В Україні розпочали виробництво штурмових гвинтівок BREN-2 стандарту НАТО
В Україні стартувало ліцензійне складання штурмових гвинтівок BREN-2 за стандартом НАТО.
Про це повідомляє пресслужба Укроборонпром, інформує Цензор.НЕТ.
На одному з підприємств акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" розпочато складання штурмових гвинтівок стандарту НАТО BREN-2. Це стало можливим завдяки ліцензійній угоді з чеською компанією Česká zbrojovka, дочірньою компанією Colt CZ Group SE.
Проєкт стартував у листопаді 2024 року та передбачає поступову локалізацію виробництва в Україні. У майбутньому планується повний цикл виготовлення гвинтівок BREN-2 на вітчизняних потужностях.
"Партнерство з чеськими колегами допоможе покращити забезпечення потреб Сил оборони України в надійній та сучасній стрілецькій зброї, яка виробляється в нашій країні. Крім цього, зроблено ще один крок до інтеграції нашого оборонно-промислового комплексу в промислові ланцюги країн НАТО", - зазначив Генеральний директор Укроборонпрому Олег Гуляк.
Як зазначається, угода між АТ "Українська оборонна промисловість" і Česká zbrojovka була підписана в лютому 2024 року, що дало змогу реалізувати передачу ліцензії на виготовлення гвинтівок за стандартом НАТО.
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Вы выграли джекпот !!!
Тупість-це коли мешканець росії пояснює Українцю, що відбувається у Українців в Україні.
Бо таке зможе написати тільки би@ляцький кацап.
Безкарність - це во зло чи во добро?
Зло - це відсутність добра, - ніхто не змушує робити людей погані речі, вони обирають це самі.
Безкарність породжує рецидив або, якщо говорити по вуличному, - беззаконня.
А так після виборів Ви прокинитесь у іншій країні.... наприклад у Швеції....
"Проєкт стартував у листопаді 2024 року"
Щось вони ні з угодою НЕ поспішали... ні з самим проектом
Масове виробництво на коли заплановано - на 2030 рік?
кількості патрони до них.
Бо від АК патрони не підійдуть -
вистріляв,а перезарядити нічим...
Ось його розбирання/збирання від 70 ДШВ:
https://www.youtube.com/watch?v=JesZ7D9V4yE