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Польща не розглядає можливості відправки військ в Україну, - Сікорський

Сікорський: Польща не планує відправляти війська в Україну

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський спростував припущення про можливість відправлення польських військових до України.

Про це повідомляє Польське Радіо, інформує Цензор.НЕТ.

"Польща має 600-кілометровий кордон із Білоруссю та Росією. Ми забезпечуємо всю логістичну підтримку для України, і, можливо, саме в цьому полягає наша роль. Проте питання про відправлення військ в Україну не стоїть на порядку денному", - заявив Сікорський під час свого візиту в Берлін.

Заява прозвучала в контексті зустрічі "Велика пʼятірка плюс" ЄС (Польща, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія), де обговорювалися ключові питання співпраці в рамках підтримки України.

Раніше, 27 листопада, прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що у допомозі Україні достатньо холодного інтересу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поки РФ не закінчить жорстоку війну проти України, її членство в ОБСЄ має бути призупинено, - Сікорський

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Топ коментарі
+20
Краще ляхи перекрийте зерновий кордон, у вас тепер нові корейськи танки, нові літаки, все нове, за рахунок сдачи мотлоха в Україну ! А ваши жолнежи тут і НАХ..... не треба !
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13.12.2024 18:16
+12
Зате Московія розглядає відправлення військ в Польщу...
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13.12.2024 18:30
+8
Всі сили на кордон з Україною - бойкотувати фури і розсипати зерно з вагонів!!!
Дзяди вєлькопольскі.
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13.12.2024 18:45
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Краще ляхи перекрийте зерновий кордон, у вас тепер нові корейськи танки, нові літаки, все нове, за рахунок сдачи мотлоха в Україну ! А ваши жолнежи тут і НАХ..... не треба !
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13.12.2024 18:16 Відповісти
КУРВА.
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13.12.2024 18:18 Відповісти
а шо сі стало шо сі не запхало?
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13.12.2024 19:28 Відповісти
Можу добавити
-Пані пшелка?(незаймана)
-так
-А цо пані не кшичє(не кричить)?
-а цо пан вже запірдолил?
-Так
-Ну то ААЙЙЙ
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13.12.2024 19:34 Відповісти
Добра новина!
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13.12.2024 18:20 Відповісти
Цей пшеківський всепропальщік реально дістав. Нагадаю, що саме він приїжджав домовлятися з бидлюковичем і вийшов після зустрічі з ним переляканим до усрачки:

Так на виході з переговорів, він говорив "Якщо ви це не підтримаєте, у вас буде Надзвичайний стан, буде армія. Ви всі помрете", - сказав Сікорський.

https://www.pravda.com.ua/news/2014/02/21/7015576/

https://www.youtube.com/watch?v=kSJ8vhKmyTc

Інтернет все пам'ятає...
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13.12.2024 18:27 Відповісти
Зате Московія розглядає відправлення військ в Польщу...
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13.12.2024 18:30 Відповісти
Польша не розглядає відправку місії на Альфа-Центавра.
Сікорський також не розглядає своє балатування на пост президента США.
Ще Польша не розглядає вирощувати плантації кави, бананів та бавовни.
Доречі Польша теж не розглядає місію по пошуку Лох-Неського чудовиська, як і сніжної людини...
... багато чого Польша не розглядає
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13.12.2024 18:37 Відповісти
Всі сили на кордон з Україною - бойкотувати фури і розсипати зерно з вагонів!!!
Дзяди вєлькопольскі.
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13.12.2024 18:45 Відповісти
гієна європи. Які війська? сікорський, не треба зайвий раз нагадувати, хто ви є. Всі в курсі.
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13.12.2024 18:53 Відповісти
І даремно, шо не розглядають.
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13.12.2024 18:56 Відповісти
Най їх, може гадаюь шо у себе легше буде воювати
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13.12.2024 18:58 Відповісти
Ну що тут сказати,крім матюків
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13.12.2024 19:03 Відповісти
Що це за логістична підтримка ? Всі проблеми фермерів вирішувати блокадою кордону України, щоб в ЄС побачили незгоду польських фермерів. Щодо військ. То зазвичай вони їдуть воювати. Поліцейських у нас і своїх вистачає.
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13.12.2024 19:21 Відповісти
Поляки чекають, коли кацапи "переступлять через наші трупи..." Але тоді вже буде пізно...
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13.12.2024 19:27 Відповісти
Що означає " БУБ"? "Кацапський наймит"? Чи "батрак"?
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13.12.2024 22:33 Відповісти

Пане Яр! Будьте милостивим - не доводьте школяра (чи то "подоляцького плоскогубця") до енурезу. Бо гріх будете мати.
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13.12.2024 23:42 Відповісти
Та цей кацапський батрак уже "задрав"... Провокує на матюки - щоб потім поскаржиться адміну...
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13.12.2024 23:46 Відповісти
Навіщо ж матюкати болєзного?
Як на мене, достатньо вести з ним бесіду так, ніби перед Вами 5-річна дитина... Свого часу я практикував цю тактику проти одного Вашого "палкого шанувальника" - амфаша. Результат перевершив усі мої очікування...
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14.12.2024 00:37 Відповісти
А якщо для охорони робіт по ексгумації?
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13.12.2024 21:42 Відповісти
ну там електоральний цикл йде вже, вибори
чи хтось думає шо фрази на кшталт "звичайно відправим наших хлопців на донбас" додають голосів? не тре на це зважати зараз
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14.12.2024 00:28 Відповісти
 
 