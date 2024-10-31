АРМА начало продавать арестованные картины из коллекции Медведчука. ФОТОРЕПОРТАЖ
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило о начале продажи коллекции картин, которые принадлежали подозреваемому в государственной измене бывшему нардепу Виктору Медведчуку.
Первые 35 лотов уже опубликованы на Prozorro.Продажи, сообщает пресс-служба АРМА, передает Цензор.НЕТ.
"С сегодняшнего дня организатор будет добавлять новые лоты на Prozorro.Продажи, пока не будет выставлена вся часть коллекции госизменника, состоящая из 136 картин", - сообщили в АРМА.
Первые аукционы по продаже картин запланированы на 13 ноября.
В АРМА напомнили, ранее коллекция в 136 картин была оценена в почти 4 миллиона гривен.
"Отметим, что эксперты Национального художественного музея Украины осмотрели всего 285 картин. Из них - 149 картин признаны такими, которые имеют культурную и историческую ценность. Эти 149 картин должны были быть переданы в украинские музеи, но законопроект №11280-1 об особенностях управления культурными ценностями и другими активами не набрал достаточного количества голосов среди народных депутатов", - добавили в АРМА.
Большинство из выставленных на торги лотов - пейзажи и натюрморты авторства закарпатских художников Иосифа Гарани, Тиберия Йонаша, Франциска Эрфана, Василия Свалявчика и других.
Самые дорогие из выставленных пока лотов - сельский пейзаж с рекой на фоне гор Адальберта Мартона (76 182 грн) и "Крымский аромат" Натальи Муравской (71 568 грн).
Напомним, в октябре 2022 года правоохранители изъяли из особняка Виктора Медведчука в Пуще-Водице 316 предметов искусства, большинство из которых составляют картины. В начале февраля 2023 года Слідство.Інфо выпустило расследование о картинах Медведчука. В нем говорилось, что несмотря на наличие в коллекции картин сомнительной художественной ценности Виктор Медведчук владел и произведениями музейного уровня.
і чого так довго чекали?
поки всяке гавно грошей заробить???
Во втором абзаце - изменник
Где правда ?
Чи може грошей не вистачало на справжні художні твори?