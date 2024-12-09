Фармацевти просять Гетманцева захистити економіку від щорічних втрат у розмірі 3,9 млрд грн
Асоціація фармацевтів України закликала голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева забезпечити прозорість у розгляді поправок до законопроєкту №11493 "Про лікарські засоби", які, за їхніми словами, матимуть руйнівний вплив на економіку країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"У нинішній складній ситуації, коли Україна перебуває у стані війни, кожна копійка надходжень до державного бюджету є критично важливою", - йдеться у зверненні.
Фармацевти наголошують, що запропоновані зміни не тільки завдадуть шкоди бюджету у вигляді недоотриманих 3,9 млрд грн щорічно, але й сприятимуть монополізації ринку, створюючи нерівні умови для учасників. Крім того, зміни, що пропонуються, штовхатимуть бізнес до тінізації.
Вони звертаються до Гетманцева із проханням взяти участь у засіданні Комітету з питань здоров’я нації, щоб забезпечити об’єктивний розгляд поправок і зберегти довіру до державних інституцій.
"Ми закликаємо Вас втрутитися в ситуацію, забезпечити прозорість ухвалення рішень і підтримати бізнес, який працює чесно і відкрито. Ваше лідерство та участь у засіданні Комітету допоможуть знайти зважене рішення, яке не поставить під загрозу економіку країни та доступність ліків для громадян", - наголошують фармацевти.
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"Гетманцевим" насрати на "бізнес, який працює чесно і відкрито", Який їм зиск від такого бізнесу?
Хіба не видно що Гетьманцев та уряд просто торпедують дрібних ФОПів,металургію,фармацевтів,виробників тютюну та спиртного...причому тих хто працює відкрито..!!
Це відверта спроба знищити економіку під час війни...це " санкції" проти власної економіки та народу...!
Левова частка вітчизняного ринку лікарських засобів (майже 90%) контролюється двома фірмами - ТОВ «Бадм» та СП «Оптіма-Фарм ЛТД», які, відповідно, можуть не лише диктувати умови формування торгівельних націнок, а й встановлювати які завгодно ціни. Про це https://news.telegraf.com.ua/ukr/politika/2024-12-08/5889451-u-verkhovniy-radi-znayshli-sposib-yak-borotis-z-monopolistami-u-torgivli-likami повідомив експерт з економічних та політичних питань, кандидата наук з державного управління Юрій Гаврилечко.
...правки до законопроекту №11493, які є результатом роботи цієї комісії», - зазначає експерт.
За його словами, «ціна питання» 170-180 млрд грн на рік. Для порівняння ескадрилья із 6 французьких «Міражів», коштує вдесятеро менше. Тобто, якщо за результатами роботи АМКУ, ТСК та змін до законодавства вивільниться лише 10% коштів з надприбутків дистрибʼюторів-посередників, то в Україні може з'явитись ще одна ескадрилья ******** винищувачів.
Експерт також пояснив, які зміни пропонує внести до законопроекту парламентська ТСК: закупівля одного препарату в одного вітчизняного виробника ліків обмежується лише 20% обсягу від його повного виробництва (це дозволить зайти на ринок новим логістичним кампаніям, підвищить конкуренцію та сприятиме ліквідації надмірних маркетингових «заохочень»);
на ринок допускатимуться ліки із сертифікатами якості Великої Британії, Канади, Євросоюзу та США без додаткової реєстрації (це розширить асортимент, знизить ціни, зробить медпрепарати доступними). №11493, які є результатом роботи цієї комісії», - зазначає експерт.
Звичайно, фармацевтична мафія кричить - Рятуйте, грабують.
Млять, що відбувається? Ви ж всі президенти і це ваш "слуга". Чого кіГліте, вимагайте.