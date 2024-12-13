Роскомнагляд заблокував месенджер Viber на території РФ

Роскомнагляд повідомив, що месенджер Viber заблоковано в Росії нібито за невиконання вимог російського законодавства.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Доступ до сервісу Viber обмежений у зв'язку з порушенням вимог російського законодавства до організаторів поширення інформації, виконання яких необхідне для запобігання загрозам використання месенджера в терористичних та екстремістських цілях, вербування громадян для їх вчинення, продажу наркотиків, а також у зв'язку з розміщенням протиправної інформації" , – повідомляє телеграм-канал відомства.

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