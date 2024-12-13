Новий уряд Литви планує візит в Україну наступного тижня
Новий уряд Литви наступного тижня планує відвідати Україну з візитом.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LRT, про це повідомив прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас.
"Вчора під час розмови з прем'єр-міністром України не тільки я, але й уряд отримав запрошення відвідати Україну 20 грудня, і такий візит планується", – зазначив прем’єр.
Також він додав, що нині узгоджуються певні деталі, питання логістики, безпеки, але такий візит обов’язково відбудеться.
Крім того, зазначається, що раніше Палуцкас обговорив з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем безпекову ситуацію, потреби України, необхідність продовження санкцій і посилення тиску на Росію тощо.
Палуцкас наголосив, що новий уряд проводитиме конструктивну і передбачувану зовнішню політику, забезпечить захист населення від зовнішніх загроз і повністю підтримуватиме Україну.
"Ми підтримуватимемо Україну - до перемоги і після неї. Ми надаватимемо всіляку підтримку Україні для прискорення набуття членства в ЄС і НАТО", – йдеться в програмі уряду, схваленій цього тижня.
Раніше повідомлялося, що Литва передала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого цвійшли боєприпаси, патрони до стрілецької зброї та причепи для перевезення гусеничної техніки. Як уточнили у литовському оборонному відомстві, цей вантаж прибуде до України вже цього тижня.
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«Если бы народы знали, какие ничтожества ими управляют, они бы ужаснулись…».
(Отто Бисмарк).
«Рубикон перейден», как сказал когда-то Юлий Цезарь. От бряцания оружием путинская Россия перешла к его открытому применению по прямому назначению - убийству людей. Брат поднял руку на брата. А ведь нас когда-то учили - «Мы все братья в единой семье…». Правда, очень часто, так, «слегонца», «прозрачненько», намекали, что, хотя все национальности в СССР - равны, однако, старший брат - русский. И его слушаться надо, так как он - старший в семье. «Побоку», что «чурки» - азербайджанец, узбек, «прибалт» или «хохол» умнее. Главное - пятая графа паспорта…
Поведение войск путинской России в Крыму и на границах Украины напоминает сейчас старый анекдот о женщине за рулем: она, как «обезьяна с гранатой» - неизвестно, когда она чеку из гранаты выдернет и куда именно эту гранату бросит… . Россия, распинаясь о любви к «брату-украинцу», поступает точно по меткому выражению Т. Шевченко, великого украинского поэта, произнесенному в поэме «Кавказ» : «Ви любите на братові шкуру, а не душу…».
Ну а Путинский «брехлеж» по поводу «камуфляжа» еще можно поверить, однако, танки с БРДМ-мами в Военторге точно не продаются… А они уже горят на территории Украины…
Посреди Пензы - «российского города» стоит памятник - воин, в панцире - «бехтерце», с мечом на поясе, с боевым копьем десятника в руке, опирается на соху, в кторую запряжен конь. Памятник называется «Первопоселенцу». Вроде-бы, все правильно. Однако, только на первый взгляд. Задумаемся: если человек - «первопоселенец», то это значит, что этот человек прибыл в дикую природу и бороться ему предстоит только с ней. Тогда ему нужен топор - срубить избу, рогатина - бороться с дикими зверями. Зачем ему броня, предназначенная для защиты от стрел и мечей, зачем ему меч и копье, предназначенные для поражения человека?!
Зачем лицемерить?! Назовите памятник, как в Мексике Кортесу - «Колонизатору», и все станет ясно… Ведь Московия, на самом деле, колонизировала эту землю, покорив ее мечом, а затем ассимилировав местное население угро-финской группы - мордву, чувашей, и т. д. Но так нельзя. «Братья», все-таки… «А кто не хочет, того в морду…».
Советский Союз, в идеологическом плане, так и остался Российской империей, лишь прикрытый коммунистической идеологией.
Украине приходится действовать так, как должно действовать в подобной ситуации любое государство - «Идти на сделку хоть с чертом, лишь бы защититься от дьявола…».
Закончить хочу словами одного современного общественного деятеля: «Боже, упаси нас от дикаря, держащего в руках ядерную бомбу!».