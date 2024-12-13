Росія вивозить українські родини з окупованих територій на "оздоровлення" до Білорусі, - ЦНС
Російські загарбники організовують вивезення українських сімей, позбавлених житла через війну, на так зване "оздоровлення" до Білорусі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру національного спротиву.
Як зазначається, сім'ї з тимчасово окупованих територій розміщують у санаторії "Дубровенка", що в Могильовській області. Цю ініціативу курує місцевий пропагандист і прихильник Москви Алєксєй Талай, а координатором виступає російська православна церква.
Окрім проживання, людям організовують "просвітницькі" лекції, спрямовані на промивання мізків, а також пропагандистські заходи, що мають переконати українців у правильності дій окупаційної влади.
Центр національного спротиву наголошує, що цей процес є частиною ширшої стратегії, спрямованої на асиміляцію та психологічний тиск на українське населення. Білоруський режим, очолюваний Олександром Лукашенко, активно підтримує такі дії Кремля, сприяючи окупації України.
Будь ласка, зачекайте...
Бажаю хоч з якимись пруфами... Мені тут треба місцевих зомбі лікувати...
Але придуркуваті кацапи не врахували одного - того, що білоруси - не "кацапське бидло"... Вони повели їх колони по дорогах, з яких не поприбирали спалену захисниками Чернігова, свою техніку. Навіть трупи спалені не прибрали - гнили прямо в кабінах автомобілів і танках з БМП та БТР...... І білоруси своїми очами побачили, ЯК зустрічають українці "асвабадителей", і що їх жде попереду... ... І солдати подумали: "Ано нам нада?". В результаті стався мирний "бунт"... Обидві сторони (і солдати, і офіцери), не ризикнули застосувать зброю...Це було якраз на об"їздній - навпроти села. В кінці-кінців, солдати покинули техніку, і пішли назад - у Білорусь, залишивши командирів. Куди потім ділися офіцери - люди не бачили. Але через деякий час прилетіли бомбардувальники і розстріляли всю колону... Спалили, "чтоб хахлам не дасталась"...
А ще неодноразово чув, що білоруси були на Київщини. Сидили тихо спостерігали, особо не бикивали проти місцевих... Потім їм на заміну прийшли кацапи і тоді почалося...
Буча, Ірпінь, Макарів... Але це теж на рівні розповідей біженців...
Едене що зараз можна реально пред'явити так це розслідування від "схеми" про фільтраційний табір на Гомельщині, який неодноразово знімали російкі ЗМІ як Україну...
КГБісти виловлювали тих, хто втік з "Маці-Родзіни" ще до того, як почалася війна. В тому числі "отказников"- "айтішників", що відмовилися повертаться в БРСР після закінчення контрактів з українськими компаніями...
А як це тоді розуміти?