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Мерц - Зеленскому: Ограничением дальнобойности мы вас заставляем воевать с одной рукой за спиной

та,зеленський,мерц

Председатель партии "Христианско-демократический союз", руководитель оппозиционной фракции ХДС/ХСС в немецком Бундестаге Фридрих Мерц, который сейчас находится с официальным визитом в Киеве, высказался о предоставлении Украине дальнобойных возможностей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Мерц отметил, что в Германии продолжается интенсивная дискуссия относительно деталей военной поддержки и того, какое вооружение передавать Украине, но есть принципиальный консенсус относительно предоставления помощи, чтобы завершить войну и установить справедливый мир.

"Позиция нашей фракции четкая: мы хотим предоставить вашим Вооруженным Силам возможность достичь военных баз - не гражданского населения и инфраструктуры, а чтобы вы могли достичь именно целей, из которых ведется война против вашей страны. Я об этом несколько недель назад говорил в Бундестаге. Таким ограничением дальности вооружения мы вас заставляем воевать с одной рукой за спиной", - подчеркнул он.

Читайте также: Контактные группы по помощи Украине должны сохраняться, - Мерц

Как сообщалось, Зеленский заявил Мерцу, что очень рассчитывает на усиление дальнобойности Украины.

Визит Мерца в Украину

9 декабря 2024 года с официальным визитом в Киев прибыл кандидат в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц.

Мерц заявлял, что в случае своего избрания будет готов провести телефонный разговор об урегулировании войны в Украине с российским диктатором Владимиром Путиным при определенных условиях.

Taurus для Украины

Дебаты по Taurus повторно вспыхнули в Германии после того, как США сняли дальнобойные ограничения для Украины, а в Германии приблизились досрочные выборы.

Председатель Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявлял, что в случае своего избрания будет готов провести телефонный разговор об урегулировании войны в Украине с российским диктатором Владимиром Путиным при определенных условиях.

Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно выступал против предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus.

Также читайте: Трамп не поддерживал идею встречи с Зеленским, но Макрон убедил, - Axios

Автор: 

Германия (6952) Зеленский Владимир (20343) Фридрих Мерц (64)


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Топ комментарии
+11
Дай ви достатьньо зброї напочатку, можнаб було і одними ногами забити цю гниду до коми (і хер би з цими руками), а тепер да, тепер до вас дійшло, але логічні і правильні висновки ще десь бродять, обходячи ваші дурні голови...
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09.12.2024 15:19
+7
Таке враження , що дехто ще й досі гадає що вони голосували за Західних політиків ,а не за українських у 2019
Бо інакше тоді не зрозуміло , чому вони втупу повторюють наративи рашки про "поганий Захід" і нічого не питають з марадерів і саботерів ЗеШапіто
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09.12.2024 15:28
+6
Це він такий герой допоки в опозиції.
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09.12.2024 15:24
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Правила форума Совет форумчан
Дай ви достатьньо зброї напочатку, можнаб було і одними ногами забити цю гниду до коми (і хер би з цими руками), а тепер да, тепер до вас дійшло, але логічні і правильні висновки ще десь бродять, обходячи ваші дурні голови...
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09.12.2024 15:19 Ответить
Це він такий герой допоки в опозиції.
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09.12.2024 15:24 Ответить
Він до поїздки в Бучу позаторік теж був проти надання далекобійної зброї. Але побачене в Україні його підлікувало.
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09.12.2024 15:26 Ответить
Поява перспективи стати канцлером його підлікувала. А як тільки він ним стане - з високою ймовірністю все зміниться.
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09.12.2024 15:33 Ответить
Ти плутаєшся в партіях Германії. Але це нормально. Головне пам'ятати скільки зброї ми отримали завдяки нашій помилці 2019
А це +- ніхера
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09.12.2024 15:26 Ответить
Ніхто нічого нам не винен, а не дали б того що дали (могли б не давати) то вже б не було України. Якщо вже використати його вираз про "одну руку", то без зовнішньої допомоги Україна воювала би взагалі без рук, без ніг, з зав'язаними очима і голяка. Майже все чим воюємо - західне. Маячню про те що впала б Україна - то наступна Польща чи про меморандум чи іншу фігню залиш при собі.
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10.12.2024 00:08 Ответить
Всі претензії будь-ласка до свого правителя. І до коми ніхто ту росію не забив би, нажаль занадто жирний противник, в якого в рукаві завжди були пожежні варіанти такі як тотальна примусова всеохоплююча мобілізація з зачиненими кордонами величезної кількості м'яса, повний перехід країни на воєнні рейки і в кінці кінців застосування ядерної зброї, яку він був готовий застосувати в кінці 2022 року, і якби він це застосував то ніхто б йому за це нічого не зробив.
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10.12.2024 00:15 Ответить
В нас віина на знищення - на Заході інтенсивні дискусіі
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09.12.2024 15:20 Ответить
Таке враження , що дехто ще й досі гадає що вони голосували за Західних політиків ,а не за українських у 2019
Бо інакше тоді не зрозуміло , чому вони втупу повторюють наративи рашки про "поганий Захід" і нічого не питають з марадерів і саботерів ЗеШапіто
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09.12.2024 15:28 Ответить
Порошенко сказав шо Захід повинен збільшити віиськову допомогу - це в иого інтересах шоб Украіна не впала -- яволь!
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09.12.2024 15:45 Ответить
Дурню, а те що він жорстко піддав критиці злочинну бездіяльність , саботаж і марадерство ЗеШапіто - тобі на зомбофоні не показали ?

