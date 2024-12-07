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Це був рік змін у системі забезпечення Збройних сил України, - Умєров про діяльність ДОТ

Умєров про ДОТ

Під час презентації "DOT. Рік реформи забезпечення"  міністр оборони Рустам Умєров розповів про здобутки ключового елемента реформи оборонних закупівель.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Рівно рік тому Міністерство оборони фундаментально змінило підхід до забезпечення нашого війська. Ми запустили Державний оператор тилу (ДОТ) — ключовий елемент реформи оборонних закупівель", - ідеться в повідомленні.

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Що вдалося зробити:

•​ ДОТ уклав контракти на 75 мільярдів гривень, заощадивши понад 17 мільярдів. Зокрема, 7 млрд — на харчуванні, 6.5 млрд — на паливі, 3.7 млрд — на речовому забезпеченні.
​•​ До роботи залучено 45 нових постачальників.
​•​ Запущено DOT-Chain — сучасну ІТ-систему, що зробила тилове забезпечення прозорим і безперебійним.
​•​ Створено наглядову раду ДОТ, до якої увійшли українські та міжнародні експерти, підвищивши довіру до системи.

"Ці зміни дали змогу Міноборони зосередитися на стратегічному управлінні, політиці та контролі, а закупівлі передати спеціалізованій структурі", - зазначив Умєров.

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"Дякую всій команді DOT - Державний оператор тилу, зокрема Арсену Жумаділову, за професіоналізм і відданість справі. Разом зміцнюємо обороноздатність України, наближаючи нашу перемогу! Сильна армія — сильна країна!", - резюмував очільник оборонного відомства.

Автор: 

Міноборони (7355) закупівлі (3371) Умєров Рустем (606) ДОТ (143)


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Топ коментарі
+29
Це був черговий рік мародерства і брехні.
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07.12.2024 21:25
+22
Це точно рік змін. Яйця по 17 - це було так собі.

А от 100 тисяч бракованих мін та зникненпя мільярдів гривень - це вже потужно.
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07.12.2024 21:33
+13
Хвали мене моя губонько бо роздеру тя до самісіньких вух!
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07.12.2024 21:22
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Ось і очільник на місці і про міни не забув
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07.12.2024 21:20 Відповісти
Коли з мінами і АОЗ обісрались по повній, то можна і про ДОТ написати... Хоч якось себе похвалити...
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07.12.2024 21:21 Відповісти
Хвали мене моя губонько бо роздеру тя до самісіньких вух!
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07.12.2024 21:22 Відповісти
Це був черговий рік мародерства і брехні.
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07.12.2024 21:25 Відповісти
Умєров! Де міни?
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07.12.2024 21:33 Відповісти
Це точно рік змін. Яйця по 17 - це було так собі.

