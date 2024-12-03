В НАТО рассчитывают на сохранение формата "Рамштайн" при президентстве Трампа, - СМИ

Представители Североатлантического Альянса пока не видят сигналов, что смена администрации США приведет к сворачиванию формата "Рамштайн", который координирует предоставление военной помощи Украине.

Об этом пишет "Европейская Правда" со ссылкой на информированные источники в штаб-квартире Альянса, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас "Рамштайн" продолжается, и пока нет сигналов о том, что его работа прекратится. Я бы рассчитывал, что Контактная группа по вопросам обороны Украины - формат, известный как "Рамштайн" - продолжится в последующие месяцы и годы",- говорит представитель НАТО.

По словам другого представителя Альянса, работа "Рамштайна" не может быть заменена так называемым "форматом "Висбаден", который официально называется миссией НАТО для Украины в сфере безопасности и обучения (NSATU).

"Роль NSATU заключается в том, чтобы передавать информацию о том, каковы потребности Вооруженных сил Украины, в том числе для Контактной группы. Но политический формат, которым является "Рамштайн", продолжит работу как формат, координируемый США",- говорит представитель НАТО, который занимается вопросами помощи Украине.

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Несмотря на то, что в Альянсе считают прекращение "Рамштайна" маловероятным при президентстве Дональда Трампа, все же, там не могут дать гарантию относительно действий новой администрации США.

Один из собеседников издания добавил, что в случае если администрация все же решит остановить работу Контактной группы, то другие союзники все же найдут другой политический формат. Однако это очень гипотетическая возможность, добавляет источник.

Ранее сообщалось, что следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" может состояться в декабре.

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