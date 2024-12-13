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Роскомнагляд заблокував месенджер Viber на території РФ

viber,вайбер

Роскомнагляд повідомив, що месенджер Viber заблоковано в Росії нібито за невиконання вимог російського законодавства.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Доступ до сервісу Viber обмежений у зв'язку з порушенням вимог російського законодавства до організаторів поширення інформації, виконання яких необхідне для запобігання загрозам використання месенджера в терористичних та екстремістських цілях, вербування громадян для їх вчинення, продажу наркотиків, а також у зв'язку з розміщенням протиправної інформації" , – повідомляє телеграм-канал відомства.

Також читайте: Через заборону месенджера Discord командні штаби РФ можуть залишитися без трансляції з БПЛА, - ЗМІ

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Топ коментарі
+9
"гарний месенджер - потрібно брати" (с)
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13.12.2024 19:30
+9
так, в путіна від Viber діарея, як і від ютубчика. сере бункерне чмо.
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13.12.2024 19:36
+7
Московитам потрібно все відключити.
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13.12.2024 19:43
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А що вони там якусь шлункову палочку знайшли,як в йогурті?
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13.12.2024 19:29 Відповісти
Знайшли в Вайбері посилання на Тєлєгу
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13.12.2024 19:36 Відповісти
так, в путіна від Viber діарея, як і від ютубчика. сере бункерне чмо.
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13.12.2024 19:36 Відповісти
мі ісчо не начіналі
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13.12.2024 20:07 Відповісти
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14.12.2024 01:26 Відповісти
"гарний месенджер - потрібно брати" (с)
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13.12.2024 19:30 Відповісти
Все пізнається в порівнянні. Якщо з Ватсапом - так, Вайбер точно кращий, ніж наколінна гівнорозробка, викуплена сЦукербергом.
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13.12.2024 19:37 Відповісти
може я щось не знаю в налаштуваннях але Вайбер видаляє важливі посилання та повідомлення через якийсь час, а ВОТСАП ні. Це великий мінус ВАЙБЕР для тих, хто використовує його для бізнесу - Коли безпека псує справу
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13.12.2024 19:47 Відповісти
При зміні смартфона на новий, якщо не налаштований бекап фото і відеофайлів з повідомлень у месенджері на Гугл-диск, ці медіадані у Вайбері втрачаються. Так само і у Ватсап. Проте навіть за налаштованої автосинхронізації медіа в хмару, є ризик втратити доступ до старих фото-відео, бо працює це все криво.
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13.12.2024 22:15 Відповісти
Це так само, як "блокували" тєлєґрамм. Після таких фсб-них методів власники месенджерів стають зговірливими і шовковими.
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13.12.2024 19:35 Відповісти
Правда для справедливості варто відзначити, що власник Тєлєґрамма навальнятко-дождятко і просто "харьоше рюззгє" Дуроф - це і є фсб. А Ватсапп формально належить азіатському Ракутену та іншим бенефіціарам з козлячими рогами
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13.12.2024 19:40 Відповісти
вайбер переніс всі бази на рос. сервери ще років 10 тому. тому так, всб-шні вилупки мають доступ до переписки.
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13.12.2024 19:43 Відповісти
*опечатка - компанії Ракутен належить не Вотсап, а Вайбер
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13.12.2024 22:16 Відповісти
Це, щоб родичі українців, які живуть на мордорі правди не слухали.
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13.12.2024 19:36 Відповісти
В Вайбері, чекісти яу себе вдома сиділи. Як же вони, бідолахи тепер?
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13.12.2024 19:37 Відповісти
Та то роскомнадзор поторопился, чекисты направят на правильный путь...
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13.12.2024 19:41 Відповісти
Знакомого взяли за жабры фээсбэшники, вытрясли из того вайбера то, что десять лет назад, было якобы удалено
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13.12.2024 20:41 Відповісти
Московитам потрібно все відключити.
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13.12.2024 19:43 Відповісти
на параші не треба цивілізації, там повинен бути лише ЧЕБУРНЕТ
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13.12.2024 19:54 Відповісти
Лапті Viber заборонили, бо не прогнувся, а за тлєтворну електроніку, створену католиками і буржуями готові платити втридорога.
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13.12.2024 19:54 Відповісти
нічого вони не заблокували не ведіться , це їхній додаток як і телеграм .
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13.12.2024 19:58 Відповісти
Сегодня разговаривали спокойно и не один раз(???!!!). Кто и для чего брешет?
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13.12.2024 20:12 Відповісти
З ким? З Лугандонією? Так це лише на папірчиках рашка. Свободолюбівиє шахтьори дамбаза нарасіїї нах не потрібні.
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13.12.2024 22:19 Відповісти
Вайбер розроблено біло-московитами, там бекдорів як дірок у ваньці після ночі з кадирівцем 😆
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13.12.2024 20:02 Відповісти
Занавіс опускається!
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13.12.2024 20:06 Відповісти
Скоро і в Україні....
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13.12.2024 20:07 Відповісти
Хотіли в ссср а котяться в гулаг
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13.12.2024 20:08 Відповісти
Незабаром на раісє: «Альо,Баришня! А куди я попал? А куди ви целілісь?
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13.12.2024 20:14 Відповісти
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13.12.2024 20:20 Відповісти
тік ток і телеграм ,треба заборонити!
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13.12.2024 20:20 Відповісти
фсб не можуть в вайбер свої вуха запхати, що не можна сказати про телеграм
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13.12.2024 20:33 Відповісти
Хай вертают icq та настальгують по тому кваканю шо лунало коли приходило sms!
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13.12.2024 20:40 Відповісти
Аська вже давно як була викуплена у американців рашистами. А цьогоріч припинила надавати послуги обміну повідомленнями і відключила сервера. Натомість кацапам пропонується користуватися мобільним додатком "фкантактє".
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13.12.2024 22:22 Відповісти
В iнтернеті написано що 66% українців використовують Viber. Хороший спосіб відокремитися від русні.
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13.12.2024 20:43 Відповісти
Скоро на рф:
Да здравствует телетайп и телеграф !
Даёшь дисковый телефон в каждый дом!
Ура, товарищи !
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13.12.2024 20:47 Відповісти
А з телеграм:на московії, все топ !
Як і в нас)
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13.12.2024 21:52 Відповісти
Чебурнет! Ніяких інтернетів їм не треба. Телевізор і зомбі на болотах, більше не тре
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15.12.2024 19:35 Відповісти
 
 