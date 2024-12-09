Із 2025 року потреби армії в БПЛА, РЕБ/РЕР, НРК будуть збиратися через DOT-Chain Defense

Впровадження DOT-Chain Defense допоможе підрозділам формувати заявки, критично важливі засоби постачатимуться швидше, а виробники матимуть чітке розуміння потреб ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державний оператор тилу.

Зазначається, що цифровізація допоможе зробити процес значно прозорішим та пришвидшити поставки критично важливих для фронту засобів виконання бойових завдань.

До такого рішення прийшли завдяки успішному досвіду системи DOT-Chain, яка скоротила цикл постачання продуктів харчування для ЗСУ в 4 рази.

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"DOT-Сhain дуже швидко розвивається і масштабує свій потенціал. Ще на етапі запуску я говорила, що ця система у майбутньому матиме змогу займатися не тільки замовленням на поставки харчування. І це майбутнє вже настало. Завдяки DOT-Сhain з’явиться можливість оперативно постачати дрони туди, де цього потребують військові. І у тих кількостях, які справді необхідні", – зазначила Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.

Загалом повноцінне впровадження DOT-Chain Defense дасть змогу:

брати участь підрозділам у формуванні заявок.

Заявки формуються безпосередньо підрозділами, які використовують засоби. Це підвищує точність та ефективність постачання;

оптимізувати час та ресурси військових.

Вони більше не витрачатимуть час на бюрократичну роботу. Система діджиталізує подачу заявок, моніторинг і звітність, дозволяючи зосередитися на виконанні бойових завдань;

швидко постачати критично важливі засоби.

Цифровізація скорочує час між формуванням потреби та поставкою, усуваючи бюрократичні затримки;

збільшити прозорість та ефективність виробництва.

Виробники отримують чітке розуміння потреб ЗСУ. Це дозволяє оптимізувати виробничі потужності, покращувати якість продукції та пришвидшувати її виготовлення.

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