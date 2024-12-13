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Окупанти штурмують малими групами та зосереджуються в підвалах, - ОТУ "Луганськ" про ситуацію в Торецьку

ОТУ Луганськ про ситуацію в Торецьку

Ситуація в Торецьку Донецької області дуже складна. Ворог намагається просочитись малими піхотними групами в місто.

Про це в ефірі "Еспресо" розповіла речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, інформує Цензор.НЕТ.

За словами речниці, російські загарбники намагаються діяти малими піхотними групами.

"Ворог намагається просочитись малими піхотними групами в Торецьк. Вони зосереджуються в підвалах та в різних схованках, щоб потім проводити штурмові дії на позиції українських підрозділів, які тримають оборону в місті",- розповіла Бобовнікова.

Вона зазначила, що в Торецьку багато знищених будинків та вулиць, де окупанти переховуються для того, щоб далі пересовуватися містом.

"Через це тут дуже складно будувати оборону, хоча нашим військовим це вдається. Сили оборони вже досить тривалий час стримують противника в цьому місті. Попри це, ворог постійно атакує і намагається активно штурмувати наші позиції. Ситуація в Торецьку дуже складна", - додала вона.

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Топ коментарі
+4
Друзі, штурм малими групами - це не ноу-хау. Це тактика виживання м'яса. Психічні атаки у минулому. У нас немає суцільної лінії оборони. Тому треба мінувати підвали. Щоб відбити бажання лізти у підвал. А ще треба більше колючого дроту. Не зуби дракона, а саме дроту. Море дроту.
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13.12.2024 19:06
+1
карта підвалів та різних схованок торецька, люб'язно надана оп-ою прєзіка і лічно її дарагім руководітєльом!
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13.12.2024 19:20
+1
не так страшна ртуть, як розказки про неї. до першої половини 80х, майже в кожній підсобці фізкабінетів стояла літрова емність з ртуттю, дослід торічеллі по атмосферному тиску у класі показувати.
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13.12.2024 19:23
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В підвалах? Тобто в руїнах. А випалювати цю нечисть немає чим? Напевно так. Заходять в руїни,закріплюються і планують подальший наступ. А у нас як "немає сенсу тримати руїни" так "на більш вигідні позиції"... які виявляється в чистому полі.
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13.12.2024 18:54 Відповісти
Друзі, штурм малими групами - це не ноу-хау. Це тактика виживання м'яса. Психічні атаки у минулому. У нас немає суцільної лінії оборони. Тому треба мінувати підвали. Щоб відбити бажання лізти у підвал. А ще треба більше колючого дроту. Не зуби дракона, а саме дроту. Море дроту.
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13.12.2024 19:06 Відповісти
Дуже часто наші бійці на ті міни
ледве не наскакують на БМП
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13.12.2024 21:53 Відповісти
Жінко, по перше, БМП чи авто по підвалах не їздять. Це вам відомо ! ? Колючка кидається навколо ВОПів, а не по городам цивільних. Це по друге. І нарешті, якщо я не у курсі, то намагаюсь ... мовчати.
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14.12.2024 13:47 Відповісти
Потрібно при відступі закопувати в підвалах ємності з ртутю , хай орки дихають на здоров'я .
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13.12.2024 19:10 Відповісти
не так страшна ртуть, як розказки про неї. до першої половини 80х, майже в кожній підсобці фізкабінетів стояла літрова емність з ртуттю, дослід торічеллі по атмосферному тиску у класі показувати.
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13.12.2024 19:23 Відповісти
Так. В кожному взводі є ємність з ртуттю. Десь так один кубометр. А кубометр ртуті важить 13,6 тонн
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13.12.2024 19:33 Відповісти
Конечно, в каждом подразделении ВСУ есть ёмкости с ртутью...
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13.12.2024 19:39 Відповісти
карта підвалів та різних схованок торецька, люб'язно надана оп-ою прєзіка і лічно її дарагім руководітєльом!
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13.12.2024 19:20 Відповісти
Вони вже досить давно використовують тактику малих груп і накопичення, про це вже хто тільки не розказував: і бійці, і командири, і журналісти з експертами. І що? Тактика протидії вироблена? Ні, звісно, натомість деградація управління.
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13.12.2024 19:37 Відповісти
Що це за відмазка від паркетних?
Краще великими групами?
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13.12.2024 20:47 Відповісти
ворог дже більшу частину міста захопив, а у вас....
Ворог намагається просочитись малими піхотними групами в місто (с)
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13.12.2024 22:18 Відповісти
 
 