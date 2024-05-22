Продажу 112 картин Медведчука приостановят, их передадут музею, - АРМА
Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений приостановит процедуру продажи 112 картин из коллекции предателя Виктора Медведчука.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Агентства.
Искусствоведы своим заключением подтвердили, что почти все картины - произведения известных украинских художников XX века.
"В целом эксперты Национального художественного музея Украины осмотрели 285 картин, которые хранились там с 2022 года. Из них - 112 картин признаны такими, которые имеют культурную и историческую ценность.
Следовательно, во время следующего заседания конкурсной Комиссии будет решен вопрос о приостановлении процедуры продажи этих картин и передачи их в Национальный музей Украины для сохранения. Произведения, которые не имеют культурной и исторической ценности будут реализованы через электронную площадку "Прозорро.Продажи". Средства от реализации - пополнят бюджет Украины", - говорится в сообщении.
Эти картины принадлежали предателю Виктору Медведчуку. Они были арестованы в рамках уголовного производства. Впоследствии суд передал их на реализацию в АРМА. 19 апреля Агентство объявило о начале реализации картин.
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аби було...
а я тільки вмовив сашка алкаша, з першого поверху, купити ці картини.
бо йому, до медведчуковської яхти, дуже пасує.
https://i.obozrevatel.com/gallery/2024/5/21/gn5lqfoxqaerbbq.jpg