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ВСУ за неделю уничтожили 11240 российских захватчиков и 1138 единиц вражеской техники, - Павлюк. ИНФОГРАФИКА

Знищення російської техніки

За неделю 01 по 08 декабря украинские защитники уничтожили около 11240 российских захватчиков и 1138 единиц вооружения и военной техники врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Павлюк

"За неделю с 01 по 08 декабря 2024 года потери противника составили около 11240 человек личного состава", - говорится в сообщении

Существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск:

  • 50 танков;
  • 202 боевые бронированные машины;
  • 135 артиллерийских систем;
  • 4 установки ППО;
  • 458 единиц автотехники;
  • 16 единиц спецтехники.

"Кроме этого, наши защитники уничтожили 5 вражеских ракет и 268 БпЛА ОТР", - добавил Павлюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Со следующего года на поле боя появится гораздо больше роботизированных комплексов, чтобы сохранить жизнь военных, - Павлюк

Інфографіка

Автор: 

армия РФ (19197) ликвидация (3534) уничтожение (6909) Павлюк Александр (191)


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Один тиждень майже дорівнює десяти рокам СРСР в Афганістані.
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08.12.2024 12:00 Ответить
фіг поймеш той Генштаб... То на сьогодні "близько 753 370 орків", як вони стверджують "остаточних і санітарних втрат ворога"; а оце дають, що в т.ч. за минулий тиждень 11240 закобзонено... Де виживші поранені, а де трупи - фіг розберешся...
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08.12.2024 13:27 Ответить
 
 