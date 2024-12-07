Окупанти на самокатах атакували позиції ЗСУ під Торецьком і зазнали невдачі,- ОТУ "Луганськ"

У районі Неліпівки (Торецький напрямок) російські загарбники атакували позиції Сил оборони України на самокатах. ЗСУ завдали втрат ворогу, знищивши техніку та особовий склад.

Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Близько 80 осіб на цих самокатах, мотоциклах і під прикриттям бойових броньованих машинах наступали на наші позиції, однак наші хлопці знищили усю техніку, яка наступала і майже весь особовий склад, який наступав",- розповіла речниця.

Раніше речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова розповіла, що у селищі Неліпівка на Торецькому напрямку Сили оборони України провели вдалий контрштурм.

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