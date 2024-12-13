Я вірю, що війна в Україні може завершитися найближчими місяцями, - Келлог

Війна РФ проти України може завершитися найближчими місяцями.

Про це в ефірі Fox Business заявив нещодавно призначений спецпредставник Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Коли йдеться про Україну і Росію, я дійсно вірю, що все вирішиться протягом наступних кількох місяців, тому що єдина людина, яка може це зробити, - це президент Дональд Трамп, і він це зробить", - сказав Келлог.

У нього також поцікавилися, чи можливі у Вашингтоні переговори президента України Володимира Зеленського та диктатора РФ Володимира Путіна.

У відповідь Келлог сказав, що не здивується, якщо Дональд Трамп зробить щось подібне.

"Знаєте, Трамп грає в шахи на трьох рівнях, і я не здивуюся, якщо він зробить щось подібне. Чи може він це зробити? Звичайно, він міг би це зробити. Він би зробив такий сміливий крок", - сказав спецпредставник Трампа.

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Келлог вважає, що ідея зробити таку зустріч "дійсно дуже хороша".

"Я не виводив би нічого за межі можливого, що він (Трамп, - ред.) це зробить, і це мене не здивує", - заявив Келлог.

Також він додав, що його команда вже планує візити до Європи для попередніх консультацій.

"Ми плануємо поїздку, щоб просто вислухати позиції сторін", - сказав спецпредставник Трампа.

Раніше Келлог заявляв про готовність забезпечувати мир через силу.

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