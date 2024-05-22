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Кабмін поки що не відмовився від постанови, яка заборонить бронювати ліки онлайн, але погодився обговорити її

Регулювання торгівлі онлайн-ліками посилюється в Україні

На нараді з першим заступником міністра Сергієм Дубровим не дійшли згоди стосовно скасування норми, яка фактично дозволяла проводити онлайн-бронювання тільки на сайтах-ліцензіатах.

Міністерство охорони здоровʼя і Держлікслужба продовжать обговорення проєкту постанови, яка може заблокувати роботу сервісів онлайн бронювання ліків. Однак повністю від таких змін не відмовились. МОЗ провів нараду з цього питання за участі представників провідних прайс-агрегаторів. Про це повідомляє РБК Україна.

На нараді з першим заступником міністра Сергієм Дубровим не дійшли згоди стосовно скасування норми, яка фактично дозволяла проводити онлайн-бронювання тільки на сайтах-ліцензіатах, тобто — аптеках. Втім домовилися, що проєкт відкладуть до внесення змін, напрацьованих Держлікслужбою спільно з представниками прайс-агрегаторів.

Про перебіг наради повідомив співзасновник сервісу tabletki.ua Олександр Муравщик.

"Нас запросили на обговорення проєкту постанови, однак повністю відмовитися від документа, на жаль, не погодилися. Натомість запропонували надати свої пропозиції, які дозволять уникнути заборони на діяльність прайс-агрегаторів. Що ж, ми на початку обговорення поліпшень з представниками Держлікслужби. Щиро сподіваємося, що нам вдасться вийти на задовільний фінальний результат.

Для нас пріоритет - це споживач. Ми вважаємо неприпустимими будь-які ризики позбавлення споживача інформації та вибору. Саме це ми сьогодні донесли до відома чиновників. Час покаже, чи нас почули.

Ми продовжуватимемо повідомляти нашим клієнтам про перебіг подій на сайті tabletki.ua"

Нагадаємо, що інформація про можливість заблокувати в Україні роботу сервісів з бронювання ліків зʼявиласяь минулого тижня і збурила українців. Послугами аптечних маркетплейсів користується 30% покупців, при цьому знижки на ліки на таких майданчиках сягають до 15%. Сам маркетплейс tabletki.ua на своєму сайті розмістив повідомлення про те, що чиновники їх закривають і закликали небайдужих підписати відповідну петицію. Менш ніж за добу вона набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.

Автор: 

ліки (1314) аптека (186)


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Топ коментарі
+8
Ну не падлюки, га
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22.05.2024 09:39
+4
одні третякови та брагари...
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22.05.2024 09:43
+4
Обговорити він хоче, ага
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22.05.2024 09:44
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Ну не падлюки, га
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22.05.2024 09:39 Відповісти
Кончені.
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22.05.2024 09:41 Відповісти
одні третякови та брагари...
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22.05.2024 09:43 Відповісти
Гниди пархаті, всіх комедіантів на фронт, от тоді переможемо кацабню!
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22.05.2024 09:44 Відповісти
Обговорити він хоче, ага
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22.05.2024 09:44 Відповісти
Козли, які заважають навіть лікуватись!
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22.05.2024 09:55 Відповісти
Як казав класик: "Нах..я мені система що працює проти мене."
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22.05.2024 10:03 Відповісти
Зе арифметику вже відмінив (заборонив рахувати далі п'яти), тепер й ліки хоче заборонити.
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22.05.2024 10:07 Відповісти
бабло пилять аж гай шумить, лізуть в усі напрямки аби щось урвати.
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22.05.2024 10:19 Відповісти
А кому заважає ця система, і чому, може нагадає хто?
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22.05.2024 10:42 Відповісти
В Польші ліки вдвічі дешевші, ось тому фармацевтичний бізнес такий вигідний, але для своїх людей. Аптек як грибів. А ви, раби, платіть по повній. Десь можна було 10-20 грн заощадити, а тепер хочуть і ці копійки забрати!
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22.05.2024 11:04 Відповісти
Зелено-ригівська фарммафія знову рейдернула бізнес
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22.05.2024 20:09 Відповісти
 
 