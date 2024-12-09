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Коксохімічні підприємства не мають фінансового запасу, щоб покрити зростання витрат через підвищення тарифу на передачу е/е, – Укркокс

Підвищення тарифу на передачу електроенергії і коксохім

Підвищення тарифу на передачу електроенергії поставить підприємства коксохімічної галузі у вкрай складне фінансове становище, оскільки більшість з них не мають достатнього фінансового ресурсу, щоб покрити зростання витрат на е/е, йдеться у листі асоціації Укркокс на адресу Нацкомісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг.

Як інформує Цензор.НЕТ, 13 листопада НКРЕКП ухвалила проєкт постанови, який передбачає зростання з 2025 року тарифу на послуги з передачі електричної енергії на 26%, з 528,57 до 665,26 грн/МВт*год.

У разі схвалення відповідного рішення втрати коксохімічних підприємств складуть 1,3 млрд грн на рік. "Враховуючи вiйну, енергетичну, логiстичну кризи, складну для галузi кон’юнктуру ринку пiдвищення тарифу буде мати вкрай негативнi наслiдки для української коксохiмiчної промисловостi", – зазначається в листі. Зокрема, профільна асоціація звернула увагу на критичний стан металургійного комплексу, який є основним споживачем продукції коксохімічної промисловості і "не зможе оплачувати збiльшенi витрати на коксохiмiчну продукцію внаслiдок пiдвищення тарифiв".

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В Укркоксі наголосили, що й самі коксохiмiчнi пiдприємства "не мають достатнього фiнансового запасу мiцностi, щоб покрити зростаючi витрати на вci ресурси, зокрема на тариф на передачу електроенергi". У підсумку це може призвести до скорочення обсягiв виробництва та серйозних економiчних проблем у галузi.

Асоціація вважає, що витрати оператора системи передачi на передачу е/е можуть бути значною мiрою оптимiзованi. Зокрема, йдеться про необхідність зменшити витрати на покриття технологічних втрат та провести реструктуризацію заборгованості "Укренерго", тощо.

"Враховуючи зазначене, Укркокс закликає НКРЕКП впровадити мораторiй на пiдвищення тарифiв на передачу електричної енергiї до стабiлiзацiї ситуацiї в металургiйнiй та коксохiмiчнiй промисловостi, оскiльки iнакше велика кiлькiсть пiдприємств може опинитися на межi зупинки", – зазначено в листі.

Нагадаємо, за підрахунками Федерації роботодавців України, додаткові витрати бізнесу від підвищення тарифу на передачу е/е сягнуть 13 млрд грн.

Спілка виробників будматеріалів попередила, що підвищення тарифу на передачу е/е призведе до зростання цін на будматеріали.

Автор: 

тарифи (2028) електроенергія (6187)


