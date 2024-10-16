"Оператор тилу" розірвав угоду з постачальником харчів для військових на Донеччині. У чому причина?

Закупівельна агенція Міністерства оборони України – "Державний оператор тилу" – припиняє роботу з постачальником "Трейд Граніт Інвест" у Донецькій області та застосовує до нього оперативно-господарські санкції, чим забороняє брати участь у тендерах ДОТ протягом 12 місяців.

Про це йдеться в повідомленні ДОТ.

"Строк застосування санкцій може бути переглянутий у разі вжиття постачальником заходів, що підтверджують його доброчесність та спроможність належно виконувати договірні зобов'язання", – також зазначається в повідомленні.

Причиною стало використання анульованого протоколу випробувань на консерви свинини тушкованої під час постачання військовим на Донецькому напрямку.

"За результатами детального вивчення виявленого порушення було встановлено, що постачальник декілька разів здійснив відвантаження продукції з недійсними якісними документами. Це ставить під сумнів в тому числі безпосередньо якість і самої продукції. Станом на сьогодні зразки цієї партії були відправлені на повторне лабораторне дослідження", – пояснили в ДОТ.

Інцидент стався у військових частинах на Донецькому напрямку. Відтак, із 28 жовтня військовослужбовців забезпечуватимуть постачальники з сусідніх областей.

У разі потреби буде залучений інший постачальник через механізм рамкової угоди.

"Також тепер ми збільшуємо всім постачальникам штрафи за аналогічні порушення з 20% до 100% від вартості продукції. Сподіваюся, це стане уроком для них та запобіжником від вчинення таких недоброчесних дій", – заявив директор із управління ризиками та комплаєнс ДОТ Дмитро Бігунець.

Які запобіжні заходи плануються

Як зазначається, наразі процес контролю відповідності обсягів партій заявленим при відборах для якісних досліджень і зазначених в протоколах випробувань не є автоматизованим, а відповідні документи надаються військовим частинам при відвантаженні товару.

Для того, щоб посилити контроль за обігом продукції, якість якої потребує додаткової уваги, "Державний оператор тилу", на запит Міністерства оборони України, планує цифровізувати процес відповідності фактично відвантажених обсягів до заявлених в протоколах випробувань, а саме – запровадити системне рішення в ІТ-системі управління забезпеченням ЗСУ – DOT Chain.

Планується, що без зазначення номеру протоколу випробувань чи коли заявлений обсяг вже був вичерпаний відповідно до нього, постачальник не матиме змоги сформувати пакет документів та відвантажити товар.

Раніше повідомлялося, що "Державний оператор тилу" провів перші закупівлі харчування за рамковими угодами та уклав два договори договір на закупівлю харчів для військових.

Рамкові угоди дозволяють попередньо кваліфікованим учасникам оперативно укладати контракти з Державним оператором тилу. Це пришвидшує постачання, а також допомагає забезпечити безперервність процесу.

До того стало відомо, що Міноборони планує об'єднати свої закупівельні агенції – "Агенцію оборонних закупівель" і "Державний оператор тилу" – в одне підприємство.