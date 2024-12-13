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Україна відправляє свій криголам до Антарктиди

Український криголам Ноосфера

Українське науково-дослідне судно "Ноосфера" вирушає із порту Кейптаун до Антарктиди для обслуговування української станції "Академік Вернадський" та польської антарктичної станції "Арцовський", яку до 2022 року забезпечували російські судна (свого криголама Польща не має).

Цей рейс підтверджує зміцнення позицій України в антарктичних дослідженнях та її надійність як міжнародного партнера, стверджує директор Національного Антарктичного Наукового Центру Євген Дикий, інформує Цензор.НЕТ.

"Після виконання місії для Польщі "Ноосфера" співпрацюватиме з іспанською антарктичною станцією, а також виконуватиме завдання для Американської антарктичної програми, включаючи перевезення екіпажів, вантажів і науковців", – розповідає Дикий.

Варто зазначити, що фінансування української антарктичної програми здійснюється з гуманітарної частини бюджету, тобто коштів міжнародних донорів, які призначені виключно для цивільних потреб. Ці ресурси не можуть бути перенаправлені на військові цілі, такі як закупівля дронів чи інше військове обладнання. Таким чином, антарктична програма не відволікає кошти, спрямовані на оборону країни. Натомість на "гуманітарному фронті" вона є одним із найбільш успішних українських національних проєктів, який привертає постійну увагу світу.

Український криголам Ноосфера

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З Антарктиди на фронт: офіцер 28-ї ОМБр Андрій Зотов перетнув світ, щоб обороняти Батьківщину. ФОТОрепортаж

"Попри спроби прокремлівської пропаганди знизити значення української антарктичної програми, участь України в дослідженнях Антарктиди має стратегічне значення. Це забезпечує доступ до важливих наукових даних, зміцнює міжнародний імідж країни та дозволяє їй залишатися серед провідних держав, що активно досліджують цей дуже перспективний регіон", – пояснює директор Національного Антарктичного Наукового Центру.

А також додає, що "Ноосфера", яку в останній момент перед повномасштабним вторгненням вдалось вивести в океан, і яка весь цей час неперервно працює для української та міжнародної науки, стала символом стійкості та наукового потенціалу України, демонструючи здатність конкурувати на глобальній арені навіть у найскладніші часи.

Український криголам Ноосфера

Також читайте: Українські полярники зареєстрували на станції "Академік Вернадський" температурний рекорд. ФОТО

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Топ коментарі
+11
На дрони збирають волонтери , зато на всяку хню гроші віялом розкидають, одна ряха бюджетника Дикого чого варта .
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13.12.2024 17:18
+4
Лідор все тримає у таємниці, щоб не дати опозиції виступити перед пінгвінами на підтримку України. Бо рейтинг лідора впаде в МІНУСИ.
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13.12.2024 17:17
+3
Саме воно, саме то шо треба під час такій війни. Ну то таке, то друхое, бо це точно передбачено отім Планом перемоги Зеленського.
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13.12.2024 17:25
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А Порошенко об этом знает?
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13.12.2024 17:15 Відповісти
Лідор все тримає у таємниці, щоб не дати опозиції виступити перед пінгвінами на підтримку України. Бо рейтинг лідора впаде в МІНУСИ.
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13.12.2024 17:17 Відповісти
А повинен?
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13.12.2024 17:18 Відповісти
За штурвалом Дикий, а в команді самі пінгвіни?
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13.12.2024 17:15 Відповісти
Навіть у Антарктиці пінгвіни, -
Справжні патріоти України!

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13.12.2024 18:19 Відповісти
"У нас своя свадьба, у вас - своя!" (с)
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13.12.2024 17:16 Відповісти
Пінгвіни для Лідора - це підйом рейтингу на кілька процентів. Як не скористатись нагодою і не відправити Угоду про безпеку королю пінгвінів. Тобто, Королівським пінгвінам.
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13.12.2024 17:20 Відповісти
На дрони збирають волонтери , зато на всяку хню гроші віялом розкидають, одна ряха бюджетника Дикого чого варта .
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13.12.2024 17:18 Відповісти
У травні 2014 року пішов добровольцем на війну на Донбасі. Виконував обов'язки командира роти https://uk.wikipedia.org/wiki/24-%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%90%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%C2%BB батальйону «Айдар». Влітку 2014 року брав участь у боях https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D0%A5%D1%80%D1%8F%D1%89%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5 під Луганськом, Новосвітлівкою, Хрящуватим.

Демобілізація

Демобілізований через бойову травмуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-3 [3].
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14.12.2024 11:30 Відповісти
Саме воно, саме то шо треба під час такій війни. Ну то таке, то друхое, бо це точно передбачено отім Планом перемоги Зеленського.
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13.12.2024 17:25 Відповісти
Немцы тоже искали Северный путь.
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13.12.2024 18:51 Відповісти
Аааа, ну як шо німці то тоді даааааа, то треба як і німці відправляти експедіції до Тібету.
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13.12.2024 19:46 Відповісти
Відправили в Антарктиду патруль з ТЦК та СП ловити антарктичних ухилянтів. В рашистів є північнокорейці, а в нас будуть пінгвіни.
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13.12.2024 17:29 Відповісти
В Південній Африці біля Кейптауна живе доволі велика популяція африканських пінгвінів.

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13.12.2024 18:24 Відповісти
У поляков мозгов хватило не покупать себе такую хрень плавучую. Может продадим, а моряков- в морскую пехоту, полярников -- в полярную, пусть атакуют ерефию с севера
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13.12.2024 17:38 Відповісти
"Нафронтник" Дикий яку тільки пафосну хрінь не придумає, аби побільше грошей платників податків собі урвати: і про стратегічне значення, і про інформаційну війну...
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13.12.2024 17:49 Відповісти
У травні 2014 року пішов добровольцем на війну на Донбасі. Виконував обов'язки командира роти https://uk.wikipedia.org/wiki/24-%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%90%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%C2%BB батальйону «Айдар». Влітку 2014 року брав участь у боях https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D0%A5%D1%80%D1%8F%D1%89%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5 під Луганськом, Новосвітлівкою, Хрящуватим.

Демобілізація

Демобілізований через бойову травмуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-3 [3].
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14.12.2024 11:31 Відповісти
Просить о помощи в войне с монстром и катать кораблик на другой конец земли ради пиара имея миллионы бездомных беженцев - это нация не получит помощи и даже сочувствия.
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13.12.2024 18:14 Відповісти
Кораблик сам зарабатывает деньги, если єто не понятно.
По дорозі можна легенько протаранити кілька цаккапських танкерів,
але в корму, щоб не було розливів, бо Грета Тумберг цього не переживе.
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13.12.2024 18:42 Відповісти
Идиот,здесь шуточки-******** в квартально-шутовском стиле неуместны.
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13.12.2024 19:38 Відповісти
Ледокол прокладывает пути во льдах за деньги - если тебя это смешит, то кто тут идиот ?
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13.12.2024 21:33 Відповісти
"включая перевозку экипажей, грузов и ученых"

Это ж не бесплатно, так что может еще и в прибыли. Может и туристов берет.
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13.12.2024 22:23 Відповісти
Це Зеля задумав з нього підводні дрони запускати
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14.12.2024 01:22 Відповісти
 
 