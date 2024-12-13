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Я вірю, що війна в Україні може завершитися найближчими місяцями, - Келлог

Кіт Келлог про завершення війни

Війна РФ проти України може завершитися найближчими місяцями.

Про це в ефірі Fox Business заявив нещодавно призначений спецпредставник Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Коли йдеться про Україну і Росію, я дійсно вірю, що все вирішиться протягом наступних кількох місяців, тому що єдина людина, яка може це зробити, - це президент Дональд Трамп, і він це зробить", - сказав Келлог.

У нього також поцікавилися, чи можливі у Вашингтоні переговори президента України Володимира Зеленського та диктатора РФ Володимира Путіна.

У відповідь Келлог сказав, що не здивується, якщо Дональд Трамп зробить щось подібне.

"Знаєте, Трамп грає в шахи на трьох рівнях, і я не здивуюся, якщо він зробить щось подібне. Чи може він це зробити? Звичайно, він міг би це зробити. Він би зробив такий сміливий крок", - сказав спецпредставник Трампа.

Читайте також: Готовий невтомно працювати, щоб забезпечити "мир через силу", - Келлог

Келлог вважає, що ідея зробити таку зустріч "дійсно дуже хороша".

"Я не виводив би нічого за межі можливого, що він (Трамп, - ред.) це зробить, і це мене не здивує", - заявив Келлог.

Також він додав, що його команда вже планує візити до Європи для попередніх консультацій.

"Ми плануємо поїздку, щоб просто вислухати позиції сторін", - сказав спецпредставник Трампа. 

Раніше Келлог заявляв про готовність забезпечувати мир через силу.

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Топ коментарі
+24
Скільки тупих у владу по світі прийшло просто диву даєшся.
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13.12.2024 19:38
+17
А я вірю що на Марсі будуть яблуні цвісти.
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13.12.2024 19:36
+15
А ще з'їв свого брата і взагалі здав би країну, на відміну від зеленьського, якби його вибрали на другий термін. Так?
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13.12.2024 19:58
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А я вірю що на Марсі будуть яблуні цвісти.
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13.12.2024 19:36 Відповісти
Він мабуть теж, бо несе подібну пургу
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13.12.2024 19:37 Відповісти
нє... по-американські ця фраза звучить:
Ілон висадить яблуні на Марсі до того як війна в Україні закінчиться.
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13.12.2024 20:19 Відповісти
Ну на моём участке на Марсе 5 яблонь уже цветут, и две черешни заколосились, картопля прёт, хотя это не картопля похоже 🤔🤪😳🤣😁
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13.12.2024 20:28 Відповісти
А ще вірять у Діда Мороза
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13.12.2024 20:48 Відповісти
Джезус Крайс - супер стар
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13.12.2024 20:51 Відповісти
ти путина не знаєш
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13.12.2024 19:37 Відповісти
Ніколи не поважав і не поважаю нєкоєго Павла Казаріна, як він в своєму блозі на Ц.нет позначає себе "український журналіст та публіцист".

Але, як казав Остапу Бендєру про подругу дитинства Інгу Зайонц його також друг Костя Остен-Бакен: "І на старуху буває проруха".

Іноді і казаріни попадають в яблучко.

"Йому, Трампу, належить дізнатися, що США мають інструменти тиску на Україну, але практично жодних - для тиску на Росію. Що будь-які ініціативи з миротворцями для Кремля рівноцінні введенню іноземних військ на територію його суб'єктів федерації. Відколи Москва вписала у свою конституцію Запоріжжя та Херсон, будь-яка ідея заморозки лінії фронту для неї рівноцінна відмові від власних обласних центрів.

