С 2025 года потребности армии в БПЛА, РЭБ/РЭР, НРК будут собираться через DOT-Chain Defense

Внедрение DOT-Chain Defense поможет подразделениям формировать заявки, критически важные средства будут поставляться быстрее, а производители будут иметь четкое понимание потребностей ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственный оператор тыла.

Отмечается, что цифровизация поможет сделать процесс значительно прозрачнее и ускорить поставки критически важных для фронта средств выполнения боевых задач.

К такому решению пришли благодаря успешному опыту системы DOT-Chain, которая сократила цикл поставки продуктов питания для ВСУ в 4 раза.

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"DOT-Сһаіп очень быстро развивается и масштабирует свой потенциал. Еще на этапе запуска я говорила, что эта система в будущем сможет заниматься не только заказом на поставки питания. И это будущее уже наступило. Благодаря DOT-Сһаіп появится возможность оперативно поставлять дроны туда, где в этом нуждаются военные. И в тех количествах, которые действительно необходимы", - отметила Екатерина Черногоренко, заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

В целом полноценное внедрение DOT-Chain Defense позволит:

участвовать подразделениям в формировании заявок.

Заявки формируются непосредственно подразделениями, которые используют средства. Это повышает точность и эффективность снабжения;

оптимизировать время и ресурсы военных.

Они больше не будут тратить время на бюрократическую работу. Система диджитализирует подачу заявок, мониторинг и отчетность, позволяя сосредоточиться на выполнении боевых задач;

быстро поставлять критически важные средства.

Цифровизация сокращает время между формированием потребности и поставкой, устраняя бюрократические задержки;

увеличить прозрачность и эффективность производства.

Производители получают четкое понимание потребностей ВСУ. Это позволяет оптимизировать производственные мощности, улучшать качество продукции и ускорять ее изготовление.

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