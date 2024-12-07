Нестандартних моментів по лінії кордону з Білоруссю за останній довгий період ми не фіксуємо, - ДПСУ

Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається стабільною, інформаційне нагнітання дещо знизилося.

Про це в телеефірі сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Жодних нестандартних моментів, які могли б впливати на нашу безпеку безпосередньо по лінії кордону, за останній довгий період ми не фіксуємо. Також бачимо, що навіть таке інформаційне нагнітання, яке постійно робила Білорусь, дещо знизилося. Але, попри все, для нас цей напрямок залишається загрозливим", - сказав Демченко.

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Він зазначив, що ділянки на кордоні продовжують укріплюватися у фортифікаційному відношенні. За його словами, Україна мусить мати сильні оборонні позиції і бути готовою відбити будь-яку ворожу атаку.

За словами Демченка, зараз ведеться постійна робота, щоб землі вздовж державного кордону, відповідно до Земельного Кодексу, до Закону України "Про державний кордон" були передані до військових частин ДПСУ. По протяжності кордону цей відтинок може бути від 30 до 50 метрів. А якщо говорити про кордон з Білоруссю та Росією, цей відтинок може бути ширший – до двох кілометрів, але це не обов’язково, що вся ця земля передається у власність військових частин ДПСУ.

Треба розуміти, що землі можуть бути державної власності, комунальної, приватної, а також є землі вздовж кордону, що належать до природно-заповідного фонду. І якщо говорити про останню категорію, то вони можуть бути державного або місцевого значення. І саме для того, щоб передати землі державних заповідників військовим частинам має бути Указ Президента.

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Тож відповідний Указ від 5 грудня зменшує землі Чорнобильського заповідника і земля шириною 45 метрів вздовж державного кордону передається у власність військових частин ДПСУ для облаштування і утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд. Це дозволить продовжувати нарощення інженерного облаштування кордону, утримання просік, прикордонних знаків, облаштувати технічні системи контролю за місцевістю, системи відеоспостереження. Щоб українці мали належне облаштування на державному кордоні на напрямку, що є загрозливим.