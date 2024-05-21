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Запретом бронировать лекарства на специальных сайтах чиновники разрушат крупнейшее технологическое достижение на аптечном рынке Украины, - Tabletki.ua

лекарства,аптека

Кабинет Министров планирует запретить в Украине бронирование лекарств в аптеках онлайн - на специальных сайтах, оправдывая это евроинтеграционными требованиями. При этом не учитывается, что аптечные прайсагрегаторы - сугубо украинское изобретение, которого не существует на фармацевтическом рынке стран ЕС.

Об этом пишет РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

Угроза для аптечных прайсагрегаторов

На днях на сайте крупнейшего в Украине аптечного маркетплейса Tabletki.ua появилось сообщение о том, что чиновники их закрывают, поэтому просят неравнодушных подписать соответствующую петицию. Менее чем за сутки она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей и до сих пор это обращение активно поддерживают.

Сервис видит риск для своего существования в проекте постановления КМУ, которое фактически означает, что бронировать лекарства можно будет только на сайтах аптек, а это необоснованно вытесняет с рынка прайсагрегаторы и нарушает права потребителей.

Гослекслужба сообщила о том, что 17 мая завершилось общественное обсуждение проекта постановления об обновленных лицензионных условиях осуществления хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами. Однако никаких встреч, рабочих групп, обсуждений с прайсагрегаторами не происходило.

Читайте также: Бронирование лекарств онлайн под угрозой: пациентские организации призывают правительство не принимать соответствующее постановление

Особенности фармацевтического рынка Украины

Фармацевтический рынок Украины - это рынок, где более 80% всех лекарственных средств покупают сами потребители, соответственно они заинтересованы купить дешевле. В ЕС - большинство лекарственных средств оплачивается за государственный счет. Поэтому потребители в целом меньше интересуются ценами на лекарства. Более того, именно из-за возмещения государством стоимости приобретенных населением лекарств (реимбурсации) ассортимент и цены на медпрепараты между аптеками примерно одинаковы. То есть, куда бы европеец ни пошел, он может быть уверен, что найдет нужные ему лекарства по одинаковой цене.

Соответственно оправдывать запрет маркетплейсов евроинтеграционными требованиями бессмысленно, - отмечает соучредитель Tabletki.ua Евгений Муравщик.

"Это все равно, что запретить в Украине Дию, или сбор для нужд сил обороны на банки, потому что такого нет в ЕС и, соответственно, правил относительно таких явлений тоже нет. Tabletki.ua - это высокотехнологичный украинский ІТ продукт, которым может гордиться наша страна. Мы являемся резидентами Дія.Сіті, в 2023 году уплатили 194,000,000 гривен налогов в бюджет Украины. Чиновники своими руками разрушают крупнейшее технологическое достижение на розничном рынке лекарств Украины".

Также читайте: Украина усиливает регулирование онлайн-торговли лекарствами, приближаясь к стандартам ЕС, - эксперт

Сейчас представители сервисов бронирования лекарств продумывают, как выжить в новых условиях. "Tabletki.ua уже получили несколько предложений о покупке аптек. Можем открыть пустое заведение, которое будет работать пять минут в сутки, чтобы нам предоставили лицензию, но это нонсенс", - констатирует Муравщик.

Автор: 

лекарства (1223) аптека (128) Гослекслужба (51) фармацевтика (35)


