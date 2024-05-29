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Заборона бронювати ліки онлайн: Держлікслужба погодилась розглянути пропозиції сервісів

аптека

Держлікслужба готова переглянути проєкт змін ліцензійних умов продажу ліків, який набув широкого розголосу, і долучить до напрацювань пропозиції онлайн-сервісів – аптечних прайс-агрегаторів.

Про це йшлося на зустрічі їх представників та Держлікслужби 28 травня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 Канал. На зустрічі був присутній голова Служби Роман Ісаєнко.

Зараз сервіси готують свої варіанти і представлять їх державному регулятору. Про це розповів співзасновник tabletki.ua Олександр Муравщик, який був на зібранні.

"Tabletki.ua готують свої пропозиції змін до ліцензійних умов, які враховували б інтереси українського споживача. Найближчим часом ми чекаємо на наступну робочу зустріч, де будемо обговорювати перший проєкт таких змін", – зазначив він.

За словами Муравщика, Держлікслужба загалом підтримує роботу таких сервісів, як аптечні прайс-агрегатори.

На зустрічі Держлікслужба наголосила, що не має зауважень до сервісу Tabletki.ua та й загалом підтримує роботу прайс-агрегаторів. Також чиновники підтвердили, що готові до зміни ліцензійних умов, щоб закріпити право аптек на роботу з прайс-агрегаторами. Окремо відмітили, що прайс-агрегатори не є частиною електронної торгівлі лікарськими засобами: це лише обмін між споживачами та аптеками інформацією про ліки, ціни на них та можливість бронювання за умови, що придбання ліків споживачем відбувається безпосередньо в аптеці, – зауважив співзасновник сервісу tabletki.ua.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Забороною бронювати ліки на спеціальних сайтах чиновники зруйнують найбільший технологічний здобуток на аптечному ринку України, - Tabletki.ua

Це вже друга зустріч представників сервісів з онлайн-бронювання ліків з держорганами після розголосу намірів Кабміну ухвалити проєкт постанови, яким фактично забороняли роботу аптек з прайс-агрегаторами. На попередній нараді за участі МОЗ, Держлікслужби, першого заступника міністра охорони здоров'я Сергія Дуброва та представників аптечних прайс-агрегаторів не дійшли згоди стосовно скасування цієї норми, але відклали ухвалення всієї постанови й домовились доопрацювати документ.

Tabletki.ua – відповідальний сервіс і нашим пріоритетом залишається український споживач і його здоров'я. Ми далі хочемо залишити йому право вибору, можливість знайти необхідні ліки швидше і дешевше. Саме тому ми вважаємо неприпустимою заборону (чи навіть будь-яке ускладнення) можливості бронювати ліки онлайн, порівнювати ціни в аптеках і знаходити краще, – наголошує співзасновник сервісу з бронювання ліків Олександр Муравщик.

Також читайте: Кабмін поки що не відмовився від постанови, яка заборонить бронювати ліки онлайн, але погодився обговорити її

Нагадаємо, що послугами аптечних маркетплейсів користується 30% покупців, при цьому знижки на ліки на таких майданчиках сягають до 15%. Сам же найбільший в Україні аптечний прайс-агрегатор Tabletki.ua ініціював петицію до Уряду не забороняти бронювати ліки онлайн. Менш ніж за добу вона набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.

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Топ коментарі
+15
Обережніше з висловами. Кончена-влада, а не держава.
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29.05.2024 19:50
+15
1. суттєво дешевше (15 -30%)
2. замовляєш там, де найнижча ціна прямо з дому, а не ходиш як дурень по району

спасіба тєбє большоє, ЗЄлячка, за нашу щасливу пенсійну старість !!!!
курва !
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29.05.2024 19:58
+14
Дело не только в цене. Сейчас многие лекарства проблема найти. Их не закупают аптеки, надо искать. Попробуй полгорода обегать, чтобы таблетки купить, вместо того, чтобы кнопочку нажать.
Расстреливать таких мразей надо, все против людей делают.
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29.05.2024 20:28
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Як що ліки бронюєш , то виходить трохи дешевше
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29.05.2024 19:40 Відповісти
Хренассе "трохи"
В марте лежал в 18й больнице в стационаре, выписали купить простыню лекарств, в аптеке в самой больнице это обошлось бы в 3700, заказал по инету - так тот же набор 3000 и это с бесплатной доставкой
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29.05.2024 19:51 Відповісти
1. суттєво дешевше (15 -30%)
2. замовляєш там, де найнижча ціна прямо з дому, а не ходиш як дурень по району

