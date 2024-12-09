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Новини
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Із 2025 року потреби армії в БПЛА, РЕБ/РЕР, НРК будуть збиратися через DOT-Chain Defense

DOT-Chain Defense

Впровадження DOT-Chain Defense допоможе підрозділам формувати заявки,  критично важливі засоби постачатимуться швидше, а виробники матимуть чітке розуміння потреб ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державний оператор тилу.

Зазначається, що цифровізація допоможе зробити процес значно прозорішим та пришвидшити поставки критично важливих для фронту засобів виконання бойових завдань.

До такого рішення прийшли завдяки успішному досвіду системи DOT-Chain, яка скоротила цикл постачання продуктів харчування для ЗСУ в 4 рази.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це був рік змін у системі забезпечення Збройних сил України, - Умєров про діяльність ДОТ

"DOT-Сhain дуже швидко розвивається і масштабує свій потенціал. Ще на етапі запуску я говорила, що ця система у майбутньому матиме змогу займатися не тільки замовленням на поставки харчування. І це майбутнє вже настало. Завдяки DOT-Сhain з’явиться можливість оперативно постачати дрони туди, де цього потребують військові. І у тих кількостях, які справді необхідні", – зазначила Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.

Загалом повноцінне впровадження DOT-Chain Defense дасть змогу:

  • брати участь підрозділам у формуванні заявок.

Заявки формуються безпосередньо підрозділами, які використовують засоби. Це підвищує точність та ефективність постачання;

  • оптимізувати час та ресурси військових.

Вони більше не витрачатимуть час на бюрократичну роботу. Система діджиталізує подачу заявок, моніторинг і звітність, дозволяючи зосередитися на виконанні бойових завдань;

  • швидко постачати критично важливі засоби.

Цифровізація скорочує час між формуванням потреби та поставкою, усуваючи бюрократичні затримки;

  • збільшити прозорість та ефективність виробництва.

Виробники отримують чітке розуміння потреб ЗСУ. Це дозволяє оптимізувати виробничі потужності, покращувати якість продукції та пришвидшувати її виготовлення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Про неякісні продукти військові частини зможуть повідомляти в ІТ-системі DOT-Chain, - Міноборони

Докладніше читайте за посиланням: http://bit.ly/3ZqR1M6

Автор: 

зброя (7451) закупівлі (3363) дрони (4662) РЕБ (154) ДОТ (142)


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"Вот гдє сабака парилась!" (с)
То теперка точно можна буде відкорковувати шампанське!
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09.12.2024 13:42 Відповісти
Ви вже отими ''дотами'' дозамовлялися що немає чим хлопцям на ''нулю'' воювати, та нічим озброїти бригади в тилу!
Ідіть зелені зрадники під три чорти, бо ви все похєрите до чого торкнетеся!
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09.12.2024 13:49 Відповісти
а шо в бюджеті грошей вже немає шо знову на асфальт пішли
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09.12.2024 13:55 Відповісти
Десь із числа 25 у нас закривається казначейство, на канікули. 30+ років усі, хто при владі знають, що до цього числа треба справити всі свої справи з бюджетними грошима. Тут справа не в зелених, тут традиція відпрацьована десятиліттями.)
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09.12.2024 14:01 Відповісти
А головне ж ХТО буде рахувати і перенаправляти оті гроші і самі девайси! Той, Тимошенко з досвідом "великого крадівництва" чи той же фьОдоров з досвідом "великої компьютерізації"? Чи може ще якийсь штимп з орбіти ЗЕрмачили - головне ж щоб крав і...ділився з потрібними "бійцями невидимого фронту корупції", яку вже давно...викорінили, правда, є ньюанси.
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09.12.2024 13:56 Відповісти
 
 