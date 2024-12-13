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Зеленський відвідає Брюссель 18 грудня: заплановано зустрічі з лідерами країн ЄС та НАТО

Зеленський відвідає Брюссель 18 грудня

Президент України Володимир Зеленський наступної середи, 18 грудня, у Брюсселі зустрінеться з лідерами країн Європейського Союзу та НАТО, щоб обговорити підтримку у війні з РФ.

Про це пише агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначили співрозмовники агентства, у Зеленського заплановані зустрічі з лідерами Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі.

Зазначається, що Зеленський планує обговорити підтримку України у війні з Росією.

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"Це не буде зустріч, на якій будуть прийняті конкретні рішення, вона буде більш політичною, щоб обговорити найближчі тижні й місяці", - додало джерело, знайоме з планом зустрічі.

Зустріч організовує генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Вона передбачатиме спільне засідання та кілька двосторонніх зустрічей із Зеленським.

Автор: 
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Топ коментарі
+4
"Це не буде зустріч на якій будуть прийняті конкретні рішення....." Оце і вся ціна чергової екскурсії нелоха. Час вже майже на години йде а воно поїде там кататися з дєрьмаком в обнімку.
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13.12.2024 18:58
+4
От тут дехто незадоволений, що західні країни мало підтримки нам надають.
А ви спробуйте на місці їх лідерів витерпіти хамовитого зе! На майже всіх міжнародних зустрічах присутній, всюди пхається, захочеш відійти посцяти, а тут голова вилазе з-під кабінки і починає втирати щось про слабопотужну підтримку з певео і дальнобійністю. Як при цьому хезати чи сцяти?
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13.12.2024 19:01
+3
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13.12.2024 18:57
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13.12.2024 18:57 Відповісти
"Це не буде зустріч на якій будуть прийняті конкретні рішення....." Оце і вся ціна чергової екскурсії нелоха. Час вже майже на години йде а воно поїде там кататися з дєрьмаком в обнімку.
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13.12.2024 18:58 Відповісти
Це пАтужний удар в спину шахтарям Покровська. Я серйозно. Вони були упевнені, що Банкова переїжджає у Покровськ до кінця зими. Тримати фортецю. Оце так зрада! Ухилянт вже вп'яте ухилився.
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13.12.2024 18:59 Відповісти
От тут дехто незадоволений, що західні країни мало підтримки нам надають.
А ви спробуйте на місці їх лідерів витерпіти хамовитого зе! На майже всіх міжнародних зустрічах присутній, всюди пхається, захочеш відійти посцяти, а тут голова вилазе з-під кабінки і починає втирати щось про слабопотужну підтримку з певео і дальнобійністю. Як при цьому хезати чи сцяти?
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13.12.2024 19:01 Відповісти
Він не за результатами їздить. А токмо волею пославшей мя жани!
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13.12.2024 19:10 Відповісти
та просто лєнка закомандували поїхать, по прєдрождєствєннському базарю пошастать. побазарювать, наряди вигулять і мєлкіх своїх тоже, ґлювайну жлуктонуть, кіндєрпуншу, брюсельской капусти прикупить, доки зє лєнський тусуваться в верхах брусельских низів буде. ну і святе- глянуть, по чім у тих бруселях скумбрія, з якої на рожество мона приготувати купу дешевих, але корисних блюд в поєднанні з брокколі.
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13.12.2024 19:08 Відповісти
От українська гнида, так гнида. Не проженеш, і не роздавиш. Жирує холєра. І Совість не ікається.
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13.12.2024 19:13 Відповісти
Ща лідор нації проявить свій талант політика.Переживаю
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13.12.2024 19:19 Відповісти
Маск назвав божевіллям допомогу США для України-
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13.12.2024 19:21 Відповісти
знову він всіх лякає
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13.12.2024 19:22 Відповісти
Як же він усіх заграв.
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13.12.2024 19:33 Відповісти
дальше від фронту, ближче до "хатинки" в Лондоні.
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13.12.2024 20:09 Відповісти
зєля привезе в брюсель різдвяний подарунок - здачу Покровська і тисячі наших втрат в оточенні
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13.12.2024 20:09 Відповісти
Не перевдягнеться і не поголиться один гуй!
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13.12.2024 20:19 Відповісти
А в Покровск не поедет?
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13.12.2024 22:05 Відповісти
Шукає в котру країну здриснути після того, як кине Україну в ноги путіну. Знаєте, яка різниця між диктатором і демократом? Диктатор дбає за свою країну, бо знає, що якщо повстане народ, то йому нема куди втікати. А демократ взаглі не дбає за свою країну, бо він знає, що якщо повстне народ, то він здрисне в будь-яку країну і буде "жертвою антидемократичного бунту". Хто не згідний?
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14.12.2024 00:46 Відповісти
Чмо небрите якого хера воно вешрається
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14.12.2024 06:45 Відповісти
 
 