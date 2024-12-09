Бойцы 80-й ОДШБр взяли в плен 11 российских военных на Курщине. ВИДЕО
Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады взяли в плен 11 российских военных во время боя на Курщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боя и моментами сдачи россиян в плен опубликована в соцсетях.
"11 псов путина взятых в плен бойцами 80 ОДШБр на Курщине", - говорится в комментарии к записи.
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бля и бункерного сцьікуна *********** ?