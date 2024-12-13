УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12839 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 920 13
Білорусь (7834) окупація (6526) Центр національного спротиву (749)

Росія вивозить українські родини з окупованих територій на "оздоровлення" до Білорусі, - ЦНС

Російські командири на ТОТ вимагають частину виплат від

Російські загарбники організовують вивезення українських сімей, позбавлених житла через війну, на так зване "оздоровлення" до Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру національного спротиву.

Як зазначається, сім'ї з тимчасово окупованих територій розміщують у санаторії "Дубровенка", що в Могильовській області. Цю ініціативу курує місцевий пропагандист і прихильник Москви Алєксєй Талай, а координатором виступає російська православна церква.

Окрім проживання, людям організовують "просвітницькі" лекції, спрямовані на промивання мізків, а також пропагандистські заходи, що мають переконати українців у правильності дій окупаційної влади.

Центр національного спротиву наголошує, що цей процес є частиною ширшої стратегії, спрямованої на асиміляцію та психологічний тиск на українське населення. Білоруський режим, очолюваний Олександром Лукашенко, активно підтримує такі дії Кремля, сприяючи окупації України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кремль змушує колаборантів на Донеччині "покращувати" демографію

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+2
В"яжуть Луку з своєю агресією? Так він і так "повя"заний... Ще з березня 2022-го... Мудаки "дуру" включають" ... Але ж був "бунт" білоруських солдат проти агресії... Було "пасивне повстання", під Михайло-Коцюбинським, проти агресії - "ВАм треба? Идите и ваюйте! Мы - не хацим!!!" І солдати пішли в "Бяларусь"... Там був "ШОК"... Бо Лука вже готувався забрать собі "Чарнигавшину"...
показати весь коментар
13.12.2024 17:31
+1
В Росію вивозить бояться - бо там таке "говно", що "врятовані" просто "*******"... Уже була подібна купа випадків...
показати весь коментар
13.12.2024 17:38
+1
А до чого тут СБУ? КГБісти йшли за кацапами, у "другому ешелоні"... Адреси їх були відомі - бо до початку агресії "відказники" вели переписку з рідними в БРСР...
показати весь коментар
14.12.2024 16:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В"яжуть Луку з своєю агресією? Так він і так "повя"заний... Ще з березня 2022-го... Мудаки "дуру" включають" ... Але ж був "бунт" білоруських солдат проти агресії... Було "пасивне повстання", під Михайло-Коцюбинським, проти агресії - "ВАм треба? Идите и ваюйте! Мы - не хацим!!!" І солдати пішли в "Бяларусь"... Там був "ШОК"... Бо Лука вже готувався забрать собі "Чарнигавшину"...
показати весь коментар
13.12.2024 17:31 Відповісти
Можна більш детально за повстання під Михайло-Коцюбинським, проти агресії - "ВАм треба? Идите и ваюйте! Мы - не хацим!!!" ?
Бажаю хоч з якимись пруфами... Мені тут треба місцевих зомбі лікувати...
показати весь коментар
14.12.2024 13:23 Відповісти
"Зелена підарасня" цей бунт замовчує... Я чув про нього від жителів самого Михайло-Коцюбинського... Кацапня пустила білоруську БТГр у "другому ешелоні" - добивать захисників Чернігова, які сиділи у блокаді... Бо міст під Шестовицею (на "об"їздній"), наші підірвали. А наплавний, понтонний, наші льотчики раз-поз-раз розбивали... От вони і рвалися, щоб захопить Чернігів - бо прямо з його території ішла залізниця на Ніжин та автострада - на Київ. Обидві "нитки" через Десну йшли по мостах...
Але придуркуваті кацапи не врахували одного - того, що білоруси - не "кацапське бидло"... Вони повели їх колони по дорогах, з яких не поприбирали спалену захисниками Чернігова, свою техніку. Навіть трупи спалені не прибрали - гнили прямо в кабінах автомобілів і танках з БМП та БТР...... І білоруси своїми очами побачили, ЯК зустрічають українці "асвабадителей", і що їх жде попереду... ... І солдати подумали: "Ано нам нада?". В результаті стався мирний "бунт"... Обидві сторони (і солдати, і офіцери), не ризикнули застосувать зброю...Це було якраз на об"їздній - навпроти села. В кінці-кінців, солдати покинули техніку, і пішли назад - у Білорусь, залишивши командирів. Куди потім ділися офіцери - люди не бачили. Але через деякий час прилетіли бомбардувальники і розстріляли всю колону... Спалили, "чтоб хахлам не дасталась"...
показати весь коментар
14.12.2024 13:46 Відповісти
Не перший раз вже чую щось подібне з різних джерел...
А ще неодноразово чув, що білоруси були на Київщини. Сидили тихо спостерігали, особо не бикивали проти місцевих... Потім їм на заміну прийшли кацапи і тоді почалося...
Буча, Ірпінь, Макарів... Але це теж на рівні розповідей біженців...
Едене що зараз можна реально пред'явити так це розслідування від "схеми" про фільтраційний табір на Гомельщині, який неодноразово знімали російкі ЗМІ як Україну...
показати весь коментар
14.12.2024 14:06 Відповісти
Були на Київщині. Але там діяли "летучі групи КГБ". Виловлювали білорусів, що втекли від Луки, в Україну. На Чернігівщині такі групи теж були... Наприклад, в Лукашівці... Наших полонених допитували...
показати весь коментар
14.12.2024 14:12 Відповісти
Саме військових білосів відловлювали, що вже в Україні відмовились воювати за *****?
показати весь коментар
14.12.2024 14:37 Відповісти
Яка доля тих "отказников" - з БТГр - мені не відомо... Вони повернулися в БРСР.
КГБісти виловлювали тих, хто втік з "Маці-Родзіни" ще до того, як почалася війна. В тому числі "отказников"- "айтішників", що відмовилися повертаться в БРСР після закінчення контрактів з українськими компаніями...
показати весь коментар
14.12.2024 15:58 Відповісти
Невже СБУ Зеленського настільки диряве (в усіх сенсах) вже тоді було?
показати весь коментар
14.12.2024 16:16 Відповісти
А до чого тут СБУ? КГБісти йшли за кацапами, у "другому ешелоні"... Адреси їх були відомі - бо до початку агресії "відказники" вели переписку з рідними в БРСР...
показати весь коментар
14.12.2024 16:24 Відповісти
КГБісти виловлювали тих, хто втік з "Маці-Родзіни" ще до того, як почалася війна.

А як це тоді розуміти?
показати весь коментар
14.12.2024 16:55 Відповісти
Білоруси тікали з Батьківщини ще до початку Майдану... І просили політичного притулку і у нас, і у поляків, і у латишів та литовців... Дехто "осідав у нас... За два-три роки до початку повномасштабної агресії був "шкандаль " міжнародний - Лука став вимагать повернення на Батьківщину багатьох білоруських "спеців", які працювали у нас, за контрактом... А ті відмовилися і теж попросили політичного притулку... Так Лука "з штанів вискакував" з-за цього... А коли кацапи вторглися в Україну - послав своїх "людоловів"... Тепер впіймані або гниють по тюрмах, або працюють під примусом, у білоруських "шарашках"...
показати весь коментар
14.12.2024 17:12 Відповісти
БИДЛО везуть до бидла !
показати весь коментар
13.12.2024 17:33 Відповісти
В Росію вивозить бояться - бо там таке "говно", що "врятовані" просто "*******"... Уже була подібна купа випадків...
показати весь коментар
13.12.2024 17:38 Відповісти
 
 