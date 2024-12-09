Остин и Умеров обсудили следующее заседание "Рамштайна"
Министр обороны Рустем Умеров и глава Пентагона Ллойд Остин провели обсудили следующее заседание "Рамштайн".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства обороны США.
В сообщении говорится, что Умеров и Остин обсудили "последние события на поле боя и помощь в сфере безопасности Украине со стороны США".
"Министр Остин проинформировал министра Умерова о помощи США в сфере безопасности, направленной на обеспечение возможностей, необходимых Украине для борьбы с российской агрессией. Они также обсудили планирование следующего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины и дальнейшую мощную поддержку Украины со стороны международных партнеров. Оба лидера пообещали оставаться в тесном контакте", - отмечают в Минобороны США.
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