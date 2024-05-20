Украина усиливает регулирование онлайн-торговли лекарствами, приближаясь к стандартам ЕС, - эксперт

Украина делает важный шаг в направлении европейской интеграции, внедряя новые правила для операторов рынка лекарственных средств, в том числе тех, кто работает в е-коммерции.

Об этом заявила директор Аптечной профессиональной ассоциации Украины (АПАУ) Ирина Суворова, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, эти изменения обеспечат, что все операторы будут работать в рамках лицензионного поля и нести полную ответственность за качество своей продукции и услуг.

"Новые правительственные правила обязывают операторов рынка электронной коммерции гарантировать потребителям доступность и полноту информации о лекарствах, а также их качество на всех этапах совершения покупки в интернете: во время их хранения и дистанционной доставки. Это важно для здоровья и безопасности наших граждан. Это также уменьшит долю некачественных, незарегистрированных и фальсифицированных лекарств на нашем рынке, которые являются опасными для здоровья людей", - отметила Суворова.

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Ирина Суворова отметила, что новым стандартам и требованиям работы в е-коммерции больше всего соответствуют аптечные сети, которые имеют свои сайты в интернете и реальные торговые точки, как того требуют новые условия дистанционной доставки и выдачи лекарств потребителям.

"Только лицензированные аптечные сети имеют право на проведение дистанционной торговли лекарственными средствами в странах Евросоюза. Европейская директива рекомендует, чтобы на сайтах аптек, которые включены в национальную сеть электронной розничной торговли, был размещен единый логотип, который включает гиперссылки на официальный реестр, позволяя потребителям проверить легитимность онлайн-продавца", - рассказала она.

Вместе с тем она отметила, что проект постановления открывает также возможность для сайтов-агрегаторов и маркетплейсов получить лицензию на электронную торговлю, после чего аптечные сети смогут заключать с ними договоры на продажу лекарств, что обеспечит дополнительный контроль и безопасность в обращении лекарственных средств.

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"Уже сегодня существуют лицензированные сайты, которые предоставляют потребителям доступ к лекарственным средствам со всеми гарантиями качества и безопасности. Важно сделать эту практику стандартом для всей отрасли. Эти изменения укрепят доверие к онлайн-торговле лекарственными средствами и подготовят Украину к выполнению требований Европейского Союза в этой сфере", - добавила она.

Напомним, Гослекслужба обнародовала для обсуждения проект постановления Кабмина "О внесении изменений в Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами, импорта лекарственных средств (кроме АФИ)". Основные пункты проекта постановления по регулированию электронной розничной торговли: улучшение защиты потребителей от рисков, связанных с хранением и доставкой лекарств; урегулирование дистанционной торговли лекарственными средствами, обеспечивая правильный оборот и качество продукции; требования к информации на сайтах, осуществляющих электронную торговлю; ограничение продажи лекарств через сайты только лицензированных субъектов; создание реестра субъектов, имеющих право на электронную торговлю; разрешение на совместное использование сайта несколькими лицензиатами для электронной торговли. Эти изменения имеют целью обеспечить безопасную и эффективную электронную торговлю лекарственными средствами, а также защитить права потребителей.

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