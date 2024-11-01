Киеву вернули земельный участок на Трухановом острове, где Медведчук построил базу для своих телохранителей

Суд вернул громаде Киева недвижимость на Трухановом острове, которая использовалась как тренировочная база для охранников Виктора Медведчука.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

"Киевской городской прокуратурой установлено, что на земельном участке коммунальной формы собственности площадью 1,1 га на Трухановом острове в городе Киеве находится самовольно построенное недвижимое имущество площадью почти 500 кв. м., которое использовалось коммерческой частной структурой.

При этом прокурорами установлено, что земельный участок относится к землям водного фонда, в законном порядке Киевским городским советом никому не отводился, документы, дающие право выполнять там строительные работы не выдавались и не регистрировались.

В связи с этим прокуратура обратилась в Хозяйственный суд с иском о признании права собственности за Киевским городским советом на указанную самовольно построенную недвижимость. Этот иск прокуратуры в конце 2023 года удовлетворен Хозяйственным судом города Киева.

Сейчас судебное решение реально выполнено - зарегистрировано за Киевским городским советом право собственности на спорное недвижимое имущество, которое отныне будет использоваться для удовлетворения потребностей громады столицы.

Отметим, что данный объект недвижимости был предметом журналистских расследований, в частности журналистов BIHUS.info. Они рассказывали о том, как в рекреационной зоне на Трухановом острове разместили тренировочную базу фирмы, занимающейся охраной Виктора Медведчука и его имений. Территория была огорожена забором, за которым обустроили спортплощадку, брезентовую палатку и размещена многоэтажная постройка", - говорится в сообщении.