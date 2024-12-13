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Новини
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Держприкордонслужба (5680) зброя (7278) закупівлі (3207)

У ДПСУ пояснили, навіщо їм делегували закупівлю на 23 млрд грн

ДПСУ передали 23 млрд грн на закупівлі: там пояснили, чому

У Держприкордонслужбі пояснили, чому їм делегували закупівлю на 23 млрд грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Розголосу в суспільстві набула тема чергової урядової ініціативи.

Вона полягає в делегуванні Адміністрації Держприкордонслужби повноважень на виконання окремої бюджетної програми в сумі 23 000 000 тис. гривень. Йдеться про здійснення закупівлі товарів оборонного призначення для потреб сил оборони. В подальшому ці товари мають бути передані Збройним Силам. Відповідне розпорядження КМУ датоване 29 листопадом 2024 року.

Цій темі значну увагу приділяють представники антикорупційної спільноти, народні депутати, різні верстви населення, вона широко тиражується в медіа та соціальних мережах", - зазначили там.

Тому в ДПСУ запропонували "розібратися в темі та з’ясувати, що є міф, а що – реальність".

Перше

"Міф. У прикордонників немає права подібних закупівель. Це, "одноразова" афера, загроза обороноздатності держави.

Реальність. Державна прикордонна служба – складова Сил оборони України. Має сертифікат розпорядника коштів другого рівня на закупівлю озброєння та військової техніки.

Має досвід закупівель та довіру серед постачальників озброєння. Приділяє значну увагу постачанням боєприпасів, що вкрай важливо для українських воїнів, які знаходяться на передовій.

Якщо коротко: Прикордонники не лише виконують завдання на кордоні. Наші підрозділи воюють. Для ДПСУ – норма за законом купувати озброєння. Робимо це давно, якісно і вчасно", - пояснили там.

Також читайте: На закупівлю БпЛА у 2024 році спрямовано 87 млрд грн, із них 59 млрд грн - на далекобійні, - Міноборони

Друге

"Міф. Все робиться в обхід Міністерства оборони і дуже дорого

Реальність. Ні, не в обхід і за максимально найнижчими ціновими пропозиціями.

ДПСУ постійно проводить закупівлі для забезпечення своїх підрозділів, оскільки не отримує поставок з інших напрямків, а також готова долучатися для забезпечення боєприпасами Сил оборони України у разі відповідного рішення МО та Уряду. Що, власне, і робить.

В питанні оборонних закупівель ДПСУ отримала велику довіру від різних структур як в Україні так і за кордоном.

Враховуючи факт, що ДПСУ має повагу і зарекомендувала себе як надійний контрагент для іноземних партнерів постійно отримує різноманітні пропозиції щодо співпраці в поставках озброєння та техніки.

Встановленим порядком отримані пропозиції направляються на адресу Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗСУ для детального вивчення та прийняття відповідного рішення.

В листопаді від Міністерства оборони України надійшла чергова пропозиція до Уряду про делегування повноважень ДПСУ для здійснення оборонних закупівель на 23 млрд грн.

Ціна вартості боєприпасів одна з найнижчих.

Ціноутворення та умови постачання під постійним контролем відповідних контролюючих служб України.

Якщо коротко: Закупівлі відбуваються чітко відповідно до усієї нормативки, з дотриманням всіх вимог. Дешевше та якісніше, ніж у інших", - продовжили у ДПСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це був рік змін у системі забезпечення Збройних сил України, - Умєров про діяльність ДОТ

Третє 

Міф. Прикордонники не мають досвіду освоїти такий обсяг фінансування

Реальність. Це не так. Свідченням цього є відповідні укладені контракти для потреб ДПСУ, а також два рішення КМУ в цьому році про делегування повноважень на відповідні закупівлі для потреб Сил оборони на суму 5,8 млрд грн. та 31.1 млрд грн.