Ну не може захід бути більшими українцями ніж наш уряд. НЕ-МО-ЖЕ
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09.12.2024 20:58 Ответить
Придурок! - Портнікав сказав шо зараз дві біди - кацапи і корупція - коли кацапи переможуть - то на корупцію нам буде пох
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09.12.2024 21:02 Ответить
Імбіцил, вот тільки він це казав про Україну , а ми говоримо - про Захід
По-друге, щоб цього не сталося ,я вже тобі ,остолопу, пояснив що треба робити
Можеш або дослухатись , або і далі скавчати ,як 16% тих хто ще й досі вірить у ЗеШапіто
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10.12.2024 02:44 Ответить
В тебе шо - зовсім кокуха поіхала -- котлети і мухи нарізно - в"ізжаи!
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10.12.2024 08:44 Ответить
Довбойобе, не можна це відокремлювати. Бо тоді виходить таке лайно як у тебе в мізках після перегляду великого зомбофону
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11.12.2024 00:12 Ответить
Чухонець! - притомні люди завжди відділяють мухи від котлет
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11.12.2024 07:35 Ответить
Лише імбіцили немиті відділяють два боки однієї медалі
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12.12.2024 19:19 Ответить
Тормози чудило - кожна медаль має дві сторони
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12.12.2024 19:23 Ответить
Імбіциле , ці дві сторони є єдиним цілим. Тому і є вислів "два боки однієї медалі"
Тебе на болотах ніц не вчать
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12.12.2024 19:35 Ответить
Які "боки" ? - телепень - дві сторони однієі медалі
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12.12.2024 19:38 Ответить
О боже , воно не знає навіть синонімів. Яке кінчене
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12.12.2024 23:09 Ответить
Чого доібався? - чмошнік
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12.12.2024 23:16 Ответить
Ібіциле , це ж ти без мене жити не можеш. Тіки-но я написав допис , ти тут прибіг одразуж
Я приходжу і гноблю тебе коли скочу
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12.12.2024 23:29 Ответить
Чухня! - іди нах!
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13.12.2024 07:36 Ответить
Болотяник істерить, а я від цього сміюсь
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13.12.2024 07:42 Ответить
Шось ти дуже борзии на відстані - я кмс по боксу - тяж - не ти першии - вафліст - а потім коли зустрічались - давили таку либу шо аж кутні було видно - недоносок!
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13.12.2024 08:16 Ответить
Бо інакше тоді не зрозуміло , чому вони втупу повторюють наративи рашки про "поганий Захід" і нічого не питають з марадерів і саботерів ЗеШапіто.
Чим довше українці будуть думати так як ви що Захід,це щось окреме,а ЗеШапіто своє окреме,а не суспільно мутять,то тим гірше для усіх українців.
Бо така сліпота у очах дорогого коштує.
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09.12.2024 17:11 Ответить
Не приписуйте мені слова ,які я не казав і думки ,які я не думав. Виглядає жалюгідно
Ну не може захід бути більшими українцями ніж наш уряд. НЕ-МО-ЖЕ
І як пояснити платникам податків на Заході , що треба збільшувати допомогу Україні , якщо твоя помилка 2019 тільки і робить , що краде
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09.12.2024 20:59 Ответить
Думаю, що в багатьох західних політиків різко змінюється точка зору на передачу зброї в ту ж мить, коли вони розуміють, що війна іде не лише в Україні, а на сході Європи, і вони можуть бути наступними, як не зараз, то через декілька років!
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09.12.2024 18:27 Ответить
Безумовно , тим не меньш.
Як пояснити платникам податків на Заході , що треба збільшувати допомогу Україні , якщо твоя помилка 2019 тільки і робить , що краде
І це питання як раз до тих хто робив помилку 2019 , яка призвела до катастрофи , що є на зараз.
Тому спочатку треба зробити роботу над помилками ,а вже потім виставляти питання про збільшення допомоги від заходу
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09.12.2024 21:01 Ответить
Вони зараз біженці на Заході і тремтять, щоб війна не закінчилася. Вже навчилися заповнювати податкові декларації і сплачувати податки, не спізнюватися на роботу, не іздити зайцями, на роботі працювати. а не пздти на перекурах. Вони ще раз Зелю оберуть. Буратіни.
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09.12.2024 21:57 Ответить
Ну шансів на це мало
Бо тім кому не дійшло через голову у 2019 дійшло через дупу у 2022
Тому і не хоче ЗеШапіто виборів
61% українців вважають, що Зеленському не варто балотуватися на другий термін, - опитування
Але дійсно ще є 16% кінчених ідіотів
16% рівень підтримки Зеленського (с) Time
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10.12.2024 02:42 Ответить
Повністю підтримую Вашу точку зору.
Але є одне просте питання - якщо Україна не втримається, то невже зупиняти русню на своїх теренах вийде дешевше... навіть з урахуванням Української корупції?
І щоби попередити можливі питання - я не належу до 73%!
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10.12.2024 00:33 Ответить
Дивись, по-перше, подібним меседжем і користуюсть зараз уряди ЄС звертаючись до своїх платників податків
І це правильно
Але реальність трохи інша :
1) Наврядчи є якісь шанси що кацапи нападуть на країни НАТО бо (а)ссикують б) знекровлені)
2) Щоб було легше отримати більше допомоги треба те , що я навів у своєму попередньому дописі
(фінансувати ВПК ,а не марафон , не словом ,а ділом показати прозорість використання коштів закордоних платників податків) без цього нічого не буде
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10.12.2024 02:37 Ответить
Поясніть зв'язок марафону, і війни русні з НАТО.
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10.12.2024 03:02 Ответить
Ти взяв твердження з різних пунктів і намагаєшся їх зв'язати між собою? В чому логіка чи це свідома маніпуляція ?
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10.12.2024 05:33 Ответить
дійшло через три роки ! отримали б ЗСУ достатньо зброї без обмежень застосування в 2022 році то кацапів вже б вибили .
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09.12.2024 15:27 Ответить
Вони боялися , що Х@йло скине на них атомну бомбу. А нас не жалко. Самі обрали собі дебілів до влади….
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10.12.2024 13:44 Ответить
та ні вони бояться ,що ***** не буде качати дешевий газ для німецької економіки . це страшніше атомної бомби .
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10.12.2024 13:53 Ответить
"Таким обмеженням дальності озброєння ми вас примушуємо воювати з однією рукою за спиною", - наголосив він."
----------
А в НАТО ви візьмете нас коли ми будемо без рук, без ніг і без голів? Хоча безголові одинадцять років тому кричали, візьміть нас до НАТО, але ці напіврозумні були хоч із руками та ногами.
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09.12.2024 15:34 Ответить
А в НАТО ви візьмете нас коли ми будемо без рук, без ніг і без голів?
Не візьмуть,ще не второпали?Пора прокинутись.
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09.12.2024 17:14 Ответить
Обмеженням далекобійності всі ми .причетні до обмежень .приймаємо опосередковано участь у війні проти України рашистським кровопивцею ,на його боці. Ми допомагаємо .в такий спосіб не Україні і українському народові ,а вбивці куйлу з 3,14дерації
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09.12.2024 15:38 Ответить
Красава! Це вам не меркель🥰
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09.12.2024 15:44 Ответить
Думки німця:

