Зеленський відвідає Брюссель 18 грудня: заплановано зустрічі з лідерами країн ЄС та НАТО
Президент України Володимир Зеленський наступної середи, 18 грудня, у Брюсселі зустрінеться з лідерами країн Європейського Союзу та НАТО, щоб обговорити підтримку у війні з РФ.
Про це пише агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.
Як зазначили співрозмовники агентства, у Зеленського заплановані зустрічі з лідерами Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі.
Зазначається, що Зеленський планує обговорити підтримку України у війні з Росією.
"Це не буде зустріч, на якій будуть прийняті конкретні рішення, вона буде більш політичною, щоб обговорити найближчі тижні й місяці", - додало джерело, знайоме з планом зустрічі.
Зустріч організовує генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Вона передбачатиме спільне засідання та кілька двосторонніх зустрічей із Зеленським.
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А ви спробуйте на місці їх лідерів витерпіти хамовитого зе! На майже всіх міжнародних зустрічах присутній, всюди пхається, захочеш відійти посцяти, а тут голова вилазе з-під кабінки і починає втирати щось про слабопотужну підтримку з певео і дальнобійністю. Як при цьому хезати чи сцяти?