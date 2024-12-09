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Новини Війна
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Мерц запропонував створити європейську Контактну групу щодо завершення війни в Україні

Фрідріх Мерц закликав створити європейську контактну групу щодо України

Кандидат у канцлери Німеччини від консервативного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц запропонував створити Контактну групу з чотирьох країн Європи для обговорення варіантів завершення війни Росії проти України. Це бачення мають представити новій адміністрації США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

За його словами, з приходом до влади у США Дональда Трампа, "можливо, буде нова ситуація", до якої Європа має бути готовою.

Однак, наголошує Мерц, що Європа має напрацювати загальноєвропейську думку, а не пропонувати окремі мирні ініціативи від кожної країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мерц - Зеленському: Обмеженням далекобійності ми вас примушуємо воювати з однією рукою за спиною

Кандидат у канцлери Німеччини переконаний, що союзники мають зробити все для якнайшвидшого завершення війни.

Мерц пропонує створити Контактну групу, до якої ввійдуть Німеччина, Франція, Польща та Велика Британія. 

У мене є пропозиція утворити контактну групу з Німеччини, Франції, Польщі, Великої Британії – чотирьох великих країн Європи й НАТО, щоб вони обмінялися думками, і таким чином розвивати разом зі Сполученими Штатами загальне бачення", - сказав він.

Він додав, що ця контактна група має відпрацювати позицію Європи насамперед політично: поговорити зі Сполученими Штатами, оскільки з 20 з січня президентом буде Трамп.

Читайте також: Контактні групи з допомоги Україні мають зберігатися, - Мерц 

Візит Мерца до України

9 грудня 2024 року з офіційним візитом до Києва прибув кандидат у канцлери від консервативного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц.

Мерц заявляв, що у разі свого обрання буде готовий провести телефонну розмову про врегулювання війни в Україні із російським диктатором Володимиром Путіним за певних умов.

Автор: 

Велика Британія (5569) Німеччина (7344) Європа (1801) Польща (8491) Франція (3053) війна в Україні (3738) Мерц Фрідріх (65)


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Топ коментарі
+5
міністерство потрібно створити і міністра призначити, так і назвемо "Міністерство завершення війни".
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09.12.2024 15:39
+3
"німецькі юзери" будуть створювати контакт на контакт ,поки куйло окуповує все більше України і вбиває все більше українців...
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09.12.2024 15:40
+2
Україну ( в лиці Потужного Лідора) , вже ніхто й не питає, дорослі дяді почали самі вирішувати нашу долю.
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09.12.2024 15:46
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міністерство потрібно створити і міністра призначити, так і назвемо "Міністерство завершення війни".
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09.12.2024 15:39 Відповісти
"німецькі юзери" будуть створювати контакт на контакт ,поки куйло окуповує все більше України і вбиває все більше українців...
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09.12.2024 15:40 Відповісти
війна за розкладом, а в Європи для трампона має бути єдина думка -

проукраїнська та проєвропейська

.
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09.12.2024 16:13 Відповісти
від того, що верзе невмєнябельний трампон стає не по собі

.
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09.12.2024 16:15 Відповісти
збирайте групу і в Курахове зупиняти війну !
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09.12.2024 15:43 Відповісти
Україну ( в лиці Потужного Лідора) , вже ніхто й не питає, дорослі дяді почали самі вирішувати нашу долю.
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09.12.2024 15:46 Відповісти
"...Мерц запропонував створити європейську Контактну групу щодо завершення війни в Україні..." - краще б створили європейську Контактну групу щодо постачання озброєння для перемоги України.."
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09.12.2024 15:51 Відповісти
Краще б ти вибрав Пороха а не Зибіла в 19-му. А тепер дякуй за те що дають і не злили з потрохами як русня Асада.
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09.12.2024 16:49 Відповісти
Шааааа! Шшшшшааааа! Я тут Екс Перд (Коваленко)
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09.12.2024 16:52 Відповісти
https://x.com/prozapas77

Valerii Prozapas





Це ж треба було три роки збирати "саміти миру", підписувати 1000 договорів про "гарантії безпеки" з ЮАР, писати різні "плани перемоги" і голосувати за них в Житомирі - щоби повернутись до необхідності вступу до НАТО, що Порошенко вніс в Конституцію ще 6 років тому.
Дійшло?
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09.12.2024 15:52 Відповісти
Ви нічєго нє понімаєтє -
шоу маст гоу

піпла годують казочками паттужної перемоги

.
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09.12.2024 16:18 Відповісти
"...запропонував створити європейську Контактну групу" - краще одразу дві!
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09.12.2024 16:14 Відповісти
Його там зеля покусав? Хай ще план напише.
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09.12.2024 16:30 Відповісти
Завершити війгу в Україні можно тільки серією массованих ракетних ударів по москві.
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09.12.2024 16:33 Відповісти
Ні, бронекулаки на мацкву та пітер! Там жодного Зета не залишилось. Буде прогулянка по "Золотому кольцу".
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09.12.2024 16:50 Відповісти
Головуватиме орбан, фіцо секретарем?
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09.12.2024 16:42 Відповісти
ЗСУ показали наочно у Курській області. Що пару бригад заходять у московію як ніж у масло. Проте там були війська. І бетонні споруди. А з боку Балтійських країн лише миші бігають по полях. І одна механізована бригада справиться. А чого б і ні ? Не тільки пригожиним руцький мір живе ! Вони чекають визволителів з Європи вже двадцять років.
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09.12.2024 16:53 Відповісти
Сімпатична компактна група , але замість Польщі треба фінів . Вони зацікавлені в поверненні своїх земель
ДОЛОЙ КАЦАПІВ З ФІНСЬКОГО ЗАЛИВУ
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09.12.2024 19:26 Відповісти
Це на голову не налазить - у кацапів тількі крисина дира на Балтику, а вона нервує усі балтійські країни
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09.12.2024 19:29 Відповісти
У пітуна спитали, коли він буде "завершувати війну" в Україні?

Чи це нове засідання театру абсурду?

Чи Мерц щось конкретно недоговорює?
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09.12.2024 21:24 Відповісти
 
 