ВСУ за неделю уничтожили 11240 российских захватчиков и 1138 единиц вражеской техники, - Павлюк. ИНФОГРАФИКА
За неделю 01 по 08 декабря украинские защитники уничтожили около 11240 российских захватчиков и 1138 единиц вооружения и военной техники врага.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Павлюк
"За неделю с 01 по 08 декабря 2024 года потери противника составили около 11240 человек личного состава", - говорится в сообщении
Существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск:
- 50 танков;
- 202 боевые бронированные машины;
- 135 артиллерийских систем;
- 4 установки ППО;
- 458 единиц автотехники;
- 16 единиц спецтехники.
"Кроме этого, наши защитники уничтожили 5 вражеских ракет и 268 БпЛА ОТР", - добавил Павлюк.
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Captain Blood #406366
показать весь комментарий08.12.2024 12:00 Ответить Мне нравится 0
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Ан Мур
показать весь комментарий08.12.2024 13:27 Ответить Мне нравится 0
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