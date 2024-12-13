Окупанти штурмують малими групами та зосереджуються в підвалах, - ОТУ "Луганськ" про ситуацію в Торецьку

Ситуація в Торецьку Донецької області дуже складна. Ворог намагається просочитись малими піхотними групами в місто.

Про це в ефірі "Еспресо" розповіла речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, інформує Цензор.НЕТ.

За словами речниці, російські загарбники намагаються діяти малими піхотними групами.

"Ворог намагається просочитись малими піхотними групами в Торецьк. Вони зосереджуються в підвалах та в різних схованках, щоб потім проводити штурмові дії на позиції українських підрозділів, які тримають оборону в місті",- розповіла Бобовнікова.

Вона зазначила, що в Торецьку багато знищених будинків та вулиць, де окупанти переховуються для того, щоб далі пересовуватися містом.

"Через це тут дуже складно будувати оборону, хоча нашим військовим це вдається. Сили оборони вже досить тривалий час стримують противника в цьому місті. Попри це, ворог постійно атакує і намагається активно штурмувати наші позиції. Ситуація в Торецьку дуже складна", - додала вона.

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