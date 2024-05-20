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Україна посилює регулювання онлайн-торгівлі ліками, наближаючись до стандартів ЄС, - експерт

Регулювання торгівлі онлайн-ліками посилюється в Україні

Україна робить важливий крок у напрямку європейської інтеграції, впроваджуючи нові правила для операторів ринку лікарських засобів, в тому числі тих, хто працює в е-комерції.

Про це заявила директорка Аптечної професійної асоціації України (АПАУ) Ірина Суворова, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, ці зміни забезпечать, що всі оператори будуть працювати в рамках ліцензійного поля та нести повну відповідальність за якість своєї продукції та послуг.

"Нові урядові правила зобов’язують операторів ринку електронної комерції гарантувати споживачам доступність та повноту інформації про ліки, а також їхню якість на всіх етапах здійснення покупки в інтернеті: під час їхнього зберігання та дистанційної доставки. Це важливо для здоров’я та безпеки наших громадян. Це також зменшить долю неякісних, незареєстрованих та фальсифікованих ліків на нашому ринку, які є небезпечними для здоров’я людей", - зазначила Суворова.

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Ірина Суворова зазначила, що новим стандартам та вимогам роботи в е-комерції найбільше відповідають аптечні мережі, які мають свої сайти в інтернеті та реальні торгові точки, як того вимагають нові умови дистанційної доставки та видачі ліків споживачам.

"Лише ліцензовані аптечні мережі мають право на проведення дистанційної торгівлі лікарськими засобами у країнах Євросоюзу. Європейська директива рекомендує, щоб на сайтах аптек, яки включені в національну мережу електронної роздрібної торгівлі. був розміщений єдиний логотип, який включає гіперпосилання на офіційний реєстр, дозволяючи споживачам перевірити легітимність онлайн-продавця", - розповіла вона.

Водночас вона наголосила на тому, що проєкт постанови відкриває також можливість для сайтів-агрегаторів та маркетплейсів отримати ліцензію на електронну торгівлю, після чого аптечні мережі зможуть укладати з ними договори на продаж ліків, що забезпечить додатковий контроль та безпеку в обігу лікарських засобів.

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"Вже сьогодні існують ліцензовані сайти, які надають споживачам доступ до лікарських засобів з усіма гарантіями якості та безпеки. Важливо зробити цю практику стандартом для всієї галузі. Ці зміни зміцнять довіру до онлайн-торгівлі лікарськими засобами та підготують Україну до виконання вимог Європейського Союзу в цій сфері", - додала вона.

Нагадаємо, Держлікслужба оприлюднила для обговорення проєкт постанови Кабміну "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім АФІ)". Основні пункти проєкту постанови щодо регулювання електронної роздрібної торгівлі: покращення захисту споживачів від ризиків, пов’язаних зі зберіганням та доставкою ліків; врегулювання дистанційної торгівлі лікарськими засобами, забезпечуючи правильний обіг та якість продукції; вимоги до інформації на сайтах, які здійснюють електронну торгівлю; обмеження продажу ліків через сайти лише ліцензованих суб’єктів; створення реєстру суб’єктів, які мають право на електронну торгівлю; дозвіл на спільне використання сайту декількома ліцензіатами для електронної торгівлі. Ці зміни мають на меті забезпечити безпечну та ефективну електронну торгівлю лікарськими засобами, а також захистити права споживачів.

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Автор: 

ліки (1314) Євросоюз (13351) аптека (186) фармацевтика (81)


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Топ коментарі
+13
Пі#раси в уряді хочуть таблеткі юа зарізати.
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20.05.2024 13:24
+9
тупі і ще тупіші в дії - навіщо ліцензія сайту, на якому я порівнюю ціну ліків
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20.05.2024 13:35
+7
Коноплю разрешили, антибиотики запрещаем. Логично, чо.
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20.05.2024 13:25
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Пі#раси в уряді хочуть таблеткі юа зарізати.
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20.05.2024 13:24 Відповісти
Вони продвігають свої фірмочки...по іншому ці ******** не можуть ....
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20.05.2024 13:34 Відповісти
Бреше тварюка! Ми по перше далеко не в ЕС, а навіть коли вступимо, можемо мати для агрегаторів перехідний період!!!
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20.05.2024 19:36 Відповісти
отакої!
а у глово бронь відібрали. як, тепер купувати онлайн?
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20.05.2024 13:25 Відповісти
Коноплю разрешили, антибиотики запрещаем. Логично, чо.
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20.05.2024 13:25 Відповісти
Якщо коноплю ви неправильно приймаєте, то це тільки ваша проблема. Якщо ж антибіотики - то це проблема всіх. Про резистентні бактерії чули? Вже багато хвороб з бактеріальним зараженням не можуть вилікувати, бо бактерії вже стійкі до антибіотиків.
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20.05.2024 14:38 Відповісти
так вам паржать чи эвропейськы зарплати ?

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20.05.2024 13:35 Відповісти
Ці потвори вже в Євросоюзі разом зі всіма своїми ********@ми..на людей їм начхати..
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20.05.2024 13:35 Відповісти
Шайка еще не все прибрала к рукам
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20.05.2024 13:29 Відповісти
ну наче таблеткі уа під це не попадають. Вони не інет магазин та торгівлею не займаються.
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20.05.2024 13:31 Відповісти
Попадають! Зайдіть на сайт Таблеткі, побачите.
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20.05.2024 15:14 Відповісти
тупі і ще тупіші в дії - навіщо ліцензія сайту, на якому я порівнюю ціну ліків
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20.05.2024 13:35 Відповісти
Ці ******** не тупі..вони добре розуміють що роблять ...ціни як в Європі а закони і зарплатня як в Гвінея бессау...
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20.05.2024 13:40 Відповісти
По перше, такі сайти не приносять грошей ані "державі", ані "правільним посонам" - торгівцям ліцензіями.
По друге, вони збивають ціни "правільним посонам" - власникам аптечних мереж.
Відповідно, такі сайти мають бути заборонені - "для удопства насєлєнія".
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20.05.2024 13:45 Відповісти
П*тараси, під час війни вони нарпряженку з ліками зроблять. САМІ зроблять, без усякої кацапської допомоги. Саме зараз і саме з цим потрібно зараз євростандарти
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20.05.2024 13:57 Відповісти
Краще б по рівню корупції до Европи підтягувалися. А то фігньою маєтеся!
Та й взагалі, ви прострочені -ідіть геть!
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20.05.2024 14:00 Відповісти
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20.05.2024 14:02 Відповісти
Дивимося уважно за рухами цих 3,14дерасів, якщо з їх вуст звучить щось про європейські стандарти, значить щось хочуть вкрасти і найближчим часом ситуація в цій сфері погіршиться
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20.05.2024 14:40 Відповісти
зелені бджоли та їх ручні експерди
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20.05.2024 15:12 Відповісти
 
 