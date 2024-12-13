Польща не розглядає можливості відправки військ в Україну, - Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський спростував припущення про можливість відправлення польських військових до України.

Про це повідомляє Польське Радіо, інформує Цензор.НЕТ.

"Польща має 600-кілометровий кордон із Білоруссю та Росією. Ми забезпечуємо всю логістичну підтримку для України, і, можливо, саме в цьому полягає наша роль. Проте питання про відправлення військ в Україну не стоїть на порядку денному", - заявив Сікорський під час свого візиту в Берлін.

Заява прозвучала в контексті зустрічі "Велика пʼятірка плюс" ЄС (Польща, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія), де обговорювалися ключові питання співпраці в рамках підтримки України.

Раніше, 27 листопада, прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що у допомозі Україні достатньо холодного інтересу.

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