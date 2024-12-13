Росія вивозить українські родини з окупованих територій на "оздоровлення" до Білорусі, - ЦНС

Російські загарбники організовують вивезення українських сімей, позбавлених житла через війну, на так зване "оздоровлення" до Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру національного спротиву.

Як зазначається, сім'ї з тимчасово окупованих територій розміщують у санаторії "Дубровенка", що в Могильовській області. Цю ініціативу курує місцевий пропагандист і прихильник Москви Алєксєй Талай, а координатором виступає російська православна церква.

Окрім проживання, людям організовують "просвітницькі" лекції, спрямовані на промивання мізків, а також пропагандистські заходи, що мають переконати українців у правильності дій окупаційної влади.

Центр національного спротиву наголошує, що цей процес є частиною ширшої стратегії, спрямованої на асиміляцію та психологічний тиск на українське населення. Білоруський режим, очолюваний Олександром Лукашенко, активно підтримує такі дії Кремля, сприяючи окупації України.

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