Новий уряд Литви планує візит в Україну наступного тижня

Новий уряд Литви наступного тижня планує відвідати Україну з візитом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LRT, про це повідомив прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас.

"Вчора під час розмови з прем'єр-міністром України не тільки я, але й уряд отримав запрошення відвідати Україну 20 грудня, і такий візит планується", – зазначив прем’єр.

Також він додав, що нині узгоджуються певні деталі, питання логістики, безпеки, але такий візит обов’язково відбудеться.

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Крім того, зазначається, що раніше Палуцкас обговорив з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем безпекову ситуацію, потреби України, необхідність продовження санкцій і посилення тиску на Росію тощо.

Палуцкас наголосив, що новий уряд проводитиме конструктивну і передбачувану зовнішню політику, забезпечить захист населення від зовнішніх загроз і повністю підтримуватиме Україну.

"Ми підтримуватимемо Україну - до перемоги і після неї. Ми надаватимемо всіляку підтримку Україні для прискорення набуття членства в ЄС і НАТО", – йдеться в програмі уряду, схваленій цього тижня.

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Раніше повідомлялося, що Литва передала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого цвійшли боєприпаси, патрони до стрілецької зброї та причепи для перевезення гусеничної техніки. Як уточнили у литовському оборонному відомстві, цей вантаж прибуде до України вже цього тижня.