Мерц - Зеленському: Обмеженням далекобійності ми вас примушуємо воювати з однією рукою за спиною

Голова партії "Християнсько-демократичний союз", керівник опозиційної фракції ХДС/ХСС у німецькому Бундестазі Фрідріх Мерц, який наразі перебуває з офіційним візитом у Києві, висловився щодо надання Україні далекобійних можливостей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Мерц зазначив, що в Німеччині триває інтенсивна дискусія щодо деталей військової підтримки й того, яке озброєння передавати Україні, але є принциповий консенсус стосовно надання допомоги, щоб завершити війну та встановити справедливий мир.

"Позиція нашої фракції чітка: ми хочемо надати вашим Збройним Силам можливість досягти військових баз - не цивільного населення та інфраструктури, а щоб ви могли досягти саме цілей, із яких ведеться війна проти вашої країни. Я про це декілька тижнів тому говорив у Бундестазі. Таким обмеженням дальності озброєння ми вас примушуємо воювати з однією рукою за спиною", - наголосив він.

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Як повідомлялося, Зеленський заявив Мерцу, що дуже розраховує на посилення далекобійності України.

Візит Мерца до України

9 грудня 2024 року з офіційним візитом до Києва прибув кандидат у канцлери від консервативного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц.

Мерц заявляв, що у разі свого обрання буде готовий провести телефонну розмову про врегулювання війни в Україні із російським диктатором Володимиром Путіним за певних умов.

Taurus для України

Дебати щодо Taurus повторно спалахнули у Німеччині після того, як США зняли далекобійні обмеження для України, а у Німеччині наблизилися дострокові вибори.

Голова Християнсько-демократичного союзу і кандидат у канцлери ФРН від опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц заявляв, що у разі свого обрання буде готовий провести телефонну розмову про врегулювання війни в Україні із російським диктатором Володимиром Путіним за певних умов.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц неодноразово виступав проти надання Україні далекобійних ракет Taurus.

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