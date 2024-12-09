Фармацевти просять Гетманцева захистити економіку від щорічних втрат у розмірі 3,9 млрд грн

Асоціація фармацевтів України закликала голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева забезпечити прозорість у розгляді поправок до законопроєкту №11493 "Про лікарські засоби", які, за їхніми словами, матимуть руйнівний вплив на економіку країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"У нинішній складній ситуації, коли Україна перебуває у стані війни, кожна копійка надходжень до державного бюджету є критично важливою", - йдеться у зверненні.

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Фармацевти наголошують, що запропоновані зміни не тільки завдадуть шкоди бюджету у вигляді недоотриманих 3,9 млрд грн щорічно, але й сприятимуть монополізації ринку, створюючи нерівні умови для учасників. Крім того, зміни, що пропонуються, штовхатимуть бізнес до тінізації.

Вони звертаються до Гетманцева із проханням взяти участь у засіданні Комітету з питань здоров’я нації, щоб забезпечити об’єктивний розгляд поправок і зберегти довіру до державних інституцій.

"Ми закликаємо Вас втрутитися в ситуацію, забезпечити прозорість ухвалення рішень і підтримати бізнес, який працює чесно і відкрито. Ваше лідерство та участь у засіданні Комітету допоможуть знайти зважене рішення, яке не поставить під загрозу економіку країни та доступність ліків для громадян", - наголошують фармацевти.

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