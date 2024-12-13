Зеленський відвідає Брюссель 18 грудня: заплановано зустрічі з лідерами країн ЄС та НАТО

Президент України Володимир Зеленський наступної середи, 18 грудня, у Брюсселі зустрінеться з лідерами країн Європейського Союзу та НАТО, щоб обговорити підтримку у війні з РФ.

Про це пише агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначили співрозмовники агентства, у Зеленського заплановані зустрічі з лідерами Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі.

Зазначається, що Зеленський планує обговорити підтримку України у війні з Росією.

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"Це не буде зустріч, на якій будуть прийняті конкретні рішення, вона буде більш політичною, щоб обговорити найближчі тижні й місяці", - додало джерело, знайоме з планом зустрічі.

Зустріч організовує генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Вона передбачатиме спільне засідання та кілька двосторонніх зустрічей із Зеленським.