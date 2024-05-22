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Продаж 112 картин Медведчука призупинять, їх передадуть до музею, - АРМА

картини Медведчука

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів призупинить процедуру продажу 112 картин із колекції зрадника Віктора Медведчука.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Агентства.

Мистецтвознавці своїм висновком підтвердили, що майже всі картини - твори відомих українських митців XX століття.

"Загалом експерти Національного художнього музею України оглянули 285 картин, які зберігалися там з 2022 року. З них - 112 картин визнано такими, які мають культурну та історичну цінність.

Відтак, під час наступного засідання конкурсної Комісії буде вирішено питання щодо призупинення процедури продажу цих картин та передачі їх до Національного музею України для збереження. Твори, які не мають культурної та історичної цінності будуть реалізовані через електронний майданчик "Прозорро.Продажі". Кошти від реалізації - поповнять бюджет України", - йдеться в повідомленні.

Ці картини належали зраднику Віктору Медведчуку. Їх було арештовано в рамках кримінального провадження. Згодом суд передав їх на реалізацію до АРМА. 19 квітня Агентство оголосило про початок реалізації картин.

Читайте: Затримано соратників Медведчука, які працювали у проєкті "Другая Украина", - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

картина (111) Медведчук Віктор (1707) АРМА (554)


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Топ коментарі
+3
скоріше, очІкують
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22.05.2024 10:14
+3
@ Є один містичний момент, що "стався у 9-му раунді бою між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі і викликав бурхливий ажіотаж у соціальних мережах. Вболівальники знайшли схожість нокдауна від українця з картиною художника Джозефа Райта "Старий та смерть".

https://i.obozrevatel.com/gallery/2024/5/21/gn5lqfoxqaerbbq.jpg
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22.05.2024 10:45
+2
А о такоє? Вчора збирались продавати, аж гай шумів. І заявляли, що не несуть ніякої художньої чи історичної цінності. А сьогодні вже в музей. Щось Зельониє мутять. тут або хотіли грошенят по тихому настругати, або хазяїн картин домовився, і в музеях побудуть на збереженні.
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22.05.2024 10:55
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очкують ..
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22.05.2024 10:05 Відповісти
скоріше, очІкують
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22.05.2024 10:14 Відповісти
"- да, надо подождать. здавай!" (с) ))
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22.05.2024 10:06 Відповісти
до музеїв теж багато питань. Чи гарантують вони збереження культурної спадщини. Музеї в корумпованій країні перші під прицілом злочинців. Необхідна тотальна інвентаризація музейного фонду України.
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22.05.2024 10:13 Відповісти
з музею потім легше вкрасти... і передати
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22.05.2024 10:14 Відповісти
ШО і музей ? дЄрмак віджимати вирішив ? Для свого шефа. Під гостінную, ну як у ***** Ермітаж.
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22.05.2024 10:17 Відповісти
а отей мертвечюк хоч на жодну з них дивився?
аби було...
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22.05.2024 10:21 Відповісти
Вчора писали, що вони не мають історичної цінності, тобто хотіли продати за безцінок під шумок🤬
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22.05.2024 10:38 Відповісти
Очікуни чи ждуни, з музею дешевше буде викупити.
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22.05.2024 10:39 Відповісти
от блін!
а я тільки вмовив сашка алкаша, з першого поверху, купити ці картини.
бо йому, до медведчуковської яхти, дуже пасує.
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22.05.2024 10:39 Відповісти
@ Є один містичний момент, що "стався у 9-му раунді бою між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі і викликав бурхливий ажіотаж у соціальних мережах. Вболівальники знайшли схожість нокдауна від українця з картиною художника Джозефа Райта "Старий та смерть".

https://i.obozrevatel.com/gallery/2024/5/21/gn5lqfoxqaerbbq.jpg
показати весь коментар
22.05.2024 10:45 Відповісти
А о такоє? Вчора збирались продавати, аж гай шумів. І заявляли, що не несуть ніякої художньої чи історичної цінності. А сьогодні вже в музей. Щось Зельониє мутять. тут або хотіли грошенят по тихому настругати, або хазяїн картин домовився, і в музеях побудуть на збереженні.
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22.05.2024 10:55 Відповісти
До музею Мертвечука,чи що?
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22.05.2024 11:06 Відповісти
Это правильно. Деньги же в Украине не нужны. Денег много.
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22.05.2024 11:22 Відповісти
А конфіскація була ? А токуплять а протектор вернеться а тоді віддавай даром взад протектору х.....
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22.05.2024 11:30 Відповісти
А потом неожиданная кража в музее...
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22.05.2024 12:05 Відповісти
 
 