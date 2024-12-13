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В Україні розпочали виробництво штурмових гвинтівок BREN-2 стандарту НАТО

В Україні розпочали виробництво штурмових гвинтівок стандарту НАТО BREN-2

В Україні стартувало ліцензійне складання штурмових гвинтівок BREN-2 за стандартом НАТО. 

Про це повідомляє пресслужба Укроборонпром, інформує Цензор.НЕТ.

На одному з підприємств акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" розпочато складання штурмових гвинтівок стандарту НАТО BREN-2. Це стало можливим завдяки ліцензійній угоді з чеською компанією Česká zbrojovka, дочірньою компанією Colt CZ Group SE.

Проєкт стартував у листопаді 2024 року та передбачає поступову локалізацію виробництва в Україні. У майбутньому планується повний цикл виготовлення гвинтівок BREN-2 на вітчизняних потужностях.

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"Партнерство з чеськими колегами допоможе покращити забезпечення потреб Сил оборони України в надійній та сучасній стрілецькій зброї, яка виробляється в нашій країні. Крім цього, зроблено ще один крок до інтеграції нашого оборонно-промислового комплексу в промислові ланцюги країн НАТО", - зазначив Генеральний директор Укроборонпрому Олег Гуляк.

Як зазначається, угода між АТ "Українська оборонна промисловість" і Česká zbrojovka була підписана в лютому 2024 року, що дало змогу реалізувати передачу ліцензії на виготовлення гвинтівок за стандартом НАТО.

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Топ коментарі
+13
Альошенька, вітаємо тебе з 27-ю хвииною, як ти на цьому сайті !!!
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13.12.2024 18:12
+7
Если посмотреть по временной шкале, то сначала Украина избавилась от ПЗРК (Кучма), затем - от средств ПВО, бронетехники (Ющенко), завершили процесс уменьшения арсенала танки (Янукович).
Вы голосовали за Кучма-Ющенко-Янукович ?
Вы выграли джекпот !!!
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13.12.2024 18:17
+7
Ти жартуєш, коломойський і ко., чесним бізнесмени??? А скільки він знищив чесних бізнесменів і за їх гроші побудував банк??? Любитель зЄлєпукіна йди на ..уй!!!
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13.12.2024 18:19
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Альошенька, вітаємо тебе з 27-ю хвииною, як ти на цьому сайті !!!
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13.12.2024 18:12 Відповісти
,,Стаит над гарою Алеша , балгарии руський солдат !"
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13.12.2024 18:22 Відповісти
Заблудилось теля.
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13.12.2024 18:23 Відповісти
Льоха звикай ,,,Навіть навіть самий кончений дегенерат який давно тут зареєстрований вважається розумником,,,, А якшо ще постійно гавкаєш про 73%... шашлики ..... то взагалі вундеркунд,,, ,,, ненавижу зеплісняву
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13.12.2024 18:37 Відповісти
Ти жартуєш, коломойський і ко., чесним бізнесмени??? А скільки він знищив чесних бізнесменів і за їх гроші побудував банк??? Любитель зЄлєпукіна йди на ..уй!!!
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13.12.2024 18:19 Відповісти
ЧмоНЯ? Такі ДА!!!
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13.12.2024 18:21 Відповісти
Если посмотреть по временной шкале, то сначала Украина избавилась от ПЗРК (Кучма), затем - от средств ПВО, бронетехники (Ющенко), завершили процесс уменьшения арсенала танки (Янукович).
Вы голосовали за Кучма-Ющенко-Янукович ?
Вы выграли джекпот !!!
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13.12.2024 18:17 Відповісти
«будь ласка», «нема за що», «звертайся», «на здоров'я».
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13.12.2024 18:26 Відповісти
Ирина, русские не сдаются?
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14.12.2024 22:33 Відповісти
Я не давала Вам привід переходити від обговорення предмета суперечки до обговорення особистості.
Тупість-це коли мешканець росії пояснює Українцю, що відбувається у Українців в Україні.
Бо таке зможе написати тільки би@ляцький кацап.
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13.12.2024 18:36 Відповісти
Но благадаря тітанічіскм усіліям Зєлі і 95 квартала в целам Украіна как Фєнікс вазраділась із пєпла!!!
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13.12.2024 18:31 Відповісти
якщо не карати за гігантські ,монументальні та потужні усілія "папередніков" , тітанічіскіе усілія Вашого Зєлі і 95 квартала будуть =0

Безкарність - це во зло чи во добро?
Зло - це відсутність добра, - ніхто не змушує робити людей погані речі, вони обирають це самі.
Безкарність породжує рецидив або, якщо говорити по вуличному, - беззаконня.
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13.12.2024 18:59 Відповісти
Карати буде Зєля?
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13.12.2024 19:09 Відповісти
Карати буде суд .... ті судії та прокурори які карали майданівців .... яких порарав з 2014-2019р. чинний през..... якось так.

