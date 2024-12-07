Це був рік змін у системі забезпечення Збройних сил України, - Умєров про діяльність ДОТ

Під час презентації "DOT. Рік реформи забезпечення" міністр оборони Рустам Умєров розповів про здобутки ключового елемента реформи оборонних закупівель.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство оборони України.



"Рівно рік тому Міністерство оборони фундаментально змінило підхід до забезпечення нашого війська. Ми запустили Державний оператор тилу (ДОТ) — ключовий елемент реформи оборонних закупівель", - ідеться в повідомленні.

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Що вдалося зробити:

•​ ДОТ уклав контракти на 75 мільярдів гривень, заощадивши понад 17 мільярдів. Зокрема, 7 млрд — на харчуванні, 6.5 млрд — на паливі, 3.7 млрд — на речовому забезпеченні.

​•​ До роботи залучено 45 нових постачальників.

​•​ Запущено DOT-Chain — сучасну ІТ-систему, що зробила тилове забезпечення прозорим і безперебійним.

​•​ Створено наглядову раду ДОТ, до якої увійшли українські та міжнародні експерти, підвищивши довіру до системи.

"Ці зміни дали змогу Міноборони зосередитися на стратегічному управлінні, політиці та контролі, а закупівлі передати спеціалізованій структурі", - зазначив Умєров.

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"Дякую всій команді DOT - Державний оператор тилу, зокрема Арсену Жумаділову, за професіоналізм і відданість справі. Разом зміцнюємо обороноздатність України, наближаючи нашу перемогу! Сильна армія — сильна країна!", - резюмував очільник оборонного відомства.