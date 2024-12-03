У НАТО розраховують на збереження формату "Рамштайн" за президентства Трампа, - ЗМІ

Представники Північноатлантичного Альянсу наразі не бачать сигналів, що зміна адміністрації США призведе до згортання формату "Рамштайн", який координує надання воєнної допомоги Україні.

Про це пише "Європейська Правда" з посиланням на поінформовані джерела у штаб-квартирі Альянсу, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі "Рамштайн" продовжується, і наразі немає сигналів щодо того, що його робота припиниться. Я би розраховував, що Контактна група з питань оборони України – формат, відомий як "Рамштайн" – продовжиться у наступні місяці та роки",- каже представник НАТО.

За словами іншого представника Альянсу, робота "Рамштайну" не може бути замінена так званим "форматом "Вісбаден", який офіційно зветься місією НАТО для України у сфері безпеки та навчання (NSATU).

"Роль NSATU полягає в тому, щоби передавати інформацію про те, якими є потреби Збройних сил України, у тому числі для Контактної групи. Але політичний формат, яким є "Рамштайн", продовжить роботу як формат, що координується США",- говорить представник НАТО, який опікується питаннями допомоги Україні.

Читайте також: Україна сподівається на збереження формату "Рамштайн" за адміністрації Трампа, - Умєров

Попри те, що в Альянсі вважають припинення "Рамштайну" малоймовірним за президентства Дональда Трампа, все ж там не можуть дати гарантію щодо дій нової адміністрації США.

Один із співрозмовників видання додав, що у разі якщо адміністрація все ж вирішить зупинити роботу Контактної групи, то інші союзники все ж знайдуть інший політичний формат. Однак це дуже гіпопетична можливість, додає джерело.

Раніше повідомлялося, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" може відбутися в грудні.

Читайте також: Умєров та Остін обговорили поточну ситуацію на фронті та підготовку до наступного "Рамштайну"