Перед прийняттям рішення про закупівлю представники ДПСУ обов’язково виїжджають на інспекцію залучаючи в тому числі представників ЗСУ.

Кожна партія поставленого товару перевіряється на території України.

Якщо коротко: Всі кошти щодо поставок реалізовані. А снаряди вже нищать ворога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із 2025 року потреби армії в БПЛА, РЕБ/РЕР, НРК будуть збиратися через DOT-Chain Defense

Четверте

Там прокоментували інформацію, що гроші хочуть вивести на закордонну "прокладку"

"Фірма посередник, яка надала пропозиції, сертифікована в НАТО. Має багаторічний досвід роботи на ринку. 3 роки співпрацює з Державною прикордонною службою України. Виступає надійним постачальником.

Не має жодних невиконаних контрактів з ДПСУ чи затримки в доставці товарів. Не має заборгованостей по виконанню будь-яких постачань перед Силами оборони України.

До того ж, правила експорту озброєння та військової техніки в країнах ЄС регламентують проходження щорічного аудиту, що є однією з основних умов підтвердження раніше виданої ліцензії на право здійснення діяльності у цій сфері", - зазначили там, додавши, що ДПСУ працює лише з перевіреними організаціями не допускаючи жодних порушень.

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П'яте

Міф.Фірма посередник не має експортної ліцензії

Реальність. Кожен контракт на передачу озброєння та військової техніки передбачає отримання експортної ліцензії відповідних державних органів в країнах експортерах.

Кожна експортна ліцензія передається до служби експортного контролю України, яка щорічно звітує перед Міжнародним органом контролю.

Одна з умов для отримання експортної ліцензії є наявність підписаного контракту та сертифікату кінцевого споживача.

Якщо коротко: Це типові умови для всіх учасників ринку.

Також читайте: Речове майно, пальне та харчові продукти: ДОТ оголосив закупівлі на 34,2 млрд грн

Шосте

Міф.У прикордонників навіть немає відповідного озброєння, щоб бути експертами в типах боєприпасів

"Реальність. Хибні твердження про відсутність у прикордонників відповідного озброєння.

Зараз підрозділи ДПСУ забезпечені мінометами всіх калібрів, ствольною артилерією різних калібрів, реактивними системами залпового вогню та іншими сучасними засобами ураження.

Вони надійшли на озброєння підрозділів відомства, в тому числі, в рамках закупок за контрактами укладеними ДПСУ для потреб відомства.

Якщо коротко: Аби краще ознайомитися з наявним в ДПСУ озброєнням пропонуємо перейти за посиланням https://rec.dpsu.gov.ua/ для подальшого підписання контракту на військову службу, або долучитися за мобілізацією в наші підрозділи. Гарантуємо фахове відповідне навчання на всі типи наявного озброєння", - підсумували там.

Також читайте: Міноборони віддало 23 млрд грн польській компанії, хоча АОЗ доповідала про ризики, - Железняк. ДОКУМЕНТ

Міноборони передає ДПСУ 23 млрд грн на контрактування боєприпасів

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 29 листопада, Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження №1191-р, яким передав 23 мільярди гривень на закупівлю снарядів Державній прикордонній службі. Ініціатором виступило Міністерство оборони.

У Державній прикордонній службі України прокоментували делегування їй повноважень на здійснення закупівлі товарів оборонного призначення для потреб Сил оборони України й закликали не спекулювати на цій темі та уникати маніпуляцій.

