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Фармацевти просять Гетманцева захистити економіку від щорічних втрат у розмірі 3,9 млрд грн

Фармацевти звернулися до Гетманцева: просять захистити економіку

Асоціація фармацевтів України закликала голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева забезпечити прозорість у розгляді поправок до законопроєкту №11493 "Про лікарські засоби", які, за їхніми словами, матимуть руйнівний вплив на економіку країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"У нинішній складній ситуації, коли Україна перебуває у стані війни, кожна копійка надходжень до державного бюджету є критично важливою", - йдеться у зверненні.

Також читайте: Рада ухвалила закон для боротьби з підкупом у міжнародних ділових операціях, - "слуга народу" Гетманцев

Фармацевти наголошують, що запропоновані зміни не тільки завдадуть шкоди бюджету у вигляді недоотриманих 3,9 млрд грн щорічно, але й сприятимуть монополізації ринку, створюючи нерівні умови для учасників. Крім того, зміни, що пропонуються, штовхатимуть бізнес до тінізації.

Вони звертаються до Гетманцева із проханням взяти участь у засіданні Комітету з питань здоров’я нації, щоб забезпечити об’єктивний розгляд поправок і зберегти довіру до державних інституцій.

"Ми закликаємо Вас втрутитися в ситуацію, забезпечити прозорість ухвалення рішень і підтримати бізнес, який працює чесно і відкрито. Ваше лідерство та участь у засіданні Комітету допоможуть знайти зважене рішення, яке не поставить під загрозу економіку країни та доступність ліків для громадян", - наголошують фармацевти.

Читайте: Фармацевтична галузь залучить сотні мільйонів доларів інвестицій для відновлення України, – Мінекономіки

Фармацевти звернулися до Гетманцева: просять захистити економіку

Автор: 

Гетманцев Данило (875) фармацевтика (82)


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Топ коментарі
+8
"Ми закликаємо Вас... підтримати бізнес, який працює чесно і відкрито Джерело: https://censor.net/ua/n3524134
"Гетманцевим" насрати на "бізнес, який працює чесно і відкрито", Який їм зиск від такого бізнесу?
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09.12.2024 14:14
+7
слова "гетманцев", "економіка" та "захистити" не можуть бути написані в одному реченні.
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09.12.2024 14:37
+5
Зараз він втрутиться, ще парочку податків придумає
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09.12.2024 14:10
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Зараз він втрутиться, ще парочку податків придумає
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09.12.2024 14:10 Відповісти
"Ми закликаємо Вас... підтримати бізнес, який працює чесно і відкрито Джерело: https://censor.net/ua/n3524134
"Гетманцевим" насрати на "бізнес, який працює чесно і відкрито", Який їм зиск від такого бізнесу?
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09.12.2024 14:14 Відповісти
Які поправки? Ви що забули- зєля наш вирок.
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09.12.2024 14:14 Відповісти
Ця влада лише шкодить. ВСІМ
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09.12.2024 14:15 Відповісти
Вони ведуть себе як гауляйтери.
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09.12.2024 14:17 Відповісти
Ліки від "Дарниці" вже давно дорожчі імпортних аналогів, не нажеруться ті фармовиробники вітчизняні. Я вже мовчу що всі хто відпочивав наприклад раніше в Туреччині чи Єгипті купували там валізи лікарських засобів бо вони в доларовому еквіваленті були в рази дешевші ніж у нас
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09.12.2024 14:23 Відповісти
Усе Ви правильно написали, у нас ринок займає три імпортери і вони монопольно доять цей ринок. Його давно потрібно було вигрести від гівна, але мета влади не в цьому.
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09.12.2024 14:39 Відповісти
Ота собака може лише податки піднімати!
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09.12.2024 14:37 Відповісти
слова "гетманцев", "економіка" та "захистити" не можуть бути написані в одному реченні.
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09.12.2024 14:37 Відповісти
Курва гетманцев знищує економіку України, ми маємо захистити її від його брудних лап
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09.12.2024 14:52 Відповісти
Гетманцев якраз і перекладається, як "захисник фармацевтів". Продовжуйте...
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09.12.2024 14:48 Відповісти
В сусідньому будинку 5 аптек майже весь перший поверх, разом по пішохідній доступності під 40. Вже всі приміщення, де були колись ігрові автомати, алкомаркети, наливайки, пивниці, продовольчі, господарські скрізь аптеки. Ціни на ліки збільшились рази в три. Якість ліків порівняно з такими ж з-за кордону ніяка.
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09.12.2024 15:04 Відповісти
Челом бъем, барин. Помоги! Яка ж гидота. Українські підприємці, вимушені просити риговського депутата, від зевлади, щоб залишитись на плаву, від прийнятих законопроектів, по знищенню українського бізнесу, від цього виродка. Сором і жах! 🤬
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09.12.2024 15:05 Відповісти
Опублікуйте,для початку,Перелік Безоплатних ліків та БЕЗОПЛАТНИХ процедур у лікарнях! Цей Перелік - засекречений,як сама страшна воєнна таємниця! У лікарнях та поліклініках Все треба Купувати. Навіть військовим! 10 аптек на кожній вулиці,які "чесно торгують"...у тому числі гуманітарною....Це новина???
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09.12.2024 15:10 Відповісти
Нагадує совкове-"таварісч сталін,произошла чудовищная ошибка"...
Хіба не видно що Гетьманцев та уряд просто торпедують дрібних ФОПів,металургію,фармацевтів,виробників тютюну та спиртного...причому тих хто працює відкрито..!!
Це відверта спроба знищити економіку під час війни...це " санкції" проти власної економіки та народу...!
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09.12.2024 15:33 Відповісти
Демонополізація сфери у торгівлі ліками. У парламенті готують важливі зміни

