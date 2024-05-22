Продаж 112 картин Медведчука призупинять, їх передадуть до музею, - АРМА

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів призупинить процедуру продажу 112 картин із колекції зрадника Віктора Медведчука.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Агентства.

Мистецтвознавці своїм висновком підтвердили, що майже всі картини - твори відомих українських митців XX століття.

"Загалом експерти Національного художнього музею України оглянули 285 картин, які зберігалися там з 2022 року. З них - 112 картин визнано такими, які мають культурну та історичну цінність.

Відтак, під час наступного засідання конкурсної Комісії буде вирішено питання щодо призупинення процедури продажу цих картин та передачі їх до Національного музею України для збереження. Твори, які не мають культурної та історичної цінності будуть реалізовані через електронний майданчик "Прозорро.Продажі". Кошти від реалізації - поповнять бюджет України", - йдеться в повідомленні.

Ці картини належали зраднику Віктору Медведчуку. Їх було арештовано в рамках кримінального провадження. Згодом суд передав їх на реалізацію до АРМА. 19 квітня Агентство оголосило про початок реалізації картин.

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