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Топ комментарии
+22
І сюди дотягнулись грязні рученята зелених паскудників! Як же вони дістали...
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21.05.2024 09:43
+21
Назвіть конкретні прізвища безуглих & третякових, які хочуть знищити систему таблетки.уа
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21.05.2024 09:40
+16
Так оті паразити для того і йшли у владу, щоб здирати з людей все більше і більше, а самим нічого не робити. Цей сервіс хоч трохи, але стимулює якусь-такусь конкуренцію, адже коли одні і ті ж ліки можуть відрізнятися в ціні від 30 до навіть 100% в межах одного міста, то звичайно нормальна людина не захоче переплачувати. Це дуже легко, позбав людей інформації і грабуй як хочеш...
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21.05.2024 10:01
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Правила форума Совет форумчан
Назвіть конкретні прізвища безуглих & третякових, які хочуть знищити систему таблетки.уа
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21.05.2024 09:40 Ответить
Дєрмаків,татарових,гетьманцевих,та інших
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21.05.2024 11:21 Ответить
Так оті паразити для того і йшли у владу, щоб здирати з людей все більше і більше, а самим нічого не робити. Цей сервіс хоч трохи, але стимулює якусь-такусь конкуренцію, адже коли одні і ті ж ліки можуть відрізнятися в ціні від 30 до навіть 100% в межах одного міста, то звичайно нормальна людина не захоче переплачувати. Це дуже легко, позбав людей інформації і грабуй як хочеш...
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21.05.2024 10:01 Ответить
І сюди дотягнулись грязні рученята зелених паскудників! Як же вони дістали...
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21.05.2024 09:43 Ответить
Ніякого бронювання! Ліки також повинні воювати.
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21.05.2024 09:51 Ответить
Так само, як гральний бізнес "воює"? До речі, нібито писали, що заборонили рекламу, а на всіх каналах ТБ вона процвітає на повну...
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21.05.2024 10:04 Ответить
Ділки з аптечного бізнесу захотіти продавати ліки дорожче, а владі виходить це вигідно. То змініть назву зі слуг народу на слуги олігархів. А таблетки.юа нехай отримують аптечну ліцензію, щоб обійти новий закон. Це простіше буде.
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21.05.2024 10:04 Ответить
Таблетки не продають ліки!! Там тільки можна знайти ліки де поближче, , взнати, де дешевше і забронювати. Тому йхній зелений галас про регуляцію торгівлі ні до чого. Бо Таблетки не торгують ліками!!
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21.05.2024 11:26 Ответить
Таблєтки - агрегатор, маркетплейс( подивись у словнику що це таке), самі ліками не торгуть.
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21.05.2024 20:16 Ответить
Просто онлайн видно де дешевше а це деяким монополістам які зараз скупляють мережі аптек і в них ціни на 10-20% вищі неподобається
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21.05.2024 10:04 Ответить
При цьому не враховується, що аптечні прайсагрегатори - суто український винахід, якого не існує на фармацевтичному ринку країн ЄС -(а ми із своєю системою відмивання грошей у населення .в ЄС хочемо???
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21.05.2024 10:09 Ответить
Пошук і замовлення ліків на сайті аптечних прайсагрегаторів дозволяє:
1. Знайти потрібні ліки.
2. Вибрати, де дешевше.
3. Отримати знижку.
4. забронювати потрібні ліки і забрати їх в зручний час.
От що поганого в цій системі?!
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21.05.2024 10:38 Ответить
Росіянин, що таке " система відмивання грошей у населення" ?
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21.05.2024 20:17 Ответить
сам Ти не український. "система відмивання грошей у населення"- це такий "бздиньк" (можливо,що Ти, як не українець навіть і не розумієш значення цього слова ,котре вказує на цю систему, за котрої ,в так званому бронюванні для населення,все одно закладений прибуток для поставщиків медикаментів???)ІЧогось подібного в ЄС не знайдеш.
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21.05.2024 20:54 Ответить
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21.05.2024 21:47 Ответить
"куди б європеєць не пішов, він може бути впевненим, що знайде потрібні йому ліки за однаковою ціною" - так і повинно бути. А нашу медичну мафію давно потрібно поставити на місце.
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21.05.2024 10:10 Ответить
То, что вы написали - - ЛОЖЬ
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21.05.2024 10:49 Ответить
Що саме? Уточніть, будь ласка.
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21.05.2024 11:07 Ответить
1. вартість ліків не однакова в різних країнаї/аптеках в ЄС.
2. хєра зо два асортимент однаковий.