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Топ коментарі
+24
Одне питання, чому купівля іде через Польску прокладку зі штатом 4 чоловіки?
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13.12.2024 16:28
+19
А чого, фрезерні станки з ЧПУ

цілком можливо закуповувати через балетну школу. І на морозиво залишиться. Шоб ви його їли через дупу.
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13.12.2024 16:30
+18
Не має жодних невиконаних контрактів з ДПСУ чи затримки в доставці товарів тому що це первий контракт...
Не має заборгованостей по виконанню будь-яких постачань перед Силами оборони України - брехня не виконала контракт перед Агенціей з 2022 є відповідний лист директорки Агенції.
А де пояснення чому усі кошти однім платежом перераховані авансом 500 млн долларів....
І ще цікаво хто підписав цій опус щоб через півроку коли не буде ні грошей ні снарядів повісити падлюку....
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13.12.2024 16:35
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Одне питання, чому купівля іде через Польску прокладку зі штатом 4 чоловіки?
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13.12.2024 16:28 Відповісти
Не второпав чи що? Щоб меньше свідкив було прибирати.
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13.12.2024 17:02 Відповісти
Це міф.
Реальність. Вона зовсім інша...
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13.12.2024 17:40 Відповісти
А чого, фрезерні станки з ЧПУ

цілком можливо закуповувати через балетну школу. І на морозиво залишиться. Шоб ви його їли через дупу.
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13.12.2024 16:30 Відповісти
Відчуваєте, як всіх тримають за лохів? Гроші ЗСУ для закупівлі БК для ЗСУ, але через ГПСУ. Це просто многоходовачка така. Як видалення мигдаликів актером-хірургом через дупу по інтернету.
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13.12.2024 17:11 Відповісти
Не має жодних невиконаних контрактів з ДПСУ чи затримки в доставці товарів тому що це первий контракт...
Не має заборгованостей по виконанню будь-яких постачань перед Силами оборони України - брехня не виконала контракт перед Агенціей з 2022 є відповідний лист директорки Агенції.
А де пояснення чому усі кошти однім платежом перераховані авансом 500 млн долларів....
І ще цікаво хто підписав цій опус щоб через півроку коли не буде ні грошей ні снарядів повісити падлюку....
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13.12.2024 16:35 Відповісти
Как-то неубедительно, почему забрали заказ у Агенції?
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13.12.2024 16:37 Відповісти
Циць, п.здиць, без нагавиць...
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13.12.2024 16:39 Відповісти
Розбиратися і висновки мають давати "шерлоки " і було би не погано , якби вони були не українськими . Написане ,для власного оправдання, підкреслює їхню співучасть в оббиранні державної кишені(українців),Оправдання , а чи то вирок,пише суд....
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13.12.2024 16:39 Відповісти
Накуплять для себе дронів щоб ганятися за хлопцями по прикордонню.
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13.12.2024 16:44 Відповісти
У погранцов "свое окно" на границе для вывоза налички , в обход таможни, чего тут непонятного)))
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13.12.2024 16:48 Відповісти
От відчуваю, що най...ть обманюють - а от де? не знаю.... Але здогадуюсь!!!
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13.12.2024 16:57 Відповісти
Та ми знаємо, не хвилюйтеся! Причина та сама, по якої МВД робить реабелітаційні центри для поранених військових - вкрасти гроші. Один просунутий протез коштує 50 000 евро, а ви купите боеприпаси, які будуть списані, але до ЗСУ не попадуть. Перший раз, чи що? Зеленський прикриє. Головне поделитися. На гірший випадок хто послом поїде, хто туристом. Дорога до пекла вибрукувана добрими намірами.
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13.12.2024 16:59 Відповісти
Невичерпний фонтан зеленої брехні .
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13.12.2024 17:20 Відповісти
Оцей плакатик чортам у пеклі будете показувати.
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13.12.2024 17:21 Відповісти
Дейнеко був нормальним прикордонником, поки не ліг під Ермака.
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13.12.2024 18:01 Відповісти
Да відкат не малий відслюнявить пообіцяли і вся причина
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13.12.2024 18:07 Відповісти
Млять, вопрос только один - ПОЧЕМУ ВМЕСТО агентства закупок ?
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13.12.2024 18:30 Відповісти
Потому что гладиолус
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13.12.2024 19:16 Відповісти
За такий смачний кусень можна найняти і піарників, і адвокатів і пиз@діти до безкінечності.
А ми всі будем, як та невістка.
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13.12.2024 18:39 Відповісти
Знов за дурнів всіх мають. Якщо мова йде про однакові товари, то дробити закупівельний бюджет не має жодного економічного підґрунтя. Більша Purchasing Power (бюджет), нижча ціна. Хіба що так легше вкрасти. Що саме і відбувається.
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13.12.2024 18:48 Відповісти
А де у цієї схемі лохи і де 95 квартал? У кожної схемі є лох. Ну, лохи зрозуміло - зебобики і порохоботи або іншими словами платники податків. А де 95й?
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13.12.2024 18:48 Відповісти
До речі, тут вже точно можна когось саджати. Якщо у МО ціни кращі, то прикордонників, а якщо у прикордонників, то МО. Все, що треба, це сказати суспільству в кого кращі ціни. Якщо прикордонники "мутять" то і уряд, який дозволив, теж саджати разом з прикордонниками. Хоча здається уряд саджати у будь якому випадку. Мали контролювати щоб ціни у МО були найнижчі. Тож Шмигаль має вже збирати речі.
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13.12.2024 19:00 Відповісти
Чітко і професійно пояснили тупим порохоботам. Питаєте чому закупівлею не займається Агенство оборонних закупівель. Тому, що - ібо нєх*й! Ви ж хотіли поржать💩
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13.12.2024 19:15 Відповісти
🤯 Ексзаступник мера Львова та співзасновник БФ «Все для перемоги» Геннадій Васьків виїхав з України і переховується від слідства, - NGL. media

