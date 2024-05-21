Забороною бронювати ліки на спеціальних сайтах чиновники зруйнують найбільший технологічний здобуток на аптечному ринку України, - Tabletki.ua
Кабінет Міністрів планує заборонити в Україні бронювання ліків в аптеках онлайн – на спеціальних сайтах, виправдовуючи це євроінтеграційними вимогами. При цьому не враховується, що аптечні прайсагрегатори - суто український винахід, якого не існує на фармацевтичному ринку країн ЄС.
Про це пише РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.
Загроза для аптечних прайсагрегаторів
Днями на сайті найбільшого в Україні аптечного маркетплейсу Tabletki.ua зʼявилось повідомлення про те, що чиновники їх закривають, тож просять небайдужих підписати відповідну петицію. Менш ніж за добу вона набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів і досі це звернення активно підтримують.
Сервіс вбачає ризик для свого існування в проєкті постанови КМУ, яка фактично означає, що бронювати ліки можна буде тільки на сайтах аптек, а це необґрунтовано витісняє з ринку прайсагрегатори та порушує права споживачів.
Держлікслужба повідомила про те, що 17 травня завершилось громадське обговорення проєкту постанови щодо оновлених ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами. Однак жодних зустрічей, робочих груп, обговорень з прайсагрегаторами не відбувалось.
Особливості фармацевтичного ринку України
Фармацевтичний ринок України – це ринок, де понад 80% усіх лікарських засобів купують самі споживачі, відповідно вони зацікавлені купити дешевше. В ЄС – більшість лікарських засобів оплачується державним коштом. Отже споживачі загалом менше цікавляться цінами на ліки. Більше того, саме через відшкодування державою вартості придбаних населенням ліків (реімбурсацію) асортимент та ціни на медпрепарати між аптеками приблизно однакові. Тобто, куди б європеєць не пішов, він може бути впевненим, що знайде потрібні йому ліки за однаковою ціною.
Відповідно виправдовувати заборону маркетплейсів євроінтеграційними вимогами безглуздо, – наголошує співзасновник Tabletki.ua Євген Муравщик.
"Це все одно, що заборонити в Україні Дію, чи збір для потреб сил оборони на банки, бо такого немає в ЄС і, відповідно, правил щодо таких явищ теж немає. Tabletki.ua – це високотехнологічний український ІТ продукт, яким може пишатися наша країна. Ми є резидентами Дія.Сіті, в 2023 році сплатили 194,000,000 гривень податків в бюджет України. Чиновники своїми руками руйнують найбільший технологічний здобуток на роздрібному ринку ліків України".
Зараз представники сервісів бронювання ліків продумують, як вижити за нових умов. "Tabletki.ua вже отримали кілька пропозицій про купівлю аптек. Можемо відкрити порожній заклад, який працюватиме пʼять хвилин на добу, щоб нам надали ліцензію, але це нонсенс", – констатує Муравщик.
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1. Знайти потрібні ліки.
2. Вибрати, де дешевше.
3. Отримати знижку.
4. забронювати потрібні ліки і забрати їх в зручний час.
От що поганого в цій системі?!
2. хєра зо два асортимент однаковий.
В різних країнах ЄС з ліками по різному. Щось знаю про Іспанію: ліки не в 1 ціну, базовий набір є, але багато рецептурного, а звичних нам (і таких що виробляються в Іспанії) - тупо немає, є мережі "альтернативних аптек" (в яких вам продадуть настоянку канабісу без проблем замість знеболювального), аптеки географічно (в межах кварталів/містечок) організовуються для надання цілодобового (читай - нічного) сервісу "по черзі" - тобто формують графік чергування аптек вночі і цей графік висить на дверях кожної аптеки.
Покупающего лекарства по одинаковой цене
Да еще и выделили эту фразу
А потом написали про мафию
Эта манипуляция
Чистой воды манипуляция
Про лікарську мафію не знають лише сліпі та глухі...
Я не збирався писати що це брехня, тому що мені це не відомо.
Так, я проти державної та приватної мафії.
"И власть против мафии" - дивний висновок, і авторство цього висновку - виключно ваше, тож не приписуйте його мені.
Ваш коментар, це щось... Самі собі щось вигадали, але намагаєтеся обвинувачувати в цьому когось іншого
Вот, бляха, загадка!
Скотиняки! Вас розірвуть і правильно зроблять.
Любий може пересвідчитись, на тих же таблетках.ua, препарат вартістю умовно 100 грн. може вартувати і 150 і 70 грн в межах пари кварталів. А ти вже сам обираєш дешевше та зручніше.
Коли ж ви падли нажеретесь...
Абсолютная неправда
Не говоря уже о том, что вы при покупке
Можете проверить дату на упаковке
А от ксарелта, яку мені тулили по "рецепту зі знижкою" за 1200, я там знайшов за 560 кілька років тому...
Десь 3-4 роки тому, коли система тільки розвивалась чи впроваджувалась, на "таблєтках" під час бронювання писалась справжня роздрібна ціна і акційна, під замовлення. Тепер пишеться тільки "ціна під замовлення".
Тож якщо ви припхаєтесь фізично, без бронювання, в аптеку, яка вам "сподобалась" низькою акційною ціною на 1 препарат і спробуєте прямо в торговому залі порівняти ціни з іншими аптеками - можете ДУЖЕ здивуватись.
А от те що пропонують мудаки, заборонивши агрегатор, якраз до цього і призведе.
Та ні. "таблєтки" переважно використовують по іншому: коли треба прямо сьогодні, один.
І в тому-то і проблема, що аптеки до сервісу стали відноситись дуже погано. Не підтверджують наявність або обробка замовлення "через добу".
Для "переважного" сценарія - саме "таблєтки" - спаскудились.
Але я повністю згоден з вами, що "заборона" агрегаторів - то ДЕБІЛІЗМ.
Мімо рота аличу"?
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Вас же народ порвет, депутаты-идиоты!
Ця п.дорасня не виживає на 3 тис пенсії, з якої потрібно сплатити комунальні, сидячі взимку при 16С і все одно потрібно доплатити, а влітку - взагалі майже ніхто не отримує субсідію , купити щось поїсти, іноді якусь одежу. Про лікування зубів чи заміни хришталику ока - взагалі мовчу, бо там ціни - три роки взагалі нічого не їсти не пити
Діабетик повинен самостійно купувати шприци, пігулки, іздитит кожного місяця до лікарів, що б отримати хоч інсулін безкоштовно - усе це х..ло, яке при владі, не рахує
Это ж какую надо мудрость иметь
Чтобы проделать над собой такой ЭКСПЕРИМЕНТ!!
И ведь он, бляха, все еще не закончился
Хотя сегодня уже 21 мая
Мудрецы ****.....!!
Желаю,чтобы вам не хватало денег не только на таблетки
А и на все остальное
Подавитесь своими шашлыками вместе со своей Бубочкой
Рак - снизу всех рейтингов по смертности. Сердечно-сосудистые - сверху. Но сосуды спазмируются не сами по себе, и не от старости, а от нервов, если упрощать.
а тільки руйнують все , щоби побільше на тому грошенят загребсти 😡
Кому перешкоджала послуга бронювання ліків ,
адже це давало змогу людям купити ліки в конкретній аптеці ,
І не бігати по всьому місту 🙁
Главное, что абсолютно никаких законов прайсагрегатор не нарушает и нарушать не может.
Но на законы пох.