В різних країнах ЄС з ліками по різному. Щось знаю про Іспанію: ліки не в 1 ціну, базовий набір є, але багато рецептурного, а звичних нам (і таких що виробляються в Іспанії) - тупо немає, є мережі "альтернативних аптек" (в яких вам продадуть настоянку канабісу без проблем замість знеболювального), аптеки географічно (в межах кварталів/містечок) організовуються для надання цілодобового (читай - нічного) сервісу "по черзі" - тобто формують графік чергування аптек вночі і цей графік висить на дверях кожної аптеки.
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21.05.2024 11:37 Ответить
Вы повторили Ложь - про европейца
Покупающего лекарства по одинаковой цене
Да еще и выделили эту фразу
А потом написали про мафию
Эта манипуляция
Чистой воды манипуляция
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21.05.2024 11:44 Ответить
Я привів цитату з статті, тому й виділив її. Якщо це брехня, то не моя. І ще я написав, що однакова ціна на ліки - це правильно. Влаштували базар з ліками, ходи та шукай де дешевше.
Про лікарську мафію не знають лише сліпі та глухі...
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21.05.2024 11:56 Ответить
Якби ви уважно читали статтю, то знали б звідки взявся виділений фрагмент тексту.
Я не збирався писати що це брехня, тому що мені це не відомо.
Так, я проти державної та приватної мафії.
"И власть против мафии" - дивний висновок, і авторство цього висновку - виключно ваше, тож не приписуйте його мені.
Ваш коментар, це щось... Самі собі щось вигадали, але намагаєтеся обвинувачувати в цьому когось іншого
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21.05.2024 12:15 Ответить
Кабмін взагалі останнім часом продукує якісь незрозумілі та неадекватні рішення...сумно...
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21.05.2024 10:10 Ответить
Опять Шмыгаль какие то заказы черные выполняет.
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21.05.2024 10:12 Ответить
Євроінтеграції заважає корупція. Як перестанете ******* гроші з бюджету, тоді можете відміняти
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21.05.2024 10:14 Ответить
Курс доллара стоит, а лекарства импортные (да и отечественные) дорожают.
Вот, бляха, загадка!
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21.05.2024 10:19 Ответить
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21.05.2024 10:22 Ответить
Суто український винахід... Бла-бла... І що? У нас не може бути чогось кращого ніж у решти світу???
Скотиняки! Вас розірвуть і правильно зроблять.
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21.05.2024 10:37 Ответить
Кончені
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21.05.2024 10:40 Ответить
****** виродки.
Любий може пересвідчитись, на тих же таблетках.ua, препарат вартістю умовно 100 грн. може вартувати і 150 і 70 грн в межах пари кварталів. А ти вже сам обираєш дешевше та зручніше.
Коли ж ви падли нажеретесь...
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21.05.2024 10:41 Ответить
Не знаю чи всім, але аптекам теж вигідно, на ліки, де підходить термін придатності, вони можуть зкидати ціну.
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21.05.2024 10:45 Ответить
Неправда
Абсолютная неправда
Не говоря уже о том, что вы при покупке
Можете проверить дату на упаковке
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21.05.2024 10:48 Ответить
Согласен
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21.05.2024 10:58 Ответить
Термін придатності на ліки не так важливий як на продукти і він набагато довший - там пару років. Навряд чи це для них настільки критично.
А от ксарелта, яку мені тулили по "рецепту зі знижкою" за 1200, я там знайшов за 560 кілька років тому...
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21.05.2024 10:55 Ответить
Помітив, що в аптечних кіосках на території лікарень ліки як правило дорожчі, ніж в одноіменних аптеках міста. Простий розрахунок, ліки хворому потрібні вже, і тут вже не до економії...
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21.05.2024 11:10 Ответить
Ну, правду кажучи, на сайті "таблєткі" - справжніх роздрібних цін тупо немає. Там - акційні ціни для бронювання і необов'язкової наявності ліків. За останній рік в мене принаймні 25% бронюваннь на протязі доби НЕ завершились підтвердженням від аптеки. А пара спроб припхатись особисто призводила до втрати часу, бо ліки були відсутні.

Десь 3-4 роки тому, коли система тільки розвивалась чи впроваджувалась, на "таблєтках" під час бронювання писалась справжня роздрібна ціна і акційна, під замовлення. Тепер пишеться тільки "ціна під замовлення".

