Фармацевты просят Гетманцева оградить экономику от ежегодных потерь в размере 3,9 млрд грн
Ассоциация фармацевтов Украины призвала председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева обеспечить прозрачность в рассмотрении поправок к законопроекту №11493 "О лекарственных средствах", которые, по их словам, будут иметь разрушительное влияние на экономику страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"В нынешней сложной ситуации, когда Украина находится в состоянии войны, каждая копейка поступлений в государственный бюджет является критически важной", - говорится в обращении.
Фармацевты отмечают, что предложенные изменения не только нанесут ущерб бюджету в виде недополученных 3,9 млрд грн ежегодно, но и будут способствовать монополизации рынка, создавая неравные условия для участников. Кроме того, предлагаемые изменения будут толкать бизнес к тенизации.
Они обращаются к Гетманцеву с просьбой принять участие в заседании Комитета по вопросам здоровья нации, чтобы обеспечить объективное рассмотрение поправок и сохранить доверие к государственным институтам.
"Мы призываем Вас вмешаться в ситуацию, обеспечить прозрачность принятия решений и поддержать бизнес, который работает честно и открыто. Ваше лидерство и участие в заседании Комитета помогут найти взвешенное решение, которое не поставит под угрозу экономику страны и доступность лекарств для граждан", - отмечают фармацевты.
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"Гетманцевим" насрати на "бізнес, який працює чесно і відкрито", Який їм зиск від такого бізнесу?
Хіба не видно що Гетьманцев та уряд просто торпедують дрібних ФОПів,металургію,фармацевтів,виробників тютюну та спиртного...причому тих хто працює відкрито..!!
Це відверта спроба знищити економіку під час війни...це " санкції" проти власної економіки та народу...!
Левова частка вітчизняного ринку лікарських засобів (майже 90%) контролюється двома фірмами - ТОВ «Бадм» та СП «Оптіма-Фарм ЛТД», які, відповідно, можуть не лише диктувати умови формування торгівельних націнок, а й встановлювати які завгодно ціни. Про це https://news.telegraf.com.ua/ukr/politika/2024-12-08/5889451-u-verkhovniy-radi-znayshli-sposib-yak-borotis-z-monopolistami-u-torgivli-likami повідомив експерт з економічних та політичних питань, кандидата наук з державного управління Юрій Гаврилечко.
...правки до законопроекту №11493, які є результатом роботи цієї комісії», - зазначає експерт.
За його словами, «ціна питання» 170-180 млрд грн на рік. Для порівняння ескадрилья із 6 французьких «Міражів», коштує вдесятеро менше. Тобто, якщо за результатами роботи АМКУ, ТСК та змін до законодавства вивільниться лише 10% коштів з надприбутків дистрибʼюторів-посередників, то в Україні може з'явитись ще одна ескадрилья ******** винищувачів.
Експерт також пояснив, які зміни пропонує внести до законопроекту парламентська ТСК: закупівля одного препарату в одного вітчизняного виробника ліків обмежується лише 20% обсягу від його повного виробництва (це дозволить зайти на ринок новим логістичним кампаніям, підвищить конкуренцію та сприятиме ліквідації надмірних маркетингових «заохочень»);
на ринок допускатимуться ліки із сертифікатами якості Великої Британії, Канади, Євросоюзу та США без додаткової реєстрації (це розширить асортимент, знизить ціни, зробить медпрепарати доступними). №11493, які є результатом роботи цієї комісії», - зазначає експерт.
Звичайно, фармацевтична мафія кричить - Рятуйте, грабують.
Млять, що відбувається? Ви ж всі президенти і це ваш "слуга". Чого кіГліте, вимагайте.