Польща не розглядає можливості відправки військ в Україну, - Сікорський
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський спростував припущення про можливість відправлення польських військових до України.
Про це повідомляє Польське Радіо, інформує Цензор.НЕТ.
"Польща має 600-кілометровий кордон із Білоруссю та Росією. Ми забезпечуємо всю логістичну підтримку для України, і, можливо, саме в цьому полягає наша роль. Проте питання про відправлення військ в Україну не стоїть на порядку денному", - заявив Сікорський під час свого візиту в Берлін.
Заява прозвучала в контексті зустрічі "Велика пʼятірка плюс" ЄС (Польща, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія), де обговорювалися ключові питання співпраці в рамках підтримки України.
Раніше, 27 листопада, прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що у допомозі Україні достатньо холодного інтересу.
Будь ласка, зачекайте...
-Пані пшелка?(незаймана)
-так
-А цо пані не кшичє(не кричить)?
-а цо пан вже запірдолил?
-Так
-Ну то ААЙЙЙ
Так на виході з переговорів, він говорив "Якщо ви це не підтримаєте, у вас буде Надзвичайний стан, буде армія. Ви всі помрете", - сказав Сікорський.
https://www.pravda.com.ua/news/2014/02/21/7015576/
https://www.youtube.com/watch?v=kSJ8vhKmyTc
Інтернет все пам'ятає...
Сікорський також не розглядає своє балатування на пост президента США.
Ще Польша не розглядає вирощувати плантації кави, бананів та бавовни.
Доречі Польша теж не розглядає місію по пошуку Лох-Неського чудовиська, як і сніжної людини...
... багато чого Польша не розглядає
Дзяди вєлькопольскі.
Пане Яр! Будьте милостивим - не доводьте школяра (чи то "подоляцького плоскогубця") до енурезу. Бо гріх будете мати.
Як на мене, достатньо вести з ним бесіду так, ніби перед Вами 5-річна дитина... Свого часу я практикував цю тактику проти одного Вашого "палкого шанувальника" - амфаша. Результат перевершив усі мої очікування...
чи хтось думає шо фрази на кшталт "звичайно відправим наших хлопців на донбас" додають голосів? не тре на це зважати зараз