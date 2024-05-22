Кабмин пока не отказался от постановления, которое запретит бронировать лекарства онлайн, но согласился обсудить его

На совещании с первым заместителем министра Сергеем Дубровым не пришли к согласию относительно отмены нормы, которая фактически позволяла проводить онлайн-бронирование только на сайтах-лицензиатах.

Министерство здравоохранения и Гослекслужба продолжат обсуждение проекта постановления, которое может заблокировать работу сервисов онлайн бронирования лекарств. Однако полностью от таких изменений не отказались. Минздрав провел совещание по этому вопросу с участием представителей ведущих прайс-агрегаторов. Об этом сообщает РБК Україна.

На совещании с первым заместителем министра Сергеем Дубровым не пришли к согласию относительно отмены нормы, которая фактически позволяла проводить онлайн-бронирование только на сайтах-лицензиатах, то есть - аптеках. Впрочем, договорились, что проект отложат до внесения изменений, наработанных Гослекслужбой совместно с представителями прайс-агрегаторов.

О ходе совещания сообщил соучредитель сервиса tabletki.ua Александр Муравщик.

"Нас пригласили на обсуждение проекта постановления, однако полностью отказаться от документа, к сожалению, не согласились. Зато предложили предоставить свои предложения, которые позволят избежать запрета на деятельность прайс-агрегаторов. Что ж, мы - в начале обсуждения улучшений с представителями Гослекслужбы. Искренне надеемся, что нам удастся выйти на удовлетворительный финальный результат.

Для нас приоритет - это потребитель. Мы считаем недопустимыми любые риски лишения потребителя информации и выбора. Именно это мы сегодня донесли до сведения чиновников. Время покажет, услышали ли нас.

Мы будем продолжать сообщать нашим клиентам о ходе событий на сайте tabletki.ua"

Напомним, что информация о возможности заблокировать в Украине работу сервисов по бронированию лекарств появилась на прошлой неделе и взбудоражила украинцев. Услугами аптечных маркетплейсов пользуется 30% покупателей, при этом скидки на лекарства на таких площадках достигают до 15%. Сам маркетплейс tabletki.ua на своем сайте разместил сообщение о том, что чиновники их закрывают, и призвали неравнодушных подписать соответствующую петицию. Менее чем за сутки она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей.