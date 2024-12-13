В Україні розпочали виробництво штурмових гвинтівок BREN-2 стандарту НАТО

В Україні стартувало ліцензійне складання штурмових гвинтівок BREN-2 за стандартом НАТО.

Про це повідомляє пресслужба Укроборонпром, інформує Цензор.НЕТ.

На одному з підприємств акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" розпочато складання штурмових гвинтівок стандарту НАТО BREN-2. Це стало можливим завдяки ліцензійній угоді з чеською компанією Česká zbrojovka, дочірньою компанією Colt CZ Group SE.

Проєкт стартував у листопаді 2024 року та передбачає поступову локалізацію виробництва в Україні. У майбутньому планується повний цикл виготовлення гвинтівок BREN-2 на вітчизняних потужностях.

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"Партнерство з чеськими колегами допоможе покращити забезпечення потреб Сил оборони України в надійній та сучасній стрілецькій зброї, яка виробляється в нашій країні. Крім цього, зроблено ще один крок до інтеграції нашого оборонно-промислового комплексу в промислові ланцюги країн НАТО", - зазначив Генеральний директор Укроборонпрому Олег Гуляк.

Як зазначається, угода між АТ "Українська оборонна промисловість" і Česká zbrojovka була підписана в лютому 2024 року, що дало змогу реалізувати передачу ліцензії на виготовлення гвинтівок за стандартом НАТО.

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