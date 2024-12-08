УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10535 відвідувачів онлайн
Новини
1 110 3

ЗСУ за тиждень знищили 11 240 російських загарбників та 1138 одиниць ворожої техніки, - Павлюк. ІНФОГРАФІКА

Знищення російської техніки

За тиждень 01 по 08 грудня українські захисники знищили близько  11240 російських загарбників та 1138 одиниць озброєння та військової техніки ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк

"За тиждень з 01 по 08 грудня 2024 року втрати противника склали близько 11240 осіб особового складу", - йдеться в повідомленні

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

  • 50 танків;
  • 202 бойові броньовані машини;
  • 135 артилерійських систем;
  • 4 установки ППО;
  • 458 одиниць автотехніки;
  • 16 одиниць спецтехніки.

"Крім цього, наші захисники знищили 5 ворожих ракет та 268 БпЛА ОТР" - додав Павлюк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З наступного року на полі бою з’явиться значно більше роботизованих комплексів, щоб зберегти життя військових, - Павлюк

Інфографіка

Автор: 

армія рф (17302) ліквідація (3905) знищення (7194) Павлюк Олександр (216)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Один тиждень майже дорівнює десяти рокам СРСР в Афганістані.
показати весь коментар
08.12.2024 12:00 Відповісти
фіг поймеш той Генштаб... То на сьогодні "близько 753 370 орків", як вони стверджують "остаточних і санітарних втрат ворога"; а оце дають, що в т.ч. за минулий тиждень 11240 закобзонено... Де виживші поранені, а де трупи - фіг розберешся...
показати весь коментар
08.12.2024 13:27 Відповісти
 
 