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лекарства (1199) аптека (119) Гослекслужба (50) фармацевтика (28)

Запрет бронировать лекарства онлайн: Гослекслужба согласилась рассмотреть предложения сервисов

аптека

Гослекслужба готова пересмотреть проект изменений лицензионных условий продажи лекарств, который получил широкую огласку, и приобщит к наработкам предложения онлайн-сервисов - аптечных прайс-агрегаторов.

Об этом шла речь на встрече их представителей и Гослекслужбы 28 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 Канал. На встрече присутствовал глава Службы Роман Исаенко.

Сейчас сервисы готовят свои варианты и представят их государственному регулятору. Об этом рассказал сооснователь tabletki.ua Александр Муравщик, который был на собрании.

"Tabletki.ua готовят свои предложения изменений в лицензионные условия, которые учитывали бы интересы украинского потребителя. В ближайшее время мы ждем следующую рабочую встречу, где будем обсуждать первый проект таких изменений", - отметил он.

По словам Муравщика, Гослекслужба в целом поддерживает работу таких сервисов, как аптечные прайс-агрегаторы.

На встрече Гослекслужба отметила, что не имеет замечаний к сервису Tabletki.ua и в целом поддерживает работу прайс-агрегаторов. Также чиновники подтвердили, что готовы к изменению лицензионных условий, чтобы закрепить право аптек на работу с прайс-агрегаторами. "Отдельно отметили, что прайс-агрегаторы не являются частью электронной торговли лекарственными средствами: это лишь обмен между потребителями и аптеками информацией о лекарствах, ценах на них и возможность бронирования при условии, что приобретение лекарств потребителем происходит непосредственно в аптеке", - сказал соучредитель сервиса tabletki.ua.

Читайте также: Запретом бронировать лекарства на специальных сайтах чиновники разрушат крупнейшее технологическое достижение на аптечном рынке Украины, - Tabletki.ua

Это уже вторая встреча представителей сервисов по онлайн-бронированию лекарств с госорганами после огласки намерений Кабмина принять проект постановления, которым фактически запрещали работу аптек с прайс-агрегаторами. На предыдущем совещании с участием Минздрава, Гослекслужбы, первого заместителя министра здравоохранения Сергея Дуброва и представителей аптечных прайс-агрегаторов не пришли к согласию относительно отмены этой нормы, но отложили принятие всего постановления и договорились доработать документ.

"Tabletki.ua - ответственный сервис, и нашим приоритетом остается украинский потребитель и его здоровье. Мы дальше хотим оставить ему право выбора, возможность найти необходимые лекарства быстрее и дешевле. Именно поэтому мы считаем недопустимым запрет (или даже любое осложнение) возможности бронировать лекарства онлайн, сравнивать цены в аптеках и находить лучшее", - отмечает соучредитель сервиса по бронированию лекарств Александр Муравщик.

Читайте также: Кабмин пока не отказался от постановления, которое запретит бронировать лекарства онлайн, но согласился обсудить его

Напомним, что услугами аптечных маркетплейсов пользуется 30% покупателей, при этом скидки на лекарства на таких площадках достигают до 15%. Сам же крупнейший в Украине аптечный прайс-агрегатор Tabletki.ua инициировал петицию к правительству не запрещать бронировать лекарства онлайн. Менее чем за сутки она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей.
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Топ комментарии
+15
Обережніше з висловами. Кончена-влада, а не держава.
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29.05.2024 19:50
+15
1. суттєво дешевше (15 -30%)
2. замовляєш там, де найнижча ціна прямо з дому, а не ходиш як дурень по району

спасіба тєбє большоє, ЗЄлячка, за нашу щасливу пенсійну старість !!!!
курва !
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29.05.2024 19:58
+14
Дело не только в цене. Сейчас многие лекарства проблема найти. Их не закупают аптеки, надо искать. Попробуй полгорода обегать, чтобы таблетки купить, вместо того, чтобы кнопочку нажать.
Расстреливать таких мразей надо, все против людей делают.
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29.05.2024 20:28
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Правила форума Совет форумчан
Як що ліки бронюєш , то виходить трохи дешевше
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29.05.2024 19:40 Ответить
Хренассе "трохи"
В марте лежал в 18й больнице в стационаре, выписали купить простыню лекарств, в аптеке в самой больнице это обошлось бы в 3700, заказал по инету - так тот же набор 3000 и это с бесплатной доставкой
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29.05.2024 19:51 Ответить
1. суттєво дешевше (15 -30%)
2. замовляєш там, де найнижча ціна прямо з дому, а не ходиш як дурень по району

