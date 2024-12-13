Роскомнагляд заблокував месенджер Viber на території РФ
Роскомнагляд повідомив, що месенджер Viber заблоковано в Росії нібито за невиконання вимог російського законодавства.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Доступ до сервісу Viber обмежений у зв'язку з порушенням вимог російського законодавства до організаторів поширення інформації, виконання яких необхідне для запобігання загрозам використання месенджера в терористичних та екстремістських цілях, вербування громадян для їх вчинення, продажу наркотиків, а також у зв'язку з розміщенням протиправної інформації" , – повідомляє телеграм-канал відомства.
Топ коментарі
+9 Small Jerboa
показати весь коментар13.12.2024 19:30
+9 Vik Tor 98802600
показати весь коментар13.12.2024 19:36
+7 Роман Дузінкевич
показати весь коментар13.12.2024 19:43
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Да здравствует телетайп и телеграф !
Даёшь дисковый телефон в каждый дом!
Ура, товарищи !
Як і в нас)