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Новини Війна
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Окупанти на самокатах атакували позиції ЗСУ під Торецьком і зазнали невдачі,- ОТУ "Луганськ"

Окупанти на самокатах атакували позиції ЗСУ під Торецьком і зазнали невдачі,- ОТУ

У районі Неліпівки (Торецький напрямок) російські загарбники атакували позиції Сил оборони України на самокатах. ЗСУ завдали втрат ворогу, знищивши техніку та особовий склад.

Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Близько 80 осіб на цих самокатах, мотоциклах і під прикриттям бойових броньованих машинах наступали на наші позиції, однак наші хлопці знищили усю техніку, яка наступала і майже весь особовий склад, який наступав",- розповіла речниця.

Раніше речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова розповіла, що у селищі Неліпівка на Торецькому напрямку Сили оборони України провели вдалий контрштурм.

Читайте також: Українські військові здійснили вдалий контрштурм у Неліпівці на Торецькому напрямку, - ОТУ "Луганськ"

Автор: 

армія рф (17337) самокат (19) Неліпівка (6)


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Топ коментарі
+11
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07.12.2024 21:48
+10
покажіть уйобків на самокатах..
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07.12.2024 21:56
+9
Зафіксовані атаки свинособак на ходулях...
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07.12.2024 22:03
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Перед атакою гатились в туза.
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07.12.2024 21:39 Відповісти
джихадистів з себе корчили:
"ехали медведи на велосипеди"

киньте поперед позиціями спіраль Бруно з колючки і будете як тірі розстрілювати тих "медведей"

.
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07.12.2024 22:09 Відповісти
Цікаво, що це за самокат такий, що може по багнюці їхати?
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07.12.2024 21:42 Відповісти
Совєцкій, на великих колесах, на якому треба ногою відштовхуватися, щоб їхати.
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07.12.2024 21:54 Відповісти
Хибащо на колесах бтра. 😁 Але тоді в цих потвор ноги повинні бути, як у кенгуру.
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07.12.2024 21:57 Відповісти
вони просто колоною їхали по дорозі з Нью-Йорку.
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07.12.2024 21:58 Відповісти
Бляха... Жаль відео нема цього епічного маршу бойових самокатників. 😁
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07.12.2024 22:01 Відповісти
у дронщиків є.
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07.12.2024 22:02 Відповісти
"Я убью тебя самокаточник !
......"
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07.12.2024 22:11 Відповісти
Самокатниками, до речі, раніше називали армійські велосипедні підрозділи різних країн.
Цікава стаття (історичний екскурс) на цю тему - http://www.eastprussia.ru/military-bicycle/
А це німецький велосипед фірми "Вікторія" з пружинними колесами часів 1 Світової.
Цікаве рішення, - не дуже комфортно, але цвяхів можна не боятися.

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07.12.2024 23:40 Відповісти
то були лампові часи, коли не було fpv.
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08.12.2024 00:09 Відповісти
у кацапів зараз будь-яка техніка трюкова, бо пересування на ній, тим більше у бік позицій ЗСУ - то смертельний трюк, який по більшості преміюється квитком до кобзона.
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08.12.2024 00:07 Відповісти
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07.12.2024 21:48 Відповісти
китай вже готується постачати на росію камуфльовані гіроборди і моноколеса.
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07.12.2024 21:53 Відповісти
покажіть уйобків на самокатах..
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07.12.2024 21:56 Відповісти
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07.12.2024 21:58 Відповісти
самокати хоч броньовані були? З "мангалами"?
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08.12.2024 00:03 Відповісти
"Едут и смеются - за щеку берут!"
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08.12.2024 13:22 Відповісти
Зафіксовані атаки свинособак на ходулях...
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07.12.2024 22:03 Відповісти
Следующие - комарики на воздушном шарике 😁
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07.12.2024 22:14 Відповісти
Скоро зима. На ковзанах прибіжать.
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07.12.2024 22:37 Відповісти
на скейтах вже коли? А як дєди на коняках вже не комільфо?
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07.12.2024 23:57 Відповісти
В запасі ще ковзани, санчата і (аналагавнетні) палки з дерев'яною головою конячки...
Тріпіщі НАТА!
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08.12.2024 00:46 Відповісти
Краще б спробували ролики…
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08.12.2024 02:55 Відповісти
Наступна садия триколісні велосипеди. Так що діти ховайте їх, а матері коляски, можуть з них тачанки робити. Один, швидше за все кореєць, штовхає, а інший їде.
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08.12.2024 08:54 Відповісти
Самокати хоч з "мангалами"?
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08.12.2024 10:38 Відповісти
Весёлые конечно комменты. А эти весёлые комментаторы не задавались, случайно, вопросом - почему сейчас из Донецка, Макеевки, Ясиноватой, Горловки, из жилых районов как еще относительно недавно, не работает ствольная арта? Может потому, что с ранее организованных огневых точек просто ТТХ уже не позволяет достать до целей не накрыв своих?
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08.12.2024 11:36 Відповісти
 
 