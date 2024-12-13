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Новий уряд Литви планує візит в Україну наступного тижня

Новий уряд Литви відвідає Україну

Новий уряд Литви наступного тижня планує відвідати Україну з візитом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LRT, про це повідомив прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас.

"Вчора під час розмови з прем'єр-міністром України не тільки я, але й уряд отримав запрошення відвідати Україну 20 грудня, і такий візит планується", – зазначив прем’єр.

Також він додав, що нині узгоджуються певні деталі, питання логістики, безпеки, але такий візит обов’язково відбудеться.

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Крім того, зазначається, що раніше Палуцкас обговорив з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем безпекову ситуацію, потреби України, необхідність продовження санкцій і посилення тиску на Росію тощо.

Палуцкас наголосив, що новий уряд проводитиме конструктивну і передбачувану зовнішню політику, забезпечить захист населення від зовнішніх загроз і повністю підтримуватиме Україну.

"Ми підтримуватимемо Україну - до перемоги і після неї. Ми надаватимемо всіляку підтримку Україні для прискорення набуття членства в ЄС і НАТО", – йдеться в програмі уряду, схваленій цього тижня.

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Раніше повідомлялося, що Литва передала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого цвійшли боєприпаси, патрони до стрілецької зброї та причепи для перевезення гусеничної техніки. Як уточнили у литовському оборонному відомстві, цей вантаж прибуде до України вже цього тижня.

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«Великая политика на братней крови…».

«Если бы народы знали, какие ничтожества ими управляют, они бы ужаснулись…».

(Отто Бисмарк).

«Рубикон перейден», как сказал когда-то Юлий Цезарь. От бряцания оружием путинская Россия перешла к его открытому применению по прямому назначению - убийству людей. Брат поднял руку на брата. А ведь нас когда-то учили - «Мы все братья в единой семье…». Правда, очень часто, так, «слегонца», «прозрачненько», намекали, что, хотя все национальности в СССР - равны, однако, старший брат - русский. И его слушаться надо, так как он - старший в семье. «Побоку», что «чурки» - азербайджанец, узбек, «прибалт» или «хохол» умнее. Главное - пятая графа паспорта…

Поведение войск путинской России в Крыму и на границах Украины напоминает сейчас старый анекдот о женщине за рулем: она, как «обезьяна с гранатой» - неизвестно, когда она чеку из гранаты выдернет и куда именно эту гранату бросит… . Россия, распинаясь о любви к «брату-украинцу», поступает точно по меткому выражению Т. Шевченко, великого украинского поэта, произнесенному в поэме «Кавказ» : «Ви любите на братові шкуру, а не душу…».

Ну а Путинский «брехлеж» по поводу «камуфляжа» еще можно поверить, однако, танки с БРДМ-мами в Военторге точно не продаются… А они уже горят на территории Украины…

Посреди Пензы - «российского города» стоит памятник - воин, в панцире - «бехтерце», с мечом на поясе, с боевым копьем десятника в руке, опирается на соху, в кторую запряжен конь. Памятник называется «Первопоселенцу». Вроде-бы, все правильно. Однако, только на первый взгляд. Задумаемся: если человек - «первопоселенец», то это значит, что этот человек прибыл в дикую природу и бороться ему предстоит только с ней. Тогда ему нужен топор - срубить избу, рогатина - бороться с дикими зверями. Зачем ему броня, предназначенная для защиты от стрел и мечей, зачем ему меч и копье, предназначенные для поражения человека?!

Зачем лицемерить?! Назовите памятник, как в Мексике Кортесу - «Колонизатору», и все станет ясно… Ведь Московия, на самом деле, колонизировала эту землю, покорив ее мечом, а затем ассимилировав местное население угро-финской группы - мордву, чувашей, и т. д. Но так нельзя. «Братья», все-таки… «А кто не хочет, того в морду…».

Советский Союз, в идеологическом плане, так и остался Российской империей, лишь прикрытый коммунистической идеологией.

Украине приходится действовать так, как должно действовать в подобной ситуации любое государство - «Идти на сделку хоть с чертом, лишь бы защититься от дьявола…».

Закончить хочу словами одного современного общественного деятеля: «Боже, упаси нас от дикаря, держащего в руках ядерную бомбу!».
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13.12.2024 17:04 Відповісти
Ура,до нас їде уряд Литви! Друзі,це постійно діюча акція,наш уряд на чолі з Шмигалем їде до Литви. За крадівництво та профнепридатність їх там посадять та звільнять, литовці деякий час (до скурвлення) будуть добре працювати. Слідуюча країна обміну-Естонія. Так на імпорті і заживем!
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13.12.2024 19:28 Відповісти
 
 