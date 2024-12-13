Зеленський провів Технологічну Ставку: Є перші контури того, яким чином можемо додатково посилити наш захист неба

У п'ятницю, 13 грудня, президент України Володимир Зеленський провів першу зустріч Технологічної Ставки, на якій обговорили захист від російських повітряних цілей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у Телеграмі.

Це було фактично установче засідання. Спеціальний формат впровадження інновацій для оборони за участі науковців і виробників зброї, розробників технологічних рішень для наших Сил оборони та безпеки України. Звичайно, були й усі необхідні командувачі та представники армії, розвідки й Сил безпеки", - зазначив Зеленський.

За його словами, на Ставці сьогодні зосередилися на першому, ключовому завданні, а саме на захисті неба - це протидія "Шахедам" та ракетам.

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"Вже відбулася тривала й доволі детальна розмова щодо цих питань, є вже перші контури того, яким чином можемо додатково посилити наш захист", - наголосив президент.

Зеленський додав, що на наступній Технологічній Ставці мають бути представлені конкретні рішення.

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Обстріл 13 грудня 2024 року

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