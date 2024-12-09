Остін та Умєров обговорили наступне засідання "Рамштайну"
Міністр оборони Рустем Умєров та очільник Пентагону Ллойд Остін обговорили наступне засідання "Рамштайну".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міністерство оборони США.
У повідомленні йдеться, що Умєров та Остін обговорили "останні події на полі бою та безпекову допомогу Україні з боку США".
"Міністр Остін поінформував міністра Умєрова про безпекову допомогу США, спрямовану на забезпечення можливостей, необхідних Україні для боротьби з російською агресією. Вони також обговорили планування наступного засідання Контактної групи з питань оборони України та подальшу потужну підтримку України з боку міжнародних партнерів. Обидва лідери пообіцяли залишатися в тісному контакті", - зазначають в Міноборони США.
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Лідером чого являється завгосп? Хіба що своєї неголеної пики та потасканої зеленої піжами.