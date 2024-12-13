Україна відправляє свій криголам до Антарктиди

Українське науково-дослідне судно "Ноосфера" вирушає із порту Кейптаун до Антарктиди для обслуговування української станції "Академік Вернадський" та польської антарктичної станції "Арцовський", яку до 2022 року забезпечували російські судна (свого криголама Польща не має).

Цей рейс підтверджує зміцнення позицій України в антарктичних дослідженнях та її надійність як міжнародного партнера, стверджує директор Національного Антарктичного Наукового Центру Євген Дикий, інформує Цензор.НЕТ.

"Після виконання місії для Польщі "Ноосфера" співпрацюватиме з іспанською антарктичною станцією, а також виконуватиме завдання для Американської антарктичної програми, включаючи перевезення екіпажів, вантажів і науковців", – розповідає Дикий.

Варто зазначити, що фінансування української антарктичної програми здійснюється з гуманітарної частини бюджету, тобто коштів міжнародних донорів, які призначені виключно для цивільних потреб. Ці ресурси не можуть бути перенаправлені на військові цілі, такі як закупівля дронів чи інше військове обладнання. Таким чином, антарктична програма не відволікає кошти, спрямовані на оборону країни. Натомість на "гуманітарному фронті" вона є одним із найбільш успішних українських національних проєктів, який привертає постійну увагу світу.

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"Попри спроби прокремлівської пропаганди знизити значення української антарктичної програми, участь України в дослідженнях Антарктиди має стратегічне значення. Це забезпечує доступ до важливих наукових даних, зміцнює міжнародний імідж країни та дозволяє їй залишатися серед провідних держав, що активно досліджують цей дуже перспективний регіон", – пояснює директор Національного Антарктичного Наукового Центру.

А також додає, що "Ноосфера", яку в останній момент перед повномасштабним вторгненням вдалось вивести в океан, і яка весь цей час неперервно працює для української та міжнародної науки, стала символом стійкості та наукового потенціалу України, демонструючи здатність конкурувати на глобальній арені навіть у найскладніші часи.

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