Тож якщо ви припхаєтесь фізично, без бронювання, в аптеку, яка вам "сподобалась" низькою акційною ціною на 1 препарат і спробуєте прямо в торговому залі порівняти ціни з іншими аптеками - можете ДУЖЕ здивуватись.
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21.05.2024 11:48 Ответить
Ніхто не заважає крім сайту-агрегатора зайти на сайт конкретної мережі аптек, або тупо у саму аптеку. Але як правило, набагато вигідніше пацієнту бронювати саме у агрегатора.
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21.05.2024 12:48 Ответить
Ну весь сенс таблеток.ua і був в тому щоб не "пхатись" без бронювання. Коли поряд десяток аптек різних мереж, які "воюють" між собою і ти можеш порівнювати їх ціни, - вряд чи вийде тримати онлайн високі ціни а в реалі нижчі.
А от те що пропонують мудаки, заборонивши агрегатор, якраз до цього і призведе.
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21.05.2024 12:59 Ответить
Пам'ятаю, коли останній раз чимось складнішим за нежить нездужав, лікар мені виписав список з 9 позицій. Ото б я, як справжній "економіст", в 9 різних аптеках 9 різних препаратів "подешевше" купував.

Та ні. "таблєтки" переважно використовують по іншому: коли треба прямо сьогодні, один.

І в тому-то і проблема, що аптеки до сервісу стали відноситись дуже погано. Не підтверджують наявність або обробка замовлення "через добу".

Для "переважного" сценарія - саме "таблєтки" - спаскудились.

Але я повністю згоден з вами, що "заборона" агрегаторів - то ДЕБІЛІЗМ.
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21.05.2024 19:50 Ответить
зелені довбойоби.
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21.05.2024 10:42 Ответить
Так, так,так-ще й недолугі-долбодятли,окрім антинародної та антиукраїнської дії нічого не робили.
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21.05.2024 11:53 Ответить
Хочуть як у деяких азійських країнах. Йди до лікаря, отримуй незрозумілі пігулки без інструкції у папірчику. Плати всі свої бабки(скільки з тебе можна здерти), а щось не подобається? Йди гуляй...
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21.05.2024 10:42 Ответить
Ця влада йде нах.
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21.05.2024 10:46 Ответить
Нехай "євроінтеграційні вимоги" поширюються на громадян інших країн. Ми їм заважати не будемо.
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21.05.2024 10:49 Ответить
"Мімо носа носят чачу,
Мімо рота аличу"?
_______________________