Дональду Трампу належить виявити, що Москві потрібен не буфер з Україною, а Україна - як буфер. Що американському президентові нема чого запропонувати російському крім власного приниження. Що глава Кремля живе у своїй реальності - і продовжить там залишатися, поки йому вистачає на це ресурсів."
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13.12.2024 19:55 Відповісти
Ну раз у зебіла не вийшо зупинити війну, і у старіка Байдена не вийшо, то може у Трампа шось получиться.
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13.12.2024 19:38 Відповісти
проблема у *****
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13.12.2024 19:38 Відповісти
Порошенко з ****** якось справлявся. Так шо не нада
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13.12.2024 19:41 Відповісти
А ще з'їв свого брата і взагалі здав би країну, на відміну від зеленьського, якби його вибрали на другий термін. Так?
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13.12.2024 19:58 Відповісти
цю херню нам розповідали кацапи і їх україномовні кліврети
і вже 10 років мудрий нарід вірить у це, потужно і незламно відкидаючи факт вторгнення кацапів тоді
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13.12.2024 23:32 Відповісти
А ви, друзья (члєни клуба ім. Паркінсона - Альцгєймєра), как ні садітєсь (в крєсло прєзідєнта США)...
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13.12.2024 20:12 Відповісти
Скільки тупих у владу по світі прийшло просто диву даєшся.
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13.12.2024 19:38 Відповісти
Так! Таке враження, що плоди тривалої ліберальної демократії це такі, як Трамп з джмелями в голові.
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13.12.2024 19:52 Відповісти
Це результати все стороннього впровадження інфографіки. Логіка поступається місцем віруванням.
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13.12.2024 19:55 Відповісти
Це явище називається какістократія.
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13.12.2024 21:19 Відповісти
*******..зм просто зашкалює. З роками мудрість не до всіх приходить
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13.12.2024 19:39 Відповісти
"Трамп грає в шахи на трьох рівнях"...ще один млдь гросмейстер знайшовся 🤦🏻‍♂️
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13.12.2024 19:40 Відповісти
Що значить "вірю - не вірю"? Вірити можна в Бога або в чудо. Сумно, що замість тверезого аналізу, високопосадовці оперують категоріями віри.
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13.12.2024 19:41 Відповісти
Це нормально - це Америка - "in god we trust"
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13.12.2024 20:22 Відповісти
а чого не часами?
нам обіцяють арешнік на вихідні.
може це закінчить війну?
нє, не закінчить!
українці увійдуть у партизвнську війну.
європа захлинеться біженцями.
то, добре, починаємо....
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13.12.2024 19:42 Відповісти
Цікаво, яким таким магічним чином війна припиниться - росія щезне? Офіційно віддати окуповане пуйлу ми не можем, на менше він не згодиться, та й після ймовірної заморозки полізе далі 200%. Хочеш миру - готуйся до війни, правило просте, все інше від лукавого.
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13.12.2024 19:43 Відповісти
one more lightheaded dreamer.
всі такі забувають запитати *****, чи воно навіть розлядає таку можливість...
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13.12.2024 19:44 Відповісти
Дякую ЯПОНЦЯМ, за Перл Харбор!!!!
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13.12.2024 19:50 Відповісти
Закінчити війну можно і з вірою у голові ...а от вивести русняві війська, з всій теріторії України ,на у США клепки не вистачить ...скидайте 🤡 ваву скоріше ,бо будете воювати з китаєм !!!
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13.12.2024 19:44 Відповісти
Війна, яка триває як мінімум з часів сплюндрування Києва Андрієм Боголюбським 855 років тому, завершиться найближчими місяцями? Без розпаду кацапів на сотню дрібеих кацапів? 😲 Келлог - невіглас!
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13.12.2024 19:45 Відповісти
ну, колись все закінчується.
вікінги, європейські гопніки, перетворились на транссексуальних толерастів.
рим, перетворився на поліцейських в тріко.
франція, британія перетворились на мухамедов.
перший другий третій райх перестворилися в шольца.
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13.12.2024 19:53 Відповісти
І мені теж здається, що так і є.
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13.12.2024 19:48 Відповісти
розвелося віруючих
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13.12.2024 19:47 Відповісти
Головне для цих генерал-бидлів завершити війну. А з яким результатом для українців їм до сраки. Навіть через втрату Україною суверенітету.
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13.12.2024 19:47 Відповісти
Я теж вірю, я з ранку вірю, в обід вірю, я вже заїбав,,..ся вірити !!!
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13.12.2024 19:47 Відповісти
Рашка что выведет свои войска ?Выплатит репарации и отдаст военных преступников ?Или потребуют прекратить воевать с сохранением за рашкой оккупированных территорий ?Если потребуют прекратить воевать то не обязательно слушать эту марионетку путлера.Байден дал помощь еще на полгода войны минимум.И европа помогает.Трампу главное дружить с рашкой а судьба Украины его не волнует.Уйдет через 4 года а тут судьба целой страны.
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13.12.2024 19:48 Відповісти
Ренат, ви наступні хто відчує на собі всі радощи расійсько0й дружби ! Запасайся зброєю доки є час, потім буде пізно ! Алга Казахстан !
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13.12.2024 19:57 Відповісти
Ніби якщо подовжити цю агонію ще на півроку-рік, то потім обов'язково буде "виплата репарацій, виведення військ, віддасть воєнних пеступників".
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13.12.2024 20:01 Відповісти
Заглохни кацапська сволото! Не акція це, паскудо з боліт, а люта війна!
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13.12.2024 20:09 Відповісти
Здохни, пенсяра заюльківський нарешті.
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14.12.2024 00:59 Відповісти
О, то ви молода недоросль, а по-простому "дверь прилогательная"? Чим же вам, ЮВТ не водила і тарілку з чим нагадила, а вундеркінд?
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14.12.2024 05:51 Відповісти
Ще одне заюльківське пенсолайно?
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14.12.2024 12:22 Відповісти
Капітуляцію України назвуть Перемогою! Трамп вже сказав, що Росія програла, от Зелі залишилося поставити галочку в потрібному місці, або передати цю почесну місію військовим
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13.12.2024 19:49 Відповісти
віра і знання несумісні. це ще юнґ знав.
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13.12.2024 19:53 Відповісти
Сєкта віруючих в трампона
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13.12.2024 19:56 Відповісти
Це "завершення " буде початком війн по всьому світу , поки не ліквідуєте всю московію.
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13.12.2024 19:58 Відповісти
Дай бог, нарешті. Бо перспектив ніяких.
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13.12.2024 19:58 Відповісти
Українці теж у це вірять.
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13.12.2024 19:59 Відповісти
Узеленськи українці вірять.
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13.12.2024 20:08 Відповісти
А самі чиї будете?
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13.12.2024 20:13 Відповісти
Західні політикани та населення абсолютно не розуміють, що таке кацапський так званий народ.
От в цьому недолугому вірші весь їхній кацапський менталітет
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13.12.2024 20:06 Відповісти
феерично
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13.12.2024 20:28 Відповісти
Точніше в найближчі роки !
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13.12.2024 20:07 Відповісти
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13.12.2024 20:18 Відповісти
трампанутий
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13.12.2024 20:23 Відповісти
якщо він зробить щось подібне. Чи може він це зробити? Звичайно, він міг би це зробити. Він би зробив такий сміливий крок

