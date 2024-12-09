Мерц - Зеленському: Обмеженням далекобійності ми вас примушуємо воювати з однією рукою за спиною
Голова партії "Християнсько-демократичний союз", керівник опозиційної фракції ХДС/ХСС у німецькому Бундестазі Фрідріх Мерц, який наразі перебуває з офіційним візитом у Києві, висловився щодо надання Україні далекобійних можливостей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.
Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Мерц зазначив, що в Німеччині триває інтенсивна дискусія щодо деталей військової підтримки й того, яке озброєння передавати Україні, але є принциповий консенсус стосовно надання допомоги, щоб завершити війну та встановити справедливий мир.
"Позиція нашої фракції чітка: ми хочемо надати вашим Збройним Силам можливість досягти військових баз - не цивільного населення та інфраструктури, а щоб ви могли досягти саме цілей, із яких ведеться війна проти вашої країни. Я про це декілька тижнів тому говорив у Бундестазі. Таким обмеженням дальності озброєння ми вас примушуємо воювати з однією рукою за спиною", - наголосив він.
Як повідомлялося, Зеленський заявив Мерцу, що дуже розраховує на посилення далекобійності України.
Візит Мерца до України
9 грудня 2024 року з офіційним візитом до Києва прибув кандидат у канцлери від консервативного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц.
Мерц заявляв, що у разі свого обрання буде готовий провести телефонну розмову про врегулювання війни в Україні із російським диктатором Володимиром Путіним за певних умов.
Taurus для України
Дебати щодо Taurus повторно спалахнули у Німеччині після того, як США зняли далекобійні обмеження для України, а у Німеччині наблизилися дострокові вибори.
Голова Християнсько-демократичного союзу і кандидат у канцлери ФРН від опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц заявляв, що у разі свого обрання буде готовий провести телефонну розмову про врегулювання війни в Україні із російським диктатором Володимиром Путіним за певних умов.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц неодноразово виступав проти надання Україні далекобійних ракет Taurus.
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А це +- ніхера
Бо інакше тоді не зрозуміло , чому вони втупу повторюють наративи рашки про "поганий Захід" і нічого не питають з марадерів і саботерів ЗеШапіто
Ну не може захід бути більшими українцями ніж наш уряд. НЕ-МО-ЖЕ
По-друге, щоб цього не сталося ,я вже тобі ,остолопу, пояснив що треба робити
Можеш або дослухатись , або і далі скавчати ,як 16% тих хто ще й досі вірить у ЗеШапіто
Тебе на болотах ніц не вчать
Я приходжу і гноблю тебе коли скочу
Чим довше українці будуть думати так як ви що Захід,це щось окреме,а ЗеШапіто своє окреме,а не суспільно мутять,то тим гірше для усіх українців.
Бо така сліпота у очах дорогого коштує.
Ну не може захід бути більшими українцями ніж наш уряд. НЕ-МО-ЖЕ
І як пояснити платникам податків на Заході , що треба збільшувати допомогу Україні , якщо твоя помилка 2019 тільки і робить , що краде
Як пояснити платникам податків на Заході , що треба збільшувати допомогу Україні , якщо твоя помилка 2019 тільки і робить , що краде
І це питання як раз до тих хто робив помилку 2019 , яка призвела до катастрофи , що є на зараз.
Тому спочатку треба зробити роботу над помилками ,а вже потім виставляти питання про збільшення допомоги від заходу
Бо тім кому не дійшло через голову у 2019 дійшло через дупу у 2022
Тому і не хоче ЗеШапіто виборів
61% українців вважають, що Зеленському не варто балотуватися на другий термін, - опитування
Але дійсно ще є 16% кінчених ідіотів
16% рівень підтримки Зеленського (с) Time
Але є одне просте питання - якщо Україна не втримається, то невже зупиняти русню на своїх теренах вийде дешевше... навіть з урахуванням Української корупції?
І щоби попередити можливі питання - я не належу до 73%!
І це правильно
Але реальність трохи інша :
1) Наврядчи є якісь шанси що кацапи нападуть на країни НАТО бо (а)ссикують б) знекровлені)
2) Щоб було легше отримати більше допомоги треба те , що я навів у своєму попередньому дописі
(фінансувати ВПК ,а не марафон , не словом ,а ділом показати прозорість використання коштів закордоних платників податків) без цього нічого не буде
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А в НАТО ви візьмете нас коли ми будемо без рук, без ніг і без голів? Хоча безголові одинадцять років тому кричали, візьміть нас до НАТО, але ці напіврозумні були хоч із руками та ногами.
Не візьмуть,ще не второпали?Пора прокинутись.
"böser Gnom !"
- У нашу школу, у наш 8-й клас, перевели одного хлопця. Перше що він зробив - покурив за гаражами, лапнув за дупу однокласницю, вкрав у мене цукерки з рюкзака і ми побились. Невиховане лайно, пихатий гівнюк.
Класний керівник зібрала нас у класі і представила новачка: "У нас новий учень, у нього у попередній школі були проблеми, сподіваюсь у нас проблем не буде. Знайомтеся. Йди сюди, напиши на дошці як тебе звати, ось крейда".
Новачок хмикнув, взяв крейду і написав "Фрідріх Мерц".
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Розрив у залі
Може, коли Шольц піде - наступник буде сміливішим