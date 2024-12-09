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Новини Війна
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Бійці 80-ї ОДШБр полонили 11 російських військових на Курщині. ВIДЕО

Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади полонили 11 російських військових під час бою на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бою та моментами здачі росіян у полон опублікований у соцмережах.

"11 псів путіна взятих в полон бійцями 80 ОДШБр на Курщині", - йдеться у коментарі до запису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наші десантники полонили 26 окупантів в Курській області: "9 дней учений, автомат в зубы, 4 дня в лесу и беги воюй". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17302) полонені (2259) 80 окрема десантно-штурмова бригада (155) Курськ (1102) війна в Україні (3738)


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Топ коментарі
+25
Круті хлопці! Без нервів і суєти дали п*зди
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09.12.2024 13:18
+22
всю консервацію в бабки в погребі зжерли
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09.12.2024 13:14
+22
А як гарно виглядає тепер курщина, майже як Донбас.
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09.12.2024 13:30
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всю консервацію в бабки в погребі зжерли
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09.12.2024 13:14 Відповісти
За такее, вбивати требааа!
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09.12.2024 14:42 Відповісти
Пустыми банками!
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09.12.2024 17:28 Відповісти
Это курская область раиси, откуда там консерваци? Если что и стояло в погребе, так только бачок браги.
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09.12.2024 15:14 Відповісти
Тогда - вылакали!)))
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09.12.2024 16:05 Відповісти
Круті хлопці! Без нервів і суєти дали п*зди
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09.12.2024 13:18 Відповісти
Кацапьl здавайтесь, нах7й вам воевать и подьіхать за свихнувшихся милиардеров из крембля и бункерного сцьікуна *********** ?
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09.12.2024 13:27 Відповісти
Ти диви - "на ножку он встать не может " ... На за@@пі повзи - жаба .
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09.12.2024 13:28 Відповісти
А як гарно виглядає тепер курщина, майже як Донбас.
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09.12.2024 13:30 Відповісти
ет да,похорошела Курщіна прі путінє )
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09.12.2024 14:19 Відповісти
Хлопці спокійні, як на роботі. Одне слово- вояки!!!
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09.12.2024 13:41 Відповісти
на колінах вони виглядають природньо
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09.12.2024 14:47 Відповісти
Русиш мир с подвала.
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09.12.2024 15:09 Відповісти
а чому їх не роздягнули догола і не розстріляли?
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09.12.2024 22:15 Відповісти
Ім"я маєш західноукраїнське,а думаєш як кацап...
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10.12.2024 00:20 Відповісти
 
 