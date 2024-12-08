ЗСУ за тиждень знищили 11 240 російських загарбників та 1138 одиниць ворожої техніки, - Павлюк. ІНФОГРАФІКА

За тиждень 01 по 08 грудня українські захисники знищили близько 11240 російських загарбників та 1138 одиниць озброєння та військової техніки ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк

"За тиждень з 01 по 08 грудня 2024 року втрати противника склали близько 11240 осіб особового складу", - йдеться в повідомленні

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

50 танків;

202 бойові броньовані машини;

135 артилерійських систем;

4 установки ППО;

458 одиниць автотехніки;

16 одиниць спецтехніки.

"Крім цього, наші захисники знищили 5 ворожих ракет та 268 БпЛА ОТР" - додав Павлюк.

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