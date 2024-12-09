Бійці 80-ї ОДШБр полонили 11 російських військових на Курщині. ВIДЕО

Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади полонили 11 російських військових під час бою на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бою та моментами здачі росіян у полон опублікований у соцмережах.

"11 псів путіна взятих в полон бійцями 80 ОДШБр на Курщині", - йдеться у коментарі до запису.

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