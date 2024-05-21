Забороною бронювати ліки на спеціальних сайтах чиновники зруйнують найбільший технологічний здобуток на аптечному ринку України, - Tabletki.ua

Кабінет Міністрів планує заборонити в Україні бронювання ліків в аптеках онлайн – на спеціальних сайтах, виправдовуючи це євроінтеграційними вимогами. При цьому не враховується, що аптечні прайсагрегатори - суто український винахід, якого не існує на фармацевтичному ринку країн ЄС.

Про це пише РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

Загроза для аптечних прайсагрегаторів

Днями на сайті найбільшого в Україні аптечного маркетплейсу Tabletki.ua зʼявилось повідомлення про те, що чиновники їх закривають, тож просять небайдужих підписати відповідну петицію. Менш ніж за добу вона набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів і досі це звернення активно підтримують.

Сервіс вбачає ризик для свого існування в проєкті постанови КМУ, яка фактично означає, що бронювати ліки можна буде тільки на сайтах аптек, а це необґрунтовано витісняє з ринку прайсагрегатори та порушує права споживачів.

Держлікслужба повідомила про те, що 17 травня завершилось громадське обговорення проєкту постанови щодо оновлених ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами. Однак жодних зустрічей, робочих груп, обговорень з прайсагрегаторами не відбувалось.

Також читайте: Бронювання ліків онлайн під загрозою: пацієнтські організації закликають уряд не ухвалювати відповідну постанову

Особливості фармацевтичного ринку України

Фармацевтичний ринок України – це ринок, де понад 80% усіх лікарських засобів купують самі споживачі, відповідно вони зацікавлені купити дешевше. В ЄС – більшість лікарських засобів оплачується державним коштом. Отже споживачі загалом менше цікавляться цінами на ліки. Більше того, саме через відшкодування державою вартості придбаних населенням ліків (реімбурсацію) асортимент та ціни на медпрепарати між аптеками приблизно однакові. Тобто, куди б європеєць не пішов, він може бути впевненим, що знайде потрібні йому ліки за однаковою ціною.

Відповідно виправдовувати заборону маркетплейсів євроінтеграційними вимогами безглуздо, – наголошує співзасновник Tabletki.ua Євген Муравщик.

"Це все одно, що заборонити в Україні Дію, чи збір для потреб сил оборони на банки, бо такого немає в ЄС і, відповідно, правил щодо таких явищ теж немає. Tabletki.ua – це високотехнологічний український ІТ продукт, яким може пишатися наша країна. Ми є резидентами Дія.Сіті, в 2023 році сплатили 194,000,000 гривень податків в бюджет України. Чиновники своїми руками руйнують найбільший технологічний здобуток на роздрібному ринку ліків України".

Читайте також: Ціни на ліки в Україні зросли за рік на 28%

Зараз представники сервісів бронювання ліків продумують, як вижити за нових умов. "Tabletki.ua вже отримали кілька пропозицій про купівлю аптек. Можемо відкрити порожній заклад, який працюватиме пʼять хвилин на добу, щоб нам надали ліцензію, але це нонсенс", – констатує Муравщик.