Центр страткоммуникаций при Минкульте возглавил политконсультант Сергей Быков, связанный с Медведчуком

Министерство культуры и страткоммуникаций переименовало "Научный центр развития туризма" в "Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности". Исполняющим обязанности директора назначен политический консультант Сергей Быков, который ранее поддерживал экс-нардепа-предателя и кума Путина Виктора Медведчука.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на приказ №884 на сайте МКСК и "Детектор медиа".

Так, приказом №884 от 6 декабря Министерство культуры переименовало "Научный центр развития туризма" в государственное учреждение "Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности".

Исполняющим обязанности директора Центра назначен политический консультант Сергей Быков, который до ноября этого года работал заместителем начальника управления стратегического планирования и коммуникаций и начальником отдела взаимодействия с общественностью и медиа Министерства молодежи и спорта.

"Один из первых шагов - это аудит работы Центра за предыдущий период. Общее направление работы Центра не меняется, оно определено у нас стратегией: мы должны в конце концов сформировать эффективную политику "единого голоса", чтобы всем было понятно, что делает власть, для чего что-то делает власть, чтобы власть была понятна людям, гражданскому обществу, чтобы была открытой - это все основная цель работы Центра. И мы будем продолжать действующие проекты, которые реализует Центр сейчас", - сказал Быков в комментарии "Детектору медиа".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сообщено о подозрении скрывающемуся в Крыму "политологу" Медведчука Лазареву - СБУ. ФОТО

Что известно о Быкове?

Как пишет "Детектор медиа", Сергей Быков - политолог и политический консультант, с 2015 года фигурирует в медиа как руководитель Института публичной политики и консалтинга ИНПОЛИТ, в 2017 году вместе с тогдашней женой Анне Быковой основал ОО с таким же названием.

В сентябре 2022 года сообщил, что больше не сотрудничает с ИНПОЛИТ, сейчас ОО фигурирует в медиа в основном как организатор мероприятий так называемой "ЗеМолодежки" - молодежного движения, создание которого в 2021 году анонсировал Александр Корниенко. В 2020 году, как он отметил в комментарии "Детектору медиа", Быков на волонтерских началах был консультантом по вопросам коммуникаций Офиса Президента. В последнее время Быков работал коммуникационщиком Министерства молодежи и спорта.

Также медиа Texty.org отмечает, что Быков связан с медийщиками, которых подозревают в работе в пользу Медведчука и России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киеву вернули земельный участок на Трухановом острове, где Медведчук построил базу для своих телохранителей