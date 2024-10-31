АРМА почало продавати арештовані картини з колекції Медведчука. ФОТОрепортаж

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило про початок продажу колекції картин, які належали підозрюваному в державній зраді колишньому нардепу Віктору Медведчуку.

Перші 35 лотів уже опубліковані на Прозорро.Продажі, повідомляє пресслужба АРМА, передає Цензор.НЕТ.

"Від сьогодні організатор додаватиме нові лоти на Прозорро.Продажі, поки не буде виставлена вся частина колекції держзрадника, що складається із 136 картин", – повідомили в АРМА.

Перші аукціони з продажу картин заплановані на 13 листопада.

У АРМА нагадали, раніше колекція у 136 картин була оцінена у майже 4 мільйонів гривень.

"Зазначимо, що експерти Національного художнього музею України оглянули всього 285 картин. З них - 149 картин визнано такими, які мають культурну та історичну цінність. Ці 149 картин мали бути передані до українських музеїв, але законопроєкт №11280-1 щодо особливостей управління культурними цінностями та іншими активами не набрав достатньої кількості голосів серед народних депутатів", - додали у АРМА.

Більшість із виставлених на торги лотів – пейзажі та натюрморти авторства закарпатських художників Йосипа Гарані, Тиберія Йонаша, Франциска Ерфана, Василя Свалявчика та інших.

Йосип Гарані (1921-2009) Пейзаж з пляжем, ціна 22 340 грн

Тиберій Йонаш (1979 р.н.) Осінній ліс з річкою, ціна 5890 грн

Михайло Сапатюк (1925-2000) Зимовий пейзаж з хатами, ціна 29 051 грн

Найдорожчі із виставлених поки що лотів – сільський пейзаж з річкою на тлі гір Адальберта Мартона (76 182 грн) і "Кримський аромат" Наталії Муравської (71 568 грн).

Адальберт Мартон (1913-2007) Сільський пейзаж з річкою на тлі гір. Ціна 76 182 грн

Муравська Наталія (1960 р.н.) Кримський аромат. Ціна – 71 568 грн

Найдешевша – робота невідомого художника, яку оцінили у 1207 грн.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року правоохоронці вилучили з особняка Віктора Медведчука у Пущі-Водиці 316 предметів мистецтва, більшість із яких становлять картини. На початку лютого 2023 року Слідство.Інфо випустило розслідування про картини Медведчука. У ньому йшлося, що попри наявність у колекції картин сумнівної художньої цінності Віктор Медведчук володів і творами музейного рівня.