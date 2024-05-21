Запретом бронировать лекарства на специальных сайтах чиновники разрушат крупнейшее технологическое достижение на аптечном рынке Украины, - Tabletki.ua
Кабинет Министров планирует запретить в Украине бронирование лекарств в аптеках онлайн - на специальных сайтах, оправдывая это евроинтеграционными требованиями. При этом не учитывается, что аптечные прайсагрегаторы - сугубо украинское изобретение, которого не существует на фармацевтическом рынке стран ЕС.
Об этом пишет РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.
Угроза для аптечных прайсагрегаторов
На днях на сайте крупнейшего в Украине аптечного маркетплейса Tabletki.ua появилось сообщение о том, что чиновники их закрывают, поэтому просят неравнодушных подписать соответствующую петицию. Менее чем за сутки она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей и до сих пор это обращение активно поддерживают.
Сервис видит риск для своего существования в проекте постановления КМУ, которое фактически означает, что бронировать лекарства можно будет только на сайтах аптек, а это необоснованно вытесняет с рынка прайсагрегаторы и нарушает права потребителей.
Гослекслужба сообщила о том, что 17 мая завершилось общественное обсуждение проекта постановления об обновленных лицензионных условиях осуществления хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами. Однако никаких встреч, рабочих групп, обсуждений с прайсагрегаторами не происходило.
Особенности фармацевтического рынка Украины
Фармацевтический рынок Украины - это рынок, где более 80% всех лекарственных средств покупают сами потребители, соответственно они заинтересованы купить дешевле. В ЕС - большинство лекарственных средств оплачивается за государственный счет. Поэтому потребители в целом меньше интересуются ценами на лекарства. Более того, именно из-за возмещения государством стоимости приобретенных населением лекарств (реимбурсации) ассортимент и цены на медпрепараты между аптеками примерно одинаковы. То есть, куда бы европеец ни пошел, он может быть уверен, что найдет нужные ему лекарства по одинаковой цене.
Соответственно оправдывать запрет маркетплейсов евроинтеграционными требованиями бессмысленно, - отмечает соучредитель Tabletki.ua Евгений Муравщик.
"Это все равно, что запретить в Украине Дию, или сбор для нужд сил обороны на банки, потому что такого нет в ЕС и, соответственно, правил относительно таких явлений тоже нет. Tabletki.ua - это высокотехнологичный украинский ІТ продукт, которым может гордиться наша страна. Мы являемся резидентами Дія.Сіті, в 2023 году уплатили 194,000,000 гривен налогов в бюджет Украины. Чиновники своими руками разрушают крупнейшее технологическое достижение на розничном рынке лекарств Украины".
Сейчас представители сервисов бронирования лекарств продумывают, как выжить в новых условиях. "Tabletki.ua уже получили несколько предложений о покупке аптек. Можем открыть пустое заведение, которое будет работать пять минут в сутки, чтобы нам предоставили лицензию, но это нонсенс", - констатирует Муравщик.
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1. Знайти потрібні ліки.
2. Вибрати, де дешевше.
3. Отримати знижку.
4. забронювати потрібні ліки і забрати їх в зручний час.
От що поганого в цій системі?!
2. хєра зо два асортимент однаковий.
В різних країнах ЄС з ліками по різному. Щось знаю про Іспанію: ліки не в 1 ціну, базовий набір є, але багато рецептурного, а звичних нам (і таких що виробляються в Іспанії) - тупо немає, є мережі "альтернативних аптек" (в яких вам продадуть настоянку канабісу без проблем замість знеболювального), аптеки географічно (в межах кварталів/містечок) організовуються для надання цілодобового (читай - нічного) сервісу "по черзі" - тобто формують графік чергування аптек вночі і цей графік висить на дверях кожної аптеки.
Покупающего лекарства по одинаковой цене
Да еще и выделили эту фразу
А потом написали про мафию
Эта манипуляция
Чистой воды манипуляция
Про лікарську мафію не знають лише сліпі та глухі...
Я не збирався писати що це брехня, тому що мені це не відомо.
Так, я проти державної та приватної мафії.
"И власть против мафии" - дивний висновок, і авторство цього висновку - виключно ваше, тож не приписуйте його мені.
Ваш коментар, це щось... Самі собі щось вигадали, але намагаєтеся обвинувачувати в цьому когось іншого
Вот, бляха, загадка!
Скотиняки! Вас розірвуть і правильно зроблять.
Любий може пересвідчитись, на тих же таблетках.ua, препарат вартістю умовно 100 грн. може вартувати і 150 і 70 грн в межах пари кварталів. А ти вже сам обираєш дешевше та зручніше.
Коли ж ви падли нажеретесь...
Абсолютная неправда
Не говоря уже о том, что вы при покупке
Можете проверить дату на упаковке
А от ксарелта, яку мені тулили по "рецепту зі знижкою" за 1200, я там знайшов за 560 кілька років тому...
Десь 3-4 роки тому, коли система тільки розвивалась чи впроваджувалась, на "таблєтках" під час бронювання писалась справжня роздрібна ціна і акційна, під замовлення. Тепер пишеться тільки "ціна під замовлення".
Тож якщо ви припхаєтесь фізично, без бронювання, в аптеку, яка вам "сподобалась" низькою акційною ціною на 1 препарат і спробуєте прямо в торговому залі порівняти ціни з іншими аптеками - можете ДУЖЕ здивуватись.
А от те що пропонують мудаки, заборонивши агрегатор, якраз до цього і призведе.
Та ні. "таблєтки" переважно використовують по іншому: коли треба прямо сьогодні, один.
І в тому-то і проблема, що аптеки до сервісу стали відноситись дуже погано. Не підтверджують наявність або обробка замовлення "через добу".
Для "переважного" сценарія - саме "таблєтки" - спаскудились.
Але я повністю згоден з вами, що "заборона" агрегаторів - то ДЕБІЛІЗМ.
Мімо рота аличу"?
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Вас же народ порвет, депутаты-идиоты!
Ця п.дорасня не виживає на 3 тис пенсії, з якої потрібно сплатити комунальні, сидячі взимку при 16С і все одно потрібно доплатити, а влітку - взагалі майже ніхто не отримує субсідію , купити щось поїсти, іноді якусь одежу. Про лікування зубів чи заміни хришталику ока - взагалі мовчу, бо там ціни - три роки взагалі нічого не їсти не пити
Діабетик повинен самостійно купувати шприци, пігулки, іздитит кожного місяця до лікарів, що б отримати хоч інсулін безкоштовно - усе це х..ло, яке при владі, не рахує
Это ж какую надо мудрость иметь
Чтобы проделать над собой такой ЭКСПЕРИМЕНТ!!
И ведь он, бляха, все еще не закончился
Хотя сегодня уже 21 мая
Мудрецы ****.....!!
Желаю,чтобы вам не хватало денег не только на таблетки
А и на все остальное
Подавитесь своими шашлыками вместе со своей Бубочкой
Рак - снизу всех рейтингов по смертности. Сердечно-сосудистые - сверху. Но сосуды спазмируются не сами по себе, и не от старости, а от нервов, если упрощать.
а тільки руйнують все , щоби побільше на тому грошенят загребсти 😡
Кому перешкоджала послуга бронювання ліків ,
адже це давало змогу людям купити ліки в конкретній аптеці ,
І не бігати по всьому місту 🙁
Главное, что абсолютно никаких законов прайсагрегатор не нарушает и нарушать не может.
Но на законы пох.