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Топ коментарі
+6
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09.12.2024 17:19
+4
"Зелені, надпотужні менеджери працюють"🤫
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09.12.2024 17:29
+3
ЗатоНєБарига. ХотьПаржалі.
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09.12.2024 17:35
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09.12.2024 17:19 Відповісти
а пенсіонери мають?
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09.12.2024 17:29 Відповісти
А вони платять 0,66526 грн. за 1 кВт? І за розподіл кілька грн за кВт?
Чи аби щось написати?
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09.12.2024 17:46 Відповісти
"Зелені, надпотужні менеджери працюють"🤫
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09.12.2024 17:29 Відповісти
😂😂😂ТАК ШО ДОСТАВКА ШО КОКСОХІМИ НАЛЕЖАТЬ АХМЕТОВУ,,,ХТО там на шо полиняє?????
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09.12.2024 17:33 Відповісти
Плату за передачу отримує Укренерго.
Ахметов перекладе все на нас, не варто за нього переживати.
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09.12.2024 17:48 Відповісти
ЗатоНєБарига. ХотьПаржалі.
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09.12.2024 17:35 Відповісти
бачу ти згадав як Порошенко з дужками олігархами підняли тарифи для населення ????2014 році кіловат коштував 36,5 копійок а у 2019 1,68 грн...?? ч
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09.12.2024 17:48 Відповісти
1 гр. 68 коп. - барига.
4 гр. 95 коп.- єта другое
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09.12.2024 17:55 Відповісти
4-95 це красивий "зелений" тарихв, це ж не барижний непідйомний 1-68)))
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09.12.2024 17:59 Відповісти
А ще при 1,68 були враховані знижки для домівок з електроплитами, а от при красивих 4,95 ні, всім однаково.
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09.12.2024 18:03 Відповісти
ТАК. 😂😂😂Народ безмолвствует.......😂😂😂
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09.12.2024 18:01 Відповісти
А ти все провокуєш?
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09.12.2024 18:02 Відповісти
Я не створюю собі кумира, При всій повазі до того шо Порошенко зробив на 1році каденції але шо потім творили його дружки в Україні (коли він з 2року почав бронзовіти ) наслідком чого прийшло це хрипле уйобище не зможу йому пробачити
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09.12.2024 18:09 Відповісти
І у Італії не можеш?
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09.12.2024 18:11 Відповісти
😂😂😂 в мене з онук навіть знає про VPN😂😂😂😂😂..Я паралельно на форумі VW ..а він кацапський ..
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09.12.2024 18:14 Відповісти
Онук? А я дивувався твоїм опусам, а воно он шо у тебе антоха.
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09.12.2024 18:28 Відповісти
В українській мові, відбувається чергування префіксів у-в-о задля милозвучності, де у-о зазвичай вживаємо на початку речення та після приголосного, а в - після голосного звука. Отже, варіанти: внук/внучка, онук/онучка є абсолютно правильними!
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09.12.2024 18:59 Відповісти
Я не ходив до українськой школи. Я слухав. Та слухаю.
А у вас, жОПастих, онуки відразу при народженні з'являются?
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09.12.2024 19:08 Відповісти
А от якби ти в школу ходив то вчив би анатомію і знав би призначення своєї жопи,,,от на старості і не какав би в штани 😂😂😂энкопрез у вас заднєприводних це звичайна річ🤣🤣🤣
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09.12.2024 19:19 Відповісти
Це мабуть прапор Франції а не Італії.... 😂😂😂 Нехочу тебе ображати фразою КРамарова-Купи карту ла,,,,,
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09.12.2024 18:18 Відповісти
Доживеш до моїх років, не тільки бачити будешь трохи погано, на смартфоні, а ти ще і какати будеш у штані, на ходу, лап...
Ну то з Франціїї пробачити не можеш?
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09.12.2024 18:25 Відповісти
Скажу тобі як лікар-- ти в штани какаєш не від старості😂😂😂😂
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09.12.2024 19:11 Відповісти
Да який ти лікарь, троль.
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09.12.2024 19:19 Відповісти
Ну ти і носорог 🤣🤣🤣🤣в тебе по ходу викакав і мозок😜😜😜😜Запям'ятай. ТРОЛЛЬ. і ЛІКАР
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09.12.2024 20:45 Відповісти
Лікарь!!!
Воно каже шо воно лікарь!!!
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09.12.2024 20:53 Відповісти
Ну так у Боневтіка чудовий був учитель😂😂Наставник😂😂😂
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09.12.2024 18:04 Відповісти
а що сталося? ахметову на нову яхту чи замок не вистачає? не можуть ставити менше 700% заробітку?
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09.12.2024 17:40 Відповісти
А що не так "кормільці"? Привели до влади голожопих і ласих на гроші хоч тупих, але "потужних менеджерів", от вони вам і дякують.
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09.12.2024 17:42 Відповісти
Значить електрика по 10 грн - 3.14дарунок під ялинку буде.

А ще вже підвищили ціну на опалення в 2.5 рази..рахунок сьогодні отримала)))
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09.12.2024 17:47 Відповісти
Ну по 10 гр то буде за щастя
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09.12.2024 18:10 Відповісти
 
 