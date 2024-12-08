ВСУ за неделю уничтожили 11240 российских захватчиков и 1138 единиц вражеской техники, - Павлюк. ИНФОГРАФИКА

За неделю 01 по 08 декабря украинские защитники уничтожили около 11240 российских захватчиков и 1138 единиц вооружения и военной техники врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Павлюк

"За неделю с 01 по 08 декабря 2024 года потери противника составили около 11240 человек личного состава", - говорится в сообщении

Существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск:

50 танков;

202 боевые бронированные машины;

135 артиллерийских систем;

4 установки ППО;

458 единиц автотехники;

16 единиц спецтехники.

"Кроме этого, наши защитники уничтожили 5 вражеских ракет и 268 БпЛА ОТР", - добавил Павлюк.

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