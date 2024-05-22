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Продажу 112 картин Медведчука приостановят, их передадут музею, - АРМА

картини Медведчука

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений приостановит процедуру продажи 112 картин из коллекции предателя Виктора Медведчука.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Агентства.

Искусствоведы своим заключением подтвердили, что почти все картины - произведения известных украинских художников XX века.

"В целом эксперты Национального художественного музея Украины осмотрели 285 картин, которые хранились там с 2022 года. Из них - 112 картин признаны такими, которые имеют культурную и историческую ценность.

Следовательно, во время следующего заседания конкурсной Комиссии будет решен вопрос о приостановлении процедуры продажи этих картин и передачи их в Национальный музей Украины для сохранения. Произведения, которые не имеют культурной и исторической ценности будут реализованы через электронную площадку "Прозорро.Продажи". Средства от реализации - пополнят бюджет Украины", - говорится в сообщении.

Эти картины принадлежали предателю Виктору Медведчуку. Они были арестованы в рамках уголовного производства. Впоследствии суд передал их на реализацию в АРМА. 19 апреля Агентство объявило о начале реализации картин.

Также смотрите: Задержаны соратники Медведчука, работавшие в проекте "Другая Украина", - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

картина (213) Медведчук Виктор (1789) АРМА (102)


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Топ комментарии
+3
скоріше, очІкують
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22.05.2024 10:14
+3
@ Є один містичний момент, що "стався у 9-му раунді бою між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі і викликав бурхливий ажіотаж у соціальних мережах. Вболівальники знайшли схожість нокдауна від українця з картиною художника Джозефа Райта "Старий та смерть".

https://i.obozrevatel.com/gallery/2024/5/21/gn5lqfoxqaerbbq.jpg
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22.05.2024 10:45
+2
А о такоє? Вчора збирались продавати, аж гай шумів. І заявляли, що не несуть ніякої художньої чи історичної цінності. А сьогодні вже в музей. Щось Зельониє мутять. тут або хотіли грошенят по тихому настругати, або хазяїн картин домовився, і в музеях побудуть на збереженні.
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22.05.2024 10:55
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очкують ..
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22.05.2024 10:05 Ответить
скоріше, очІкують
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22.05.2024 10:14 Ответить
"- да, надо подождать. здавай!" (с) ))
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22.05.2024 10:06 Ответить
до музеїв теж багато питань. Чи гарантують вони збереження культурної спадщини. Музеї в корумпованій країні перші під прицілом злочинців. Необхідна тотальна інвентаризація музейного фонду України.
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22.05.2024 10:13 Ответить
з музею потім легше вкрасти... і передати
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22.05.2024 10:14 Ответить
ШО і музей ? дЄрмак віджимати вирішив ? Для свого шефа. Під гостінную, ну як у ***** Ермітаж.
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22.05.2024 10:17 Ответить
а отей мертвечюк хоч на жодну з них дивився?
аби було...
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22.05.2024 10:21 Ответить
Вчора писали, що вони не мають історичної цінності, тобто хотіли продати за безцінок під шумок🤬
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22.05.2024 10:38 Ответить
Очікуни чи ждуни, з музею дешевше буде викупити.
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22.05.2024 10:39 Ответить
от блін!
а я тільки вмовив сашка алкаша, з першого поверху, купити ці картини.
бо йому, до медведчуковської яхти, дуже пасує.
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22.05.2024 10:39 Ответить
@ Є один містичний момент, що "стався у 9-му раунді бою між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі і викликав бурхливий ажіотаж у соціальних мережах. Вболівальники знайшли схожість нокдауна від українця з картиною художника Джозефа Райта "Старий та смерть".

https://i.obozrevatel.com/gallery/2024/5/21/gn5lqfoxqaerbbq.jpg
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22.05.2024 10:45 Ответить
А о такоє? Вчора збирались продавати, аж гай шумів. І заявляли, що не несуть ніякої художньої чи історичної цінності. А сьогодні вже в музей. Щось Зельониє мутять. тут або хотіли грошенят по тихому настругати, або хазяїн картин домовився, і в музеях побудуть на збереженні.
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22.05.2024 10:55 Ответить
До музею Мертвечука,чи що?
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22.05.2024 11:06 Ответить
Это правильно. Деньги же в Украине не нужны. Денег много.
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22.05.2024 11:22 Ответить
А конфіскація була ? А токуплять а протектор вернеться а тоді віддавай даром взад протектору х.....
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22.05.2024 11:30 Ответить
А потом неожиданная кража в музее...
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22.05.2024 12:05 Ответить
 
 