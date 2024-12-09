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Новости Война
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Мерц предложил создать европейскую Контактную группу относительно завершения войны в Украине

Фрідріх Мерц закликав створити європейську контактну групу щодо України

Кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц предложил создать Контактную группу из четырех стран Европы для обсуждения вариантов завершения войны России против Украины. Это видение должны представить новой администрации США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

По его словам, с приходом к власти в США Дональда Трампа, "возможно, будет новая ситуация", к которой Европа должна быть готова.

Однако, отмечает Мерц, что Европа должна наработать общеевропейское мнение, а не предлагать отдельные мирные инициативы от каждой страны.

Читайте: Мерц - Зеленскому: Ограничением дальнобойности мы вас заставляем воевать с одной рукой за спиной

Кандидат в канцлеры Германии убежден, что союзники должны сделать все для скорейшего завершения войны.

Мерц предлагает создать Контактную группу, в которую войдут Германия, Франция, Польша и Великобритания.

У меня есть предложение создать контактную группу из Германии, Франции, Польши, Великобритании - четырех крупных стран Европы и НАТО, чтобы они обменялись мнениями, и таким образом развивать вместе с Соединенными Штатами общее видение", - сказал он.

Он добавил, что эта контактная группа должна отработать позицию Европы прежде всего политически: поговорить с Соединенными Штатами, поскольку с 20 января президентом будет Трамп.

Читайте также: Контактные группы помощи Украине должны сохраняться, - Мерц

Визит Мерца в Украину

9 декабря 2024 года с официальным визитом в Киев прибыл кандидат в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц.

Мерц заявлял, что в случае своего избрания будет готов провести телефонный разговор об урегулировании войны в Украине с российским диктатором Владимиром Путиным при определенных условиях.

Автор: 

Великобритания (4952) Германия (6952) Европа (1849) Польша (8409) Франция (3506) война в Украине (3804) Фридрих Мерц (64)


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Топ комментарии
+5
міністерство потрібно створити і міністра призначити, так і назвемо "Міністерство завершення війни".
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09.12.2024 15:39
+3
"німецькі юзери" будуть створювати контакт на контакт ,поки куйло окуповує все більше України і вбиває все більше українців...
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09.12.2024 15:40
+2
Україну ( в лиці Потужного Лідора) , вже ніхто й не питає, дорослі дяді почали самі вирішувати нашу долю.
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09.12.2024 15:46
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міністерство потрібно створити і міністра призначити, так і назвемо "Міністерство завершення війни".
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09.12.2024 15:39 Ответить
"німецькі юзери" будуть створювати контакт на контакт ,поки куйло окуповує все більше України і вбиває все більше українців...
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09.12.2024 15:40 Ответить
війна за розкладом, а в Європи для трампона має бути єдина думка -

проукраїнська та проєвропейська

.
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09.12.2024 16:13 Ответить
від того, що верзе невмєнябельний трампон стає не по собі

.
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09.12.2024 16:15 Ответить
збирайте групу і в Курахове зупиняти війну !
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09.12.2024 15:43 Ответить
Україну ( в лиці Потужного Лідора) , вже ніхто й не питає, дорослі дяді почали самі вирішувати нашу долю.
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09.12.2024 15:46 Ответить
"...Мерц запропонував створити європейську Контактну групу щодо завершення війни в Україні..." - краще б створили європейську Контактну групу щодо постачання озброєння для перемоги України.."
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09.12.2024 15:51 Ответить
Краще б ти вибрав Пороха а не Зибіла в 19-му. А тепер дякуй за те що дають і не злили з потрохами як русня Асада.
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09.12.2024 16:49 Ответить
Шааааа! Шшшшшааааа! Я тут Екс Перд (Коваленко)
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09.12.2024 16:52 Ответить
https://x.com/prozapas77

Valerii Prozapas





Це ж треба було три роки збирати "саміти миру", підписувати 1000 договорів про "гарантії безпеки" з ЮАР, писати різні "плани перемоги" і голосувати за них в Житомирі - щоби повернутись до необхідності вступу до НАТО, що Порошенко вніс в Конституцію ще 6 років тому.
Дійшло?
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09.12.2024 15:52 Ответить
Ви нічєго нє понімаєтє -
шоу маст гоу

піпла годують казочками паттужної перемоги

.
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09.12.2024 16:18 Ответить
"...запропонував створити європейську Контактну групу" - краще одразу дві!
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09.12.2024 16:14 Ответить
Його там зеля покусав? Хай ще план напише.
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09.12.2024 16:30 Ответить
Завершити війгу в Україні можно тільки серією массованих ракетних ударів по москві.
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09.12.2024 16:33 Ответить
Ні, бронекулаки на мацкву та пітер! Там жодного Зета не залишилось. Буде прогулянка по "Золотому кольцу".
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09.12.2024 16:50 Ответить
Головуватиме орбан, фіцо секретарем?
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09.12.2024 16:42 Ответить
ЗСУ показали наочно у Курській області. Що пару бригад заходять у московію як ніж у масло. Проте там були війська. І бетонні споруди. А з боку Балтійських країн лише миші бігають по полях. І одна механізована бригада справиться. А чого б і ні ? Не тільки пригожиним руцький мір живе ! Вони чекають визволителів з Європи вже двадцять років.
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09.12.2024 16:53 Ответить
Сімпатична компактна група , але замість Польщі треба фінів . Вони зацікавлені в поверненні своїх земель
ДОЛОЙ КАЦАПІВ З ФІНСЬКОГО ЗАЛИВУ
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09.12.2024 19:26 Ответить
Це на голову не налазить - у кацапів тількі крисина дира на Балтику, а вона нервує усі балтійські країни
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09.12.2024 19:29 Ответить
У пітуна спитали, коли він буде "завершувати війну" в Україні?

Чи це нове засідання театру абсурду?

Чи Мерц щось конкретно недоговорює?
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09.12.2024 21:24 Ответить
 
 