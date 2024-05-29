Запрет бронировать лекарства онлайн: Гослекслужба согласилась рассмотреть предложения сервисов
Гослекслужба готова пересмотреть проект изменений лицензионных условий продажи лекарств, который получил широкую огласку, и приобщит к наработкам предложения онлайн-сервисов - аптечных прайс-агрегаторов.
Об этом шла речь на встрече их представителей и Гослекслужбы 28 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 Канал. На встрече присутствовал глава Службы Роман Исаенко.
Сейчас сервисы готовят свои варианты и представят их государственному регулятору. Об этом рассказал сооснователь tabletki.ua Александр Муравщик, который был на собрании.
"Tabletki.ua готовят свои предложения изменений в лицензионные условия, которые учитывали бы интересы украинского потребителя. В ближайшее время мы ждем следующую рабочую встречу, где будем обсуждать первый проект таких изменений", - отметил он.
По словам Муравщика, Гослекслужба в целом поддерживает работу таких сервисов, как аптечные прайс-агрегаторы.
На встрече Гослекслужба отметила, что не имеет замечаний к сервису Tabletki.ua и в целом поддерживает работу прайс-агрегаторов. Также чиновники подтвердили, что готовы к изменению лицензионных условий, чтобы закрепить право аптек на работу с прайс-агрегаторами. "Отдельно отметили, что прайс-агрегаторы не являются частью электронной торговли лекарственными средствами: это лишь обмен между потребителями и аптеками информацией о лекарствах, ценах на них и возможность бронирования при условии, что приобретение лекарств потребителем происходит непосредственно в аптеке", - сказал соучредитель сервиса tabletki.ua.
Это уже вторая встреча представителей сервисов по онлайн-бронированию лекарств с госорганами после огласки намерений Кабмина принять проект постановления, которым фактически запрещали работу аптек с прайс-агрегаторами. На предыдущем совещании с участием Минздрава, Гослекслужбы, первого заместителя министра здравоохранения Сергея Дуброва и представителей аптечных прайс-агрегаторов не пришли к согласию относительно отмены этой нормы, но отложили принятие всего постановления и договорились доработать документ.
"Tabletki.ua - ответственный сервис, и нашим приоритетом остается украинский потребитель и его здоровье. Мы дальше хотим оставить ему право выбора, возможность найти необходимые лекарства быстрее и дешевле. Именно поэтому мы считаем недопустимым запрет (или даже любое осложнение) возможности бронировать лекарства онлайн, сравнивать цены в аптеках и находить лучшее", - отмечает соучредитель сервиса по бронированию лекарств Александр Муравщик.
Напомним, что услугами аптечных маркетплейсов пользуется 30% покупателей, при этом скидки на лекарства на таких площадках достигают до 15%. Сам же крупнейший в Украине аптечный прайс-агрегатор Tabletki.ua инициировал петицию к правительству не запрещать бронировать лекарства онлайн. Менее чем за сутки она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей.
Пожалуйста, подождите...
В марте лежал в 18й больнице в стационаре, выписали купить простыню лекарств, в аптеке в самой больнице это обошлось бы в 3700, заказал по инету - так тот же набор 3000 и это с бесплатной доставкой
2. замовляєш там, де найнижча ціна прямо з дому, а не ходиш як дурень по району
спасіба тєбє большоє, ЗЄлячка, за нашу щасливу пенсійну старість !!!!
курва !
Расстреливать таких мразей надо, все против людей делают.
Какие сервисы я считаю лучшими?
Приватбанк
Новая почта
И лекарства онлайн
Новую почту нынешняя власть уже пыталась прибрать к рукам
Сейчас взялась за лекарства
Приватбанку - приготовться
Как мне хочется придушить этих НЕДОРЕФОРМАТОРОВ
Довели цветущую страну до ручки!!!
Наши ДЕРЖАВНИКИ
Скоро доберутся до Державного ПРИВАТБАНКА
Именно поэтому за него скоро возьмутся
Чтобы как-- то хитрожопо забрать
Но не отдать Бене,который об этом мечтает
А забрать себе
Одна загвоздочка мешает сейчас
20 мая закончился президентский срок
И все эти ЛЯ- ЛЯ про его продолжение - это для бедных
Для зрителей марафона
А УМНЫЕ уже не относятся к Зеленскому как к президенту
И у нас в стране
А особенно на Западе
И Зеленскому скоро только ленивый не будет ставить палки в колеса
Вот так работает демократия
Хочешь быть ПРЕЗИДЕНТОМ
Проведи выборы!
Не можешь провести выборы - сделай ПРАВИТЕЛЬСТВО НАЦИОНАЛЬНОГО СПАСЕНИЯ!!!!!!
В котором будут ПРОФЕССИОНАЛЫ!
Очень простое решение проблемы
И в итоге Зеленскому ПРИДЕТСЯ это сделать
А не сделает - его будут игнорировать внутри Украины
А на Западе с ним вообще никто скоро не захочет вести дел
Он это понимает
Поэтому и помчался по странам Европы - убогий...
Создают всем людям кучу проблем мрази.
Якого біса забороняти те, що нормально працює?
Не розумію, кому заважає бронювання ліків онлайн?? Це що кримінал? Людям зручно!
Чи чийсь бізнес за таких умов не може накручувати в три дороги?
нічого з 91 не змінилося
треба щоб ринок сам вирішував