Контактные группы помощи Украине должны сохраняться, - Мерц

Контактные группы для помощи Украине надо сохранить и продолжать эту общую стратегию.

Об этом заявил кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Эта стратегия (помощи. - Ред.) не может происходить только в Германии, Франции, Великобритании, эту стратегию можно только совместно развивать. Эти контактные группы должны сохраняться. Сначала политически", - пояснил он.

По словам Мерца, эта работа должна проводиться с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также на сохранении единства между Германией и Британией.

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Визит Мерца в Киев 9 декабря

Ранее сообщалось, что кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц прибыл в Киев.

Мерц заявлял, что в случае своего избрания будет готов провести телефонный разговор об урегулировании войны в Украине с российским диктатором Владимиром Путиным при определенных условиях.

Впоследствии он отверг обвинения немецкого канцлера Олафа Шольца по вопросу дальнейшей военной помощи Украине, в частности о поставках ракет Taurus.

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