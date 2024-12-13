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безпілотник (3662) Німеччина (7090) США (20980) дрони (4297) Рамштайн (89)

Над базою "Рамштайн" фіксували невідомі безпілотники, - Spiegel

Над базою

Протягом останніх тижнів над військовою базою США "Рамштайн" у Німеччині фіксували невідомі безпілотники. Також дрони помічали над об'єктами концерну Rheinmetall та хімічної компанії BASF.

Про це пише видання Spiegel, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з конфіденційним звітом німецьких органів безпеки, у вечірні години 3 і 4 грудня над "Рамштайном" було помічено декілька безпілотників.

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"Попри інтенсивні пошуки, жодного пілота безпілотника не знайшли", - зазначило видання.

Також протягом останніх тижнів дрони фіксували над об'єктами, що належать оборонній компанії Rheinmetall та хімічному гіганту BASF.

У відповідь на запит SPIEGEL армія США підтвердила підозрілі польоти безпілотників над "Рамштайном": "На початку грудня було помічено кілька малих безпілотних літальних комплексів у цьому районі та над авіабазою Рамштайн. Вони не мали жодного впливу на жителів бази або на об'єкти, які там знаходяться, і військову техніку. Ми тісно співпрацюємо з німецькою владою щодо інциденту".

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Топ коментарі
+14
збити ссикотно, боїтеся великого занепокоєння/стурбованості
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13.12.2024 16:03
+13
Що то за Військові Бази над якими Просто Так можна Літати???
Дісней Ленд Якійсь...
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13.12.2024 16:09
+9
Лише вдумайтеся в це: на найважливішій військовій базі Німеччини не розгорнуто систему Skynex.
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13.12.2024 16:08
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*уйло ціль для наступного ''какашніка'' підшукує
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13.12.2024 15:59 Відповісти
збити ссикотно, боїтеся великого занепокоєння/стурбованості
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13.12.2024 16:03 Відповісти
>> Попри інтенсивні пошуки, жодного пілота безпілотника не знайшли.

Їх запустив "штучний інтелект".

P.S. Шольцові треба обов'язково подзвонити йхлуу.
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13.12.2024 16:05 Відповісти
Лише вдумайтеся в це: на найважливішій військовій базі Німеччини не розгорнуто систему Skynex.
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13.12.2024 16:08 Відповісти
ще не ******** ..?
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13.12.2024 16:08 Відповісти
Що то за Військові Бази над якими Просто Так можна Літати???
Дісней Ленд Якійсь...
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13.12.2024 16:09 Відповісти
Така підготовка НАТи до конфлікту з рашкою.
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13.12.2024 16:21 Відповісти
На базі немає легкого голікоптера, щоб їх збити? Чи страшно ескалірувати?
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13.12.2024 16:27 Відповісти
Може то український був? Він же невідомий...
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13.12.2024 16:29 Відповісти
Це якийсь вкид, щоб виставити НАТО путінськими членосмоками.
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13.12.2024 16:32 Відповісти
Мені одному це соромно читати?
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13.12.2024 16:34 Відповісти
Блін, небита Європа! Збивати треба, а не пасивно спостерігати, як кацапи використовують демократію проти демократії.
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13.12.2024 16:38 Відповісти
кацапи глузують з імпотентів , перевіряють рівень безпорадності .
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13.12.2024 16:44 Відповісти
Фіксуємо далі.
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13.12.2024 16:50 Відповісти
Сбивать нельзя. Это будет эскалация. Вместо это Шольц может помазать себе анальное отверстие вазелином и поехать в Москву.
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13.12.2024 18:53 Відповісти
П'ята кацапська колона приведена у повну бойову готовність. Проводиться технічна розвідка. Уточнюються цілі на враження. Йде пошук детонаторів та вибухівки потужної дії. Ескалація нє пройдьот! Всє на барикади Берліну. кацап ето звучит гордо.
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13.12.2024 19:33 Відповісти
Ну і навіщо Україні таке НАТО,над стратегічними об'єктами якого літають"невідомі" безпілотники? А НАТО не хотіло б з ними познайомитись,спитати хто,звідки,з якою метою? Чи ця організація вміє надувати щоки та мильні бульки?
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13.12.2024 19:35 Відповісти
Це ж треба так обісратись двічі підряд. Три дні Україні давали. Три дні і буряти в Ла-Манші онучі прали б, якби не Україна на шляху. А ще Тауруси жмуть, для кацапів замість хліба з сіллю притримують.
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13.12.2024 22:19 Відповісти
 
 