Бойцы 80-й ОДШБр взяли в плен 11 российских военных на Курщине. ВИДЕО

Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады взяли в плен 11 российских военных во время боя на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боя и моментами сдачи россиян в плен опубликована в соцсетях.

"11 псов путина взятых в плен бойцами 80 ОДШБр на Курщине", - говорится в комментарии к записи.

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