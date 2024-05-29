Заборона бронювати ліки онлайн: Держлікслужба погодилась розглянути пропозиції сервісів

Держлікслужба готова переглянути проєкт змін ліцензійних умов продажу ліків, який набув широкого розголосу, і долучить до напрацювань пропозиції онлайн-сервісів – аптечних прайс-агрегаторів.

Про це йшлося на зустрічі їх представників та Держлікслужби 28 травня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 Канал. На зустрічі був присутній голова Служби Роман Ісаєнко.

Зараз сервіси готують свої варіанти і представлять їх державному регулятору. Про це розповів співзасновник tabletki.ua Олександр Муравщик, який був на зібранні.

"Tabletki.ua готують свої пропозиції змін до ліцензійних умов, які враховували б інтереси українського споживача. Найближчим часом ми чекаємо на наступну робочу зустріч, де будемо обговорювати перший проєкт таких змін", – зазначив він.

За словами Муравщика, Держлікслужба загалом підтримує роботу таких сервісів, як аптечні прайс-агрегатори.

На зустрічі Держлікслужба наголосила, що не має зауважень до сервісу Tabletki.ua та й загалом підтримує роботу прайс-агрегаторів. Також чиновники підтвердили, що готові до зміни ліцензійних умов, щоб закріпити право аптек на роботу з прайс-агрегаторами. Окремо відмітили, що прайс-агрегатори не є частиною електронної торгівлі лікарськими засобами: це лише обмін між споживачами та аптеками інформацією про ліки, ціни на них та можливість бронювання за умови, що придбання ліків споживачем відбувається безпосередньо в аптеці, – зауважив співзасновник сервісу tabletki.ua.

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Це вже друга зустріч представників сервісів з онлайн-бронювання ліків з держорганами після розголосу намірів Кабміну ухвалити проєкт постанови, яким фактично забороняли роботу аптек з прайс-агрегаторами. На попередній нараді за участі МОЗ, Держлікслужби, першого заступника міністра охорони здоров'я Сергія Дуброва та представників аптечних прайс-агрегаторів не дійшли згоди стосовно скасування цієї норми, але відклали ухвалення всієї постанови й домовились доопрацювати документ.

Tabletki.ua – відповідальний сервіс і нашим пріоритетом залишається український споживач і його здоров'я. Ми далі хочемо залишити йому право вибору, можливість знайти необхідні ліки швидше і дешевше. Саме тому ми вважаємо неприпустимою заборону (чи навіть будь-яке ускладнення) можливості бронювати ліки онлайн, порівнювати ціни в аптеках і знаходити краще, – наголошує співзасновник сервісу з бронювання ліків Олександр Муравщик.

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Нагадаємо, що послугами аптечних маркетплейсів користується 30% покупців, при цьому знижки на ліки на таких майданчиках сягають до 15%. Сам же найбільший в Україні аптечний прайс-агрегатор Tabletki.ua ініціював петицію до Уряду не забороняти бронювати ліки онлайн. Менш ніж за добу вона набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.