РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4206 посетителей онлайн
Новости Война
11 942 16

Бойцы 80-й ОДШБр взяли в плен 11 российских военных на Курщине. ВИДЕО

Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады взяли в плен 11 российских военных во время боя на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боя и моментами сдачи россиян в плен опубликована в соцсетях.

"11 псов путина взятых в плен бойцами 80 ОДШБр на Курщине", - говорится в комментарии к записи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Наши десантники взяли в плен 26 оккупантов в Курской области: "9 дней учений, автомат в зубы, 4 дня в лесу и беги воюй". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19197) пленные (2137) 80 отдельная десантно-штурмовая бригада (150) Курск (1092) война в Украине (3804)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+25
Круті хлопці! Без нервів і суєти дали п*зди
показать весь комментарий
09.12.2024 13:18
+22
всю консервацію в бабки в погребі зжерли
показать весь комментарий
09.12.2024 13:14
+22
А як гарно виглядає тепер курщина, майже як Донбас.
показать весь комментарий
09.12.2024 13:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
всю консервацію в бабки в погребі зжерли
показать весь комментарий
09.12.2024 13:14 Ответить
За такее, вбивати требааа!
показать весь комментарий
09.12.2024 14:42 Ответить
Пустыми банками!
показать весь комментарий
09.12.2024 17:28 Ответить
Это курская область раиси, откуда там консерваци? Если что и стояло в погребе, так только бачок браги.
показать весь комментарий
09.12.2024 15:14 Ответить
Тогда - вылакали!)))
показать весь комментарий
09.12.2024 16:05 Ответить
Круті хлопці! Без нервів і суєти дали п*зди
показать весь комментарий
09.12.2024 13:18 Ответить
Кацапьl здавайтесь, нах7й вам воевать и подьіхать за свихнувшихся милиардеров из крембля и бункерного сцьікуна *********** ?
показать весь комментарий
09.12.2024 13:27 Ответить
Ти диви - "на ножку он встать не может " ... На за@@пі повзи - жаба .
показать весь комментарий
09.12.2024 13:28 Ответить
А як гарно виглядає тепер курщина, майже як Донбас.
показать весь комментарий
09.12.2024 13:30 Ответить
ет да,похорошела Курщіна прі путінє )
показать весь комментарий
09.12.2024 14:19 Ответить
Хлопці спокійні, як на роботі. Одне слово- вояки!!!
показать весь комментарий
09.12.2024 13:41 Ответить
на колінах вони виглядають природньо
показать весь комментарий
09.12.2024 14:47 Ответить
Русиш мир с подвала.
показать весь комментарий
09.12.2024 15:09 Ответить
а чому їх не роздягнули догола і не розстріляли?
показать весь комментарий
09.12.2024 22:15 Ответить
Ім"я маєш західноукраїнське,а думаєш як кацап...
показать весь комментарий
10.12.2024 00:20 Ответить
 
 