спасіба тєбє большоє, ЗЄлячка, за нашу щасливу пенсійну старість !!!!
курва !
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29.05.2024 19:58 Ответить
Дело не только в цене. Сейчас многие лекарства проблема найти. Их не закупают аптеки, надо искать. Попробуй полгорода обегать, чтобы таблетки купить, вместо того, чтобы кнопочку нажать.
Расстреливать таких мразей надо, все против людей делают.
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29.05.2024 20:28 Ответить
Яке має право ця кончена держава заборонити мені шукати дешевший товар і бути впевненим, що він мені дістанеться, коли я приїду хєр зна звідки за ліками? Який в цьому склад злочину? А питання риторичне, бо мережі, які належать тим рилам, що засідають в раді, мало для них заробляють. От і хочуть, щоб ми жерли те гівно, яке нам подають втридорога, а не шукали іншого
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29.05.2024 19:43 Ответить
Обережніше з висловами. Кончена-влада, а не держава.
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29.05.2024 19:50 Ответить
Все верно он написал. Государство - это форма организации власти. Конченная форма, которая приводит во власть уродов, которые не несут никакой ответственности за преступления. Дело не во власти, дело в системе, которая приводит к такой власти. А система - это и есть государство.
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29.05.2024 20:35 Ответить
Навчіться поважати державу Україну хоча б з того, щоб вивчити її мову, а не розмовляти кацапською на 3-й рік повномасштабної війни.
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29.05.2024 22:27 Ответить
А какое право "кончена держава" запрещать выезд за границу? Или воровать миллиарды народных денег? Или похищать и пытать людей в ТЦК?
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29.05.2024 20:30 Ответить
Спросите меня навипадку
Какие сервисы я считаю лучшими?
Приватбанк
Новая почта
И лекарства онлайн
Новую почту нынешняя власть уже пыталась прибрать к рукам
Сейчас взялась за лекарства
Приватбанку - приготовться
Как мне хочется придушить этих НЕДОРЕФОРМАТОРОВ
Довели цветущую страну до ручки!!!
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29.05.2024 19:44 Ответить
Взагалі то приватбанк державний
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29.05.2024 19:50 Ответить
Вот именно
Наши ДЕРЖАВНИКИ
Скоро доберутся до Державного ПРИВАТБАНКА
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29.05.2024 19:51 Ответить
ПриватБанка давно уже жопа... причём козырная....
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29.05.2024 23:37 Ответить
Приватбанк невероятно успешен
Именно поэтому за него скоро возьмутся
Чтобы как-- то хитрожопо забрать
Но не отдать Бене,который об этом мечтает
А забрать себе
Одна загвоздочка мешает сейчас
20 мая закончился президентский срок
И все эти ЛЯ- ЛЯ про его продолжение - это для бедных
Для зрителей марафона
А УМНЫЕ уже не относятся к Зеленскому как к президенту
И у нас в стране
А особенно на Западе
И Зеленскому скоро только ленивый не будет ставить палки в колеса
Вот так работает демократия
Хочешь быть ПРЕЗИДЕНТОМ
Проведи выборы!
Не можешь провести выборы - сделай ПРАВИТЕЛЬСТВО НАЦИОНАЛЬНОГО СПАСЕНИЯ!!!!!!
В котором будут ПРОФЕССИОНАЛЫ!
Очень простое решение проблемы
И в итоге Зеленскому ПРИДЕТСЯ это сделать
А не сделает - его будут игнорировать внутри Украины
А на Западе с ним вообще никто скоро не захочет вести дел
Он это понимает
Поэтому и помчался по странам Европы - убогий...
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30.05.2024 11:15 Ответить
що зроблено для зручності "реформаторам" потрібно знищити або закрити, тому що їм в кишеню не капає
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29.05.2024 19:52 Ответить
що значить "бронювати"? я купив через інтернет, це значить я забронював? та ні, я заплатив за товар, це не бронювання. Що взагалі відбувається?
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29.05.2024 20:21 Ответить
"бронювати" - щоб товар чекав Вас у магазині. Приходите й купуєте його згідно замовленню.
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29.05.2024 20:57 Ответить
Спочатку нехай клованів заборонять бронювати, цапи зелені!
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29.05.2024 20:25 Ответить
Отжимают походу Таблетки или деньги вымогают. Никаких законов они не нарушают. И лицензирование им не требуется - они лекарств не продают.
Создают всем людям кучу проблем мрази.
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29.05.2024 20:26 Ответить
чума на блаЗЄнських!

Якого біса забороняти те, що нормально працює?
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29.05.2024 20:27 Ответить
знатний заніс відбувся жиробасам
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29.05.2024 20:30 Ответить
Окремо відмітили, що прайс-агрегатори не є частиною електронної торгівлі лікарськими засобами: ((( не торгують) це лише обмін між споживачами та аптеками інформацією про ліки, ціни на них та можливість бронювання за умови, що придбання ліків споживачем відбувається безпосередньо в аптеці,(вже торгують) - зауважив співзасновник сервісу tabletki.ua.
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29.05.2024 20:32 Ответить
Що за антинародні ініціативи?
Не розумію, кому заважає бронювання ліків онлайн?? Це що кримінал? Людям зручно!
Чи чийсь бізнес за таких умов не може накручувати в три дороги?
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29.05.2024 21:05 Ответить
До чого б не торкнулись Зелені, все перетворюється на ₴івно...
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29.05.2024 21:07 Ответить
А Держлікслужба не хоче надати пояснення, чому з сервісами бронювання треба щось робити? Бо поки що аргументів немає взагалі.
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29.05.2024 21:23 Ответить
Куди не плюнь усюди є якась нікому невідома держслужба, в якій нічого не роблять заброньовані вгодовані хряки і ще й отримують за це з/п.
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29.05.2024 21:57 Ответить
тому що досі совок
нічого з 91 не змінилося
треба щоб ринок сам вирішував
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30.05.2024 05:51 Ответить
 
 