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21.05.2024 10:57 Ответить
Суки, не вздумайте! Пенсионеры вообще на жопу сядут, с такими ценами на лекарства!
Вас же народ порвет, депутаты-идиоты!
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21.05.2024 11:04 Ответить
чмигалю та прочій п.здоті - пох!
Ця п.дорасня не виживає на 3 тис пенсії, з якої потрібно сплатити комунальні, сидячі взимку при 16С і все одно потрібно доплатити, а влітку - взагалі майже ніхто не отримує субсідію , купити щось поїсти, іноді якусь одежу. Про лікування зубів чи заміни хришталику ока - взагалі мовчу, бо там ціни - три роки взагалі нічого не їсти не пити
Діабетик повинен самостійно купувати шприци, пігулки, іздитит кожного місяця до лікарів, що б отримати хоч інсулін безкоштовно - усе це х..ло, яке при владі, не рахує
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21.05.2024 14:00 Ответить
такого гівна Україна ще не бачила
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21.05.2024 11:09 Ответить
Таблетки не продають ліки!! Там тільки можна знайти ліки, взнати, де дешевше і забронювати. Тому йхній зелений галас про регуляцію торгівлі ні до чого. Бо Таблетки не торгують ліками!!
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21.05.2024 11:23 Ответить
Спасибо МУДРОМУ УКРАИНСКОМУ НАРОДУ
Это ж какую надо мудрость иметь
Чтобы проделать над собой такой ЭКСПЕРИМЕНТ!!
И ведь он, бляха, все еще не закончился
Хотя сегодня уже 21 мая
Мудрецы ****.....!!
Желаю,чтобы вам не хватало денег не только на таблетки
А и на все остальное
Подавитесь своими шашлыками вместе со своей Бубочкой
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21.05.2024 11:37 Ответить
І ще цікаво, коли намагаєшься підписати петицію про таблетки, то дія видає помилку вже другий день.
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21.05.2024 11:29 Ответить
Хто сказав, що з медиціною у європі краще ніж у нас? Наші біженці на своїй шкурі відчули всі "переваги" європейської медицини та європейських аптек. Тому, приїхавши додому "у відпустку від європейського раю", повертаючись назад , мішками тягнуть ліки у європу. Чому Україну хочуть затягнуту в таку ж сітуацію з медициною? Будему чекати термінів по 8 місяців до кардеолога, черги на МРМ півроку. А за виклик швидкої платити штраф, якщо твій стан торохо відрізняється від трупа.
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21.05.2024 11:41 Ответить
А почему тогда в той-же Германии средняя продолжительность жизни 80 а в Украине 70? В Германии анальгин и аспирин без рецепта не купишь. Во всех странах, где строгач по контролю за таблетками, и к врачам очередь по несколько месяцев, продолжительность жизни как в Германии. Потому, что организм сам справляется с болезнями без таблеток и врачей. А только такие умники как ты, которые привыкли жрать пилюли горстями, при этом добровольно убивая себя, отмазывают таблеточную мафию. Может, мозги включишь?
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21.05.2024 12:01 Ответить
Подполью вам масла в огонь. Знаете, в США есть очень серьезные исследования, предполагающие что только сердечные болезни и рак убивают больше людей чем медицинская ошибка. На врачей, сестр и фармацевтов списывают до 300 000 людей в год. С другой стороны, есть много примеров когда промедление смерти подобно, например, когда организм уже показал что не способен остановить инфекцию. Иногда, если особо не повезло, от небольшого пореза до смерти от сепсиса пройдет не более 12 часов. Если есть какая то ранка и тянет в сон, температура, особенно высокая и пришедшая быстро,летаргия, общие симптомы как при простуде, вполне вероятно что это развивается сепсис. На анализах крови еог тоже часто не видно. Бывает ещё септический шок, без самого заражения крови, тут уже как карта ляжет, но аукнутся может будь здоров
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21.05.2024 21:01 Ответить
Это же не дело семейного врача, а дело скорой помощи. Тут же нет разницы, или семейник примет тебя через день, и направит дальше к профильному врачу, который принимает по записи за несколько недель, как в Украине, или как на Западе, через несколько месяцев. Это дело скорой помощи.
Рак - снизу всех рейтингов по смертности. Сердечно-сосудистые - сверху. Но сосуды спазмируются не сами по себе, и не от старости, а от нервов, если упрощать.
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21.05.2024 21:17 Ответить
Внизу каких рейтингов? Может у вас люди по 50 лет живут то тогда может быть, в США рак ненамного меньше сердечной болезни людей забирает 600-650 твс в год
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22.05.2024 00:09 Ответить
Оценили. Бесплатно сделали операции, которые в Украине не могли сделать.
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21.05.2024 12:07 Ответить
Зелені покидьки нічого нового не будують ,
а тільки руйнують все , щоби побільше на тому грошенят загребсти 😡
Кому перешкоджала послуга бронювання ліків ,
адже це давало змогу людям купити ліки в конкретній аптеці ,
І не бігати по всьому місту 🙁
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21.05.2024 11:48 Ответить
Аптеки направо и налево продают рецептурные препараты без рецептов. С этим нужно что-то делать. Но онлайн-заказы запрещать - не выход.
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21.05.2024 11:53 Ответить
Хуже не будет
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21.05.2024 11:55 Ответить
Совсем охренели. Больному человеку бегать по аптекам, искать где есть препарат.
Главное, что абсолютно никаких законов прайсагрегатор не нарушает и нарушать не может.
Но на законы пох.
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21.05.2024 12:09 Ответить
Есть хоть один закон или постановление, принятое для народа а не против, улучшающее жизнь простого человека?
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21.05.2024 12:10 Ответить
 
 