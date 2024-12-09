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С 2025 года потребности армии в БПЛА, РЭБ/РЭР, НРК будут собираться через DOT-Chain Defense

DOT-Chain Defense

Внедрение DOT-Chain Defense поможет подразделениям формировать заявки, критически важные средства будут поставляться быстрее, а производители будут иметь четкое понимание потребностей ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственный оператор тыла.

Отмечается, что цифровизация поможет сделать процесс значительно прозрачнее и ускорить поставки критически важных для фронта средств выполнения боевых задач.

К такому решению пришли благодаря успешному опыту системы DOT-Chain, которая сократила цикл поставки продуктов питания для ВСУ в 4 раза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это был год изменений в системе обеспечения Вооруженных сил Украины, - Умеров о деятельности ДОТ

"DOT-Сһаіп очень быстро развивается и масштабирует свой потенциал. Еще на этапе запуска я говорила, что эта система в будущем сможет заниматься не только заказом на поставки питания. И это будущее уже наступило. Благодаря DOT-Сһаіп появится возможность оперативно поставлять дроны туда, где в этом нуждаются военные. И в тех количествах, которые действительно необходимы", - отметила Екатерина Черногоренко, заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

В целом полноценное внедрение DOT-Chain Defense позволит:

  • участвовать подразделениям в формировании заявок.

Заявки формируются непосредственно подразделениями, которые используют средства. Это повышает точность и эффективность снабжения;

  • оптимизировать время и ресурсы военных.

Они больше не будут тратить время на бюрократическую работу. Система диджитализирует подачу заявок, мониторинг и отчетность, позволяя сосредоточиться на выполнении боевых задач;

  • быстро поставлять критически важные средства.

Цифровизация сокращает время между формированием потребности и поставкой, устраняя бюрократические задержки;

  • увеличить прозрачность и эффективность производства.

Производители получают четкое понимание потребностей ВСУ. Это позволяет оптимизировать производственные мощности, улучшать качество продукции и ускорять ее изготовление.

Читайте на "Цензор.НЕТ": О некачественных продуктах воинские части смогут сообщать в ІТ-системе DOT-Chain, - Минобороны

Подробнее читайте по ссылке: http://bit.ly/3ZqR1M6

Автор: 

оружие (10215) закупки (753) дроны (3909) РЭБ (129) Государственный оператор тыла (56)


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"Вот гдє сабака парилась!" (с)
То теперка точно можна буде відкорковувати шампанське!
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09.12.2024 13:42 Ответить
Ви вже отими ''дотами'' дозамовлялися що немає чим хлопцям на ''нулю'' воювати, та нічим озброїти бригади в тилу!
Ідіть зелені зрадники під три чорти, бо ви все похєрите до чого торкнетеся!
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09.12.2024 13:49 Ответить
а шо в бюджеті грошей вже немає шо знову на асфальт пішли
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09.12.2024 13:55 Ответить
Десь із числа 25 у нас закривається казначейство, на канікули. 30+ років усі, хто при владі знають, що до цього числа треба справити всі свої справи з бюджетними грошима. Тут справа не в зелених, тут традиція відпрацьована десятиліттями.)
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09.12.2024 14:01 Ответить
А головне ж ХТО буде рахувати і перенаправляти оті гроші і самі девайси! Той, Тимошенко з досвідом "великого крадівництва" чи той же фьОдоров з досвідом "великої компьютерізації"? Чи може ще якийсь штимп з орбіти ЗЕрмачили - головне ж щоб крав і...ділився з потрібними "бійцями невидимого фронту корупції", яку вже давно...викорінили, правда, є ньюанси.
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09.12.2024 13:56 Ответить
 
 