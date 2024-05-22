Кабмін поки що не відмовився від постанови, яка заборонить бронювати ліки онлайн, але погодився обговорити її

На нараді з першим заступником міністра Сергієм Дубровим не дійшли згоди стосовно скасування норми, яка фактично дозволяла проводити онлайн-бронювання тільки на сайтах-ліцензіатах.

Міністерство охорони здоровʼя і Держлікслужба продовжать обговорення проєкту постанови, яка може заблокувати роботу сервісів онлайн бронювання ліків. Однак повністю від таких змін не відмовились. МОЗ провів нараду з цього питання за участі представників провідних прайс-агрегаторів. Про це повідомляє РБК Україна.

На нараді з першим заступником міністра Сергієм Дубровим не дійшли згоди стосовно скасування норми, яка фактично дозволяла проводити онлайн-бронювання тільки на сайтах-ліцензіатах, тобто — аптеках. Втім домовилися, що проєкт відкладуть до внесення змін, напрацьованих Держлікслужбою спільно з представниками прайс-агрегаторів.

Про перебіг наради повідомив співзасновник сервісу tabletki.ua Олександр Муравщик.

"Нас запросили на обговорення проєкту постанови, однак повністю відмовитися від документа, на жаль, не погодилися. Натомість запропонували надати свої пропозиції, які дозволять уникнути заборони на діяльність прайс-агрегаторів. Що ж, ми на початку обговорення поліпшень з представниками Держлікслужби. Щиро сподіваємося, що нам вдасться вийти на задовільний фінальний результат.

Для нас пріоритет - це споживач. Ми вважаємо неприпустимими будь-які ризики позбавлення споживача інформації та вибору. Саме це ми сьогодні донесли до відома чиновників. Час покаже, чи нас почули.

Ми продовжуватимемо повідомляти нашим клієнтам про перебіг подій на сайті tabletki.ua"

Нагадаємо, що інформація про можливість заблокувати в Україні роботу сервісів з бронювання ліків зʼявиласяь минулого тижня і збурила українців. Послугами аптечних маркетплейсів користується 30% покупців, при цьому знижки на ліки на таких майданчиках сягають до 15%. Сам маркетплейс tabletki.ua на своєму сайті розмістив повідомлення про те, що чиновники їх закривають і закликали небайдужих підписати відповідну петицію. Менш ніж за добу вона набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.