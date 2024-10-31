РУС
АРМА начало продавать арестованные картины из коллекции Медведчука. ФОТОРЕПОРТАЖ

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило о начале продажи коллекции картин, которые принадлежали подозреваемому в государственной измене бывшему нардепу Виктору Медведчуку.

Первые 35 лотов уже опубликованы на Prozorro.Продажи, сообщает пресс-служба АРМА, передает Цензор.НЕТ.

"С сегодняшнего дня организатор будет добавлять новые лоты на Prozorro.Продажи, пока не будет выставлена вся часть коллекции госизменника, состоящая из 136 картин", - сообщили в АРМА.

Продажу 112 картин Медведчука приостановят, их передадут музею, - АРМА

Первые аукционы по продаже картин запланированы на 13 ноября.

В АРМА напомнили, ранее коллекция в 136 картин была оценена в почти 4 миллиона гривен.

"Отметим, что эксперты Национального художественного музея Украины осмотрели всего 285 картин. Из них - 149 картин признаны такими, которые имеют культурную и историческую ценность. Эти 149 картин должны были быть переданы в украинские музеи, но законопроект №11280-1 об особенностях управления культурными ценностями и другими активами не набрал достаточного количества голосов среди народных депутатов", - добавили в АРМА.

Большинство из выставленных на торги лотов - пейзажи и натюрморты авторства закарпатских художников Иосифа Гарани, Тиберия Йонаша, Франциска Эрфана, Василия Свалявчика и других.

Йосип Гарані (1921-2009) Пейзаж з пляжем, ціна 22 340 грн
Иосиф Гарани (1921-2009) Пейзаж с пляжем, цена 22 340 грн
Тиберій Йонаш (1979 р.н.) Осінній ліс з річкою, ціна 5890 грн
Тиберий Йонаш (1979 г.р.) Осенний лес с рекой, цена 5890 грн
Михайло Сапатюк (1925-2000) Зимовий пейзаж з хатами, ціна 29 051 грн
Михаил Сапатюк (1925-2000) Зимний пейзаж с домами, цена 29 051 грн

Самые дорогие из выставленных пока лотов - сельский пейзаж с рекой на фоне гор Адальберта Мартона (76 182 грн) и "Крымский аромат" Натальи Муравской (71 568 грн).

Адальберт Мартон (1913-2007) Сільський пейзаж з річкою на тлі гір. Ціна 76 182 грн
Адальберт Мартон (1913-2007) Сельский пейзаж с рекой на фоне гор. Цена 76 182 грн
Муравська Наталія (1960 р.н.) Кримський аромат. Ціна – 71 568 грн
Муравская Наталья (1960 г.р.) Крымский аромат. Цена - 71 568 грн
Найдешевша – робота невідомого художника, яку оцінили у 1207 грн.
Самая дешевая - работа неизвестного художника, которую оценили в 1207 грн.

Напомним, в октябре 2022 года правоохранители изъяли из особняка Виктора Медведчука в Пуще-Водице 316 предметов искусства, большинство из которых составляют картины. В начале февраля 2023 года Слідство.Інфо выпустило расследование о картинах Медведчука. В нем говорилось, что несмотря на наличие в коллекции картин сомнительной художественной ценности Виктор Медведчук владел и произведениями музейного уровня.

картина (213) Медведчук Виктор (1795) АРМА (123)
а що досі підозрюваний???
і чого так довго чекали?
поки всяке гавно грошей заробить???
31.10.2024 21:15 Ответить
попри наявність у колекції картин сумнівної художньої цінності Віктор Медведчук володів і творами музейного рівня. Джерело:

31.10.2024 21:43 Ответить
медведчук через підставних не купить знову?
31.10.2024 21:56 Ответить
Так само , як Сосальдо купив свій пентхаус в Одесі через підставних за 58К $ , нібито на аукціоні
31.10.2024 23:03 Ответить
Дорогі картини вкрали, дешеві продають.
01.11.2024 01:04 Ответить
В первом абзаце - подозреваемый
Во втором абзаце - изменник

Где правда ?
01.11.2024 05:15 Ответить
У цьому довбаному цирку цікавить тільки одне: куди підуть гроші від продажу?
01.11.2024 06:34 Ответить
Із художнім смаком у російського покидька явно були проблеми.
Чи може грошей не вистачало на справжні художні твори?
04.11.2024 07:04 Ответить
 
 