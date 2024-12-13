Над базою "Рамштайн" фіксували невідомі безпілотники, - Spiegel

Протягом останніх тижнів над військовою базою США "Рамштайн" у Німеччині фіксували невідомі безпілотники. Також дрони помічали над об'єктами концерну Rheinmetall та хімічної компанії BASF.

Про це пише видання Spiegel, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з конфіденційним звітом німецьких органів безпеки, у вечірні години 3 і 4 грудня над "Рамштайном" було помічено декілька безпілотників.

Читайте також: Мерц запропонував створити європейську Контактну групу щодо завершення війни в Україні

"Попри інтенсивні пошуки, жодного пілота безпілотника не знайшли", - зазначило видання.

Також протягом останніх тижнів дрони фіксували над об'єктами, що належать оборонній компанії Rheinmetall та хімічному гіганту BASF.

У відповідь на запит SPIEGEL армія США підтвердила підозрілі польоти безпілотників над "Рамштайном": "На початку грудня було помічено кілька малих безпілотних літальних комплексів у цьому районі та над авіабазою Рамштайн. Вони не мали жодного впливу на жителів бази або на об'єкти, які там знаходяться, і військову техніку. Ми тісно співпрацюємо з німецькою владою щодо інциденту".

Читайте: Україні варто дозволити бити по цілях у Росії - за умови трансатлантичної координації, - Мерц