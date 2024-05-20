Україна посилює регулювання онлайн-торгівлі ліками, наближаючись до стандартів ЄС, - експерт

Україна робить важливий крок у напрямку європейської інтеграції, впроваджуючи нові правила для операторів ринку лікарських засобів, в тому числі тих, хто працює в е-комерції.

Про це заявила директорка Аптечної професійної асоціації України (АПАУ) Ірина Суворова, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, ці зміни забезпечать, що всі оператори будуть працювати в рамках ліцензійного поля та нести повну відповідальність за якість своєї продукції та послуг.

"Нові урядові правила зобов’язують операторів ринку електронної комерції гарантувати споживачам доступність та повноту інформації про ліки, а також їхню якість на всіх етапах здійснення покупки в інтернеті: під час їхнього зберігання та дистанційної доставки. Це важливо для здоров’я та безпеки наших громадян. Це також зменшить долю неякісних, незареєстрованих та фальсифікованих ліків на нашому ринку, які є небезпечними для здоров’я людей", - зазначила Суворова.

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Ірина Суворова зазначила, що новим стандартам та вимогам роботи в е-комерції найбільше відповідають аптечні мережі, які мають свої сайти в інтернеті та реальні торгові точки, як того вимагають нові умови дистанційної доставки та видачі ліків споживачам.

"Лише ліцензовані аптечні мережі мають право на проведення дистанційної торгівлі лікарськими засобами у країнах Євросоюзу. Європейська директива рекомендує, щоб на сайтах аптек, яки включені в національну мережу електронної роздрібної торгівлі. був розміщений єдиний логотип, який включає гіперпосилання на офіційний реєстр, дозволяючи споживачам перевірити легітимність онлайн-продавця", - розповіла вона.

Водночас вона наголосила на тому, що проєкт постанови відкриває також можливість для сайтів-агрегаторів та маркетплейсів отримати ліцензію на електронну торгівлю, після чого аптечні мережі зможуть укладати з ними договори на продаж ліків, що забезпечить додатковий контроль та безпеку в обігу лікарських засобів.

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"Вже сьогодні існують ліцензовані сайти, які надають споживачам доступ до лікарських засобів з усіма гарантіями якості та безпеки. Важливо зробити цю практику стандартом для всієї галузі. Ці зміни зміцнять довіру до онлайн-торгівлі лікарськими засобами та підготують Україну до виконання вимог Європейського Союзу в цій сфері", - додала вона.

Нагадаємо, Держлікслужба оприлюднила для обговорення проєкт постанови Кабміну "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім АФІ)". Основні пункти проєкту постанови щодо регулювання електронної роздрібної торгівлі: покращення захисту споживачів від ризиків, пов’язаних зі зберіганням та доставкою ліків; врегулювання дистанційної торгівлі лікарськими засобами, забезпечуючи правильний обіг та якість продукції; вимоги до інформації на сайтах, які здійснюють електронну торгівлю; обмеження продажу ліків через сайти лише ліцензованих суб’єктів; створення реєстру суб’єктів, які мають право на електронну торгівлю; дозвіл на спільне використання сайту декількома ліцензіатами для електронної торгівлі. Ці зміни мають на меті забезпечити безпечну та ефективну електронну торгівлю лікарськими засобами, а також захистити права споживачів.

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