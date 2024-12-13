У ДПСУ пояснили, навіщо їм делегували закупівлю на 23 млрд грн

У Держприкордонслужбі пояснили, чому їм делегували закупівлю на 23 млрд грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Розголосу в суспільстві набула тема чергової урядової ініціативи.

Вона полягає в делегуванні Адміністрації Держприкордонслужби повноважень на виконання окремої бюджетної програми в сумі 23 000 000 тис. гривень. Йдеться про здійснення закупівлі товарів оборонного призначення для потреб сил оборони. В подальшому ці товари мають бути передані Збройним Силам. Відповідне розпорядження КМУ датоване 29 листопадом 2024 року.

Цій темі значну увагу приділяють представники антикорупційної спільноти, народні депутати, різні верстви населення, вона широко тиражується в медіа та соціальних мережах", - зазначили там.

Тому в ДПСУ запропонували "розібратися в темі та з’ясувати, що є міф, а що – реальність".

Перше

"Міф. У прикордонників немає права подібних закупівель. Це, "одноразова" афера, загроза обороноздатності держави.

Реальність. Державна прикордонна служба – складова Сил оборони України. Має сертифікат розпорядника коштів другого рівня на закупівлю озброєння та військової техніки.

Має досвід закупівель та довіру серед постачальників озброєння. Приділяє значну увагу постачанням боєприпасів, що вкрай важливо для українських воїнів, які знаходяться на передовій.

Якщо коротко: Прикордонники не лише виконують завдання на кордоні. Наші підрозділи воюють. Для ДПСУ – норма за законом купувати озброєння. Робимо це давно, якісно і вчасно", - пояснили там.

Також читайте: На закупівлю БпЛА у 2024 році спрямовано 87 млрд грн, із них 59 млрд грн - на далекобійні, - Міноборони

Друге

"Міф. Все робиться в обхід Міністерства оборони і дуже дорого

Реальність. Ні, не в обхід і за максимально найнижчими ціновими пропозиціями.

ДПСУ постійно проводить закупівлі для забезпечення своїх підрозділів, оскільки не отримує поставок з інших напрямків, а також готова долучатися для забезпечення боєприпасами Сил оборони України у разі відповідного рішення МО та Уряду. Що, власне, і робить.

В питанні оборонних закупівель ДПСУ отримала велику довіру від різних структур як в Україні так і за кордоном.

Враховуючи факт, що ДПСУ має повагу і зарекомендувала себе як надійний контрагент для іноземних партнерів постійно отримує різноманітні пропозиції щодо співпраці в поставках озброєння та техніки.

Встановленим порядком отримані пропозиції направляються на адресу Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗСУ для детального вивчення та прийняття відповідного рішення.

В листопаді від Міністерства оборони України надійшла чергова пропозиція до Уряду про делегування повноважень ДПСУ для здійснення оборонних закупівель на 23 млрд грн.

Ціна вартості боєприпасів одна з найнижчих.

Ціноутворення та умови постачання під постійним контролем відповідних контролюючих служб України.

Якщо коротко: Закупівлі відбуваються чітко відповідно до усієї нормативки, з дотриманням всіх вимог. Дешевше та якісніше, ніж у інших", - продовжили у ДПСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це був рік змін у системі забезпечення Збройних сил України, - Умєров про діяльність ДОТ

Третє

Міф. Прикордонники не мають досвіду освоїти такий обсяг фінансування

Реальність. Це не так. Свідченням цього є відповідні укладені контракти для потреб ДПСУ, а також два рішення КМУ в цьому році про делегування повноважень на відповідні закупівлі для потреб Сил оборони на суму 5,8 млрд грн. та 31.1 млрд грн.

Перед прийняттям рішення про закупівлю представники ДПСУ обов’язково виїжджають на інспекцію залучаючи в тому числі представників ЗСУ.

Кожна партія поставленого товару перевіряється на території України.

Якщо коротко: Всі кошти щодо поставок реалізовані. А снаряди вже нищать ворога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із 2025 року потреби армії в БПЛА, РЕБ/РЕР, НРК будуть збиратися через DOT-Chain Defense

Четверте

Там прокоментували інформацію, що гроші хочуть вивести на закордонну "прокладку"

"Фірма посередник, яка надала пропозиції, сертифікована в НАТО. Має багаторічний досвід роботи на ринку. 3 роки співпрацює з Державною прикордонною службою України. Виступає надійним постачальником.

Не має жодних невиконаних контрактів з ДПСУ чи затримки в доставці товарів. Не має заборгованостей по виконанню будь-яких постачань перед Силами оборони України.

До того ж, правила експорту озброєння та військової техніки в країнах ЄС регламентують проходження щорічного аудиту, що є однією з основних умов підтвердження раніше виданої ліцензії на право здійснення діяльності у цій сфері", - зазначили там, додавши, що ДПСУ працює лише з перевіреними організаціями не допускаючи жодних порушень.

Читайте також: Кабмін виділив "Агенції оборонних закупівель" 10 мільярдів. Тижнем раніше у неї забрали 23 млрд грн (оновлено)

П'яте

Міф.Фірма посередник не має експортної ліцензії

Реальність. Кожен контракт на передачу озброєння та військової техніки передбачає отримання експортної ліцензії відповідних державних органів в країнах експортерах.

Кожна експортна ліцензія передається до служби експортного контролю України, яка щорічно звітує перед Міжнародним органом контролю.

Одна з умов для отримання експортної ліцензії є наявність підписаного контракту та сертифікату кінцевого споживача.

Якщо коротко: Це типові умови для всіх учасників ринку.

Також читайте: Речове майно, пальне та харчові продукти: ДОТ оголосив закупівлі на 34,2 млрд грн

Шосте

Міф.У прикордонників навіть немає відповідного озброєння, щоб бути експертами в типах боєприпасів

"Реальність. Хибні твердження про відсутність у прикордонників відповідного озброєння.

Зараз підрозділи ДПСУ забезпечені мінометами всіх калібрів, ствольною артилерією різних калібрів, реактивними системами залпового вогню та іншими сучасними засобами ураження.

Вони надійшли на озброєння підрозділів відомства, в тому числі, в рамках закупок за контрактами укладеними ДПСУ для потреб відомства.

Якщо коротко: Аби краще ознайомитися з наявним в ДПСУ озброєнням пропонуємо перейти за посиланням https://rec.dpsu.gov.ua/ для подальшого підписання контракту на військову службу, або долучитися за мобілізацією в наші підрозділи. Гарантуємо фахове відповідне навчання на всі типи наявного озброєння", - підсумували там.

Також читайте: Міноборони віддало 23 млрд грн польській компанії, хоча АОЗ доповідала про ризики, - Железняк. ДОКУМЕНТ

Міноборони передає ДПСУ 23 млрд грн на контрактування боєприпасів

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 29 листопада, Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження №1191-р, яким передав 23 мільярди гривень на закупівлю снарядів Державній прикордонній службі. Ініціатором виступило Міністерство оборони.

У Державній прикордонній службі України прокоментували делегування їй повноважень на здійснення закупівлі товарів оборонного призначення для потреб Сил оборони України й закликали не спекулювати на цій темі та уникати маніпуляцій.

Також читайте: Будівництво госпіталю для військових на Рівненщині подорожчало до 1,6 мільярда: ціни на матеріали подекуди завищені вдвічі