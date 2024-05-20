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Украина усиливает регулирование онлайн-торговли лекарствами, приближаясь к стандартам ЕС, - эксперт

Регулювання торгівлі онлайн-ліками посилюється в Україні

Украина делает важный шаг в направлении европейской интеграции, внедряя новые правила для операторов рынка лекарственных средств, в том числе тех, кто работает в е-коммерции.

Об этом заявила директор Аптечной профессиональной ассоциации Украины (АПАУ) Ирина Суворова, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, эти изменения обеспечат, что все операторы будут работать в рамках лицензионного поля и нести полную ответственность за качество своей продукции и услуг.

"Новые правительственные правила обязывают операторов рынка электронной коммерции гарантировать потребителям доступность и полноту информации о лекарствах, а также их качество на всех этапах совершения покупки в интернете: во время их хранения и дистанционной доставки. Это важно для здоровья и безопасности наших граждан. Это также уменьшит долю некачественных, незарегистрированных и фальсифицированных лекарств на нашем рынке, которые являются опасными для здоровья людей", - отметила Суворова.

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Ирина Суворова отметила, что новым стандартам и требованиям работы в е-коммерции больше всего соответствуют аптечные сети, которые имеют свои сайты в интернете и реальные торговые точки, как того требуют новые условия дистанционной доставки и выдачи лекарств потребителям.

"Только лицензированные аптечные сети имеют право на проведение дистанционной торговли лекарственными средствами в странах Евросоюза. Европейская директива рекомендует, чтобы на сайтах аптек, которые включены в национальную сеть электронной розничной торговли, был размещен единый логотип, который включает гиперссылки на официальный реестр, позволяя потребителям проверить легитимность онлайн-продавца", - рассказала она.

Вместе с тем она отметила, что проект постановления открывает также возможность для сайтов-агрегаторов и маркетплейсов получить лицензию на электронную торговлю, после чего аптечные сети смогут заключать с ними договоры на продажу лекарств, что обеспечит дополнительный контроль и безопасность в обращении лекарственных средств.

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"Уже сегодня существуют лицензированные сайты, которые предоставляют потребителям доступ к лекарственным средствам со всеми гарантиями качества и безопасности. Важно сделать эту практику стандартом для всей отрасли. Эти изменения укрепят доверие к онлайн-торговле лекарственными средствами и подготовят Украину к выполнению требований Европейского Союза в этой сфере", - добавила она.

Напомним, Гослекслужба обнародовала для обсуждения проект постановления Кабмина "О внесении изменений в Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами, импорта лекарственных средств (кроме АФИ)". Основные пункты проекта постановления по регулированию электронной розничной торговли: улучшение защиты потребителей от рисков, связанных с хранением и доставкой лекарств; урегулирование дистанционной торговли лекарственными средствами, обеспечивая правильный оборот и качество продукции; требования к информации на сайтах, осуществляющих электронную торговлю; ограничение продажи лекарств через сайты только лицензированных субъектов; создание реестра субъектов, имеющих право на электронную торговлю; разрешение на совместное использование сайта несколькими лицензиатами для электронной торговли. Эти изменения имеют целью обеспечить безопасную и эффективную электронную торговлю лекарственными средствами, а также защитить права потребителей.

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Автор: 

лекарства (1223) Евросоюз (17088) аптека (128) фармацевтика (35)


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Топ комментарии
+13
Пі#раси в уряді хочуть таблеткі юа зарізати.
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20.05.2024 13:24
+9
тупі і ще тупіші в дії - навіщо ліцензія сайту, на якому я порівнюю ціну ліків
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20.05.2024 13:35
+7
Коноплю разрешили, антибиотики запрещаем. Логично, чо.
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20.05.2024 13:25
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Пі#раси в уряді хочуть таблеткі юа зарізати.
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20.05.2024 13:24 Ответить
Вони продвігають свої фірмочки...по іншому ці ******** не можуть ....
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20.05.2024 13:34 Ответить
Бреше тварюка! Ми по перше далеко не в ЕС, а навіть коли вступимо, можемо мати для агрегаторів перехідний період!!!
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20.05.2024 19:36 Ответить
отакої!
а у глово бронь відібрали. як, тепер купувати онлайн?
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20.05.2024 13:25 Ответить
Коноплю разрешили, антибиотики запрещаем. Логично, чо.
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20.05.2024 13:25 Ответить
Якщо коноплю ви неправильно приймаєте, то це тільки ваша проблема. Якщо ж антибіотики - то це проблема всіх. Про резистентні бактерії чули? Вже багато хвороб з бактеріальним зараженням не можуть вилікувати, бо бактерії вже стійкі до антибіотиків.
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20.05.2024 14:38 Ответить
так вам паржать чи эвропейськы зарплати ?

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20.05.2024 13:35 Ответить
Ці потвори вже в Євросоюзі разом зі всіма своїми ********@ми..на людей їм начхати..
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20.05.2024 13:35 Ответить
Шайка еще не все прибрала к рукам
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20.05.2024 13:29 Ответить
ну наче таблеткі уа під це не попадають. Вони не інет магазин та торгівлею не займаються.
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20.05.2024 13:31 Ответить
Попадають! Зайдіть на сайт Таблеткі, побачите.
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20.05.2024 15:14 Ответить
тупі і ще тупіші в дії - навіщо ліцензія сайту, на якому я порівнюю ціну ліків
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20.05.2024 13:35 Ответить
Ці ******** не тупі..вони добре розуміють що роблять ...ціни як в Європі а закони і зарплатня як в Гвінея бессау...
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20.05.2024 13:40 Ответить
По перше, такі сайти не приносять грошей ані "державі", ані "правільним посонам" - торгівцям ліцензіями.
По друге, вони збивають ціни "правільним посонам" - власникам аптечних мереж.
Відповідно, такі сайти мають бути заборонені - "для удопства насєлєнія".
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20.05.2024 13:45 Ответить
П*тараси, під час війни вони нарпряженку з ліками зроблять. САМІ зроблять, без усякої кацапської допомоги. Саме зараз і саме з цим потрібно зараз євростандарти
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20.05.2024 13:57 Ответить
Краще б по рівню корупції до Европи підтягувалися. А то фігньою маєтеся!
Та й взагалі, ви прострочені -ідіть геть!
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20.05.2024 14:00 Ответить
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20.05.2024 14:02 Ответить
Дивимося уважно за рухами цих 3,14дерасів, якщо з їх вуст звучить щось про європейські стандарти, значить щось хочуть вкрасти і найближчим часом ситуація в цій сфері погіршиться
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20.05.2024 14:40 Ответить
зелені бджоли та їх ручні експерди
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20.05.2024 15:12 Ответить
 
 