Бійці 80-ї ОДШБр полонили 11 російських військових на Курщині. ВIДЕО
Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади полонили 11 російських військових під час бою на Курщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бою та моментами здачі росіян у полон опублікований у соцмережах.
"11 псів путіна взятих в полон бійцями 80 ОДШБр на Курщині", - йдеться у коментарі до запису.
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+25 wadpas
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бля и бункерного сцьікуна *********** ?