Левова частка вітчизняного ринку лікарських засобів (майже 90%) контролюється двома фірмами - ТОВ «Бадм» та СП «Оптіма-Фарм ЛТД», які, відповідно, можуть не лише диктувати умови формування торгівельних націнок, а й встановлювати які завгодно ціни. Про це https://news.telegraf.com.ua/ukr/politika/2024-12-08/5889451-u-verkhovniy-radi-znayshli-sposib-yak-borotis-z-monopolistami-u-torgivli-likami повідомив експерт з економічних та політичних питань, кандидата наук з державного управління Юрій Гаврилечко.

...правки до законопроекту №11493, які є результатом роботи цієї комісії», - зазначає експерт.

За його словами, «ціна питання» 170-180 млрд грн на рік. Для порівняння ескадрилья із 6 французьких «Міражів», коштує вдесятеро менше. Тобто, якщо за результатами роботи АМКУ, ТСК та змін до законодавства вивільниться лише 10% коштів з надприбутків дистрибʼюторів-посередників, то в Україні може з'явитись ще одна ескадрилья ******** винищувачів.

Експерт також пояснив, які зміни пропонує внести до законопроекту парламентська ТСК: закупівля одного препарату в одного вітчизняного виробника ліків обмежується лише 20% обсягу від його повного виробництва (це дозволить зайти на ринок новим логістичним кампаніям, підвищить конкуренцію та сприятиме ліквідації надмірних маркетингових «заохочень»);
на ринок допускатимуться ліки із сертифікатами якості Великої Британії, Канади, Євросоюзу та США без додаткової реєстрації (це розширить асортимент, знизить ціни, зробить медпрепарати доступними). №11493, які є результатом роботи цієї комісії», - зазначає експерт.
Звичайно, фармацевтична мафія кричить - Рятуйте, грабують.
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09.12.2024 15:35 Відповісти
Фармацевти просять гетманцева ...
Млять, що відбувається? Ви ж всі президенти і це ваш "слуга". Чого кіГліте, вимагайте.
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09.12.2024 18:43 Відповісти
Ця галузь і так в тіні, біля мого будинку 8 аптек і безоплатно вони не працюють
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11.12.2024 14:18 Відповісти
 
 