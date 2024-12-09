Фармацевты просят Гетманцева оградить экономику от ежегодных потерь в размере 3,9 млрд грн

Ассоциация фармацевтов Украины призвала председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева обеспечить прозрачность в рассмотрении поправок к законопроекту №11493 "О лекарственных средствах", которые, по их словам, будут иметь разрушительное влияние на экономику страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"В нынешней сложной ситуации, когда Украина находится в состоянии войны, каждая копейка поступлений в государственный бюджет является критически важной", - говорится в обращении.

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Фармацевты отмечают, что предложенные изменения не только нанесут ущерб бюджету в виде недополученных 3,9 млрд грн ежегодно, но и будут способствовать монополизации рынка, создавая неравные условия для участников. Кроме того, предлагаемые изменения будут толкать бизнес к тенизации.

Они обращаются к Гетманцеву с просьбой принять участие в заседании Комитета по вопросам здоровья нации, чтобы обеспечить объективное рассмотрение поправок и сохранить доверие к государственным институтам.

"Мы призываем Вас вмешаться в ситуацию, обеспечить прозрачность принятия решений и поддержать бизнес, который работает честно и открыто. Ваше лидерство и участие в заседании Комитета помогут найти взвешенное решение, которое не поставит под угрозу экономику страны и доступность лекарств для граждан", - отмечают фармацевты.

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