Окупанти на самокатах атакували позиції ЗСУ під Торецьком і зазнали невдачі,- ОТУ "Луганськ"
У районі Неліпівки (Торецький напрямок) російські загарбники атакували позиції Сил оборони України на самокатах. ЗСУ завдали втрат ворогу, знищивши техніку та особовий склад.
Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Близько 80 осіб на цих самокатах, мотоциклах і під прикриттям бойових броньованих машинах наступали на наші позиції, однак наші хлопці знищили усю техніку, яка наступала і майже весь особовий склад, який наступав",- розповіла речниця.
Раніше речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова розповіла, що у селищі Неліпівка на Торецькому напрямку Сили оборони України провели вдалий контрштурм.
Топ коментарі
+11 izzabaru #594100
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+9 Микола Січень #486030
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"ехали медведи на велосипеди"
киньте поперед позиціями спіраль Бруно з колючки і будете як тірі розстрілювати тих "медведей"
.
......"
Цікава стаття (історичний екскурс) на цю тему - http://www.eastprussia.ru/military-bicycle/
А це німецький велосипед фірми "Вікторія" з пружинними колесами часів 1 Світової.
Цікаве рішення, - не дуже комфортно, але цвяхів можна не боятися.
Тріпіщі НАТА!