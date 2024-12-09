Мерц предложил создать европейскую Контактную группу относительно завершения войны в Украине
Кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц предложил создать Контактную группу из четырех стран Европы для обсуждения вариантов завершения войны России против Украины. Это видение должны представить новой администрации США.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.
По его словам, с приходом к власти в США Дональда Трампа, "возможно, будет новая ситуация", к которой Европа должна быть готова.
Однако, отмечает Мерц, что Европа должна наработать общеевропейское мнение, а не предлагать отдельные мирные инициативы от каждой страны.
Кандидат в канцлеры Германии убежден, что союзники должны сделать все для скорейшего завершения войны.
Мерц предлагает создать Контактную группу, в которую войдут Германия, Франция, Польша и Великобритания.
У меня есть предложение создать контактную группу из Германии, Франции, Польши, Великобритании - четырех крупных стран Европы и НАТО, чтобы они обменялись мнениями, и таким образом развивать вместе с Соединенными Штатами общее видение", - сказал он.
Он добавил, что эта контактная группа должна отработать позицию Европы прежде всего политически: поговорить с Соединенными Штатами, поскольку с 20 января президентом будет Трамп.
Визит Мерца в Украину
9 декабря 2024 года с официальным визитом в Киев прибыл кандидат в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц.
Мерц заявлял, что в случае своего избрания будет готов провести телефонный разговор об урегулировании войны в Украине с российским диктатором Владимиром Путиным при определенных условиях.
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проукраїнська та проєвропейська
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Valerii Prozapas
Це ж треба було три роки збирати "саміти миру", підписувати 1000 договорів про "гарантії безпеки" з ЮАР, писати різні "плани перемоги" і голосувати за них в Житомирі - щоби повернутись до необхідності вступу до НАТО, що Порошенко вніс в Конституцію ще 6 років тому.
Дійшло?
шоу маст гоу
піпла годують казочками паттужної перемоги
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ДОЛОЙ КАЦАПІВ З ФІНСЬКОГО ЗАЛИВУ
Чи це нове засідання театру абсурду?
Чи Мерц щось конкретно недоговорює?