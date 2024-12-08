ЗСУ за тиждень знищили 11 240 російських загарбників та 1138 одиниць ворожої техніки, - Павлюк. ІНФОГРАФІКА
За тиждень 01 по 08 грудня українські захисники знищили близько 11240 російських загарбників та 1138 одиниць озброєння та військової техніки ворога.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк
"За тиждень з 01 по 08 грудня 2024 року втрати противника склали близько 11240 осіб особового складу", - йдеться в повідомленні
Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:
- 50 танків;
- 202 бойові броньовані машини;
- 135 артилерійських систем;
- 4 установки ППО;
- 458 одиниць автотехніки;
- 16 одиниць спецтехніки.
"Крім цього, наші захисники знищили 5 ворожих ракет та 268 БпЛА ОТР" - додав Павлюк.
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Captain Blood #406366
показати весь коментар08.12.2024 12:00 Відповісти Мені подобається 0
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Ан Мур
показати весь коментар08.12.2024 13:27 Відповісти Мені подобається 0
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