Це був рік змін у системі забезпечення Збройних сил України, - Умєров про діяльність ДОТ
Під час презентації "DOT. Рік реформи забезпечення" міністр оборони Рустам Умєров розповів про здобутки ключового елемента реформи оборонних закупівель.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство оборони України.
"Рівно рік тому Міністерство оборони фундаментально змінило підхід до забезпечення нашого війська. Ми запустили Державний оператор тилу (ДОТ) — ключовий елемент реформи оборонних закупівель", - ідеться в повідомленні.
Що вдалося зробити:
• ДОТ уклав контракти на 75 мільярдів гривень, заощадивши понад 17 мільярдів. Зокрема, 7 млрд — на харчуванні, 6.5 млрд — на паливі, 3.7 млрд — на речовому забезпеченні.
• До роботи залучено 45 нових постачальників.
• Запущено DOT-Chain — сучасну ІТ-систему, що зробила тилове забезпечення прозорим і безперебійним.
• Створено наглядову раду ДОТ, до якої увійшли українські та міжнародні експерти, підвищивши довіру до системи.
"Ці зміни дали змогу Міноборони зосередитися на стратегічному управлінні, політиці та контролі, а закупівлі передати спеціалізованій структурі", - зазначив Умєров.
"Дякую всій команді DOT - Державний оператор тилу, зокрема Арсену Жумаділову, за професіоналізм і відданість справі. Разом зміцнюємо обороноздатність України, наближаючи нашу перемогу! Сильна армія — сильна країна!", - резюмував очільник оборонного відомства.
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А от 100 тисяч бракованих мін та зникненпя мільярдів гривень - це вже потужно.
Ще БІЛЬШЕ корупції!
Ще БІЛЬШЕ розкрадання!
Ще БІЛЬШЕ тупості!
Ще БІЛЬШЕ бусіфікації!
Ще БІЛЬШЕ брехні!
Слава нам, зе-слугам, 5-6 типильним менеджерам та Незламному Потужному БоНевтіку ХренУйду!!!
Тільки назви!
Лишилися ті ж скандали з харчами та сухпаями, що не відповідають нормам безпеки; гнилою турецькою уніформою; розкрадання ГСМ та генеральські члєновози; нездатність забезпечити армію українським озброєнням та ************ хоча б на 20%.
Той же скандал з мінами 120 мм ще з 2022го тягнеться, тільки рік тому про "пороха" розповідав Залужний, а тепер Сметанін. А скандал знаковий, бо демонструє нездатність Укроборонпрому налагодити випуск виробів у відповідності до радянської техдокументації 50річної давнини. Які тут стандарти НАТО?
Єдині зміни, що гроші, на середній ланці, потекли в інші кишені.
Тырить стали так
Словно завтра конец света
Вы все думаете - Умеров с Ермакрм ездят в США на переговоры?
Не смешите меня
Переговоры - это прикрытие
Пацаны нал вывозят чемоданами
И когда все закончится
С этих козлов выдоить ничего будет невозможно
Наличку они в США к тому времени - легализуют
Як вони оце рахують, заощаджуватєлі?
Береться своя ціна, тотім лізиш в інтернет і знаходиш НАЙВИЩУ ціну на цей товар (це в кращому разі, в гіршому - на аналог кращої якості) . Пишеш табличку - вуаля, твоя пабєда в тендері.
Забирай своє шобло з лайфсела і мандруй по далі , поки ще можеш.