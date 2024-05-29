Заборона бронювати ліки онлайн: Держлікслужба погодилась розглянути пропозиції сервісів
Держлікслужба готова переглянути проєкт змін ліцензійних умов продажу ліків, який набув широкого розголосу, і долучить до напрацювань пропозиції онлайн-сервісів – аптечних прайс-агрегаторів.
Про це йшлося на зустрічі їх представників та Держлікслужби 28 травня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 Канал. На зустрічі був присутній голова Служби Роман Ісаєнко.
Зараз сервіси готують свої варіанти і представлять їх державному регулятору. Про це розповів співзасновник tabletki.ua Олександр Муравщик, який був на зібранні.
"Tabletki.ua готують свої пропозиції змін до ліцензійних умов, які враховували б інтереси українського споживача. Найближчим часом ми чекаємо на наступну робочу зустріч, де будемо обговорювати перший проєкт таких змін", – зазначив він.
За словами Муравщика, Держлікслужба загалом підтримує роботу таких сервісів, як аптечні прайс-агрегатори.
На зустрічі Держлікслужба наголосила, що не має зауважень до сервісу Tabletki.ua та й загалом підтримує роботу прайс-агрегаторів. Також чиновники підтвердили, що готові до зміни ліцензійних умов, щоб закріпити право аптек на роботу з прайс-агрегаторами. Окремо відмітили, що прайс-агрегатори не є частиною електронної торгівлі лікарськими засобами: це лише обмін між споживачами та аптеками інформацією про ліки, ціни на них та можливість бронювання за умови, що придбання ліків споживачем відбувається безпосередньо в аптеці, – зауважив співзасновник сервісу tabletki.ua.
Це вже друга зустріч представників сервісів з онлайн-бронювання ліків з держорганами після розголосу намірів Кабміну ухвалити проєкт постанови, яким фактично забороняли роботу аптек з прайс-агрегаторами. На попередній нараді за участі МОЗ, Держлікслужби, першого заступника міністра охорони здоров'я Сергія Дуброва та представників аптечних прайс-агрегаторів не дійшли згоди стосовно скасування цієї норми, але відклали ухвалення всієї постанови й домовились доопрацювати документ.
Tabletki.ua – відповідальний сервіс і нашим пріоритетом залишається український споживач і його здоров'я. Ми далі хочемо залишити йому право вибору, можливість знайти необхідні ліки швидше і дешевше. Саме тому ми вважаємо неприпустимою заборону (чи навіть будь-яке ускладнення) можливості бронювати ліки онлайн, порівнювати ціни в аптеках і знаходити краще, – наголошує співзасновник сервісу з бронювання ліків Олександр Муравщик.
Нагадаємо, що послугами аптечних маркетплейсів користується 30% покупців, при цьому знижки на ліки на таких майданчиках сягають до 15%. Сам же найбільший в Україні аптечний прайс-агрегатор Tabletki.ua ініціював петицію до Уряду не забороняти бронювати ліки онлайн. Менш ніж за добу вона набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.
Будь ласка, зачекайте...
В марте лежал в 18й больнице в стационаре, выписали купить простыню лекарств, в аптеке в самой больнице это обошлось бы в 3700, заказал по инету - так тот же набор 3000 и это с бесплатной доставкой
2. замовляєш там, де найнижча ціна прямо з дому, а не ходиш як дурень по району
спасіба тєбє большоє, ЗЄлячка, за нашу щасливу пенсійну старість !!!!
курва !
Расстреливать таких мразей надо, все против людей делают.
Какие сервисы я считаю лучшими?
Приватбанк
Новая почта
И лекарства онлайн
Новую почту нынешняя власть уже пыталась прибрать к рукам
Сейчас взялась за лекарства
Приватбанку - приготовться
Как мне хочется придушить этих НЕДОРЕФОРМАТОРОВ
Довели цветущую страну до ручки!!!
Наши ДЕРЖАВНИКИ
Скоро доберутся до Державного ПРИВАТБАНКА
Именно поэтому за него скоро возьмутся
Чтобы как-- то хитрожопо забрать
Но не отдать Бене,который об этом мечтает
А забрать себе
Одна загвоздочка мешает сейчас
20 мая закончился президентский срок
И все эти ЛЯ- ЛЯ про его продолжение - это для бедных
Для зрителей марафона
А УМНЫЕ уже не относятся к Зеленскому как к президенту
И у нас в стране
А особенно на Западе
И Зеленскому скоро только ленивый не будет ставить палки в колеса
Вот так работает демократия
Хочешь быть ПРЕЗИДЕНТОМ
Проведи выборы!
Не можешь провести выборы - сделай ПРАВИТЕЛЬСТВО НАЦИОНАЛЬНОГО СПАСЕНИЯ!!!!!!
В котором будут ПРОФЕССИОНАЛЫ!
Очень простое решение проблемы
И в итоге Зеленскому ПРИДЕТСЯ это сделать
А не сделает - его будут игнорировать внутри Украины
А на Западе с ним вообще никто скоро не захочет вести дел
Он это понимает
Поэтому и помчался по странам Европы - убогий...
Создают всем людям кучу проблем мрази.
Якого біса забороняти те, що нормально працює?
Не розумію, кому заважає бронювання ліків онлайн?? Це що кримінал? Людям зручно!
Чи чийсь бізнес за таких умов не може накручувати в три дороги?
нічого з 91 не змінилося
треба щоб ринок сам вирішував