Ткача с УП где дружбан Левочкина завхоз Януковича Кравец раскидывает в покер в логове регианалов ресторане Ишак с Арахамией https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 , это тот Кравец у которого и всей семьи аннулировали вид на жительство в Литве за связь и лояльность с русскими https://www.rbc.ua/ukr/news/litva-vignala-*******-kolishnogo-soratnika-1713879452.html а дружек Кравца регианал и глава Киевгорстроя побрил холдинг и инвесторов на миллиарды, при этом публично послав всех на х..й и на свободе, а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) а сын Кравца является депутатом и замом главы постоянной земельной комиссии в Киевсовете и распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку..., чем вам у власти не молодежка Регианалов и их крыша и обслуга? А вот вам вишенка на торте все вышеперечисленные персоны во главе с Бакановым месяц назад засветились на камеру на дне рождении регианала и любителя УПЦ МП Суркиса https://www.youtube.com/watch?v=0kBrjyRvqio . Когда Баканов ответит за что под его руководством в центре Киева сотрудники СБУ убили переговорщика от Украины сотрудника ГУР Киреева?
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07.12.2024 17:35 Ответить
 
 