"böser Gnom !"

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09.12.2024 15:51 Ответить
Гном не гном, головне щоб путлера натягнув☝️
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09.12.2024 21:37 Ответить
Так він ще й ДУРНИЙ ГНОМ!!!
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10.12.2024 06:08 Ответить
Але зброї не дамо
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09.12.2024 15:50 Ответить
Ще один п…здун приїхало,злітаються як леви на тепле лайно
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09.12.2024 15:55 Ответить
Німецький відомий стендапер колись вчився разом з ФМ, а тепер збирає зали з новим концертом, де зокрема є такий момент:
- У нашу школу, у наш 8-й клас, перевели одного хлопця. Перше що він зробив - покурив за гаражами, лапнув за дупу однокласницю, вкрав у мене цукерки з рюкзака і ми побились. Невиховане лайно, пихатий гівнюк.
Класний керівник зібрала нас у класі і представила новачка: "У нас новий учень, у нього у попередній школі були проблеми, сподіваюсь у нас проблем не буде. Знайомтеся. Йди сюди, напиши на дошці як тебе звати, ось крейда".

Новачок хмикнув, взяв крейду і написав "Фрідріх Мерц".
--------------------------
Розрив у залі
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09.12.2024 15:59 Ответить
А він не написав Kassi Op?!
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10.12.2024 06:10 Ответить
Ага. І так три роки, ..ять.
Може, коли Шольц піде - наступник буде сміливішим
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09.12.2024 15:59 Ответить
Зе дуже хочеться в нову стратегію надії на вундерваффе як це було с контрнаступом,танками лео та абрамс і як кульмінація ф16 і в фіналі атакамси. Все працює добре,але як завжди в піпеточних дозах мало і поки без переломних моментів на що і наголошують західні партнери.
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09.12.2024 16:28 Ответить
Одного фото вистачил... "Недомірок""...
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09.12.2024 17:01 Ответить
Схоже забув кросівки з 7-сантиметровими устілками натягнуть, у в'єтнамках вийшов на зустріч.
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09.12.2024 20:18 Ответить
 
 