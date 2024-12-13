Над базою "Рамштайн" фіксували невідомі безпілотники, - Spiegel
Протягом останніх тижнів над військовою базою США "Рамштайн" у Німеччині фіксували невідомі безпілотники. Також дрони помічали над об'єктами концерну Rheinmetall та хімічної компанії BASF.
Про це пише видання Spiegel, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з конфіденційним звітом німецьких органів безпеки, у вечірні години 3 і 4 грудня над "Рамштайном" було помічено декілька безпілотників.
"Попри інтенсивні пошуки, жодного пілота безпілотника не знайшли", - зазначило видання.
Також протягом останніх тижнів дрони фіксували над об'єктами, що належать оборонній компанії Rheinmetall та хімічному гіганту BASF.
У відповідь на запит SPIEGEL армія США підтвердила підозрілі польоти безпілотників над "Рамштайном": "На початку грудня було помічено кілька малих безпілотних літальних комплексів у цьому районі та над авіабазою Рамштайн. Вони не мали жодного впливу на жителів бази або на об'єкти, які там знаходяться, і військову техніку. Ми тісно співпрацюємо з німецькою владою щодо інциденту".
Будь ласка, зачекайте...
Їх запустив "штучний інтелект".
P.S. Шольцові треба обов'язково подзвонити йхлуу.
Дісней Ленд Якійсь...