Йому інкримінують привласнення благодійних коштів естонського фонду «Слава Україні».

У травні 2023 року правоохоронці вияснили, що естонський фонд переказав на рахунки ТОВ «Айсі Констракшн» понад 59 млн грн, понад 18 млн з цієї суми могли бути присвоєні Геннадієм Васьківим.

За даними слідчих, Геннадій Васьків виїхав з України 21 березня через систему «Шлях».
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13.12.2024 20:09 Відповісти
В аду подготовлен специальный котёл, для зелёной мрази
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13.12.2024 20:38 Відповісти
"за найнижчими ціновими пропозиціями"? кажуть? Ну-ну. Закупівля через фірму яка минулого разу взяла передоплату і нічого не поставила може надати такі цінові пропозиції, що ніхто не зможе з ними конкурувати, ніхто. Бо якщо ти не збираєшся нічого поставляти, то можеш намалювати які завгодно ціни, аби виплатили аванс. Ну і відкат зробити, щоб ніхто з тих, хто укладав контракт не рипався в суд і нічого не вимагав.
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13.12.2024 21:07 Відповісти
Прочитав оце все і хочеться крикнути: "НЕ ВІРЮ!!!"
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13.12.2024 23:10 Відповісти
Брешуть і не червоніють.
По вухам лайно розлили і думають ніхто не бачить.
Вас лядей конкретно питали за конкретну польську прокладку, яка вже зірвала два контракти, а ви їм 100 відсоткову передоплату у 23 лярди знову заганяєте, а нас за лохів тримаєте
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14.12.2024 00:42 Відповісти
О, впізнаю керівництво Держприкордонслужби, яке може брехати.
Для того його й тримають.
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14.12.2024 03:38 Відповісти
Реальність: влада вважає нас ідіотами.
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14.12.2024 03:42 Відповісти
Отримали офіційну відповідь, не подобається? А кому ви вірите ? Почитайте ще якісь статті де ми продаємо зброю яку отримуємо !!! Вірите? А може вірити ще що Яник президент ? Працюйте далі на федерацію, поки ми вас не знайдемо, а там начувайтесь, зрадники! Всі, і хто у владі, і коментатори, і "журналісти", і "експерти".
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15.12.2024 16:19 Відповісти
 
 