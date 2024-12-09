Мерц запропонував створити європейську Контактну групу щодо завершення війни в Україні
Кандидат у канцлери Німеччини від консервативного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц запропонував створити Контактну групу з чотирьох країн Європи для обговорення варіантів завершення війни Росії проти України. Це бачення мають представити новій адміністрації США.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві.
За його словами, з приходом до влади у США Дональда Трампа, "можливо, буде нова ситуація", до якої Європа має бути готовою.
Однак, наголошує Мерц, що Європа має напрацювати загальноєвропейську думку, а не пропонувати окремі мирні ініціативи від кожної країни.
Кандидат у канцлери Німеччини переконаний, що союзники мають зробити все для якнайшвидшого завершення війни.
Мерц пропонує створити Контактну групу, до якої ввійдуть Німеччина, Франція, Польща та Велика Британія.
У мене є пропозиція утворити контактну групу з Німеччини, Франції, Польщі, Великої Британії – чотирьох великих країн Європи й НАТО, щоб вони обмінялися думками, і таким чином розвивати разом зі Сполученими Штатами загальне бачення", - сказав він.
Він додав, що ця контактна група має відпрацювати позицію Європи насамперед політично: поговорити зі Сполученими Штатами, оскільки з 20 з січня президентом буде Трамп.
Візит Мерца до України
9 грудня 2024 року з офіційним візитом до Києва прибув кандидат у канцлери від консервативного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц.
Мерц заявляв, що у разі свого обрання буде готовий провести телефонну розмову про врегулювання війни в Україні із російським диктатором Володимиром Путіним за певних умов.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
проукраїнська та проєвропейська
.
.
Valerii Prozapas
Це ж треба було три роки збирати "саміти миру", підписувати 1000 договорів про "гарантії безпеки" з ЮАР, писати різні "плани перемоги" і голосувати за них в Житомирі - щоби повернутись до необхідності вступу до НАТО, що Порошенко вніс в Конституцію ще 6 років тому.
Дійшло?
шоу маст гоу
піпла годують казочками паттужної перемоги
.
ДОЛОЙ КАЦАПІВ З ФІНСЬКОГО ЗАЛИВУ
Чи це нове засідання театру абсурду?
Чи Мерц щось конкретно недоговорює?