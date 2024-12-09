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Коксохимические предприятия не имеют финансового запаса, чтобы покрыть рост расходов из-за повышения тарифа на передачу э/э, – Укркокс

Підвищення тарифу на передачу електроенергії і коксохім

Повышение тарифа на передачу электроэнергии поставит предприятия коксохимической отрасли в крайне сложное финансовое положение, поскольку большинство из них не имеют достаточного финансового ресурса, чтобы покрыть рост расходов на э/э, говорится в письме ассоциации Укркокс в адрес Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Как информирует Цензор.НЕТ, 13 ноября НКРЭКУ приняла проект постановления, который предусматривает рост с 2025 года тарифа на услуги по передаче электрической энергии на 26%, с 528,57 до 665,26 грн/МВт*ч.

В случае принятия соответствующего решения потери коксохимических предприятий составят 1,3 млрд грн в год. "Учитывая войну, энергетический, логистический кризисы, сложную для отрасли конъюнктуру рынка, повышение тарифа будет иметь крайне негативные последствия для украинской коксохимической промышленности", - отмечается в письме. В частности, профильная ассоциация обратила внимание на критическое состояние металлургического комплекса, который является основным потребителем продукции коксохимической промышленности и "не сможет оплачивать увеличенные расходы на коксохимическую продукцию в результате повышения тарифов".

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В "Укркоксе" отметили, что и сами коксохимические предприятия "не имеют достаточного финансового запаса прочности, чтобы покрыть растущие расходы на все ресурсы, в частности на тариф на передачу электроэнергии". В итоге это может привести к сокращению объемов производства и серьезным экономическим проблемам в отрасли.

Ассоциация считает, что расходы оператора системы передачи на передачу э/э могут быть в значительной степени оптимизированы. В частности, речь идет о необходимости уменьшить расходы на покрытие технологических потерь и провести реструктуризацию задолженности "Укрэнерго" и тому подобное.

"Учитывая указанное, "Укркокс" призывает НКРЭКУ ввести мораторий на повышение тарифов на передачу электрической энергии до стабилизации ситуации в металлургической и коксохимической промышленности, поскольку иначе большое количество предприятий может оказаться на грани остановки", - говорится в письме.

Напомним, по подсчетам Федерации работодателей Украины, дополнительные расходы бизнеса от повышения тарифа на передачу э/э достигнут 13 млрд грн.

Союз производителей стройматериалов предупредил, что повышение тарифа на передачу э/э приведет к росту цен на стройматериалы.

Автор: 

тарифы (1878) Тарифы на электроэнергию (2165)


