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Остин и Умеров обсудили следующее заседание "Рамштайна"

Умєров на зустрічі з Остіном

Министр обороны Рустем Умеров и глава Пентагона Ллойд Остин провели обсудили следующее заседание "Рамштайн".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства обороны США.

В сообщении говорится, что Умеров и Остин обсудили "последние события на поле боя и помощь в сфере безопасности Украине со стороны США".

"Министр Остин проинформировал министра Умерова о помощи США в сфере безопасности, направленной на обеспечение возможностей, необходимых Украине для борьбы с российской агрессией. Они также обсудили планирование следующего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины и дальнейшую мощную поддержку Украины со стороны международных партнеров. Оба лидера пообещали оставаться в тесном контакте", - отмечают в Минобороны США.

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Автор: 

Остин Ллойд (420) Умеров Рустем (525) Рамштайн (146)


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Два бившіх.. домовилися відновити стосунки. Одобрямс.
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09.12.2024 01:04 Ответить
"Обидва лідери пообіцяли"
Стоп!
Лідером чого являється завгосп? Хіба що своєї неголеної пики та потасканої зеленої піжами.
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09.12.2024 09:34 Ответить
Один не военный, другой через месяц уйдет на пенсию и сильно и давно больной --- кто решает наши судьбы? Это не риторический вопрос---- это констатация реального факта.
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09.12.2024 10:01 Ответить
Зустрілися два татарина, один чорний другий неголєний , і кажуть..................
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13.12.2024 17:41 Ответить
 
 