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Контактні групи з допомоги Україні мають зберігатися, - Мерц

Мерц про допомогу Україні: Контактні групи треба зберегти

Контактні групи для допомоги Україні треба зберегти та продовжувати цю спільну стратегію.

Про це заявив кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ця стратегія (допомоги. - Ред.) не може відбуватися лише в Німеччині, Франції, Великій Британії, цю стратегію можна тільки спільно розвивати. Ці контактні групи мають зберігатися. Спочатку політично", - пояснив він.

За словами Мерца, ця робота має проводитися з обраним президентом США Дональдом Трампом, а також на збереженні єдності між Німеччиною і Британією.

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Візит Мерца до Києва 9 грудня

Раніше повідомлялось, що кандидат у канцлери Німеччини від консервативного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц прибув до Києва.

Мерц заявляв, що у разі свого обрання буде готовий провести телефонну розмову про врегулювання війни в Україні із російським диктатором Володимиром Путіним за певних умов.

Згодом він відкинув звинувачення німецького канцлера Олафа Шольца щодо питання подальшої військової допомоги Україні, зокрема про постачання ракет Taurus.

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Автор: 

Німеччина (7344) Рамштайн (153) Мерц Фрідріх (65)


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