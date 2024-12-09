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Остін та Умєров обговорили наступне засідання "Рамштайну"

Умєров на зустрічі з Остіном

Міністр оборони Рустем Умєров та очільник Пентагону Ллойд Остін обговорили наступне засідання "Рамштайну".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міністерство оборони США.

У повідомленні йдеться, що Умєров та Остін обговорили "останні події на полі бою та безпекову допомогу Україні з боку США".

"Міністр Остін поінформував міністра Умєрова про безпекову допомогу США, спрямовану на забезпечення можливостей, необхідних Україні для боротьби з російською агресією. Вони також обговорили планування наступного засідання Контактної групи з питань оборони України та подальшу потужну підтримку України з боку міжнародних партнерів. Обидва лідери пообіцяли залишатися в тісному контакті", - зазначають в Міноборони США.

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Автор: 

Остін Ллойд (521) Умєров Рустем (599) Рамштайн (153)


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Два бившіх.. домовилися відновити стосунки. Одобрямс.
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09.12.2024 01:04 Відповісти
"Обидва лідери пообіцяли"
Стоп!
Лідером чого являється завгосп? Хіба що своєї неголеної пики та потасканої зеленої піжами.
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09.12.2024 09:34 Відповісти
Один не военный, другой через месяц уйдет на пенсию и сильно и давно больной --- кто решает наши судьбы? Это не риторический вопрос---- это констатация реального факта.
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09.12.2024 10:01 Відповісти
Зустрілися два татарина, один чорний другий неголєний , і кажуть..................
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13.12.2024 17:41 Відповісти
 
 