Я вірю, що війна в Україні може завершитися найближчими місяцями, - Келлог
Війна РФ проти України може завершитися найближчими місяцями.
Про це в ефірі Fox Business заявив нещодавно призначений спецпредставник Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Коли йдеться про Україну і Росію, я дійсно вірю, що все вирішиться протягом наступних кількох місяців, тому що єдина людина, яка може це зробити, - це президент Дональд Трамп, і він це зробить", - сказав Келлог.
У нього також поцікавилися, чи можливі у Вашингтоні переговори президента України Володимира Зеленського та диктатора РФ Володимира Путіна.
У відповідь Келлог сказав, що не здивується, якщо Дональд Трамп зробить щось подібне.
"Знаєте, Трамп грає в шахи на трьох рівнях, і я не здивуюся, якщо він зробить щось подібне. Чи може він це зробити? Звичайно, він міг би це зробити. Він би зробив такий сміливий крок", - сказав спецпредставник Трампа.
Келлог вважає, що ідея зробити таку зустріч "дійсно дуже хороша".
"Я не виводив би нічого за межі можливого, що він (Трамп, - ред.) це зробить, і це мене не здивує", - заявив Келлог.
Також він додав, що його команда вже планує візити до Європи для попередніх консультацій.
"Ми плануємо поїздку, щоб просто вислухати позиції сторін", - сказав спецпредставник Трампа.
Раніше Келлог заявляв про готовність забезпечувати мир через силу.
Будь ласка, зачекайте...
Ілон висадить яблуні на Марсі до того як війна в Україні закінчиться.
Але, як казав Остапу Бендєру про подругу дитинства Інгу Зайонц його також друг Костя Остен-Бакен: "І на старуху буває проруха".
Іноді і казаріни попадають в яблучко.
"Йому, Трампу, належить дізнатися, що США мають інструменти тиску на Україну, але практично жодних - для тиску на Росію. Що будь-які ініціативи з миротворцями для Кремля рівноцінні введенню іноземних військ на територію його суб'єктів федерації. Відколи Москва вписала у свою конституцію Запоріжжя та Херсон, будь-яка ідея заморозки лінії фронту для неї рівноцінна відмові від власних обласних центрів.
Дональду Трампу належить виявити, що Москві потрібен не буфер з Україною, а Україна - як буфер. Що американському президентові нема чого запропонувати російському крім власного приниження. Що глава Кремля живе у своїй реальності - і продовжить там залишатися, поки йому вистачає на це ресурсів."
і вже 10 років мудрий нарід вірить у це, потужно і незламно відкидаючи факт вторгнення кацапів тоді
нам обіцяють арешнік на вихідні.
може це закінчить війну?
нє, не закінчить!
українці увійдуть у партизвнську війну.
європа захлинеться біженцями.
то, добре, починаємо....
всі такі забувають запитати *****, чи воно навіть розлядає таку можливість...
вікінги, європейські гопніки, перетворились на транссексуальних толерастів.
рим, перетворився на поліцейських в тріко.
франція, британія перетворились на мухамедов.
перший другий третій райх перестворилися в шольца.
От в цьому недолугому вірші весь їхній кацапський менталітет
Не кожен зробить зроблені зроблення!
Шахи на трьох рівнях!
Сотворітєль голагтєг і остановітєль воєн трампакс був задушений жабою, що два роки тому зе! був людиною року по версії журнала Тайм! Його тільки жаба трохи відпустила.