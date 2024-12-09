Мерц - Зеленскому: Ограничением дальнобойности мы вас заставляем воевать с одной рукой за спиной
Председатель партии "Христианско-демократический союз", руководитель оппозиционной фракции ХДС/ХСС в немецком Бундестаге Фридрих Мерц, который сейчас находится с официальным визитом в Киеве, высказался о предоставлении Украине дальнобойных возможностей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.
Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Мерц отметил, что в Германии продолжается интенсивная дискуссия относительно деталей военной поддержки и того, какое вооружение передавать Украине, но есть принципиальный консенсус относительно предоставления помощи, чтобы завершить войну и установить справедливый мир.
"Позиция нашей фракции четкая: мы хотим предоставить вашим Вооруженным Силам возможность достичь военных баз - не гражданского населения и инфраструктуры, а чтобы вы могли достичь именно целей, из которых ведется война против вашей страны. Я об этом несколько недель назад говорил в Бундестаге. Таким ограничением дальности вооружения мы вас заставляем воевать с одной рукой за спиной", - подчеркнул он.
Как сообщалось, Зеленский заявил Мерцу, что очень рассчитывает на усиление дальнобойности Украины.
Визит Мерца в Украину
9 декабря 2024 года с официальным визитом в Киев прибыл кандидат в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц.
Мерц заявлял, что в случае своего избрания будет готов провести телефонный разговор об урегулировании войны в Украине с российским диктатором Владимиром Путиным при определенных условиях.
Taurus для Украины
Дебаты по Taurus повторно вспыхнули в Германии после того, как США сняли дальнобойные ограничения для Украины, а в Германии приблизились досрочные выборы.
Председатель Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявлял, что в случае своего избрания будет готов провести телефонный разговор об урегулировании войны в Украине с российским диктатором Владимиром Путиным при определенных условиях.
Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно выступал против предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus.
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А це +- ніхера
Бо інакше тоді не зрозуміло , чому вони втупу повторюють наративи рашки про "поганий Захід" і нічого не питають з марадерів і саботерів ЗеШапіто
Ну не може захід бути більшими українцями ніж наш уряд. НЕ-МО-ЖЕ
По-друге, щоб цього не сталося ,я вже тобі ,остолопу, пояснив що треба робити
Можеш або дослухатись , або і далі скавчати ,як 16% тих хто ще й досі вірить у ЗеШапіто
Тебе на болотах ніц не вчать
Я приходжу і гноблю тебе коли скочу
Чим довше українці будуть думати так як ви що Захід,це щось окреме,а ЗеШапіто своє окреме,а не суспільно мутять,то тим гірше для усіх українців.
Бо така сліпота у очах дорогого коштує.
Ну не може захід бути більшими українцями ніж наш уряд. НЕ-МО-ЖЕ
І як пояснити платникам податків на Заході , що треба збільшувати допомогу Україні , якщо твоя помилка 2019 тільки і робить , що краде
Як пояснити платникам податків на Заході , що треба збільшувати допомогу Україні , якщо твоя помилка 2019 тільки і робить , що краде
І це питання як раз до тих хто робив помилку 2019 , яка призвела до катастрофи , що є на зараз.
Тому спочатку треба зробити роботу над помилками ,а вже потім виставляти питання про збільшення допомоги від заходу
Бо тім кому не дійшло через голову у 2019 дійшло через дупу у 2022
Тому і не хоче ЗеШапіто виборів
61% українців вважають, що Зеленському не варто балотуватися на другий термін, - опитування
Але дійсно ще є 16% кінчених ідіотів
16% рівень підтримки Зеленського (с) Time
Але є одне просте питання - якщо Україна не втримається, то невже зупиняти русню на своїх теренах вийде дешевше... навіть з урахуванням Української корупції?
І щоби попередити можливі питання - я не належу до 73%!
І це правильно
Але реальність трохи інша :
1) Наврядчи є якісь шанси що кацапи нападуть на країни НАТО бо (а)ссикують б) знекровлені)
2) Щоб було легше отримати більше допомоги треба те , що я навів у своєму попередньому дописі
(фінансувати ВПК ,а не марафон , не словом ,а ділом показати прозорість використання коштів закордоних платників податків) без цього нічого не буде
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А в НАТО ви візьмете нас коли ми будемо без рук, без ніг і без голів? Хоча безголові одинадцять років тому кричали, візьміть нас до НАТО, але ці напіврозумні були хоч із руками та ногами.
Не візьмуть,ще не второпали?Пора прокинутись.
"böser Gnom !"
- У нашу школу, у наш 8-й клас, перевели одного хлопця. Перше що він зробив - покурив за гаражами, лапнув за дупу однокласницю, вкрав у мене цукерки з рюкзака і ми побились. Невиховане лайно, пихатий гівнюк.
Класний керівник зібрала нас у класі і представила новачка: "У нас новий учень, у нього у попередній школі були проблеми, сподіваюсь у нас проблем не буде. Знайомтеся. Йди сюди, напиши на дошці як тебе звати, ось крейда".
Новачок хмикнув, взяв крейду і написав "Фрідріх Мерц".
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Розрив у залі
Може, коли Шольц піде - наступник буде сміливішим