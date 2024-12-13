Зеленський провів Технологічну Ставку: Є перші контури того, яким чином можемо додатково посилити наш захист неба
У п'ятницю, 13 грудня, президент України Володимир Зеленський провів першу зустріч Технологічної Ставки, на якій обговорили захист від російських повітряних цілей.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у Телеграмі.
Це було фактично установче засідання. Спеціальний формат впровадження інновацій для оборони за участі науковців і виробників зброї, розробників технологічних рішень для наших Сил оборони та безпеки України. Звичайно, були й усі необхідні командувачі та представники армії, розвідки й Сил безпеки", - зазначив Зеленський.
За його словами, на Ставці сьогодні зосередилися на першому, ключовому завданні, а саме на захисті неба - це протидія "Шахедам" та ракетам.
"Вже відбулася тривала й доволі детальна розмова щодо цих питань, є вже перші контури того, яким чином можемо додатково посилити наш захист", - наголосив президент.
Зеленський додав, що на наступній Технологічній Ставці мають бути представлені конкретні рішення.
Обстріл 13 грудня 2024 року
Відомо, що окупанти запустили "Кинджали" в бік західних областей України.
Раніше повідомлялось про зліт Ту-95МС та МіГ-31К. Російські окупанти атакують Україну ракетами.
Вибухи пролунали у низці областей.
Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що росіяни завдають ударів по енергооб'єктах.
В Україні через масовану російську ракетну атаку на енергетичні об’єкти обсяг застосування заходів обмеження споживання електрики збільшений.
Будь ласка, зачекайте...
Альо, Свідки розгону розбійників і зниження тарифів на комірне для неадекватних, ви ж мабуть усе записуєте?
Что вряд-ли
Та вони мали бути рік тому!
Взагалі, як подивлюсь, якщо щось під контроль взяли, централізували і очолили - все, пиши пропало, згине, розвалиться.