А так після виборів Ви прокинитесь у іншій країні.... наприклад у Швеції....
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14.12.2024 09:39 Відповісти
Ющ пистів добре,вишиванку носив,але зробив все щоб до влади януковощ прийшло та ще й розброював країну чи не круче всіх гандонів з цього слайду.Що і кому з цих гандонів ми наразі "предявили"? ні одному? крім яника.Чому?Це не ЗРАДОНЬКА державна? чучма,ющ,хузьмук,йхухануров,гриценкА,тиМошонкА,вони ж в Україні,мають статки,бізнес,нерухомість,та й на свободі!в той час коли "дякуючи"їм багато українців в неволі під тортурами,а ще скільки загинуло з 2014!!!!!Скільки людей втратили свої будинки,майно,БЛИЗЬКИХ?????
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13.12.2024 19:01 Відповісти
Чому саме зараз?Аргументація капітуляції?
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13.12.2024 19:08 Відповісти
чув (в маршрутці), був договорнячок в Помаранчеву- вітя один раз. а тоді зливав перед виборами себе другому віті( як в сексі-по разу)
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13.12.2024 20:26 Відповісти
Ирина, доколе?
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14.12.2024 22:31 Відповісти
Це справді гарна новина. Трохи про цю збройову платформу https://mil.in.ua/uk/articles/cz-bren-2-dostojna-alternatyva-ak-ta-ar/
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13.12.2024 18:01 Відповісти
"угода була підписана в лютому 2024 року"
"Проєкт стартував у листопаді 2024 року"
Щось вони ні з угодою НЕ поспішали... ні з самим проектом
Масове виробництво на коли заплановано - на 2030 рік?
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13.12.2024 18:02 Відповісти
А ти спробуй в нас хоч один ларьок узгодити не те шо завод. За рівнем економічних свобод Україна ще те Зімбабве.
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13.12.2024 18:05 Відповісти
взагалі-то, у нас "військовий стан" та зе-служні Військові Адміністрації потрібні ЇМ рішення приймають нууууууу ДУЖЕ ШВИДКО!
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13.12.2024 18:09 Відповісти
Бажано виготовляти в достатній
кількості патрони до них.
Бо від АК патрони не підійдуть -
вистріляв,а перезарядити нічим...
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13.12.2024 18:06 Відповісти
Україна отримала не тільки ліцензію на виробництво цієї зброї, але і погоджений проект будівництва виробництва ***********. Відповідальна за це "Sellier & Bellot".
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13.12.2024 19:35 Відповісти
5.56х39???
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14.12.2024 09:14 Відповісти
Виробництво чи складання з чеських комплектуючих? До речі,до 2014 року на Форті вже складали з яхудокомплектуючих Галіл АСЕ, але потім яхуди,мабуть,припинили поставки і "виробництво" припинилося....
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13.12.2024 18:32 Відповісти
Да, це вам не світлофори смарагові розвішувати.
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13.12.2024 18:38 Відповісти
Прикольний автомат

Ось його розбирання/збирання від 70 ДШВ:

https://www.youtube.com/watch?v=JesZ7D9V4yE
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13.12.2024 18:44 Відповісти
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13.12.2024 18:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=wI_nO4OmCBg&t=1s CZ BREN 2 BR
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13.12.2024 19:29 Відповісти
Вот это разговор----я понимаю! Ведь могут когда хотят. Раз---и вилкой в глаз! Оп---и куем в лоб! Только подумали одни---а эти уже сделали и несут с утра. И следом караван прёт валом!
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13.12.2024 20:15 Відповісти
От і добре.
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13.12.2024 20:22 Відповісти
Чого так довго тягнули? В долю хотіла гопота пролізти.
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13.12.2024 20:43 Відповісти
вже з мінами закінчили - тепер за стрілецьку зброю взялися
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13.12.2024 22:41 Відповісти
 
 