спасіба тєбє большоє, ЗЄлячка, за нашу щасливу пенсійну старість !!!!
курва !
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29.05.2024 19:58 Відповісти
Дело не только в цене. Сейчас многие лекарства проблема найти. Их не закупают аптеки, надо искать. Попробуй полгорода обегать, чтобы таблетки купить, вместо того, чтобы кнопочку нажать.
Расстреливать таких мразей надо, все против людей делают.
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29.05.2024 20:28 Відповісти
Яке має право ця кончена держава заборонити мені шукати дешевший товар і бути впевненим, що він мені дістанеться, коли я приїду хєр зна звідки за ліками? Який в цьому склад злочину? А питання риторичне, бо мережі, які належать тим рилам, що засідають в раді, мало для них заробляють. От і хочуть, щоб ми жерли те гівно, яке нам подають втридорога, а не шукали іншого
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29.05.2024 19:43 Відповісти
Обережніше з висловами. Кончена-влада, а не держава.
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29.05.2024 19:50 Відповісти
Все верно он написал. Государство - это форма организации власти. Конченная форма, которая приводит во власть уродов, которые не несут никакой ответственности за преступления. Дело не во власти, дело в системе, которая приводит к такой власти. А система - это и есть государство.
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29.05.2024 20:35 Відповісти
Навчіться поважати державу Україну хоча б з того, щоб вивчити її мову, а не розмовляти кацапською на 3-й рік повномасштабної війни.
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29.05.2024 22:27 Відповісти
А какое право "кончена держава" запрещать выезд за границу? Или воровать миллиарды народных денег? Или похищать и пытать людей в ТЦК?
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29.05.2024 20:30 Відповісти
Спросите меня навипадку
Какие сервисы я считаю лучшими?
Приватбанк
Новая почта
И лекарства онлайн
Новую почту нынешняя власть уже пыталась прибрать к рукам
Сейчас взялась за лекарства
Приватбанку - приготовться
Как мне хочется придушить этих НЕДОРЕФОРМАТОРОВ
Довели цветущую страну до ручки!!!
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29.05.2024 19:44 Відповісти
Взагалі то приватбанк державний
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29.05.2024 19:50 Відповісти
Вот именно
Наши ДЕРЖАВНИКИ
Скоро доберутся до Державного ПРИВАТБАНКА
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29.05.2024 19:51 Відповісти
ПриватБанка давно уже жопа... причём козырная....
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29.05.2024 23:37 Відповісти
Приватбанк невероятно успешен
Именно поэтому за него скоро возьмутся
Чтобы как-- то хитрожопо забрать
Но не отдать Бене,который об этом мечтает
А забрать себе
Одна загвоздочка мешает сейчас
20 мая закончился президентский срок
И все эти ЛЯ- ЛЯ про его продолжение - это для бедных
Для зрителей марафона
А УМНЫЕ уже не относятся к Зеленскому как к президенту
И у нас в стране
А особенно на Западе
И Зеленскому скоро только ленивый не будет ставить палки в колеса
Вот так работает демократия
Хочешь быть ПРЕЗИДЕНТОМ
Проведи выборы!
Не можешь провести выборы - сделай ПРАВИТЕЛЬСТВО НАЦИОНАЛЬНОГО СПАСЕНИЯ!!!!!!
В котором будут ПРОФЕССИОНАЛЫ!
Очень простое решение проблемы
И в итоге Зеленскому ПРИДЕТСЯ это сделать
А не сделает - его будут игнорировать внутри Украины
А на Западе с ним вообще никто скоро не захочет вести дел
Он это понимает
Поэтому и помчался по странам Европы - убогий...
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30.05.2024 11:15 Відповісти
що зроблено для зручності "реформаторам" потрібно знищити або закрити, тому що їм в кишеню не капає
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29.05.2024 19:52 Відповісти
що значить "бронювати"? я купив через інтернет, це значить я забронював? та ні, я заплатив за товар, це не бронювання. Що взагалі відбувається?
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29.05.2024 20:21 Відповісти
"бронювати" - щоб товар чекав Вас у магазині. Приходите й купуєте його згідно замовленню.
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29.05.2024 20:57 Відповісти
Спочатку нехай клованів заборонять бронювати, цапи зелені!
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29.05.2024 20:25 Відповісти
Отжимают походу Таблетки или деньги вымогают. Никаких законов они не нарушают. И лицензирование им не требуется - они лекарств не продают.
Создают всем людям кучу проблем мрази.
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29.05.2024 20:26 Відповісти
чума на блаЗЄнських!

Якого біса забороняти те, що нормально працює?
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29.05.2024 20:27 Відповісти
знатний заніс відбувся жиробасам
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29.05.2024 20:30 Відповісти
Окремо відмітили, що прайс-агрегатори не є частиною електронної торгівлі лікарськими засобами: ((( не торгують) це лише обмін між споживачами та аптеками інформацією про ліки, ціни на них та можливість бронювання за умови, що придбання ліків споживачем відбувається безпосередньо в аптеці,(вже торгують) - зауважив співзасновник сервісу tabletki.ua.
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29.05.2024 20:32 Відповісти
Що за антинародні ініціативи?
Не розумію, кому заважає бронювання ліків онлайн?? Це що кримінал? Людям зручно!
Чи чийсь бізнес за таких умов не може накручувати в три дороги?
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29.05.2024 21:05 Відповісти
До чого б не торкнулись Зелені, все перетворюється на ₴івно...
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29.05.2024 21:07 Відповісти
А Держлікслужба не хоче надати пояснення, чому з сервісами бронювання треба щось робити? Бо поки що аргументів немає взагалі.
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29.05.2024 21:23 Відповісти
Куди не плюнь усюди є якась нікому невідома держслужба, в якій нічого не роблять заброньовані вгодовані хряки і ще й отримують за це з/п.
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29.05.2024 21:57 Відповісти
тому що досі совок
нічого з 91 не змінилося
треба щоб ринок сам вирішував
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30.05.2024 05:51 Відповісти
 
 