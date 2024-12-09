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Фармацевты просят Гетманцева оградить экономику от ежегодных потерь в размере 3,9 млрд грн

Фармацевти звернулися до Гетманцева: просять захистити економіку

Ассоциация фармацевтов Украины призвала председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева обеспечить прозрачность в рассмотрении поправок к законопроекту №11493 "О лекарственных средствах", которые, по их словам, будут иметь разрушительное влияние на экономику страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"В нынешней сложной ситуации, когда Украина находится в состоянии войны, каждая копейка поступлений в государственный бюджет является критически важной", - говорится в обращении.

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Фармацевты отмечают, что предложенные изменения не только нанесут ущерб бюджету в виде недополученных 3,9 млрд грн ежегодно, но и будут способствовать монополизации рынка, создавая неравные условия для участников. Кроме того, предлагаемые изменения будут толкать бизнес к тенизации.

Они обращаются к Гетманцеву с просьбой принять участие в заседании Комитета по вопросам здоровья нации, чтобы обеспечить объективное рассмотрение поправок и сохранить доверие к государственным институтам.

"Мы призываем Вас вмешаться в ситуацию, обеспечить прозрачность принятия решений и поддержать бизнес, который работает честно и открыто. Ваше лидерство и участие в заседании Комитета помогут найти взвешенное решение, которое не поставит под угрозу экономику страны и доступность лекарств для граждан", - отмечают фармацевты.

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Фармацевти звернулися до Гетманцева: просять захистити економіку

Автор: 

Гетманцев Даниил (409) фармацевтика (35)


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Топ комментарии
+8
"Ми закликаємо Вас... підтримати бізнес, який працює чесно і відкрито Джерело: https://censor.net/ua/n3524134
"Гетманцевим" насрати на "бізнес, який працює чесно і відкрито", Який їм зиск від такого бізнесу?
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09.12.2024 14:14
+7
слова "гетманцев", "економіка" та "захистити" не можуть бути написані в одному реченні.
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09.12.2024 14:37
+5
Зараз він втрутиться, ще парочку податків придумає
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09.12.2024 14:10
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Зараз він втрутиться, ще парочку податків придумає
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09.12.2024 14:10 Ответить
"Ми закликаємо Вас... підтримати бізнес, який працює чесно і відкрито Джерело: https://censor.net/ua/n3524134
"Гетманцевим" насрати на "бізнес, який працює чесно і відкрито", Який їм зиск від такого бізнесу?
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09.12.2024 14:14 Ответить
Які поправки? Ви що забули- зєля наш вирок.
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09.12.2024 14:14 Ответить
Ця влада лише шкодить. ВСІМ
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09.12.2024 14:15 Ответить
Вони ведуть себе як гауляйтери.
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09.12.2024 14:17 Ответить
Ліки від "Дарниці" вже давно дорожчі імпортних аналогів, не нажеруться ті фармовиробники вітчизняні. Я вже мовчу що всі хто відпочивав наприклад раніше в Туреччині чи Єгипті купували там валізи лікарських засобів бо вони в доларовому еквіваленті були в рази дешевші ніж у нас
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09.12.2024 14:23 Ответить
Усе Ви правильно написали, у нас ринок займає три імпортери і вони монопольно доять цей ринок. Його давно потрібно було вигрести від гівна, але мета влади не в цьому.
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09.12.2024 14:39 Ответить
Ота собака може лише податки піднімати!
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09.12.2024 14:37 Ответить
слова "гетманцев", "економіка" та "захистити" не можуть бути написані в одному реченні.
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09.12.2024 14:37 Ответить
Курва гетманцев знищує економіку України, ми маємо захистити її від його брудних лап
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09.12.2024 14:52 Ответить
Гетманцев якраз і перекладається, як "захисник фармацевтів". Продовжуйте...
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09.12.2024 14:48 Ответить
В сусідньому будинку 5 аптек майже весь перший поверх, разом по пішохідній доступності під 40. Вже всі приміщення, де були колись ігрові автомати, алкомаркети, наливайки, пивниці, продовольчі, господарські скрізь аптеки. Ціни на ліки збільшились рази в три. Якість ліків порівняно з такими ж з-за кордону ніяка.
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09.12.2024 15:04 Ответить
Челом бъем, барин. Помоги! Яка ж гидота. Українські підприємці, вимушені просити риговського депутата, від зевлади, щоб залишитись на плаву, від прийнятих законопроектів, по знищенню українського бізнесу, від цього виродка. Сором і жах! 🤬
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09.12.2024 15:05 Ответить
Опублікуйте,для початку,Перелік Безоплатних ліків та БЕЗОПЛАТНИХ процедур у лікарнях! Цей Перелік - засекречений,як сама страшна воєнна таємниця! У лікарнях та поліклініках Все треба Купувати. Навіть військовим! 10 аптек на кожній вулиці,які "чесно торгують"...у тому числі гуманітарною....Це новина???
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09.12.2024 15:10 Ответить
Нагадує совкове-"таварісч сталін,произошла чудовищная ошибка"...
Хіба не видно що Гетьманцев та уряд просто торпедують дрібних ФОПів,металургію,фармацевтів,виробників тютюну та спиртного...причому тих хто працює відкрито..!!
Це відверта спроба знищити економіку під час війни...це " санкції" проти власної економіки та народу...!
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09.12.2024 15:33 Ответить
Демонополізація сфери у торгівлі ліками. У парламенті готують важливі зміни

Левова частка вітчизняного ринку лікарських засобів (майже 90%) контролюється двома фірмами - ТОВ «Бадм» та СП «Оптіма-Фарм ЛТД», які, відповідно, можуть не лише диктувати умови формування торгівельних націнок, а й встановлювати які завгодно ціни. Про це https://news.telegraf.com.ua/ukr/politika/2024-12-08/5889451-u-verkhovniy-radi-znayshli-sposib-yak-borotis-z-monopolistami-u-torgivli-likami повідомив експерт з економічних та політичних питань, кандидата наук з державного управління Юрій Гаврилечко.

...правки до законопроекту №11493, які є результатом роботи цієї комісії», - зазначає експерт.

За його словами, «ціна питання» 170-180 млрд грн на рік. Для порівняння ескадрилья із 6 французьких «Міражів», коштує вдесятеро менше. Тобто, якщо за результатами роботи АМКУ, ТСК та змін до законодавства вивільниться лише 10% коштів з надприбутків дистрибʼюторів-посередників, то в Україні може з'явитись ще одна ескадрилья ******** винищувачів.

Експерт також пояснив, які зміни пропонує внести до законопроекту парламентська ТСК: закупівля одного препарату в одного вітчизняного виробника ліків обмежується лише 20% обсягу від його повного виробництва (це дозволить зайти на ринок новим логістичним кампаніям, підвищить конкуренцію та сприятиме ліквідації надмірних маркетингових «заохочень»);
на ринок допускатимуться ліки із сертифікатами якості Великої Британії, Канади, Євросоюзу та США без додаткової реєстрації (це розширить асортимент, знизить ціни, зробить медпрепарати доступними). №11493, які є результатом роботи цієї комісії», - зазначає експерт.
Звичайно, фармацевтична мафія кричить - Рятуйте, грабують.
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09.12.2024 15:35 Ответить
Фармацевти просять гетманцева ...
Млять, що відбувається? Ви ж всі президенти і це ваш "слуга". Чого кіГліте, вимагайте.
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09.12.2024 18:43 Ответить
Ця галузь і так в тіні, біля мого будинку 8 аптек і безоплатно вони не працюють
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11.12.2024 14:18 Ответить
 
 