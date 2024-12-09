Мерц - Зеленскому: Ограничением дальнобойности мы вас заставляем воевать с одной рукой за спиной

Председатель партии "Христианско-демократический союз", руководитель оппозиционной фракции ХДС/ХСС в немецком Бундестаге Фридрих Мерц, который сейчас находится с официальным визитом в Киеве, высказался о предоставлении Украине дальнобойных возможностей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Мерц отметил, что в Германии продолжается интенсивная дискуссия относительно деталей военной поддержки и того, какое вооружение передавать Украине, но есть принципиальный консенсус относительно предоставления помощи, чтобы завершить войну и установить справедливый мир.

"Позиция нашей фракции четкая: мы хотим предоставить вашим Вооруженным Силам возможность достичь военных баз - не гражданского населения и инфраструктуры, а чтобы вы могли достичь именно целей, из которых ведется война против вашей страны. Я об этом несколько недель назад говорил в Бундестаге. Таким ограничением дальности вооружения мы вас заставляем воевать с одной рукой за спиной", - подчеркнул он.

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Как сообщалось, Зеленский заявил Мерцу, что очень рассчитывает на усиление дальнобойности Украины.

Визит Мерца в Украину

9 декабря 2024 года с официальным визитом в Киев прибыл кандидат в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц.

Мерц заявлял, что в случае своего избрания будет готов провести телефонный разговор об урегулировании войны в Украине с российским диктатором Владимиром Путиным при определенных условиях.

Taurus для Украины

Дебаты по Taurus повторно вспыхнули в Германии после того, как США сняли дальнобойные ограничения для Украины, а в Германии приблизились досрочные выборы.

Председатель Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявлял, что в случае своего избрания будет готов провести телефонный разговор об урегулировании войны в Украине с российским диктатором Владимиром Путиным при определенных условиях.

Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно выступал против предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus.

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