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Топ комментарии
+6
візьміть з вовиної тисячі
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09.12.2024 17:19
+4
"Зелені, надпотужні менеджери працюють"🤫
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09.12.2024 17:29
+3
ЗатоНєБарига. ХотьПаржалі.
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09.12.2024 17:35
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візьміть з вовиної тисячі
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09.12.2024 17:19 Ответить
а пенсіонери мають?
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09.12.2024 17:29 Ответить
А вони платять 0,66526 грн. за 1 кВт? І за розподіл кілька грн за кВт?
Чи аби щось написати?
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09.12.2024 17:46 Ответить
"Зелені, надпотужні менеджери працюють"🤫
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09.12.2024 17:29 Ответить
😂😂😂ТАК ШО ДОСТАВКА ШО КОКСОХІМИ НАЛЕЖАТЬ АХМЕТОВУ,,,ХТО там на шо полиняє?????
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09.12.2024 17:33 Ответить
Плату за передачу отримує Укренерго.
Ахметов перекладе все на нас, не варто за нього переживати.
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09.12.2024 17:48 Ответить
ЗатоНєБарига. ХотьПаржалі.
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09.12.2024 17:35 Ответить
бачу ти згадав як Порошенко з дужками олігархами підняли тарифи для населення ????2014 році кіловат коштував 36,5 копійок а у 2019 1,68 грн...?? ч
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09.12.2024 17:48 Ответить
1 гр. 68 коп. - барига.
4 гр. 95 коп.- єта другое
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09.12.2024 17:55 Ответить
4-95 це красивий "зелений" тарихв, це ж не барижний непідйомний 1-68)))
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09.12.2024 17:59 Ответить
А ще при 1,68 були враховані знижки для домівок з електроплитами, а от при красивих 4,95 ні, всім однаково.
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09.12.2024 18:03 Ответить
ТАК. 😂😂😂Народ безмолвствует.......😂😂😂
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09.12.2024 18:01 Ответить
А ти все провокуєш?
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09.12.2024 18:02 Ответить
Я не створюю собі кумира, При всій повазі до того шо Порошенко зробив на 1році каденції але шо потім творили його дружки в Україні (коли він з 2року почав бронзовіти ) наслідком чого прийшло це хрипле уйобище не зможу йому пробачити
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09.12.2024 18:09 Ответить
І у Італії не можеш?
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09.12.2024 18:11 Ответить
😂😂😂 в мене з онук навіть знає про VPN😂😂😂😂😂..Я паралельно на форумі VW ..а він кацапський ..
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09.12.2024 18:14 Ответить
Онук? А я дивувався твоїм опусам, а воно он шо у тебе антоха.
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09.12.2024 18:28 Ответить
В українській мові, відбувається чергування префіксів у-в-о задля милозвучності, де у-о зазвичай вживаємо на початку речення та після приголосного, а в - після голосного звука. Отже, варіанти: внук/внучка, онук/онучка є абсолютно правильними!
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09.12.2024 18:59 Ответить
Я не ходив до українськой школи. Я слухав. Та слухаю.
А у вас, жОПастих, онуки відразу при народженні з'являются?
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09.12.2024 19:08 Ответить
А от якби ти в школу ходив то вчив би анатомію і знав би призначення своєї жопи,,,от на старості і не какав би в штани 😂😂😂энкопрез у вас заднєприводних це звичайна річ🤣🤣🤣
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09.12.2024 19:19 Ответить
Це мабуть прапор Франції а не Італії.... 😂😂😂 Нехочу тебе ображати фразою КРамарова-Купи карту ла,,,,,
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09.12.2024 18:18 Ответить
Доживеш до моїх років, не тільки бачити будешь трохи погано, на смартфоні, а ти ще і какати будеш у штані, на ходу, лап...
Ну то з Франціїї пробачити не можеш?
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09.12.2024 18:25 Ответить
Скажу тобі як лікар-- ти в штани какаєш не від старості😂😂😂😂
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09.12.2024 19:11 Ответить
Да який ти лікарь, троль.
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09.12.2024 19:19 Ответить
Ну ти і носорог 🤣🤣🤣🤣в тебе по ходу викакав і мозок😜😜😜😜Запям'ятай. ТРОЛЛЬ. і ЛІКАР
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09.12.2024 20:45 Ответить
Лікарь!!!
Воно каже шо воно лікарь!!!
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09.12.2024 20:53 Ответить
Ну так у Боневтіка чудовий був учитель😂😂Наставник😂😂😂
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09.12.2024 18:04 Ответить
а що сталося? ахметову на нову яхту чи замок не вистачає? не можуть ставити менше 700% заробітку?
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09.12.2024 17:40 Ответить
А що не так "кормільці"? Привели до влади голожопих і ласих на гроші хоч тупих, але "потужних менеджерів", от вони вам і дякують.
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09.12.2024 17:42 Ответить
Значить електрика по 10 грн - 3.14дарунок під ялинку буде.

А ще вже підвищили ціну на опалення в 2.5 рази..рахунок сьогодні отримала)))
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09.12.2024 17:47 Ответить
Ну по 10 гр то буде за щастя
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09.12.2024 18:10 Ответить
 
 