А от 100 тисяч бракованих мін та зникненпя мільярдів гривень - це вже потужно.
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07.12.2024 21:33 Відповісти
Заради справедливості, треба зауважити, що мільярди, які випаровуваються, то не know how Умерова, це вже давно запатентовано, ще на початку 2022 року компанією Зеленського-Рєзнікова, двох друзів-одноплемінників. Та компанія вже тоді поставила на промислову основу зникнення у просторі мільярдів і у результаті, як бонус, знищення тисяч і тисяч бійців, українців, які йшли у бій без прикриття артилерією, бо гроші на ********** таємничим чином десь зникали, і гроші чималі. Скільки ж загинуло тоді мотивованих бійців, добровольців, від діяльності тих братів по походженню і мародерству! Так що нинішній "реформатор" МО йде вже по натоптаній стежці, хіба що удосконалюючи вже розроблені і обкатані схеми по мародерству і знищенню українців на фронті.
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08.12.2024 07:14 Відповісти
Уявляю, як ввечері сходиться компанія 5-6 менеджерів- друзів-одноплемінників бубочки і регочуть-------як ми зробили цих придурошних хохлів!!!!!!!!!
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08.12.2024 08:12 Відповісти
ДОТ уклав контракти на 75 мільярдів гривень, заощадивши понад 17 мільярдів. Зокрема, 7 млрд - на харчуванні, 6.5 млрд - на паливі, 3.7 млрд - на речовому забезпеченні. -За заощадження на армії в часі війни потрібно гнати в шию всіх підряд, починаючи з головного "зеленопісінісіма"
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07.12.2024 21:34 Відповісти
Цей рік був дуже результативним:
Ще БІЛЬШЕ корупції!
Ще БІЛЬШЕ розкрадання!
Ще БІЛЬШЕ тупості!
Ще БІЛЬШЕ бусіфікації!
Ще БІЛЬШЕ брехні!
Слава нам, зе-слугам, 5-6 типильним менеджерам та Незламному Потужному БоНевтіку ХренУйду!!!
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07.12.2024 21:34 Відповісти
Все що заощадженно 17 ярдів₴,пішло на З/П створеної наглядової ради ДОТ, а також мусорам,прокурорам, ОП,дбр,і решті непотрібу ! А те що залишилось спиз..дили !
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07.12.2024 21:39 Відповісти
Сам себя не похвалишь, никто не похвалит !
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07.12.2024 22:32 Відповісти
А я, наївна, сподівалася: представник народу, який зазнав багато біди, дітям із дитинства прищеплюють порядність, чесність, відповідальність перед Господом, тож буде чесний і порядний... але щось пішло не так... мабуть, у кожного народу є свій Каїн...
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07.12.2024 22:57 Відповісти
Чмошник
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07.12.2024 23:07 Відповісти
Потужно...
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07.12.2024 23:07 Відповісти
А фактично з часів лупатого папєрєдніка що змінилося?
Тільки назви!
Лишилися ті ж скандали з харчами та сухпаями, що не відповідають нормам безпеки; гнилою турецькою уніформою; розкрадання ГСМ та генеральські члєновози; нездатність забезпечити армію українським озброєнням та ************ хоча б на 20%.
Той же скандал з мінами 120 мм ще з 2022го тягнеться, тільки рік тому про "пороха" розповідав Залужний, а тепер Сметанін. А скандал знаковий, бо демонструє нездатність Укроборонпрому налагодити випуск виробів у відповідності до радянської техдокументації 50річної давнини. Які тут стандарти НАТО?
Єдині зміни, що гроші, на середній ланці, потекли в інші кишені.
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07.12.2024 23:40 Відповісти
Этого нельзя было не заметить
Тырить стали так
Словно завтра конец света
Вы все думаете - Умеров с Ермакрм ездят в США на переговоры?
Не смешите меня
Переговоры - это прикрытие
Пацаны нал вывозят чемоданами
И когда все закончится
С этих козлов выдоить ничего будет невозможно
Наличку они в США к тому времени - легализуют
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08.12.2024 03:02 Відповісти
Зелёный мародер
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08.12.2024 06:18 Відповісти
В нашому підрозділі забезпечення по всіх статтях за 24 рік значно гірше ніж в 23. В 23 гірше ніж в 22 році. Це гівно умєров нічим не краще за гівна рєзнікова. Ха ха ха.
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08.12.2024 07:31 Відповісти
ДОТ уклав контракти на 75 мільярдів гривень, заощадивши понад 17 мільярдів.

 Як вони оце рахують, заощаджуватєлі?
Береться своя ціна, тотім лізиш в інтернет і знаходиш НАЙВИЩУ ціну на цей товар (це в кращому разі, в гіршому - на аналог кращої якості) . Пишеш табличку - вуаля, твоя пабєда в тендері.
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08.12.2024 10:06 Відповісти
Схоже, турецькому базару приходить пиндець.
Забирай своє шобло з лайфсела і мандруй по далі , поки ще можеш.
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08.12.2024 10:26 Відповісти
 
 