Не кожен зробить зроблені зроблення!
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13.12.2024 20:33 Відповісти
Запам'ятайте мої слова:Трамп увійде в історію як найгірший президент США, а можливо і як останній!
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13.12.2024 20:47 Відповісти
Пенсіонер відсмоктав трампаксу на публіку, не сказавши нічого конкретного.

Шахи на трьох рівнях!

Сотворітєль голагтєг і остановітєль воєн трампакс був задушений жабою, що два роки тому зе! був людиною року по версії журнала Тайм! Його тільки жаба трохи відпустила.
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13.12.2024 20:47 Відповісти
Whatever happens, it will be the best possible solution, as long as Trump is in charge.
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13.12.2024 20:59 Відповісти
the best possible ≠ good
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13.12.2024 21:08 Відповісти
Віра без діл мертва
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13.12.2024 21:03 Відповісти
Найближчими скількома місяцями? Двадцятьма чотирма?
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13.12.2024 21:07 Відповісти
Якийсь сперматозоїд Чемберлена не засох і реалізувався в Кіта Келлога. - Прихильник політики умиротворення агресора. https://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 30 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1938 1938 році підписав https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 Мюнхенську угоду з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%93%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80 Гітлером, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE_%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96 Муссоліні та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D1%94 Даладьє. Повернувшись до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD Лондона, Чемберлен пред'явив публіці на аеродромі підписану угоду зі словами: «Я привіз вам мир». На що https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C Вінстон Черчилль, 3 жовтня того ж року, відповів: «Англії був запропонований вибір між війною і безчестям. Вона вибрала безчестя і отримає війну»
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13.12.2024 21:22 Відповісти
Донні звик, що на його конкурсах краси завжди отримувала перемогу та, яку він призначав. У цій війні так не вийде. Якщо ***** призначать переможцем, ми себе переможеними ніколи не визнаємо!
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13.12.2024 23:01 Відповісти
 
 