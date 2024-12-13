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Зеленський (22411) ППО (2920) ракети (3926) Ставка (119) Шахед (563) війна в Україні (1102)

Зеленський провів Технологічну Ставку: Є перші контури того, яким чином можемо додатково посилити наш захист неба

Зеленський провів першу Технологічну Ставку 13 грудня

У п'ятницю, 13 грудня, президент України Володимир Зеленський провів першу зустріч Технологічної Ставки, на якій обговорили захист від російських повітряних цілей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у Телеграмі.

Це було фактично установче засідання. Спеціальний формат впровадження інновацій для оборони за участі науковців і виробників зброї, розробників технологічних рішень для наших Сил оборони та безпеки України. Звичайно, були й усі необхідні командувачі та представники армії, розвідки й Сил безпеки", - зазначив Зеленський.

За його словами, на Ставці сьогодні зосередилися на першому, ключовому завданні, а саме на захисті неба - це протидія "Шахедам" та ракетам.

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"Вже відбулася тривала й доволі детальна розмова щодо цих питань, є вже перші контури того, яким чином можемо додатково посилити наш захист", - наголосив президент.

Зеленський додав, що на наступній Технологічній Ставці мають бути представлені конкретні рішення.

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Обстріл 13 грудня 2024 року

Відомо, що окупанти запустили "Кинджали" в бік західних областей України.

Раніше повідомлялось про зліт Ту-95МС та МіГ-31К. Російські окупанти атакують Україну ракетами.

Вибухи пролунали у низці областей.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що росіяни завдають ударів по енергооб'єктах.

В Україні через масовану російську ракетну атаку на енергетичні об’єкти обсяг застосування заходів обмеження споживання електрики збільшений.

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Топ коментарі
+12
я здогадуюсь - буде анонсовано потужний План захисту Неба. Спочатку він буде предствлений партнерам, а коли ті пошлють то через місяць-два випливе в парламенті і як результат буде створене Міністерство Захисту Неба. Міністром буде призначено когось на кшталт потужних менеджерів як Сірожа Лєщенко чи дебіл-Милованов
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13.12.2024 18:20
+8
Технологічну? Точно не техногенну чи *****************?
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13.12.2024 18:11
+8
Так, з планами фсееее. Не працюють. Іде пошук шо зайде баранам та вівцям. Технологична ставка це ноу млять хау жОПи?
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13.12.2024 18:17
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Технологічну? Точно не техногенну чи *****************?
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13.12.2024 18:11 Відповісти
Пан президент я знаю как усилить оборону, можно прибыль государственных банков направить не заграницу, а на дроны и беспилотные системы для ЗСУ это очень поможет!
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13.12.2024 18:11 Відповісти
Красти меньше
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13.12.2024 18:13 Відповісти
Дилема, з якою навіть мудрий нарід не впорається: "Як менше красти, але мати більше"
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13.12.2024 18:29 Відповісти
Помолитися?
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13.12.2024 18:12 Відповісти
Ми про перші контури чогось чули вже разів сто...
Альо, Свідки розгону розбійників і зниження тарифів на комірне для неадекватних, ви ж мабуть усе записуєте?
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13.12.2024 18:14 Відповісти
Так, з планами фсееее. Не працюють. Іде пошук шо зайде баранам та вівцям. Технологична ставка це ноу млять хау жОПи?
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13.12.2024 18:17 Відповісти
Подскажу как - минимум вернуть к жизни проекты от "Луча", угробленные в 2020 году.
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13.12.2024 18:20 Відповісти
я здогадуюсь - буде анонсовано потужний План захисту Неба. Спочатку він буде предствлений партнерам, а коли ті пошлють то через місяць-два випливе в парламенті і як результат буде створене Міністерство Захисту Неба. Міністром буде призначено когось на кшталт потужних менеджерів як Сірожа Лєщенко чи дебіл-Милованов
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13.12.2024 18:20 Відповісти
Д'єрмака на дирижаблі запускатимуть-тоді кацапи не стрілятимуть ракетами. Їм такий кротяра в ОПі більш корисніший
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13.12.2024 18:22 Відповісти
А в якості ********* - Стефанчука. Тільки його треба ще трохи підкачати.
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13.12.2024 19:58 Відповісти
Перекладаю з зельонського - пістєл, пістю і пістєть буду
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13.12.2024 18:28 Відповісти
Три плани, дві ставки зелені піз……боли
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13.12.2024 18:35 Відповісти
коли собаці немає чого робит, вона яйця лиже. Коли зеленському- той ставки проводить. Дайте йомоу ще 6 років і три роки війни, так може він мобілізацію почне.
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13.12.2024 19:11 Відповісти
на третьому році повномасштабної війни -перші контури. це потужно , чи ********?
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13.12.2024 18:41 Відповісти
могутньо
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13.12.2024 19:08 Відповісти
докачати воднем двох таких потужних гівнюків як лисий та йузік і замість стратостатів пускати їх в стратосферу, де їх ще більше роздує, прикриваючи колосальні площі, високо до вітру, щоб і снайпер не дострелив і "арешнік", падаючий з гіперзвуком, боявся в гімно по самі орєшки потрапити ))
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13.12.2024 18:42 Відповісти
Просто ідіот. Його культурно посилають (слава Богу не за руцьким кораблем) а він удає, що він нічого не второпав. Продовжує малювати плани, контурні карти ... без Покровська. До речі, як там поживає детальний план чи то стійкості, чи ще чогось інтелектуального ? Агласіть пжалуйста весь план!
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13.12.2024 18:47 Відповісти
Технологічна ставка ! Це вже майже перемога !
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13.12.2024 18:51 Відповісти
Вдарити нарешті, ракетами по аеродромах зі стратавіа та складах ворога? Та нє, дурня якась, технологічна ставка - ось що нас захистить. Ідіот і імпотент.
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13.12.2024 18:59 Відповісти
навіщо? Є куча підстанцій у москалів. Особливо біля москви.
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13.12.2024 19:04 Відповісти
ВОТ ЧЕТВЕРТЬ КОНТУРА. Юго-западная часть. Красненьким помечено.
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13.12.2024 19:03 Відповісти
Уйди уже... может судьба Каддафи тебя не постигнет....
Что вряд-ли
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13.12.2024 19:10 Відповісти
«Перші контури»?!
Та вони мали бути рік тому!
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13.12.2024 19:19 Відповісти
"Технологічна ставка","уперше"....
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13.12.2024 19:21 Відповісти
будуть вирішувати, як на фронті обходитись без дронів? Бо щось "мільон дронів" не стався.
Взагалі, як подивлюсь, якщо щось під контроль взяли, централізували і очолили - все, пиши пропало, згине, розвалиться.
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13.12.2024 19:28 Відповісти
Що попало аби відосік випустить для лохів
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13.12.2024 19:34 Відповісти
Мда.... Жду Интеллектуальную ставку. Наверное зря жду.
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13.12.2024 19:51 Відповісти
Гра на публіку!
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13.12.2024 20:25 Відповісти
Одним пальцем і на піаніно грає, і контури креслить.
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13.12.2024 21:37 Відповісти
Смарагденський потужно намалював криву лінію на папері. Полюбувався, і сказав - Ось перший контур того, яким чином можемо додатково посилити наш захист неба!
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13.12.2024 21:46 Відповісти
перша ставка.. перші контури... ви там що? смієтеся?
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13.12.2024 21:51 Відповісти
Шоу вечернего дякулы.
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13.12.2024 22:10 Відповісти
 
 