Центр страткоммуникаций при Минкульте возглавил политконсультант Сергей Быков, связанный с Медведчуком
Министерство культуры и страткоммуникаций переименовало "Научный центр развития туризма" в "Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности". Исполняющим обязанности директора назначен политический консультант Сергей Быков, который ранее поддерживал экс-нардепа-предателя и кума Путина Виктора Медведчука.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на приказ №884 на сайте МКСК и "Детектор медиа".
Так, приказом №884 от 6 декабря Министерство культуры переименовало "Научный центр развития туризма" в государственное учреждение "Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности".
Исполняющим обязанности директора Центра назначен политический консультант Сергей Быков, который до ноября этого года работал заместителем начальника управления стратегического планирования и коммуникаций и начальником отдела взаимодействия с общественностью и медиа Министерства молодежи и спорта.
"Один из первых шагов - это аудит работы Центра за предыдущий период. Общее направление работы Центра не меняется, оно определено у нас стратегией: мы должны в конце концов сформировать эффективную политику "единого голоса", чтобы всем было понятно, что делает власть, для чего что-то делает власть, чтобы власть была понятна людям, гражданскому обществу, чтобы была открытой - это все основная цель работы Центра. И мы будем продолжать действующие проекты, которые реализует Центр сейчас", - сказал Быков в комментарии "Детектору медиа".
Что известно о Быкове?
Как пишет "Детектор медиа", Сергей Быков - политолог и политический консультант, с 2015 года фигурирует в медиа как руководитель Института публичной политики и консалтинга ИНПОЛИТ, в 2017 году вместе с тогдашней женой Анне Быковой основал ОО с таким же названием.
В сентябре 2022 года сообщил, что больше не сотрудничает с ИНПОЛИТ, сейчас ОО фигурирует в медиа в основном как организатор мероприятий так называемой "ЗеМолодежки" - молодежного движения, создание которого в 2021 году анонсировал Александр Корниенко. В 2020 году, как он отметил в комментарии "Детектору медиа", Быков на волонтерских началах был консультантом по вопросам коммуникаций Офиса Президента. В последнее время Быков работал коммуникационщиком Министерства молодежи и спорта.
Также медиа Texty.org отмечает, что Быков связан с медийщиками, которых подозревают в работе в пользу Медведчука и России.
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Розуміння цього факту, чітко пояснює всю кадрову (і не тільки) політику Зеленського та його команди. Тому і далі будуть з'являтись на високих посадах ті, кого в нормальній країні люстрували б пожиттєво.
! Вони встромляють ніж в спину воїнам , знищюють ПОВНІСТЬЮ здоровий глузд ! Для них Перемога - смерть і викриття їх співпраці з ТЕРРОРИСТАМИ
Люди Януковича, Портнова, Сивковича, Деркача, Медведчука - надійна опора Зеленського.
Це вже перемога Антимайдану чи "Дайтє єму єщьо 100 днєй"?
Але 25% українців казали, що буде саме так ще у 2019 році.
А 73%, як тоді було пофіг так і зараз. Бо кончені дебіли.
Це діагноз.
Но-но!
А уявіть собі, що адміни візьмуть і спровадять на цвинтар акаунтів увесь особовий склад "подоляцьких плоскогубців". Що тоді буде?.. Та ми тут від нудьги вимремо або між собою до зубів пересваримось за якусь дурницю.
-Так
- А у вас роспаспорт
- Так
- І брат в ФСБ?
-Так
- І батько голова Єдиної росії рязані?
-Так
- І ще у вас спільний бізнес з Валуєвим?
- Так
-Ви розумієте, що ми не можемо вас взяти?
- Порошенко барига, ненавиджу порохоботів!
- Ось ключі від кабінету.
Таких туристів ніде пускати не будуть.
в 14 году никакая толпа никакого азарова не избирала, ты заблудился, кацап
https://navarti.in.ua/10823-anne-bikova-ta-sergiy-bikov-pisali-novu-konstitutsiyu-yuliyi-timoshenko-tilki-politolog-prorosiyskiy-i-shhe-donedavna-podruzhzhya-pidtrimuvalo-medvedchuka.html
антимайдан антиукраїна в повній дії!
а тепер скажіть, що зе!гундоса всунули в президенти не для того що б напасти, та знищити україну.
''Слуги Зеленського народу'' при Кучмі були так би мовити ''піонерами кучмізму''...
Потім при януковичу стали ''комсомольцями'' януковича і медведчука...
Це і є ''успадкування'' влади молодшими ''таваріщамі'' за допомогою ''мудрого'' народу.
''Мудрий'' народ у нас полюбив злодіїв, бандитів, аферистів і агентів *****.
" По делам их узнаете, кто они"
Їх товкаєш писками в зелене гіменце , а вони такі- ви ще більше відвертаєте людей від Пороха, ображаєте нас.
От же скот...скотина, а не люди